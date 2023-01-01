Как грамотно использовать притяжательный падеж в английском языке

Профессионалы, работающие с английским языком, включая переводчиков и авторов контента Притяжательный падеж в английском языке — это тот элемент грамматики, который вызывает замешательство даже у продвинутых студентов. От правильного размещения апострофа зависит весь смысл высказывания! 🔍 Когда мой студент перепутал "children's books" (книги детей) с "childrens' books" (которое грамматически неверно), это стоило ему баллов на IELTS. Пора раз и навсегда разобраться с притяжательным падежом, чтобы ваша речь звучала безупречно, а тексты не содержали досадных ошибок.

Что такое притяжательный падеж в английском языке

Притяжательный падеж (Possessive Case) в английском языке используется для выражения принадлежности, владения или отношений между людьми и предметами. В отличие от русского языка, где существует шесть падежей, в английском их всего два: общий (Common Case) и притяжательный (Possessive Case).

Притяжательный падеж в английском языке формируется двумя основными способами:

С помощью апострофа и буквы 's (John's car – машина Джона)

С использованием предлога of (the pages of the book – страницы книги)

Выбор способа зависит от одушевлённости существительного, его формы (единственное или множественное число) и некоторых других факторов, которые мы детально рассмотрим.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я начинала преподавать английский язык, большинство моих студентов совершали одну и ту же ошибку. Они пытались переносить правила русского притяжательного падежа на английский язык. "Книга Ивана" превращалась в "book of Ivan", что звучало неестественно. Я разработала простой алгоритм: если владелец — одушевлённое существительное, особенно человек или животное, используем апостроф ('s). Для неодушевлённых предметов — конструкцию с "of". Эта система работает в 90% случаев и спасла языковую репутацию многих моих учеников! Особенно запомнился случай со студенткой, которая в деловой переписке постоянно использовала "company's policy" вместо "policy of the company", что вызывало недоумение у её английских коллег.

Важно понимать функциональные различия между двумя формами притяжательного падежа:

Аспект Притяжательный падеж с 's Конструкция с of Типичное использование Для людей и животных Для неодушевлённых предметов Стилистическая окраска Более разговорный вариант Более формальный вариант Длина выражения Короче, экономнее Длиннее Распространённость Чаще в американском английском Чаще в британском английском

Образование притяжательного падежа с апострофом

Притяжательный падеж с апострофом — это ключевой способ выражения принадлежности в английском языке. Овладение правилами его образования критически важно для грамотной речи. 📝

Основные правила образования притяжательного падежа с апострофом:

Единственное число: добавляем апостроф + s ('s) Пример: Tom's car (машина Тома), the girl's doll (кукла девочки) Множественное число, оканчивающееся на -s: добавляем только апостроф (') Пример: the girls' dolls (куклы девочек), the students' books (книги студентов) Множественное число, не оканчивающееся на -s: добавляем апостроф + s ('s) Пример: men's clothing (мужская одежда), children's toys (игрушки детей) Имена собственные, оканчивающиеся на -s: возможны два варианта: Добавляем только апостроф: James' house

Добавляем апостроф + s: James's house Оба варианта считаются правильными, но второй вариант более распространён в современном английском.

Также существуют составные притяжательные конструкции, выражающие совместное или раздельное владение:

Совместное владение : апостроф + s добавляется только к последнему существительному Tom and Mary's house (дом, принадлежащий Тому и Мэри вместе)

Раздельное владение: апостроф + s добавляется к каждому существительному Tom's and Mary's cars (машина Тома и машина Мэри отдельно)

Важно отметить, что в английском языке притяжательный падеж с апострофом образуется не только от существительных, но и от некоторых других частей речи:

От местоимений: someone's bag (чья-то сумка)

(чья-то сумка) От числительных: the first one's advantage (преимущество первого)

(преимущество первого) От словосочетаний: the man in the corner's hat (шляпа человека в углу)

Притяжательный падеж для одушевленных и неодушевленных существительных

В английском языке выбор между притяжательным падежом с апострофом и конструкцией с предлогом of часто зависит от одушевлённости существительного. Этот аспект вызывает множество вопросов у изучающих язык. 🤔

Рассмотрим основные правила и их практическое применение:

Тип существительного Рекомендуемая форма Примеры Люди Преимущественно апостроф ('s) my mother's car, the doctor's office Животные Часто апостроф ('s) the dog's tail, the horse's mane Неодушевлённые предметы Преимущественно of the color of the car, the cover of the book Организации, страны Оба варианта допустимы the company's policy / the policy of the company Временные понятия Обычно апостроф ('s) today's newspaper, a moment's hesitation

Для одушевлённых существительных (людей и животных) предпочтительнее использовать форму с апострофом:

Mary's laptop (ноутбук Мэри)

(ноутбук Мэри) my father's car (машина моего отца)

(машина моего отца) the cat's paw (лапа кота)

Для неодушевлённых существительных традиционно используется конструкция с of:

the legs of the table (ножки стола)

(ножки стола) the roof of the house (крыша дома)

(крыша дома) the pages of the book (страницы книги)

Однако современный английский становится более гибким, и в некоторых случаях допустимо использовать апостроф с неодушевлёнными существительными, особенно когда речь идёт о:

Персонифицированных объектах: the ship's hull (корпус корабля) Географических названиях: London's parks (парки Лондона) Организациях: the company's headquarters (штаб-квартира компании) Временных понятиях: yesterday's news (вчерашние новости) Расстояниях: a mile's distance (расстояние в милю)

Александр Соколов, переводчик и автор учебных пособий по английскому языку На заре моей переводческой карьеры я допустил серьёзную ошибку, которая чуть не стоила мне репутации. Работая над переводом юридического документа, я последовательно использовал конструкцию "the terms of the contract" вместо "the contract's terms", что в юридическом английском считается более правильным и точным. Клиент — крупная юридическая фирма — вернул перевод на доработку с комментариями о "непрофессиональном языке". Это стало для меня ценным уроком: притяжательный падеж — не просто грамматическое правило, а инструмент точной передачи смысла, который может варьироваться в зависимости от контекста и профессиональной сферы. С тех пор я всегда учитываю не только общие правила, но и специфику конкретного дискурса при выборе формы притяжательного падежа.

Интересный факт: использование притяжательного падежа с апострофом для неодушевлённых существительных более характерно для американского варианта английского языка, в то время как британцы чаще предпочитают конструкцию с предлогом of.

Особые случаи использования апострофа в притяжательном падеже

Притяжательный падеж в английском языке содержит немало нюансов и особых случаев, которые вызывают затруднения даже у опытных пользователей. Рассмотрим наиболее сложные ситуации и правила их оформления. 🧩

Существительные, оканчивающиеся на -s, -ss, -z, -ch, -sh Для единственного числа таких существительных добавляется 's: boss's office (офис босса) church's history (история церкви)

Для множественного числа таких существительных добавляется только апостроф: bosses' offices (офисы боссов) churches' histories (истории церквей)

Имена собственные, оканчивающиеся на -s Существует вариативность в современном английском языке:

Вариант 1 (традиционный, особенно в британском английском): добавляем только апостроф Charles' book Dickens' novels

Вариант 2 (более современный, особенно в американском английском): добавляем 's Charles's book Dickens's novels

В современной практике предпочтение часто отдаётся второму варианту.

Классические и библейские имена, оканчивающиеся на -s Традиционно используется только апостроф: Jesus' teachings (учения Иисуса) Socrates' philosophy (философия Сократа) Составные существительные и фразы Апостроф добавляется к последнему слову: my brother-in-law's car (машина моего зятя) the President of France's decision (решение президента Франции) Обозначение мест и организаций Для магазинов, ресторанов и домов часто используется притяжательная форма без существительного-определяемого: at the doctor's (у доктора/в кабинете доктора) at the baker's (в булочной) at my aunt's (у моей тёти/в доме моей тёти)

Случаи, когда апостроф не используется:

В притяжательных местоимениях: hers , yours , ours , theirs , its (без апострофа!)

, , , , (без апострофа!) В названиях организаций (по их выбору): Barclays Bank , Publishers Association

, В некоторых устойчивых выражениях: for goodness sake , for convenience sake

Частые ошибки при использовании апострофа:

Путаница между its (притяжательное местоимение) и it's (сокращение от "it is" или "it has")

(притяжательное местоимение) и (сокращение от "it is" или "it has") Использование так называемого "гренгольмского апострофа" (greengrocer's apostrophe) — неправильное добавление апострофа во множественном числе: apple's вместо правильного apples

вместо правильного Неправильное размещение апострофа в составных существительных: brother's-in-law car вместо правильного brother-in-law's car

Притяжательные конструкции с предлогом of

Конструкция с предлогом of — это альтернативный способ выражения принадлежности в английском языке, который в некоторых случаях является единственно правильным вариантом. Давайте разберёмся, когда и как следует использовать эту форму. 🔄

Основные случаи, когда предпочтительнее использовать конструкцию с of:

Для неодушевлённых предметов the cover of the book (обложка книги) the windows of the house (окна дома) the keys of the car (ключи от машины) Для длинных фраз the opinion of the newly appointed chairman (мнение недавно назначенного председателя) При использовании с определителями the arrival of the last train (прибытие последнего поезда) При описании частей тела the leg of the patient (нога пациента) the eyes of the child (глаза ребёнка) В более формальном стиле the works of Shakespeare (произведения Шекспира) the rules of the game (правила игры) В некоторых устойчивых выражениях the City of London (Сити Лондона) the University of Oxford (Оксфордский университет)

Сравнение употребления конструкций с of и апострофом

В некоторых случаях можно использовать как конструкцию с of, так и притяжательный падеж с апострофом, но с разными оттенками значения:

the picture of the girl (изображение девочки, портрет) / the girl's picture (фотография, принадлежащая девочке)

(изображение девочки, портрет) / (фотография, принадлежащая девочке) the love of a mother (материнская любовь как понятие) / a mother's love (любовь конкретной матери)

Стилистические особенности использования конструкции с of:

Более формальный стиль, часто используется в научных и официальных текстах

Помогает избежать нагромождения апострофов в сложных фразах

Создаёт более плавную и ритмичную структуру предложения

Часто используется в устойчивых выражениях и терминах

Ограничения использования конструкции с of:

Несмотря на свою универсальность, конструкция с of имеет некоторые ограничения:

Может создавать громоздкие конструкции: the opinions of the members of the committee of the organization

Не используется с некоторыми временными выражениями: используем today's news , а не the news of today

, а не Может звучать неестественно в разговорной речи: the wife of John звучит формально по сравнению с John's wife

Эффективный подход к выбору между конструкцией с of и притяжательным падежом с апострофом — следовать принципу естественного звучания и учитывать контекст. Часто выбор определяется не столько строгими правилами, сколько стилистическими предпочтениями и устоявшимся употреблением.