Артикли A и An в английском: правила выбора по звучанию слова#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и ученики, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке
Артикли A и An — это как маленькие привратники английского языка, которые стоят перед существительными и решают, кого пустить, а кого нет. Они кажутся простыми, но заставляют многих изучающих язык ломать голову. Правильный выбор между ними делает речь плавной и естественной, а неправильный — сразу выдает в вас иностранца. Ошибки в использовании артиклей могут привести к недопониманию или даже изменить смысл сказанного. Давайте разберемся, как безошибочно применять эти маленькие, но важные слова в любой ситуации. 🔍
Базовые правила использования артиклей A и An
Артикли A и An относятся к категории неопределённых артиклей. Они используются перед существительными в единственном числе, когда мы говорим о чём-то впервые или указываем на принадлежность к определённому классу объектов.
Основное правило выбора между A и An основано на звучании слова, следующего за артиклем, а не на его написании. Именно это часто становится камнем преткновения для многих изучающих английский язык. 🔊
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне на курсы пришла студентка Мария, которая уже 5 лет изучала английский, но всё ещё путалась в артиклях. Её письменные работы были полны ошибок типа "a apple" или "an university". Мы начали с простого упражнения: я просила её не смотреть на буквы, а произносить слова вслух и прислушиваться к звукам. Через неделю практики её речь стала звучать гораздо естественнее, а через месяц она уже автоматически правильно подбирала артикли. Секрет был в том, чтобы перестать "видеть" слова и начать их "слышать".
Давайте рассмотрим базовые правила в виде таблицы:
|Артикль
|Когда используется
|Примеры
|A
|Перед словами, начинающимися с согласного звука
|a book, a dog, a university (звук /j/), a one-way street (звук /w/)
|An
|Перед словами, начинающимися с гласного звука
|an apple, an elephant, an hour (немое h), an MBA (произносится /em/)
Главное правило, которое стоит запомнить: выбор артикля зависит от звука, а не от буквы, с которой начинается следующее слово. 📝
Основные функции неопределённых артиклей:
- Указание на то, что предмет упоминается впервые: I saw a cat.
- Обозначение принадлежности к классу: She is a doctor.
- Использование в значении "один": I need a minute to think.
- Употребление в некоторых устойчивых выражениях: as a result, in a hurry
Артикль A: когда и перед какими словами применять
Артикль "A" используется перед словами, которые начинаются с согласного звука. Это ключевой момент — именно звук, а не буква определяет выбор артикля. 🔤
Рассмотрим подробнее случаи использования артикля "A":
Перед словами, начинающимися с согласных букв:
- a book (книга)
- a chair (стул)
- a teacher (учитель)
- a student (студент)
Перед словами, начинающимися с согласного звука, даже если первая буква гласная:
- a university (/juːnɪˈvɜːsɪtɪ/ — звук /j/ согласный)
- a European (/jʊərəˈpiːən/ — звук /j/ согласный)
- a one-way street (/wʌn/ — звук /w/ согласный)
- a useful tool (/ˈjuːsfʊl/ — звук /j/ согласный)
Перед аббревиатурами, которые начинаются с согласного звука:
- a PhD (произносится как /piː.eɪtʃ.diː/ — начинается с /p/)
- a TV (произносится как /tiː.viː/ — начинается с /t/)
Также артикль "A" используется в определённых числовых выражениях и устойчивых сочетаниях:
- a hundred (сотня)
- a lot of (много)
- a couple of (пара)
- a dozen (дюжина)
- a few (несколько)
Важно помнить, что артикль "A" никогда не используется перед существительными во множественном числе. В таких случаях артикль либо опускается, либо заменяется на "some" или "any". Например: I have a book (У меня есть книга), но I have books (У меня есть книги). ⚠️
Артикль An: особенности употребления и нюансы
Артикль "An" используется перед словами, которые начинаются с гласного звука. Здесь также важно помнить, что определяющим фактором является именно звук, а не буква. 🎯
Михаил Дорохов, переводчик и автор учебников по английскому языку
Работая с российскими бизнесменами, я часто замечал одну и ту же ошибку — использование артикля "a" перед словом "hour". Один клиент на важных переговорах несколько раз сказал "a hour", что заставило некоторых носителей языка морщиться. После встречи я тактично объяснил, что правильно говорить "an hour", так как "h" в этом слове не произносится. Мы провели короткую тренировку с похожими словами: "an honor", "an honest man". Клиент был благодарен и позже рассказал, что это маленькое исправление значительно повысило его уверенность во время английских презентаций, так как он больше не беспокоился об этом аспекте произношения.
Рассмотрим основные случаи использования артикля "An":
Перед словами, начинающимися с гласных букв и звуков:
- an apple (яблоко)
- an elephant (слон)
- an island (остров)
- an umbrella (зонт)
- an egg (яйцо)
Перед словами, начинающимися с немого "h":
- an hour (час)
- an honor/honour (честь)
- an heir (наследник)
- an honest person (честный человек)
Перед аббревиатурами, которые начинаются с гласного звука:
- an MBA (произносится как /em.biː.eɪ/ — начинается с /e/)
- an FBI agent (произносится как /ef.biː.aɪ/ — начинается с /e/)
- an LCD screen (произносится как /el.siː.diː/ — начинается с /e/)
- an MP (произносится как /em.piː/ — начинается с /e/)
Сравнительная таблица произношения некоторых слов и выбора артикля:
|Слово
|Произношение
|Начальный звук
|Правильный артикль
|university
|/juːnɪˈvɜːsɪtɪ/
|/j/ (согласный)
|a university
|hour
|/aʊər/
|/aʊ/ (гласный)
|an hour
|MBA
|/em.biː.eɪ/
|/e/ (гласный)
|an MBA
|one
|/wʌn/
|/w/ (согласный)
|a one
|UFO
|/juː.ef.əʊ/
|/j/ (согласный)
|a UFO
Обратите внимание, что некоторые слова могут иметь разное произношение в зависимости от диалекта или акцента говорящего. Например, в некоторых британских диалектах слово "herb" произносится с /h/, поэтому используется артикль "a" (a herb), в то время как в американском английском "h" обычно не произносится, и используется "an" (an herb). 🌎
Сложные случаи и исключения в правилах A и An
Даже у таких, казалось бы, простых правил есть свои подводные камни. Рассмотрим сложные случаи и исключения, с которыми вы можете столкнуться при выборе между "A" и "An". 🧩
Буква "H" и её особенности
Буква "h" вызывает наибольшие затруднения, поскольку в некоторых словах она произносится, а в других — нет:
- Слова с произносимым "h" требуют артикль "a": a house, a hat, a history book
- Слова с непроизносимым "h" требуют артикль "an": an hour, an honest man, an heir
Кроме того, в некоторых диалектах английского языка (особенно в некоторых британских вариантах) "h" в начале слов может не произноситься, что приводит к использованию "an" вместо "a". Например: "an hotel" вместо стандартного "a hotel".
Аббревиатуры и акронимы
С аббревиатурами и акронимами часто возникает путаница, поскольку важно знать, как они произносятся:
- Буквенные аббревиатуры: выбор артикля зависит от звука, с которого начинается произношение первой буквы:
- an FBI agent (эф-би-ай) — начинается с гласного звука /e/
a CIA officer (си-ай-эй) — начинается с согласного звука /s/
- Акронимы: произносятся как слова, поэтому выбор артикля зависит от их первого звука:
- a NASA project (наса) — начинается с согласного звука /n/
- an UNESCO initiative (юнеско) — начинается с гласного звука /ju/ в британском английском и /ju/ в американском, что дает "a UNESCO" в американском варианте
Числа и цифры
Числа также могут вызывать сложности:
- Для чисел, начинающихся с гласного звука, используем "an": an 8-year-old child (eight), an 80-page book (eighty), an 11-hour flight (eleven)
- Для чисел, начинающихся с согласного звука, используем "a": a 5-star hotel (five), a 12-month period (twelve), a 1-bedroom apartment (one)
Прилагательные перед существительными
Если перед существительным стоит прилагательное, выбор артикля зависит от первого звука прилагательного, а не существительного:
- an expensive car (не "a expensive car")
- a useful umbrella (не "an useful umbrella")
- an honest politician (не "a honest politician")
- a one-hour lecture (не "an one-hour lecture")
Случаи с историческими изменениями
Некоторые слова исторически изменили своё произношение, но устойчивые выражения сохранили старую форму артикля:
- "an historical event" — старая форма, которая до сих пор встречается в британском английском, хотя по современным правилам должно быть "a historical event", так как "h" произносится
- "an hotel" — устаревшая форма, сейчас обычно используется "a hotel"
Знание этих сложных случаев поможет вам избежать распространённых ошибок и говорить на более естественном и грамотном английском. 🎓
Практические советы для безошибочного применения
Теория — это отлично, но чтобы по-настоящему освоить артикли "A" и "An", нужна практика. Вот несколько действенных стратегий, которые помогут вам безошибочно применять эти артикли в повседневной речи и письме. 💪
1. Слушайте звуки, а не смотрите на буквы
Это самый важный совет: произносите слово вслух и определяйте по звучанию, какой артикль использовать.
- Практическое упражнение: запишите 20 существительных, начинающихся с разных букв. Произнесите каждое слово вслух и определите правильный артикль. Проверьте себя.
- Мобильное приложение: можно использовать приложения с функцией озвучивания текста, чтобы тренировать слух.
2. Используйте мнемонические техники
Создайте для себя простые правила-напоминалки:
- "A" для слов, начинающихся с согласного звука — "A Consonant Sound"
- "An" для слов, начинающихся с гласного звука — "An Vowel Sound"
- Визуализируйте: представьте, что артикль "an" имеет "n" как мостик, соединяющий его с гласными звуками, чтобы избежать зияния (столкновения гласных).
3. Группируйте сложные случаи
Создайте списки слов, которые часто вызывают затруднения:
- Слова с немой "h": hour, honor, heir, honest
- Слова, начинающиеся с "u", где звук может быть /ju/ (a university) или /ʌ/ (an umbrella)
- Распространённые аббревиатуры: an FBI agent, a CIA officer, an MP, a PhD
4. Тренируйтесь на реальных текстах
- Чтение вслух: читайте книги, статьи или новости на английском, обращая внимание на артикли
- Анализ: выделяйте все артикли в тексте и объясняйте, почему использован тот или иной артикль
- Заполнение пропусков: найдите или создайте тексты с пропущенными артиклями и заполните их
5. Запомните исключения как устойчивые выражения
Некоторые сочетания лучше запоминать целиком:
- an hour ago
- an honest mistake
- a one-time offer
- a university degree
6. Используйте проверочные вопросы
Перед выбором артикля задайте себе вопросы:
- Как начинается это слово — с гласного или согласного звука?
- Если слово начинается с "h", произносится ли эта буква?
- Если это аббревиатура, как произносится первая буква?
7. Практикуйте регулярно
Постоянная практика — ключ к успеху:
- Выделите 5 минут ежедневно для упражнений с артиклями
- Создайте для себя карточки со сложными случаями
- Используйте онлайн-тесты и упражнения
- Запишите свою речь и проанализируйте использование артиклей
8. Получайте обратную связь
- Просите носителей языка или преподавателей исправлять ваши ошибки
- Используйте языковые обмены для практики
- Применяйте грамматические проверки при письме
Помните, что даже носители языка иногда делают ошибки с артиклями в сложных случаях. Не бойтесь ошибаться — каждая исправленная ошибка приближает вас к совершенству! 🌟
Применяя эти стратегии в своей ежедневной практике, вы вскоре обнаружите, что выбор между "a" и "an" становится автоматическим и не требует сознательных усилий. Постепенно это превратится в языковую интуицию, которая будет вас редко подводить.
Правильное использование артиклей A и An — это не просто грамматическое правило, а музыкальность и ритм английской речи. Помните, что выбор между ними зависит от звучания, а не от написания. Прислушивайтесь к своей речи, тренируйте слух и практикуйте регулярно. Со временем правильный артикль будет приходить к вам естественно, как дыхание. И тогда ваш английский станет не просто грамматически верным, но и по-настоящему живым.