Разница между Do и Does: важные правила в английской грамматике

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в использовании грамматических структур английского языка Вспомогательные глаголы do и does вызывают множество вопросов у изучающих английский язык. Когда использовать do , а когда does ? Как правильно строить вопросительные и отрицательные предложения? Почему вообще эти глаголы так важны в английской грамматике? 🤔 Для многих студентов эти маленькие, но важные слова становятся настоящим препятствием на пути к свободному владению языком. Но не волнуйтесь — после прочтения этой статьи вы не только поймете разницу между do и does , но и сможете использовать их так же уверенно, как носители языка.

Базовые правила использования Do и Does в английском

Глаголы do и does в английском языке функционируют как вспомогательные глаголы в Present Simple (настоящем простом времени). Они служат опорой для построения отрицаний и вопросов, а также используются для усиления значения основного глагола.

Главное правило распределения между do и does основано на лице и числе подлежащего:

Do используется с местоимениями I , you , we , they и множественным числом существительных

Does используется с местоимениями he, she, it и единственным числом существительных

Это разграничение исключительно важно для грамматически правильного построения предложений. Представим это правило в виде таблицы:

Do (используется с) Does (используется с) I (я) He (он) You (ты/вы) She (она) We (мы) It (оно) They (они) Единственное число существительных (John, the cat, my sister) Множественное число существительных (students, cats, boys)

Важно понимать, что в утвердительных предложениях Present Simple глаголы do / does обычно не используются, за исключением случаев эмфатического (усилительного) употребления:

I play tennis. (Я играю в теннис.) — без do

I do play tennis! (Я действительно играю в теннис!) — с эмфатическим do

She works hard. (Она усердно работает.) — без does

She does work hard! (Она действительно усердно работает!) — с эмфатическим does

Елена Соколова, преподаватель английского языка На своём первом занятии с новыми учениками я всегда провожу небольшую игру «Do или Does?». Я называю подлежащее, а студенты должны быстро выбрать правильный вспомогательный глагол. Это помогает установить моментальную ассоциативную связь. Однажды у меня была ученица Мария, которая постоянно путала эти формы. Мы придумали для неё мнемоническое правило: "DoesSSS" — где три буквы S напоминали о he, she, it. Через неделю Мария перестала делать ошибки. Иногда простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрёжки грамматических правил.

Вспомогательные глаголы Do и Does в разных типах предложений

Вспомогательные глаголы do и does выполняют разные функции в зависимости от типа предложения. Рассмотрим их использование в трёх основных типах: утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 🔍

Утвердительные предложения

В стандартных утвердительных предложениях Present Simple do и does обычно не используются:

I work at a bank. (Я работаю в банке.)

They live in London. (Они живут в Лондоне.)

She speaks English. (Она говорит по-английски.)

The dog barks at strangers. (Собака лает на незнакомцев.)

Однако эти вспомогательные глаголы могут использоваться для усиления значения основного глагола, когда необходимо подчеркнуть факт действия:

I do understand your concerns. (Я действительно понимаю ваши опасения.)

She does like the gift! (Ей действительно нравится подарок!)

Отрицательные предложения

В отрицательных предложениях do и does обязательны. Они образуют отрицание с помощью частицы not :

I do not (don't) like coffee. (Я не люблю кофе.)

We do not (don't) work on Sundays. (Мы не работаем по воскресеньям.)

She does not (doesn't) speak French. (Она не говорит по-французски.)

The computer does not (doesn't) work properly. (Компьютер не работает должным образом.)

Вопросительные предложения

В общих вопросах do / does ставится в начале предложения:

Do you play guitar? (Ты играешь на гитаре?)

Do they know about the meeting? (Они знают о встрече?)

Does he live nearby? (Он живет поблизости?)

he live nearby? (Он живет поблизости?) Does the restaurant serve breakfast? (Ресторан подает завтраки?)

В специальных вопросах (с вопросительными словами) do / does ставится после вопросительного слова:

Where do you work? (Где ты работаешь?)

Why do they always complain? (Почему они всегда жалуются?)

What does she want? (Что она хочет?)

How does it work? (Как это работает?)

Тип предложения С местоимениями I, you, we, they С местоимениями he, she, it Утвердительное I play tennis. She plays tennis. Утвердительное с усилением I do play tennis! She does play tennis! Отрицательное I do not (don't) play tennis. She does not (doesn't) play tennis. Общий вопрос Do you play tennis? Does she play tennis? Специальный вопрос Why do you play tennis? Why does she play tennis?

Когда применять Do, а когда Does: грамматические тонкости

Хотя базовое правило выбора между do и does кажется простым, существуют нюансы и исключения, которые требуют дополнительного внимания. 📝

Рассмотрим некоторые сложные случаи, которые часто вызывают затруднения:

Случай 1: Собирательные существительные

Собирательные существительные могут вызывать путаницу, поскольку они грамматически единственного числа, но обозначают группу людей:

The team does its best. (Команда делает всё возможное.) — команда рассматривается как единое целое

The team do their best. (Команда делает всё возможное.) — акцент на отдельных участниках команды (чаще в британском английском)

Подобные существительные включают: family, government, committee, staff, jury.

Случай 2: Существительные, заканчивающиеся на -s

Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, выглядят как множественное число, но на самом деле относятся к единственному числу:

Physics is a fascinating subject. (Физика — увлекательный предмет.)

Does physics interest you? (Физика интересует тебя?)

К таким существительным относятся названия наук (mathematics, economics), болезней (measles, mumps), а также некоторые другие слова (news, politics).

Случай 3: Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения требуют особого внимания:

Everyone/Everybody does their homework. (Каждый делает своё домашнее задание.)

Someone/Somebody does care about you. (Кто-то заботится о тебе.)

No one/Nobody does it better. (Никто не делает это лучше.)

Эти местоимения, несмотря на коллективное значение, грамматически относятся к единственному числу и требуют глагола does .

Случай 4: Два подлежащих, соединенных союзом

Когда два или более подлежащих соединены союзом "and", обычно используется do :

John and Mary do their shopping together. (Джон и Мэри делают покупки вместе.)

Однако, если подлежащие воспринимаются как единое целое, может использоваться does :

Bread and butter does form a basic meal in many countries. (Хлеб с маслом составляет основной прием пищи во многих странах.)

При соединении подлежащих союзами "or", "nor", "neither...nor", "either...or" глагол согласуется с ближайшим подлежащим:

Neither she nor they do the work properly. (Ни она, ни они не делают работу должным образом.)

Either John or Mary does the cooking. (Либо Джон, либо Мэри готовит.)

Типичные ошибки при использовании Do и Does

Даже студенты с хорошим уровнем английского языка иногда допускают ошибки при использовании do и does . Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Ошибка 1: Неправильное согласование с подлежащим

Неверно: She do her homework every day. Верно: She does her homework every day.

Неверно: The boys does their homework together. Верно: The boys do their homework together.

Эта ошибка является наиболее распространенной и происходит из-за недостаточного внимания к согласованию глагола с подлежащим.

Ошибка 2: Использование does/do в утвердительных предложениях

Неверно: I do work in an office. Верно: I work in an office. (если нет необходимости в эмфазе)

Неверно: She does live in Paris. Верно: She lives in Paris. (без эмфазы)

В утвердительных предложениях do / does обычно не используются, за исключением случаев, когда нужно подчеркнуть истинность высказывания.

Ошибка 3: Двойное отрицание

Неверно: She doesn't knows nothing about it. Верно: She doesn't know anything about it. или: She knows nothing about it.

В английском языке, в отличие от некоторых других языков, двойное отрицание обычно не используется.

Ошибка 4: Добавление окончания -s к основному глаголу после does

Неверно: Does she likes coffee? Верно: Does she like coffee?

Неверно: He doesn't likes sports. Верно: He doesn't like sports.

При использовании вспомогательного глагола does основной глагол всегда остается в базовой форме без окончания -s.

Ошибка 5: Неправильный порядок слов в вопросах

Неверно: Why they do not come? Верно: Why do they not come? (или: Why don't they come?)

Неверно: What she does want? Верно: What does she want?

В вопросительных предложениях вспомогательный глагол обязательно стоит перед подлежащим (кроме вопросов к подлежащему).

Михаил Петров, методист по английскому языку В моей практике был показательный случай с группой начинающих. Мы изучали Present Simple, и я заметил, что один студент, Сергей, постоянно делал ошибку с окончанием -s после does . Я решил провести эксперимент: каждый раз, когда кто-то в группе правильно употреблял does без -s у основного глагола, все хлопали в ладоши. А когда совершалась ошибка — полная тишина. Прошло всего три занятия, и все студенты, включая Сергея, запомнили правило. Мозг быстрее усваивает информацию, когда она связана с эмоциональным или физическим откликом. С тех пор я часто использую этот метод — он работает гораздо эффективнее, чем бесконечное повторение правил.

Практическое применение Do и Does в разговорной речи

Теория важна, но умение применять do и does в живом общении — это то, к чему мы стремимся. Давайте рассмотрим практические аспекты использования этих вспомогательных глаголов в разговорной речи. 🗣️

Короткие ответы

В английском языке принято отвечать на общие вопросы не просто "да" или "нет", а использовать короткие ответы с вспомогательными глаголами:

"Do you speak Spanish?" — "Yes, I do." / "No, I don't."

"Does she like jazz?" — "Yes, she does." / "No, she doesn't."

Эта особенность делает речь более естественной и показывает хорошее владение языком.

Переспрос и уточнение

Do и does часто используются в разговорной речи для переспроса или выражения удивления:

"I collect vintage cameras." — "Do you? That's interesting!"

"She speaks seven languages." — "Does she really? That's impressive!"

Разделительные вопросы — характерная черта английской разговорной речи. Они образуются с помощью do / does в зависимости от подлежащего:

You like Italian food, don't you?

He works at a bank, doesn't he?

Эмфатическое употребление

В разговорной речи do / does часто используются для усиления высказывания, особенно когда нужно выразить несогласие или опровергнуть чье-то мнение:

"You never help around the house." — "I do help! I did the dishes yesterday."

"She doesn't care about the environment." — "She does care! She recycles everything."

Практические упражнения для ежедневной тренировки

Чтобы свободно использовать do и does в разговорной речи, рекомендую следующие упражнения:

Минутка вопросов: Каждый день задавайте себе 5 вопросов о своём дне с использованием do / does . Диалоги с переспросами: Слушайте подкасты или смотрите видео на английском и практикуйте реакцию с использованием "Do you?" / "Does he?". Игра в отрицания: Возьмите простые утвердительные предложения и преобразуйте их в отрицательные с do / does . Дневник противоположностей: Запишите 3-5 вещей, которые вы делаете каждый день, и 3-5 вещей, которые вы не делаете, используя do/don't или does/doesn't .

Примеры из реальной жизни показывают, что правильное использование do и does делает вашу речь более естественной:

В деловой переписке: "Does your company offer remote work options?"

В повседневных разговорах: "Do you mind if I open the window?"

В выражении мнения: "I do think we should consider other options."

В дискуссиях: "She doesn't agree with our approach, but she does support our overall goal."

Чем больше вы будете практиковаться в использовании do и does , тем более естественной станет ваша речь. Постепенно эти вспомогательные глаголы из источника ошибок превратятся в инструмент, который поможет вам звучать более уверенно и аутентично.