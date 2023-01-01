Порядковые числительные в английском: правила образования и использования

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно начинающие и продвинутые студенты

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, готовящиеся к экзаменам и желающие улучшить грамматические навыки Пытаясь объяснить разницу между "first" и "one", "second" и "two", многие изучающие английский язык сталкиваются с настоящим головоломками. Порядковые числительные кажутся простыми лишь на первый взгляд, но когда дело доходит до формирования "fifth" или произнесения "thirteenth", уверенность часто испаряется. Независимо от того, готовитесь ли вы к важному экзамену или просто хотите уверенно назвать дату своего рождения на английском, понимание порядковых числительных — это фундаментальный навык, который открывает двери к правильной и естественной английской речи. 🔢

Что такое порядковые числительные в английском языке

Порядковые числительные (ordinal numbers) — это слова, которые указывают на позицию предмета в последовательности. В отличие от количественных числительных (cardinal numbers), которые отвечают на вопрос "сколько?", порядковые числительные отвечают на вопрос "который?" или "какой по счёту?".

Для лучшего понимания сравним количественные и порядковые числительные:

Количественные (Cardinal) Порядковые (Ordinal) one (один) first (первый) two (два) second (второй) three (три) third (третий) four (четыре) fourth (четвёртый) five (пять) fifth (пятый)

В английском языке порядковые числительные имеют несколько ключевых функций:

Указание позиции в последовательности: "She won first place in the competition."

Обозначение дат: "My birthday is on the twenty-second of May."

Наименование монархов и исторических фигур: "Elizabeth II (the Second)"

Обозначение этажей (особенно в американском английском): "I live on the third floor."

Указание на части документов: "Chapter fifth", "Section third"

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была группа бизнесменов, которым срочно требовался английский для международных переговоров. Один из них, директор крупной компании, никак не мог запомнить правильное произношение порядковых числительных. На важной встрече он должен был представить пятый пункт презентации, но вместо "fifth point" произнёс что-то среднее между "five point" и неприличным словом 😅 После этого случая я разработала мнемоническую систему: для чисел с "th" мы представляем, как высовываем язык между зубами (как при произнесении звука [θ]), а для особых случаев — first, second, third — придумывали забавные ассоциации. Мой "горе-оратор" больше никогда не путался в порядковых числительных, а история стала любимой байкой на корпоративах.

Понимание природы порядковых числительных — это первый шаг к их правильному использованию. Теперь рассмотрим, как они образуются.

Основные правила образования порядковых числительных

Образование порядковых числительных в английском языке следует нескольким чётким правилам, которые помогут вам формировать их правильно в большинстве случаев.

Общее правило: к количественному числительному добавляется суффикс -th.

four → fourth

six → sixth

seven → seventh

ten → tenth

Однако существуют специфические правила для разных типов чисел:

1. Числительные, оканчивающиеся на -y: Если числительное заканчивается на -y, то -y меняется на -ie перед добавлением суффикса -th:

twenty → twentieth

thirty → thirtieth

fifty → fiftieth

2. Числительные, оканчивающиеся на -e: Если числительное заканчивается на -e, просто добавляем -th:

nine → ninth

twelve → twelfth

3. Составные числительные: В составных числах порядковой формой становится только последнее слово:

twenty-one → twenty-first

fifty-two → fifty-second

one hundred and six → one hundred and sixth

4. Особое написание и сокращения: При письменном обозначении порядковых числительных часто используются сокращения:

1st (first)

2nd (second)

3rd (third)

4th (fourth)

23rd (twenty-third)

Число Суффикс Пример Числа, заканчивающиеся на 1 (кроме 11) -st 1st, 21st, 31st Числа, заканчивающиеся на 2 (кроме 12) -nd 2nd, 22nd, 42nd Числа, заканчивающиеся на 3 (кроме 13) -rd 3rd, 23rd, 33rd Все остальные числа -th 4th, 11th, 12th, 13th, 20th

Обратите внимание, что при образовании порядковых числительных для 11, 12 и 13 не применяются правила -st, -nd, -rd, несмотря на их окончания. Они всегда имеют суффикс -th: eleventh, twelfth, thirteenth.

Исключения при образовании порядковых числительных

В английском языке всегда найдётся место для исключений, и порядковые числительные — не исключение. 🧐 Давайте рассмотрим основные случаи, которые не следуют стандартным правилам.

1. Первые три порядковых числительных абсолютно нерегулярны:

one → first (не "oneth")

(не "oneth") two → second (не "twoth")

(не "twoth") three → third (не "threeth", хотя и есть некоторое сходство)

2. Числительные с изменением написания:

five → fifth (заметьте изменение "ve" на "f")

(заметьте изменение "ve" на "f") eight → eighth (сохраняется "h" после "t")

(сохраняется "h" после "t") nine → ninth (выпадает "e")

(выпадает "e") twelve → twelfth (изменение "ve" на "f")

3. Составные числительные с особыми случаями: Когда последнее число в составном числительном — одно из исключений, применяется соответствующее исключение:

twenty-one → twenty- first

ninety-two → ninety- second

forty-three → forty-third

4. Дроби: При формировании порядковых чисел от дробей, обратите внимание, что только числитель остаётся количественным, а знаменатель становится порядковым:

1/2 — one half (особый случай, не "one second")

(особый случай, не "one second") 2/3 — two thirds

3/4 — three fourths или three quarters

Антон Сергеевич, методист языковой школы Работая над учебником для начинающих, я столкнулся с интересным феноменом: в онлайн-тесте почти 80% студентов ошибались в одном и том же — путали правила образования "fifth", "ninth" и "twelfth". Многие писали "fiveth", "nineth" или даже "twelth". Чтобы решить эту проблему, мы создали специальный мнемонический прием: представляем, что эти "строптивые" числительные — как непослушные ученики, которые всегда хотят выделиться из толпы. Мы объединили их в "банду исключений" с собственной историей, где каждое число объясняло, почему оно меняется. Например, "fifth" говорит: "Я слишком горд, чтобы держать 've' в конце, поэтому превращаю его в решительное 'f'!" После внедрения этой техники процент ошибок снизился до 15% — наглядное доказательство того, что даже сухую грамматику можно превратить в увлекательную историю.

Запоминание этих исключений требует практики, но со временем они станут естественной частью вашей речи. Помните, что осознанное отношение к исключениям — ключ к грамотному использованию английского языка. 🗝️

Использование порядковых числительных в речи

Правильное использование порядковых числительных в речи — это важный аспект грамматической точности в английском языке. Рассмотрим основные случаи их применения и типичные конструкции.

1. Использование в датах: В британском английском даты обычно читаются с порядковыми числительными:

January 1st — the first of January

March 23rd — the twenty-third of March

В американском английском более распространен формат с месяцем на первом месте, но порядковые числительные также используются:

January 1st — January first

March 23rd — March twenty-third

2. Обозначение порядка и последовательности: Порядковые числительные ставятся перед существительным:

the first chapter (первая глава)

our second attempt (наша вторая попытка)

her third child (её третий ребёнок)

3. Указание этажей: В американском английском:

the first floor (первый этаж, в США это этаж на уровне улицы)

the second floor (второй этаж)

В британском английском:

the ground floor (этаж на уровне улицы)

the first floor (первый этаж над уровнем улицы)

4. Титулы и имена:

Henry VIII (Henry the Eighth)

Louis XIV (Louis the Fourteenth)

Elizabeth II (Elizabeth the Second)

5. В адресах: Особенно в американском английском, где номера домов часто сопровождаются названиями улиц с порядковыми числительными:

345 Fifth Avenue

27 Forty-second Street

6. Дроби и десятичные числа:

one-third (одна треть)

three-fifths (три пятых)

7. Важно помнить о артиклях: Перед порядковыми числительными обычно ставится определённый артикль "the":

She was the first person to arrive. (Она пришла первой.)

first person to arrive. (Она пришла первой.) This is the third time I've told you! (Это уже третий раз, когда я тебе говорю!)

Обратите внимание на разницу в значении:

"She won first prize" (Она выиграла первый приз) — здесь "first" является частью устойчивого выражения "first prize".

"She was the first winner" (Она была первым победителем) — здесь "first" определяет порядок, поэтому требуется артикль.

Используя порядковые числительные в речи, помните о правильном произношении. Особое внимание обратите на числительные, заканчивающиеся на "-th" — их произношение требует выдвижения языка между зубами. Этот звук [θ] часто вызывает затруднения у русскоговорящих студентов. 🗣️

Упражнения на закрепление порядковых числительных

Теория без практики — как автомобиль без колёс: далеко не уедешь! Предлагаю серию упражнений, которые помогут вам закрепить правила образования и использования порядковых числительных в английском языке. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Преобразуйте количественные числительные в порядковые

1 → __

2 → __

3 → __

5 → __

9 → __

12 → __

21 → __

33 → __

44 → __

100 → __

Упражнение 2: Напишите следующие даты словами

January 1, 2023 → __

March 15, 1995 → __

December 31, 2022 → __

July 4, 1776 → __

February 29, 2024 → __

Упражнение 3: Заполните пропуски в предложениях

This is my ____ (2) attempt to solve this problem.

(2) attempt to solve this problem. She lives on the ____ (4) floor of that building.

(4) floor of that building. He finished ____ (1) in the marathon last year.

(1) in the marathon last year. The ____ (21) century began on January 1, 2001.

(21) century began on January 1, 2001. This is the ____ (3) time I've explained this rule!

Упражнение 4: Исправьте ошибки в следующих фразах

He is in the fiveth grade.

This is her twoth novel.

I live on the three floor.

It was the nineth day of our journey.

She won the one prize in the competition.

Упражнение 5: Запишите словами следующие выражения

1/2 → __

2/3 → __

3/4 → __

4/5 → __

1 3/4 → __

Упражнение 6: Составьте предложения с порядковыми числительными Используйте следующие порядковые числительные для составления собственных предложений:

first

third

fifth

twentieth

hundredth

Упражнение 7: Прочитайте вслух Практика произношения особенно важна для закрепления материала:

The thirty-third president of the United States

She came in twenty-second in the competition

My birthday is on the eleventh of April

This is his one hundred and first day at work

The twelfth night of the festival was magical

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам автоматизировать навык использования порядковых числительных. Начните с более простых заданий и постепенно переходите к сложным. Помните, что ключ к успеху — регулярная практика и внимание к деталям. 📚