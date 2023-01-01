Разница между Do и Does: важные правила в английской грамматике#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в использовании грамматических структур английского языка
Вспомогательные глаголы
doи
doesвызывают множество вопросов у изучающих английский язык. Когда использовать
do, а когда
does? Как правильно строить вопросительные и отрицательные предложения? Почему вообще эти глаголы так важны в английской грамматике? 🤔 Для многих студентов эти маленькие, но важные слова становятся настоящим препятствием на пути к свободному владению языком. Но не волнуйтесь — после прочтения этой статьи вы не только поймете разницу между
doи
does, но и сможете использовать их так же уверенно, как носители языка.
Базовые правила использования Do и Does в английском
Глаголы
do и
does в английском языке функционируют как вспомогательные глаголы в Present Simple (настоящем простом времени). Они служат опорой для построения отрицаний и вопросов, а также используются для усиления значения основного глагола.
Главное правило распределения между
do и
does основано на лице и числе подлежащего:
- Do используется с местоимениями
I,
you,
we,
theyи множественным числом существительных
- Does используется с местоимениями
he,
she,
itи единственным числом существительных
Это разграничение исключительно важно для грамматически правильного построения предложений. Представим это правило в виде таблицы:
|Do (используется с)
|Does (используется с)
|I (я)
|He (он)
|You (ты/вы)
|She (она)
|We (мы)
|It (оно)
|They (они)
|Единственное число существительных (John, the cat, my sister)
|Множественное число существительных (students, cats, boys)
Важно понимать, что в утвердительных предложениях Present Simple глаголы
do/
does обычно не используются, за исключением случаев эмфатического (усилительного) употребления:
- I play tennis. (Я играю в теннис.) — без
do
- I do play tennis! (Я действительно играю в теннис!) — с эмфатическим
do
- She works hard. (Она усердно работает.) — без
does
- She does work hard! (Она действительно усердно работает!) — с эмфатическим
does
Елена Соколова, преподаватель английского языка На своём первом занятии с новыми учениками я всегда провожу небольшую игру «Do или Does?». Я называю подлежащее, а студенты должны быстро выбрать правильный вспомогательный глагол. Это помогает установить моментальную ассоциативную связь. Однажды у меня была ученица Мария, которая постоянно путала эти формы. Мы придумали для неё мнемоническое правило: "DoesSSS" — где три буквы S напоминали о he, she, it. Через неделю Мария перестала делать ошибки. Иногда простые ассоциации работают лучше, чем часы зубрёжки грамматических правил.
Вспомогательные глаголы Do и Does в разных типах предложений
Вспомогательные глаголы
do и
does выполняют разные функции в зависимости от типа предложения. Рассмотрим их использование в трёх основных типах: утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 🔍
Утвердительные предложения
В стандартных утвердительных предложениях Present Simple
do и
does обычно не используются:
- I work at a bank. (Я работаю в банке.)
- They live in London. (Они живут в Лондоне.)
- She speaks English. (Она говорит по-английски.)
- The dog barks at strangers. (Собака лает на незнакомцев.)
Однако эти вспомогательные глаголы могут использоваться для усиления значения основного глагола, когда необходимо подчеркнуть факт действия:
- I do understand your concerns. (Я действительно понимаю ваши опасения.)
- She does like the gift! (Ей действительно нравится подарок!)
Отрицательные предложения
В отрицательных предложениях
do и
does обязательны. Они образуют отрицание с помощью частицы
not:
- I do not (don't) like coffee. (Я не люблю кофе.)
- We do not (don't) work on Sundays. (Мы не работаем по воскресеньям.)
- She does not (doesn't) speak French. (Она не говорит по-французски.)
- The computer does not (doesn't) work properly. (Компьютер не работает должным образом.)
Вопросительные предложения
В общих вопросах
do/
does ставится в начале предложения:
- Do you play guitar? (Ты играешь на гитаре?)
- Do they know about the meeting? (Они знают о встрече?)
- Does he live nearby? (Он живет поблизости?)
- Does the restaurant serve breakfast? (Ресторан подает завтраки?)
В специальных вопросах (с вопросительными словами)
do/
does ставится после вопросительного слова:
- Where do you work? (Где ты работаешь?)
- Why do they always complain? (Почему они всегда жалуются?)
- What does she want? (Что она хочет?)
- How does it work? (Как это работает?)
|Тип предложения
|С местоимениями I, you, we, they
|С местоимениями he, she, it
|Утвердительное
|I play tennis.
|She plays tennis.
|Утвердительное с усилением
|I do play tennis!
|She does play tennis!
|Отрицательное
|I do not (don't) play tennis.
|She does not (doesn't) play tennis.
|Общий вопрос
|Do you play tennis?
|Does she play tennis?
|Специальный вопрос
|Why do you play tennis?
|Why does she play tennis?
Когда применять Do, а когда Does: грамматические тонкости
Хотя базовое правило выбора между
do и
does кажется простым, существуют нюансы и исключения, которые требуют дополнительного внимания. 📝
Рассмотрим некоторые сложные случаи, которые часто вызывают затруднения:
Случай 1: Собирательные существительные
Собирательные существительные могут вызывать путаницу, поскольку они грамматически единственного числа, но обозначают группу людей:
- The team does its best. (Команда делает всё возможное.) — команда рассматривается как единое целое
- The team do their best. (Команда делает всё возможное.) — акцент на отдельных участниках команды (чаще в британском английском)
Подобные существительные включают: family, government, committee, staff, jury.
Случай 2: Существительные, заканчивающиеся на -s
Некоторые существительные, оканчивающиеся на -s, выглядят как множественное число, но на самом деле относятся к единственному числу:
- Physics is a fascinating subject. (Физика — увлекательный предмет.)
- Does physics interest you? (Физика интересует тебя?)
К таким существительным относятся названия наук (mathematics, economics), болезней (measles, mumps), а также некоторые другие слова (news, politics).
Случай 3: Неопределенные местоимения
Неопределенные местоимения требуют особого внимания:
- Everyone/Everybody does their homework. (Каждый делает своё домашнее задание.)
- Someone/Somebody does care about you. (Кто-то заботится о тебе.)
- No one/Nobody does it better. (Никто не делает это лучше.)
Эти местоимения, несмотря на коллективное значение, грамматически относятся к единственному числу и требуют глагола
does.
Случай 4: Два подлежащих, соединенных союзом
Когда два или более подлежащих соединены союзом "and", обычно используется
do:
- John and Mary do their shopping together. (Джон и Мэри делают покупки вместе.)
Однако, если подлежащие воспринимаются как единое целое, может использоваться
does:
- Bread and butter does form a basic meal in many countries. (Хлеб с маслом составляет основной прием пищи во многих странах.)
При соединении подлежащих союзами "or", "nor", "neither...nor", "either...or" глагол согласуется с ближайшим подлежащим:
- Neither she nor they do the work properly. (Ни она, ни они не делают работу должным образом.)
- Either John or Mary does the cooking. (Либо Джон, либо Мэри готовит.)
Типичные ошибки при использовании Do и Does
Даже студенты с хорошим уровнем английского языка иногда допускают ошибки при использовании
do и
does. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️
Ошибка 1: Неправильное согласование с подлежащим
Неверно: She do her homework every day. Верно: She does her homework every day.
Неверно: The boys does their homework together. Верно: The boys do their homework together.
Эта ошибка является наиболее распространенной и происходит из-за недостаточного внимания к согласованию глагола с подлежащим.
Ошибка 2: Использование does/do в утвердительных предложениях
Неверно: I do work in an office. Верно: I work in an office. (если нет необходимости в эмфазе)
Неверно: She does live in Paris. Верно: She lives in Paris. (без эмфазы)
В утвердительных предложениях
do/
does обычно не используются, за исключением случаев, когда нужно подчеркнуть истинность высказывания.
Ошибка 3: Двойное отрицание
Неверно: She doesn't knows nothing about it. Верно: She doesn't know anything about it. или: She knows nothing about it.
В английском языке, в отличие от некоторых других языков, двойное отрицание обычно не используется.
Ошибка 4: Добавление окончания -s к основному глаголу после does
Неверно: Does she likes coffee? Верно: Does she like coffee?
Неверно: He doesn't likes sports. Верно: He doesn't like sports.
При использовании вспомогательного глагола
does основной глагол всегда остается в базовой форме без окончания -s.
Ошибка 5: Неправильный порядок слов в вопросах
Неверно: Why they do not come? Верно: Why do they not come? (или: Why don't they come?)
Неверно: What she does want? Верно: What does she want?
В вопросительных предложениях вспомогательный глагол обязательно стоит перед подлежащим (кроме вопросов к подлежащему).
Михаил Петров, методист по английскому языку В моей практике был показательный случай с группой начинающих. Мы изучали Present Simple, и я заметил, что один студент, Сергей, постоянно делал ошибку с окончанием -s после
does. Я решил провести эксперимент: каждый раз, когда кто-то в группе правильно употреблял
doesбез -s у основного глагола, все хлопали в ладоши. А когда совершалась ошибка — полная тишина. Прошло всего три занятия, и все студенты, включая Сергея, запомнили правило. Мозг быстрее усваивает информацию, когда она связана с эмоциональным или физическим откликом. С тех пор я часто использую этот метод — он работает гораздо эффективнее, чем бесконечное повторение правил.
Практическое применение Do и Does в разговорной речи
Теория важна, но умение применять
do и
does в живом общении — это то, к чему мы стремимся. Давайте рассмотрим практические аспекты использования этих вспомогательных глаголов в разговорной речи. 🗣️
Короткие ответы
В английском языке принято отвечать на общие вопросы не просто "да" или "нет", а использовать короткие ответы с вспомогательными глаголами:
- "Do you speak Spanish?" — "Yes, I do." / "No, I don't."
- "Does she like jazz?" — "Yes, she does." / "No, she doesn't."
Эта особенность делает речь более естественной и показывает хорошее владение языком.
Переспрос и уточнение
Do и
does часто используются в разговорной речи для переспроса или выражения удивления:
- "I collect vintage cameras." — "Do you? That's interesting!"
- "She speaks seven languages." — "Does she really? That's impressive!"
Разделительные вопросы (Question Tags)
Разделительные вопросы — характерная черта английской разговорной речи. Они образуются с помощью
do/
does в зависимости от подлежащего:
- You like Italian food, don't you?
- He works at a bank, doesn't he?
Эмфатическое употребление
В разговорной речи
do/
does часто используются для усиления высказывания, особенно когда нужно выразить несогласие или опровергнуть чье-то мнение:
- "You never help around the house." — "I do help! I did the dishes yesterday."
- "She doesn't care about the environment." — "She does care! She recycles everything."
Практические упражнения для ежедневной тренировки
Чтобы свободно использовать
do и
does в разговорной речи, рекомендую следующие упражнения:
- Минутка вопросов: Каждый день задавайте себе 5 вопросов о своём дне с использованием
do/
does.
- Диалоги с переспросами: Слушайте подкасты или смотрите видео на английском и практикуйте реакцию с использованием "Do you?" / "Does he?".
- Игра в отрицания: Возьмите простые утвердительные предложения и преобразуйте их в отрицательные с
do/
does.
- Дневник противоположностей: Запишите 3-5 вещей, которые вы делаете каждый день, и 3-5 вещей, которые вы не делаете, используя
do/don'tили
does/doesn't.
Примеры из реальной жизни показывают, что правильное использование
do и
does делает вашу речь более естественной:
- В деловой переписке: "Does your company offer remote work options?"
- В повседневных разговорах: "Do you mind if I open the window?"
- В выражении мнения: "I do think we should consider other options."
- В дискуссиях: "She doesn't agree with our approach, but she does support our overall goal."
Чем больше вы будете практиковаться в использовании
do и
does, тем более естественной станет ваша речь. Постепенно эти вспомогательные глаголы из источника ошибок превратятся в инструмент, который поможет вам звучать более уверенно и аутентично.
Освоение правильного использования
doи
does— один из ключевых шагов на пути к свободному владению английским языком. Эти маленькие, но мощные вспомогательные глаголы помогают формировать вопросы, строить отрицания и выражать эмфазу. Практикуйте их использование в различных ситуациях, и вскоре вы заметите, как ваша речь становится более гладкой и естественной. Важно помнить главное правило:
doс
I,
you,
we,
theyи множественным числом существительных;
doesс
he,
she,
itи единственным числом существительных. С этим базовым знанием и регулярной практикой вы сможете уверенно использовать
doи
doesв любом разговоре.