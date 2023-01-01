Поздравления на английском: готовые фразы на все случаи жизни

Младшие специалисты и работники, которые хотят поздравить коллег и деловых партнеров на английском языке. Представьте, что ваш англоговорящий друг отмечает день рождения, а вы застыли перед пустым листом сообщения, не зная, как красиво выразить поздравление на его языке. Знакомая ситуация? 🎂 Поздравления с днем рождения — это больше, чем просто слова. Они отражают ваше отношение, демонстрируют уважение к культуре собеседника и показывают, что вы готовы выйти из зоны комфорта ради близкого человека. В этой статье мы собрали более 50 готовых фраз на английском языке для разных ситуаций — от неформальных посланий друзьям до элегантных поздравлений деловым партнерам.

Популярные поздравления с днем рождения на английском

Начнем с универсальных вариантов, которые подойдут практически для любого адресата. Эти классические фразы можно использовать как основу, дополняя их персональными пожеланиями:

Happy Birthday! — Самое распространенное и универсальное поздравление

— Самое распространенное и универсальное поздравление Many happy returns of the day! — Желаю много счастливых возвращений этого дня (традиционное британское поздравление)

— Желаю много счастливых возвращений этого дня (традиционное британское поздравление) Wishing you a wonderful birthday! — Желаю тебе чудесного дня рождения!

— Желаю тебе чудесного дня рождения! Have a blast on your special day! — Оторвись по полной в свой особенный день!

— Оторвись по полной в свой особенный день! May all your birthday wishes come true! — Пусть все твои именинные желания сбудутся!

— Пусть все твои именинные желания сбудутся! Hope your day is filled with happiness! — Надеюсь, твой день будет наполнен счастьем!

— Надеюсь, твой день будет наполнен счастьем! Here's to another year of laughter and joy! — За еще один год смеха и радости!

Для составления более персонализированных поздравлений можно использовать следующую структуру:

Элемент поздравления Примеры фраз Для кого подходит Обращение Dear [имя], To my amazing friend, Hey birthday boy/girl! Универсально Поздравление Happy Birthday! Congratulations on your special day! Универсально Пожелания May this year bring you..., I wish you health and happiness Универсально Заключение With love, Best wishes, Cheers! Зависит от степени близости

Михаил Берг, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась поздравить своего руководителя-англичанина. Она выбрала популярную фразу "Many happy returns of the day", не зная, что это выражение больше распространено в Британии, чем в Америке. Её американизированный босс был приятно удивлен таким "британским" поздравлением и оценил её внимание к деталям. Это напоминает нам, что даже простые поздравительные фразы могут нести культурный подтекст и создавать положительное Impression.

Помните, что в англоязычной культуре поздравления обычно более сдержанные и менее пафосные, чем в русской традиции. Однако это не значит, что они менее искренние — просто выражаются иначе. 🎉

Короткие и душевные фразы для поздравлений друзей

С друзьями можно позволить себе быть непосредственным и даже использовать сленг или юмор. Вот подборка неформальных, но искренних поздравлений:

Happy B-day, mate! — С днюхой, дружище!

— С днюхой, дружище! Another year older, another year wiser (allegedly)! — Еще на год старше, еще на год мудрее (предположительно)!

— Еще на год старше, еще на год мудрее (предположительно)! Party like there's no tomorrow! — Отрывайся так, будто завтра не наступит!

— Отрывайся так, будто завтра не наступит! Age is just a number, and yours is unlisted! — Возраст — просто цифра, а твой вообще засекречен!

— Возраст — просто цифра, а твой вообще засекречен! Let's make some birthday mischief! — Давай устроим именинные проказы!

— Давай устроим именинные проказы! Cheers to you on your birthday! — Поднимаю бокал за тебя в твой день рождения!

— Поднимаю бокал за тебя в твой день рождения! You're not getting older, you're getting better! — Ты не стареешь, ты становишься лучше!

Если вы хотите добавить немного душевности в неформальное поздравление, попробуйте эти фразы:

So glad we're friends. Happy Birthday! — Так рад(а), что мы друзья. С днем рождения!

— Так рад(а), что мы друзья. С днем рождения! You make the world a better place just by being in it. Have a fantastic birthday! — Ты делаешь мир лучше просто своим присутствием. Фантастического дня рождения!

— Ты делаешь мир лучше просто своим присутствием. Фантастического дня рождения! Thanks for being you. Happy Birthday, friend! — Спасибо, что ты есть такой, какой есть. С днем рождения, друг!

— Спасибо, что ты есть такой, какой есть. С днем рождения, друг! Life's better with a friend like you. Let's celebrate you today! — Жизнь лучше с таким другом, как ты. Давай отпразднуем тебя сегодня!

Для особо близких друзей можно использовать английские идиомы и выражения, связанные с днем рождения:

It's your day to shine! — Сегодня твой день блистать!

— Сегодня твой день блистать! Paint the town red! — Зажги город! (идиома, означающая "шумно отпраздновать")

— Зажги город! (идиома, означающая "шумно отпраздновать") Many happy returns! — Много счастливых возвращений! (пожелание многих счастливых дней рождения в будущем)

— Много счастливых возвращений! (пожелание многих счастливых дней рождения в будущем) Live it up on your big day! — Живи на полную в свой большой день!

Алексей Сомов, переводчик Когда я только начинал работать переводчиком в международной компании, мне нужно было поздравить коллегу из Лондона. Я выбрал фразу "Have a blast on your birthday!", не до конца понимая её оттенок. Коллега посмеялся, написав, что в его 45 лет он уже не "бластует", но ценит молодежный настрой. Этот случай научил меня, что при выборе поздравления важно учитывать не только степень близости, но и возраст человека. То, что звучит уместно для 25-летнего друга, может выглядеть странно в поздравлении человеку старшего возраста.

Формальные поздравления на английском для коллег

Деловая обстановка требует более сдержанных формулировок. Формальные поздравления демонстрируют профессионализм и уважение к коллеге, при этом сохраняя дружелюбный тон:

Wishing you a very happy birthday and a successful year ahead. — Желаю вам счастливого дня рождения и успешного года впереди.

— Желаю вам счастливого дня рождения и успешного года впереди. May your birthday be filled with achievements and happiness. — Пусть ваш день рождения будет наполнен достижениями и счастьем.

— Пусть ваш день рождения будет наполнен достижениями и счастьем. Best wishes on your birthday and throughout the coming year. — Наилучшие пожелания в ваш день рождения и на протяжении всего предстоящего года.

— Наилучшие пожелания в ваш день рождения и на протяжении всего предстоящего года. Congratulations on your birthday! May the year ahead bring continued success. — Поздравляю с днем рождения! Пусть предстоящий год принесет продолжающийся успех.

— Поздравляю с днем рождения! Пусть предстоящий год принесет продолжающийся успех. Sending warm birthday wishes to a valued colleague. — Отправляю теплые поздравления с днем рождения ценному коллеге.

Для разных типов рабочих отношений подойдут различные формулировки. Вот как можно адаптировать поздравления в зависимости от статуса и близости отношений:

Тип рабочих отношений Примеры поздравлений Тональность Руководителю Happy Birthday! Thank you for your leadership and inspiration. Уважительная, признательная Коллеге одного уровня Wishing you a wonderful birthday. It's a pleasure working with you! Дружелюбная, коллегиальная Подчиненному Happy Birthday! Your contributions to our team are highly valued. Поддерживающая, признающая заслуги Деловому партнеру Best wishes on your birthday. Looking forward to our continued successful cooperation. Профессиональная, ориентированная на перспективу

Несколько дополнительных вариантов для формальных поздравлений, которые всегда будут уместны в деловой среде:

Happy Birthday! Wishing you all the best on your special day. — С днем рождения! Желаю всего наилучшего в ваш особенный день.

— С днем рождения! Желаю всего наилучшего в ваш особенный день. Many happy returns of the day. May it be filled with joy. — Много счастливых возвращений этого дня. Пусть он будет наполнен радостью.

— Много счастливых возвращений этого дня. Пусть он будет наполнен радостью. Warmest congratulations on your birthday. — Самые теплые поздравления с днем рождения.

— Самые теплые поздравления с днем рождения. Wishing you a pleasant birthday and a prosperous year ahead. — Желаю приятного дня рождения и процветающего года впереди.

Помните, что в англоязычной деловой культуре ценится лаконичность, поэтому длинные, витиеватые поздравления могут восприниматься как излишние. Краткость и искренность — ключ к подходящему деловому поздравлению. 💼

Трогательные поздравительные тексты для родных

Семейные поздравления могут быть более теплыми и эмоциональными. Вот несколько душевных вариантов для близких людей:

To my amazing [mom/dad/sister/brother], Happy Birthday! You mean the world to me. — Моей/моему удивительной(-ому) [маме/папе/сестре/брату], с Днем Рождения! Ты для меня — целый мир.

— Моей/моему удивительной(-ому) [маме/папе/сестре/брату], с Днем Рождения! Ты для меня — целый мир. On your special day, I want to thank you for always being there for me. — В твой особенный день я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда рядом со мной.

— В твой особенный день я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда рядом со мной. Happy Birthday to the person who has shaped me into who I am today. — С Днем Рождения человеку, который сформировал меня таким, какой я есть сегодня.

— С Днем Рождения человеку, который сформировал меня таким, какой я есть сегодня. Every year that passes makes me more grateful to have you in my life. — Каждый проходящий год делает меня более благодарным за то, что ты есть в моей жизни.

— Каждый проходящий год делает меня более благодарным за то, что ты есть в моей жизни. Words cannot express how much you mean to me. Have the happiest of birthdays! — Словами не выразить, как много ты для меня значишь. Самого счастливого дня рождения!

Для родителей особенно трогательными будут слова благодарности:

Happy Birthday to the world's best mom/dad! Thank you for your endless love and support. — С Днем Рождения лучшей в мире маме/лучшему папе! Спасибо за бесконечную любовь и поддержку.

— С Днем Рождения лучшей в мире маме/лучшему папе! Спасибо за бесконечную любовь и поддержку. Today we celebrate you and all the wonderful things you do. Happy Birthday! — Сегодня мы празднуем тебя и все прекрасные вещи, которые ты делаешь. С Днем Рождения!

— Сегодня мы празднуем тебя и все прекрасные вещи, которые ты делаешь. С Днем Рождения! Mom/Dad, your love has guided me through life. May your birthday be as special as you are. — Мама/Папа, твоя любовь ведет меня по жизни. Пусть твой день рождения будет таким же особенным, как ты.

Для супругов и возлюбленных подойдут романтические поздравления:

Happy Birthday to my soulmate. Every day with you is a gift. — С Днем Рождения моей родственной душе. Каждый день с тобой — это подарок.

— С Днем Рождения моей родственной душе. Каждый день с тобой — это подарок. To my wonderful husband/wife, you make my life complete. Happy Birthday, my love! — Моему замечательному мужу/моей замечательной жене, ты делаешь мою жизнь полной. С Днем Рождения, любовь моя!

— Моему замечательному мужу/моей замечательной жене, ты делаешь мою жизнь полной. С Днем Рождения, любовь моя! Happy Birthday to the one who holds my heart. I love you more each day. — С Днем Рождения тому, кто владеет моим сердцем. Я люблю тебя всё больше с каждым днем.

Для детей и внуков:

Happy Birthday to our amazing son/daughter! You bring us so much joy. — С Днем Рождения нашему удивительному сыну/нашей удивительной дочери! Ты приносишь нам столько радости.

— С Днем Рождения нашему удивительному сыну/нашей удивительной дочери! Ты приносишь нам столько радости. Watching you grow has been the greatest privilege of my life. Happy Birthday! — Наблюдать, как ты растешь, было величайшей привилегией моей жизни. С Днем Рождения!

— Наблюдать, как ты растешь, было величайшей привилегией моей жизни. С Днем Рождения! To our wonderful grandchild on your birthday — you are so loved! — Нашему замечательному внуку/внучке в день рождения — ты так любим(а)!

В поздравлениях родным можно позволить себе быть более эмоциональным, выражая свои истинные чувства. Англоязычная культура не настолько открыто выражает эмоции, как русская, но в близком семейном кругу искренность всегда ценится. ❤️

Оригинальные английские фразы для особенных случаев

Иногда стандартные поздравления кажутся недостаточными для особых случаев или людей. Вот несколько нестандартных вариантов, которые помогут выделиться:

Today the world became a better place because you arrived in it. Happy Birthday! — Сегодня мир стал лучше, потому что ты появился в нем. С Днем Рождения!

— Сегодня мир стал лучше, потому что ты появился в нем. С Днем Рождения! Another trip around the sun completed! Congratulations on your journey! — Еще одно путешествие вокруг солнца завершено! Поздравляю с твоим путешествием!

— Еще одно путешествие вокруг солнца завершено! Поздравляю с твоим путешествием! Happy Birthday! May your cake be moist, your presents be many, and your hangover be mild! — С Днем Рождения! Пусть твой торт будет сочным, подарков будет много, а похмелье — легким!

— С Днем Рождения! Пусть твой торт будет сочным, подарков будет много, а похмелье — легким! They say age is just a number. But in your case, it's a really good number! Happy Birthday! — Говорят, возраст — это просто цифра. Но в твоем случае — это действительно хорошая цифра! С Днем Рождения!

— Говорят, возраст — это просто цифра. Но в твоем случае — это действительно хорошая цифра! С Днем Рождения! On the anniversary of your birth, I celebrate the fact that you exist in my world. — В годовщину твоего рождения я праздную тот факт, что ты существуешь в моем мире.

Для юбилейных дат (круглых дат) можно использовать следующие поздравления:

Fifty and fabulous! Happy milestone birthday! — Пятьдесят и великолепно! С юбилеем!

— Пятьдесят и великолепно! С юбилеем! Three decades of awesomeness! Happy 30th Birthday! — Три десятилетия потрясающей жизни! С 30-летием!

— Три десятилетия потрясающей жизни! С 30-летием! A quarter of a century old and still rocking it! Happy 25th! — Четверть века, а все еще зажигаешь! С 25-летием!

— Четверть века, а все еще зажигаешь! С 25-летием! Sixty years young! Happy Birthday to an absolute legend! — Шестьдесят лет молодости! С Днем Рождения абсолютной легенде!

Юмористические поздравления для тех, кто оценит:

Congratulations on being born a really long time ago! — Поздравляю с тем, что ты родился очень давно!

— Поздравляю с тем, что ты родился очень давно! You're not getting older, you're just becoming a classic! — Ты не стареешь, ты просто становишься классикой!

— Ты не стареешь, ты просто становишься классикой! Happy Birthday! Don't forget to count your candles before you blow them out – it's your only cardio for the year! — С Днем Рождения! Не забудь посчитать свечи перед тем, как задуть их – это твоя единственная кардиотренировка на год!

— С Днем Рождения! Не забудь посчитать свечи перед тем, как задуть их – это твоя единственная кардиотренировка на год! They say the best things in life get better with age... like you and cheese! — Говорят, лучшие вещи в жизни становятся лучше с возрастом... например, ты и сыр!

Для поздравления креативных личностей:

Happy Birthday to someone who colors outside the lines and makes the world more beautiful for it! — С Днем Рождения тому, кто раскрашивает за пределами линий и делает мир красивее благодаря этому!

— С Днем Рождения тому, кто раскрашивает за пределами линий и делает мир красивее благодаря этому! May your birthday be as unique and exceptional as you are! — Пусть твой день рождения будет таким же уникальным и исключительным, как ты!

— Пусть твой день рождения будет таким же уникальным и исключительным, как ты! Another year of brilliance begins today. Happy Birthday, creative soul! — Еще один год блеска начинается сегодня. С Днем Рождения, творческая душа!

Особенные поздравления для разных жизненных этапов:

Жизненный этап Поздравление на английском Перевод Первый взрослый юбилей (21) Welcome to adulthood! The bills are in the mail. Добро пожаловать во взрослую жизнь! Счета уже в почте. 30 лет Thirty, flirty and thriving! Тридцать, кокетливый и процветающий! 40 лет Forty and fabulous — the best is yet to come! Сорок и потрясающе — лучшее еще впереди! 50 лет Half a century of being awesome! Полвека потрясающей жизни! Выход на пенсию Happy Birthday! Now the real fun begins! С Днем Рождения! Теперь начинается настоящее веселье!

Помните, что при выборе оригинального поздравления важно учитывать чувство юмора и предпочтения именинника. Креативность хороша, когда она соответствует личности получателя. 🎭