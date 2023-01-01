Артикли A и An в английском: правила выбора по звучанию слова

Артикли A и An — это как маленькие привратники английского языка, которые стоят перед существительными и решают, кого пустить, а кого нет. Они кажутся простыми, но заставляют многих изучающих язык ломать голову. Правильный выбор между ними делает речь плавной и естественной, а неправильный — сразу выдает в вас иностранца. Ошибки в использовании артиклей могут привести к недопониманию или даже изменить смысл сказанного. Давайте разберемся, как безошибочно применять эти маленькие, но важные слова в любой ситуации. 🔍

Базовые правила использования артиклей A и An

Артикли A и An относятся к категории неопределённых артиклей. Они используются перед существительными в единственном числе, когда мы говорим о чём-то впервые или указываем на принадлежность к определённому классу объектов.

Основное правило выбора между A и An основано на звучании слова, следующего за артиклем, а не на его написании. Именно это часто становится камнем преткновения для многих изучающих английский язык. 🔊

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курсы пришла студентка Мария, которая уже 5 лет изучала английский, но всё ещё путалась в артиклях. Её письменные работы были полны ошибок типа "a apple" или "an university". Мы начали с простого упражнения: я просила её не смотреть на буквы, а произносить слова вслух и прислушиваться к звукам. Через неделю практики её речь стала звучать гораздо естественнее, а через месяц она уже автоматически правильно подбирала артикли. Секрет был в том, чтобы перестать "видеть" слова и начать их "слышать".

Давайте рассмотрим базовые правила в виде таблицы:

Артикль Когда используется Примеры A Перед словами, начинающимися с согласного звука a book, a dog, a university (звук /j/), a one-way street (звук /w/) An Перед словами, начинающимися с гласного звука an apple, an elephant, an hour (немое h), an MBA (произносится /em/)

Главное правило, которое стоит запомнить: выбор артикля зависит от звука, а не от буквы, с которой начинается следующее слово. 📝

Основные функции неопределённых артиклей:

Указание на то, что предмет упоминается впервые: I saw a cat.

Обозначение принадлежности к классу: She is a doctor.

Использование в значении "один": I need a minute to think.

Употребление в некоторых устойчивых выражениях: as a result, in a hurry

Артикль A: когда и перед какими словами применять

Артикль "A" используется перед словами, которые начинаются с согласного звука. Это ключевой момент — именно звук, а не буква определяет выбор артикля. 🔤

Рассмотрим подробнее случаи использования артикля "A":

Перед словами, начинающимися с согласных букв: a book (книга)

a chair (стул)

a teacher (учитель)

a student (студент) Перед словами, начинающимися с согласного звука, даже если первая буква гласная: a university (/juːnɪˈvɜːsɪtɪ/ — звук /j/ согласный)

a European (/jʊərəˈpiːən/ — звук /j/ согласный)

a one-way street (/wʌn/ — звук /w/ согласный)

a useful tool (/ˈjuːsfʊl/ — звук /j/ согласный) Перед аббревиатурами, которые начинаются с согласного звука: a PhD (произносится как /piː.eɪtʃ.diː/ — начинается с /p/)

a TV (произносится как /tiː.viː/ — начинается с /t/)

Также артикль "A" используется в определённых числовых выражениях и устойчивых сочетаниях:

a hundred (сотня)

a lot of (много)

a couple of (пара)

a dozen (дюжина)

a few (несколько)

Важно помнить, что артикль "A" никогда не используется перед существительными во множественном числе. В таких случаях артикль либо опускается, либо заменяется на "some" или "any". Например: I have a book (У меня есть книга), но I have books (У меня есть книги). ⚠️

Артикль An: особенности употребления и нюансы

Артикль "An" используется перед словами, которые начинаются с гласного звука. Здесь также важно помнить, что определяющим фактором является именно звук, а не буква. 🎯

Михаил Дорохов, переводчик и автор учебников по английскому языку Работая с российскими бизнесменами, я часто замечал одну и ту же ошибку — использование артикля "a" перед словом "hour". Один клиент на важных переговорах несколько раз сказал "a hour", что заставило некоторых носителей языка морщиться. После встречи я тактично объяснил, что правильно говорить "an hour", так как "h" в этом слове не произносится. Мы провели короткую тренировку с похожими словами: "an honor", "an honest man". Клиент был благодарен и позже рассказал, что это маленькое исправление значительно повысило его уверенность во время английских презентаций, так как он больше не беспокоился об этом аспекте произношения.

Рассмотрим основные случаи использования артикля "An":

Перед словами, начинающимися с гласных букв и звуков: an apple (яблоко)

an elephant (слон)

an island (остров)

an umbrella (зонт)

an egg (яйцо) Перед словами, начинающимися с немого "h": an hour (час)

an honor/honour (честь)

an heir (наследник)

an honest person (честный человек) Перед аббревиатурами, которые начинаются с гласного звука: an MBA (произносится как /em.biː.eɪ/ — начинается с /e/)

an FBI agent (произносится как /ef.biː.aɪ/ — начинается с /e/)

an LCD screen (произносится как /el.siː.diː/ — начинается с /e/)

an MP (произносится как /em.piː/ — начинается с /e/)

Сравнительная таблица произношения некоторых слов и выбора артикля:

Слово Произношение Начальный звук Правильный артикль university /juːnɪˈvɜːsɪtɪ/ /j/ (согласный) a university hour /aʊər/ /aʊ/ (гласный) an hour MBA /em.biː.eɪ/ /e/ (гласный) an MBA one /wʌn/ /w/ (согласный) a one UFO /juː.ef.əʊ/ /j/ (согласный) a UFO

Обратите внимание, что некоторые слова могут иметь разное произношение в зависимости от диалекта или акцента говорящего. Например, в некоторых британских диалектах слово "herb" произносится с /h/, поэтому используется артикль "a" (a herb), в то время как в американском английском "h" обычно не произносится, и используется "an" (an herb). 🌎

Сложные случаи и исключения в правилах A и An

Даже у таких, казалось бы, простых правил есть свои подводные камни. Рассмотрим сложные случаи и исключения, с которыми вы можете столкнуться при выборе между "A" и "An". 🧩

Буква "H" и её особенности

Буква "h" вызывает наибольшие затруднения, поскольку в некоторых словах она произносится, а в других — нет:

Слова с произносимым "h" требуют артикль "a": a house, a hat, a history book

Слова с непроизносимым "h" требуют артикль "an": an hour, an honest man, an heir

Кроме того, в некоторых диалектах английского языка (особенно в некоторых британских вариантах) "h" в начале слов может не произноситься, что приводит к использованию "an" вместо "a". Например: "an hotel" вместо стандартного "a hotel".

Аббревиатуры и акронимы

С аббревиатурами и акронимами часто возникает путаница, поскольку важно знать, как они произносятся:

Буквенные аббревиатуры: выбор артикля зависит от звука, с которого начинается произношение первой буквы:

выбор артикля зависит от звука, с которого начинается произношение первой буквы: an FBI agent (эф-би-ай) — начинается с гласного звука /e/

a CIA officer (си-ай-эй) — начинается с согласного звука /s/

Акронимы: произносятся как слова, поэтому выбор артикля зависит от их первого звука:

произносятся как слова, поэтому выбор артикля зависит от их первого звука: a NASA project (наса) — начинается с согласного звука /n/

an UNESCO initiative (юнеско) — начинается с гласного звука /ju/ в британском английском и /ju/ в американском, что дает "a UNESCO" в американском варианте

Числа и цифры

Числа также могут вызывать сложности:

Для чисел, начинающихся с гласного звука, используем "an": an 8-year-old child (eight), an 80-page book (eighty), an 11-hour flight (eleven)

Для чисел, начинающихся с согласного звука, используем "a": a 5-star hotel (five), a 12-month period (twelve), a 1-bedroom apartment (one)

Прилагательные перед существительными

Если перед существительным стоит прилагательное, выбор артикля зависит от первого звука прилагательного, а не существительного:

an expensive car (не "a expensive car")

a useful umbrella (не "an useful umbrella")

an honest politician (не "a honest politician")

a one-hour lecture (не "an one-hour lecture")

Случаи с историческими изменениями

Некоторые слова исторически изменили своё произношение, но устойчивые выражения сохранили старую форму артикля:

"an historical event" — старая форма, которая до сих пор встречается в британском английском, хотя по современным правилам должно быть "a historical event", так как "h" произносится

"an hotel" — устаревшая форма, сейчас обычно используется "a hotel"

Знание этих сложных случаев поможет вам избежать распространённых ошибок и говорить на более естественном и грамотном английском. 🎓

Практические советы для безошибочного применения

Теория — это отлично, но чтобы по-настоящему освоить артикли "A" и "An", нужна практика. Вот несколько действенных стратегий, которые помогут вам безошибочно применять эти артикли в повседневной речи и письме. 💪

1. Слушайте звуки, а не смотрите на буквы

Это самый важный совет: произносите слово вслух и определяйте по звучанию, какой артикль использовать.

Практическое упражнение: запишите 20 существительных, начинающихся с разных букв. Произнесите каждое слово вслух и определите правильный артикль. Проверьте себя.

Мобильное приложение: можно использовать приложения с функцией озвучивания текста, чтобы тренировать слух.

2. Используйте мнемонические техники

Создайте для себя простые правила-напоминалки:

"A" для слов, начинающихся с согласного звука — "A Consonant Sound"

"An" для слов, начинающихся с гласного звука — "An Vowel Sound"

Визуализируйте: представьте, что артикль "an" имеет "n" как мостик, соединяющий его с гласными звуками, чтобы избежать зияния (столкновения гласных).

3. Группируйте сложные случаи

Создайте списки слов, которые часто вызывают затруднения:

Слова с немой "h": hour, honor, heir, honest

Слова, начинающиеся с "u", где звук может быть /ju/ (a university) или /ʌ/ (an umbrella)

Распространённые аббревиатуры: an FBI agent, a CIA officer, an MP, a PhD

4. Тренируйтесь на реальных текстах

Чтение вслух: читайте книги, статьи или новости на английском, обращая внимание на артикли

Анализ: выделяйте все артикли в тексте и объясняйте, почему использован тот или иной артикль

Заполнение пропусков: найдите или создайте тексты с пропущенными артиклями и заполните их

5. Запомните исключения как устойчивые выражения

Некоторые сочетания лучше запоминать целиком:

an hour ago

an honest mistake

a one-time offer

a university degree

6. Используйте проверочные вопросы

Перед выбором артикля задайте себе вопросы:

Как начинается это слово — с гласного или согласного звука ?

? Если слово начинается с "h", произносится ли эта буква?

Если это аббревиатура, как произносится первая буква?

7. Практикуйте регулярно

Постоянная практика — ключ к успеху:

Выделите 5 минут ежедневно для упражнений с артиклями

Создайте для себя карточки со сложными случаями

Используйте онлайн-тесты и упражнения

Запишите свою речь и проанализируйте использование артиклей

8. Получайте обратную связь

Просите носителей языка или преподавателей исправлять ваши ошибки

Используйте языковые обмены для практики

Применяйте грамматические проверки при письме

Помните, что даже носители языка иногда делают ошибки с артиклями в сложных случаях. Не бойтесь ошибаться — каждая исправленная ошибка приближает вас к совершенству! 🌟

Применяя эти стратегии в своей ежедневной практике, вы вскоре обнаружите, что выбор между "a" и "an" становится автоматическим и не требует сознательных усилий. Постепенно это превратится в языковую интуицию, которая будет вас редко подводить.