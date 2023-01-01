logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Артикли A и An в английском: правила выбора по звучанию слова
Перейти

Артикли A и An в английском: правила выбора по звучанию слова

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты и ученики, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения

  • Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке

    Артикли A и An — это как маленькие привратники английского языка, которые стоят перед существительными и решают, кого пустить, а кого нет. Они кажутся простыми, но заставляют многих изучающих язык ломать голову. Правильный выбор между ними делает речь плавной и естественной, а неправильный — сразу выдает в вас иностранца. Ошибки в использовании артиклей могут привести к недопониманию или даже изменить смысл сказанного. Давайте разберемся, как безошибочно применять эти маленькие, но важные слова в любой ситуации. 🔍

Базовые правила использования артиклей A и An

Артикли A и An относятся к категории неопределённых артиклей. Они используются перед существительными в единственном числе, когда мы говорим о чём-то впервые или указываем на принадлежность к определённому классу объектов.

Основное правило выбора между A и An основано на звучании слова, следующего за артиклем, а не на его написании. Именно это часто становится камнем преткновения для многих изучающих английский язык. 🔊

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне на курсы пришла студентка Мария, которая уже 5 лет изучала английский, но всё ещё путалась в артиклях. Её письменные работы были полны ошибок типа "a apple" или "an university". Мы начали с простого упражнения: я просила её не смотреть на буквы, а произносить слова вслух и прислушиваться к звукам. Через неделю практики её речь стала звучать гораздо естественнее, а через месяц она уже автоматически правильно подбирала артикли. Секрет был в том, чтобы перестать "видеть" слова и начать их "слышать".

Давайте рассмотрим базовые правила в виде таблицы:

Артикль Когда используется Примеры
A Перед словами, начинающимися с согласного звука a book, a dog, a university (звук /j/), a one-way street (звук /w/)
An Перед словами, начинающимися с гласного звука an apple, an elephant, an hour (немое h), an MBA (произносится /em/)

Главное правило, которое стоит запомнить: выбор артикля зависит от звука, а не от буквы, с которой начинается следующее слово. 📝

Основные функции неопределённых артиклей:

  • Указание на то, что предмет упоминается впервые: I saw a cat.
  • Обозначение принадлежности к классу: She is a doctor.
  • Использование в значении "один": I need a minute to think.
  • Употребление в некоторых устойчивых выражениях: as a result, in a hurry
Пошаговый план для смены профессии

Артикль A: когда и перед какими словами применять

Артикль "A" используется перед словами, которые начинаются с согласного звука. Это ключевой момент — именно звук, а не буква определяет выбор артикля. 🔤

Рассмотрим подробнее случаи использования артикля "A":

  1. Перед словами, начинающимися с согласных букв:

    • a book (книга)
    • a chair (стул)
    • a teacher (учитель)
    • a student (студент)

  2. Перед словами, начинающимися с согласного звука, даже если первая буква гласная:

    • a university (/juːnɪˈvɜːsɪtɪ/ — звук /j/ согласный)
    • a European (/jʊərəˈpiːən/ — звук /j/ согласный)
    • a one-way street (/wʌn/ — звук /w/ согласный)
    • a useful tool (/ˈjuːsfʊl/ — звук /j/ согласный)

  3. Перед аббревиатурами, которые начинаются с согласного звука:

    • a PhD (произносится как /piː.eɪtʃ.diː/ — начинается с /p/)
    • a TV (произносится как /tiː.viː/ — начинается с /t/)

Также артикль "A" используется в определённых числовых выражениях и устойчивых сочетаниях:

  • a hundred (сотня)
  • a lot of (много)
  • a couple of (пара)
  • a dozen (дюжина)
  • a few (несколько)

Важно помнить, что артикль "A" никогда не используется перед существительными во множественном числе. В таких случаях артикль либо опускается, либо заменяется на "some" или "any". Например: I have a book (У меня есть книга), но I have books (У меня есть книги). ⚠️

Артикль An: особенности употребления и нюансы

Артикль "An" используется перед словами, которые начинаются с гласного звука. Здесь также важно помнить, что определяющим фактором является именно звук, а не буква. 🎯

Михаил Дорохов, переводчик и автор учебников по английскому языку

Работая с российскими бизнесменами, я часто замечал одну и ту же ошибку — использование артикля "a" перед словом "hour". Один клиент на важных переговорах несколько раз сказал "a hour", что заставило некоторых носителей языка морщиться. После встречи я тактично объяснил, что правильно говорить "an hour", так как "h" в этом слове не произносится. Мы провели короткую тренировку с похожими словами: "an honor", "an honest man". Клиент был благодарен и позже рассказал, что это маленькое исправление значительно повысило его уверенность во время английских презентаций, так как он больше не беспокоился об этом аспекте произношения.

Рассмотрим основные случаи использования артикля "An":

  1. Перед словами, начинающимися с гласных букв и звуков:

    • an apple (яблоко)
    • an elephant (слон)
    • an island (остров)
    • an umbrella (зонт)
    • an egg (яйцо)

  2. Перед словами, начинающимися с немого "h":

    • an hour (час)
    • an honor/honour (честь)
    • an heir (наследник)
    • an honest person (честный человек)

  3. Перед аббревиатурами, которые начинаются с гласного звука:

    • an MBA (произносится как /em.biː.eɪ/ — начинается с /e/)
    • an FBI agent (произносится как /ef.biː.aɪ/ — начинается с /e/)
    • an LCD screen (произносится как /el.siː.diː/ — начинается с /e/)
    • an MP (произносится как /em.piː/ — начинается с /e/)

Сравнительная таблица произношения некоторых слов и выбора артикля:

Слово Произношение Начальный звук Правильный артикль
university /juːnɪˈvɜːsɪtɪ/ /j/ (согласный) a university
hour /aʊər/ /aʊ/ (гласный) an hour
MBA /em.biː.eɪ/ /e/ (гласный) an MBA
one /wʌn/ /w/ (согласный) a one
UFO /juː.ef.əʊ/ /j/ (согласный) a UFO

Обратите внимание, что некоторые слова могут иметь разное произношение в зависимости от диалекта или акцента говорящего. Например, в некоторых британских диалектах слово "herb" произносится с /h/, поэтому используется артикль "a" (a herb), в то время как в американском английском "h" обычно не произносится, и используется "an" (an herb). 🌎

Сложные случаи и исключения в правилах A и An

Даже у таких, казалось бы, простых правил есть свои подводные камни. Рассмотрим сложные случаи и исключения, с которыми вы можете столкнуться при выборе между "A" и "An". 🧩

Буква "H" и её особенности

Буква "h" вызывает наибольшие затруднения, поскольку в некоторых словах она произносится, а в других — нет:

  • Слова с произносимым "h" требуют артикль "a": a house, a hat, a history book
  • Слова с непроизносимым "h" требуют артикль "an": an hour, an honest man, an heir

Кроме того, в некоторых диалектах английского языка (особенно в некоторых британских вариантах) "h" в начале слов может не произноситься, что приводит к использованию "an" вместо "a". Например: "an hotel" вместо стандартного "a hotel".

Аббревиатуры и акронимы

С аббревиатурами и акронимами часто возникает путаница, поскольку важно знать, как они произносятся:

  • Буквенные аббревиатуры: выбор артикля зависит от звука, с которого начинается произношение первой буквы:
  • an FBI agent (эф-би-ай) — начинается с гласного звука /e/

  • a CIA officer (си-ай-эй) — начинается с согласного звука /s/

  • Акронимы: произносятся как слова, поэтому выбор артикля зависит от их первого звука:
  • a NASA project (наса) — начинается с согласного звука /n/
  • an UNESCO initiative (юнеско) — начинается с гласного звука /ju/ в британском английском и /ju/ в американском, что дает "a UNESCO" в американском варианте

Числа и цифры

Числа также могут вызывать сложности:

  • Для чисел, начинающихся с гласного звука, используем "an": an 8-year-old child (eight), an 80-page book (eighty), an 11-hour flight (eleven)
  • Для чисел, начинающихся с согласного звука, используем "a": a 5-star hotel (five), a 12-month period (twelve), a 1-bedroom apartment (one)

Прилагательные перед существительными

Если перед существительным стоит прилагательное, выбор артикля зависит от первого звука прилагательного, а не существительного:

  • an expensive car (не "a expensive car")
  • a useful umbrella (не "an useful umbrella")
  • an honest politician (не "a honest politician")
  • a one-hour lecture (не "an one-hour lecture")

Случаи с историческими изменениями

Некоторые слова исторически изменили своё произношение, но устойчивые выражения сохранили старую форму артикля:

  • "an historical event" — старая форма, которая до сих пор встречается в британском английском, хотя по современным правилам должно быть "a historical event", так как "h" произносится
  • "an hotel" — устаревшая форма, сейчас обычно используется "a hotel"

Знание этих сложных случаев поможет вам избежать распространённых ошибок и говорить на более естественном и грамотном английском. 🎓

Практические советы для безошибочного применения

Теория — это отлично, но чтобы по-настоящему освоить артикли "A" и "An", нужна практика. Вот несколько действенных стратегий, которые помогут вам безошибочно применять эти артикли в повседневной речи и письме. 💪

1. Слушайте звуки, а не смотрите на буквы

Это самый важный совет: произносите слово вслух и определяйте по звучанию, какой артикль использовать.

  • Практическое упражнение: запишите 20 существительных, начинающихся с разных букв. Произнесите каждое слово вслух и определите правильный артикль. Проверьте себя.
  • Мобильное приложение: можно использовать приложения с функцией озвучивания текста, чтобы тренировать слух.

2. Используйте мнемонические техники

Создайте для себя простые правила-напоминалки:

  • "A" для слов, начинающихся с согласного звука — "A Consonant Sound"
  • "An" для слов, начинающихся с гласного звука — "An Vowel Sound"
  • Визуализируйте: представьте, что артикль "an" имеет "n" как мостик, соединяющий его с гласными звуками, чтобы избежать зияния (столкновения гласных).

3. Группируйте сложные случаи

Создайте списки слов, которые часто вызывают затруднения:

  • Слова с немой "h": hour, honor, heir, honest
  • Слова, начинающиеся с "u", где звук может быть /ju/ (a university) или /ʌ/ (an umbrella)
  • Распространённые аббревиатуры: an FBI agent, a CIA officer, an MP, a PhD

4. Тренируйтесь на реальных текстах

  • Чтение вслух: читайте книги, статьи или новости на английском, обращая внимание на артикли
  • Анализ: выделяйте все артикли в тексте и объясняйте, почему использован тот или иной артикль
  • Заполнение пропусков: найдите или создайте тексты с пропущенными артиклями и заполните их

5. Запомните исключения как устойчивые выражения

Некоторые сочетания лучше запоминать целиком:

  • an hour ago
  • an honest mistake
  • a one-time offer
  • a university degree

6. Используйте проверочные вопросы

Перед выбором артикля задайте себе вопросы:

  • Как начинается это слово — с гласного или согласного звука?
  • Если слово начинается с "h", произносится ли эта буква?
  • Если это аббревиатура, как произносится первая буква?

7. Практикуйте регулярно

Постоянная практика — ключ к успеху:

  • Выделите 5 минут ежедневно для упражнений с артиклями
  • Создайте для себя карточки со сложными случаями
  • Используйте онлайн-тесты и упражнения
  • Запишите свою речь и проанализируйте использование артиклей

8. Получайте обратную связь

  • Просите носителей языка или преподавателей исправлять ваши ошибки
  • Используйте языковые обмены для практики
  • Применяйте грамматические проверки при письме

Помните, что даже носители языка иногда делают ошибки с артиклями в сложных случаях. Не бойтесь ошибаться — каждая исправленная ошибка приближает вас к совершенству! 🌟

Применяя эти стратегии в своей ежедневной практике, вы вскоре обнаружите, что выбор между "a" и "an" становится автоматическим и не требует сознательных усилий. Постепенно это превратится в языковую интуицию, которая будет вас редко подводить.

Правильное использование артиклей A и An — это не просто грамматическое правило, а музыкальность и ритм английской речи. Помните, что выбор между ними зависит от звучания, а не от написания. Прислушивайтесь к своей речи, тренируйте слух и практикуйте регулярно. Со временем правильный артикль будет приходить к вам естественно, как дыхание. И тогда ваш английский станет не просто грамматически верным, но и по-настоящему живым.

Загрузка...