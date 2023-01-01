Порядок слов в английском языке: ключ к грамотной речи

Для кого эта статья:

Русскоговорящие учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие методические рекомендации

Люди, испытывающие трудности с правильным порядком слов в английском языке Помните свое ощущение беспомощности, когда вы пытались составить предложение на английском, но слова никак не складывались в правильном порядке? 🤔 Вы не одиноки! Для русскоговорящих учеников порядок слов часто становится настоящим камнем преткновения. В английском языке неправильная последовательность слов может полностью изменить смысл или сделать фразу непонятной. Это всё равно что пытаться собрать LEGO без инструкции — вроде все детали есть, но конструкция не держится. Давайте разберемся, как выстроить прочный фундамент английской грамматики и навсегда запомнить правильный порядок слов!

Почему порядок слов в английском важнее, чем в русском

Представьте, что вы играете в шахматы. В русском языке фигуры (слова) могут перемещаться довольно свободно, и смысл часто сохраняется. В английском же каждая фигура имеет строго определенное место и ход — измените порядок, и партия проиграна.

В русском языке мы можем сказать "Маша любит Петю", "Петю любит Маша", "Любит Маша Петю" — и смысл останется прежним благодаря падежным окончаниям. В английском языке фраза "Masha loves Peter" при изменении порядка слов на "Peter loves Masha" приобретает противоположное значение!

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Одна моя студентка-отличница постоянно строила предложения по принципу русского языка. На уроке она с гордостью сказала: "Yesterday bought I new dress", вместо правильного "Yesterday I bought a new dress". Когда я объяснила ей ошибку, она недоумевала: "Но ведь смысл понятен!" Мы провели эксперимент — попросили носителя языка расшифровать несколько её фраз. Увидев замешательство на лице собеседника, студентка наконец осознала важность порядка слов. Через месяц регулярных тренировок по схемам, её речь преобразилась настолько, что собеседники-англичане перестали переспрашивать и морщиться.

Основные различия между языками:

Русский язык Английский язык Свободный порядок слов благодаря падежной системе Фиксированный порядок слов из-за отсутствия развитой системы падежей Смысл определяется окончаниями слов Смысл определяется позицией слова в предложении Можно опустить подлежащее ("Иду домой") Подлежащее обязательно (I am going home) Можно начать предложение с глагола для эмфазы Начало с глагола возможно только в вопросах и командах

Причина этих различий кроется в историческом развитии языков. Английский утратил большинство флексий (окончаний), которые показывали роль слова в предложении. Поэтому фиксированный порядок слов стал единственным способом понять, кто является субъектом действия, а кто — объектом.

Базовая схема SVO: ключ к правильным предложениям

Базовая структура английского предложения следует формуле SVO:

S (Subject) — Подлежащее (кто или что совершает действие)

— Подлежащее (кто или что совершает действие) V (Verb) — Сказуемое (действие)

— Сказуемое (действие) O (Object) — Дополнение (на что направлено действие)

Эта структура — ваш спасательный круг в море английской грамматики. 🚀 Запомните её, и вы всегда сможете составить грамматически правильное предложение.

Примеры простых предложений по схеме SVO:

She (S) reads (V) books (O) — Она читает книги

— Она читает книги Children (S) play (V) football (O) — Дети играют в футбол

— Дети играют в футбол I (S) love (V) ice cream (O) — Я люблю мороженое

Даже в более сложных предложениях базовая структура SVO сохраняется как скелет:

The little boy (S) quickly ate (V) his breakfast (O) before school (обстоятельство).

Обратите внимание, что обстоятельства времени и места обычно стоят в конце предложения, но могут перемещаться в начало (с запятой) для акцента:

Before school, the little boy quickly ate his breakfast.

Максим Петрович, лингвист-методист

Я часто использую аналогию с поездом для объяснения порядка слов студентам. Представьте, что английское предложение — это поезд. Локомотив (подлежащее) всегда впереди и тянет состав. За ним следует первый вагон (сказуемое), а затем остальные вагоны (дополнения и обстоятельства).

Однажды на курсах для взрослых был инженер-железнодорожник, который никак не мог запомнить правильный порядок слов. Когда я предложил эту аналогию, его глаза загорелись: "Так это как формирование состава по инструкции!" С того момента его ошибки в порядке слов практически исчезли. Он даже нарисовал для группы схему-поезд, которую мы повесили на стену класса. Теперь я использую этот метод со всеми учениками, и он работает безотказно.

Особые случаи: вопросы, отрицания и наречия

Когда базовая структура SVO усвоена, пора переходить к более сложным случаям. Рассмотрим особенности порядка слов в различных типах предложений.

Вопросительные предложения 🤔

В общих вопросах (ответ "да/нет") порядок меняется на VSO:

Do (V) you (S) like coffee (O)? — Ты любишь кофе?

— Ты любишь кофе? Is (V) she (S) your sister (O)? — Она твоя сестра?

— Она твоя сестра? Can (V) they (S) play guitar (O)? — Они умеют играть на гитаре?

В специальных вопросах (с вопросительными словами) порядок WH + VSO:

What (WH) do (V) you (S) want (V) for dinner (O)? — Что ты хочешь на ужин?

— Что ты хочешь на ужин? Where (WH) does (V) she (S) work (V)? — Где она работает?

— Где она работает? Why (WH) are (V) they (S) late (O)? — Почему они опаздывают?

Отрицательные предложения ❌

В отрицаниях сохраняется порядок SVO, но добавляется частица not после первого вспомогательного глагола:

She (S) does not/doesn't (V) like (V) spicy food (O). — Она не любит острую еду.

— Она не любит острую еду. They (S) are not/aren't (V) ready (O). — Они не готовы.

— Они не готовы. I (S) cannot/can't (V) swim (V). — Я не умею плавать.

Место наречий в предложении 🔄

Расположение наречий зависит от их типа:

Тип наречия Позиция в предложении Пример Наречия частоты (always, often, never) Перед основным глаголом, после be She always drinks tea in the morning.<br>She is never late. Наречия образа действия (quickly, carefully) После дополнения или в конце предложения He speaks English fluently.<br>She drives carefully. Наречия места (here, there) Обычно в конце предложения Let's go there.<br>I'll put it here. Наречия времени (tomorrow, yesterday) В начале или в конце предложения Yesterday, I went to the cinema.<br>I'll call you tomorrow.

При использовании нескольких наречий в одном предложении следуйте правилу OSASCOMP (Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose):

She carefully (образ действия) placed the documents here (место) yesterday (время).

Визуальные схемы для запоминания структуры предложения

Для визуалов и кинестетиков предлагаю несколько эффективных способов запоминания порядка слов с помощью схем и ассоциаций. 📊

1. Метод цветового кодирования

Присвойте каждому элементу предложения свой цвет:

Подлежащее — Красный

— Красный Сказуемое — Синий

— Синий Дополнение — Зеленый

— Зеленый Определения — Желтый

— Желтый Обстоятельства — Фиолетовый

Выписывая предложения, подчеркивайте каждую часть соответствующим цветом. Постепенно цветовая ассоциация закрепится в памяти.

2. Схема "Дом предложения"

Нарисуйте дом, где:

Фундамент — подлежащее (S)

Стены — сказуемое (V)

Крыша — дополнение (O)

Дымоход и декоративные элементы — обстоятельства

Это визуальное напоминание: без фундамента (подлежащего) дом не устоит, стены (сказуемое) необходимы для поддержки крыши (дополнения), а декоративные элементы (обстоятельства) можно добавлять по желанию.

3. Мнемоническая формула "SVO — So Very Obvious"

Создайте ассоциацию между аббревиатурой SVO и фразой "So Very Obvious" (Так Очень Очевидно). Это поможет запомнить, что порядок Subject-Verb-Object — самый естественный и очевидный для английского языка.

4. Карточки с пазлами

Создайте карточки разных форм для различных частей речи:

Круглые — подлежащее

Квадратные — сказуемое

Треугольные — дополнение

Прямоугольные — обстоятельства

Физически выстраивая предложения из этих карточек, вы задействуете мышечную память, что особенно эффективно для кинестетиков.

5. Техника "вопросов по цепочке"

Для построения предложения задавайте вопросы в определенном порядке:

Кто? (Subject) Что делает? (Verb) Что/кого? (Object) Где? Когда? Как? (Обстоятельства)

Пример: Кто? — Студент. Что делает? — Читает. Что? — Книгу. Где? — В библиотеке. Когда? — Вечером. Результат: Студент читает книгу в библиотеке вечером.

Практические упражнения для закрепления навыка

Теория без практики мертва. Вот несколько эффективных упражнений, которые помогут вам закрепить правильный порядок слов. 💪

Упражнение 1: "Построй предложение"

Дан набор слов в произвольном порядке. Ваша задача — расставить их в правильной последовательности:

yesterday / the museum / visited / we — We visited the museum yesterday.

English / every day / studies / my friend — My friend studies English every day.

at 8 o'clock / breakfast / always / has / she — She always has breakfast at 8 o'clock.

Упражнение 2: "Трансформация"

Превратите утвердительные предложения в вопросительные и отрицательные:

They play tennis on Sundays. → Do they play tennis on Sundays? They don't play tennis on Sundays.

She is cooking dinner now. → Is she cooking dinner now? She isn't cooking dinner now.

He has visited Paris twice. → Has he visited Paris twice? He hasn't visited Paris twice.

Упражнение 3: "Расширение предложения"

Начните с простой структуры SVO и постепенно расширяйте её:

He reads. (SV) He reads books. (SVO) He reads interesting books. (S+V+Adj+O) He often reads interesting books. (S+Adv+V+Adj+O) He often reads interesting books in the evening. (S+Adv+V+Adj+O+Adv) In the evening, he often reads interesting books in his room. (Adv, S+Adv+V+Adj+O+Adv)

Упражнение 4: "Найди ошибку"

Определите предложения с неправильным порядком слов и исправьте их:

She beautiful is. ❌ → She is beautiful. ✓

They football play every Saturday. ❌ → They play football every Saturday. ✓

Where you are going? ❌ → Where are you going? ✓

He doesn't know the answer. ✓

Упражнение 5: "Ежедневный дневник порядка слов"

Каждый день записывайте 5-7 предложений о своих планах или прошедшем дне, строго следуя правильному порядку слов. После написания анализируйте структуру каждого предложения, определяя S, V, O и обстоятельства.

Например:

I (S) woke up (V) early (Adv) this morning (Adv).

My friend (S) sent (V) me (O) an interesting article (O) about climate change (Adv).

Tomorrow (Adv), we (S) will visit (V) the new art exhibition (O).

Регулярно выполняя эти упражнения, вы автоматизируете навык построения предложений с правильным порядком слов. Начинайте с простых структур и постепенно усложняйте задания.