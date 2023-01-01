5 способов получить URL в JavaScript и jQuery: проверенные методы

Когда работаешь с веб-приложениями, постоянно сталкиваешься с необходимостью получить текущий URL — для отправки аналитики, перенаправления пользователя или динамической настройки поведения страницы. Знание пяти различных способов получения URL в JavaScript и jQuery — не просто полезный навык, а настоящая суперсила для разработчика. Давайте рассмотрим самые эффективные методы, которые станут надёжным инструментом в вашем арсенале, даже если вы только начинаете свой путь в веб-разработке. 💡

Полный и частичный URL с помощью window.location

Объект window.location — это нативный метод JavaScript, предоставляющий доступ к текущему URL страницы и всем его компонентам. Он работает во всех современных браузерах без необходимости подключения дополнительных библиотек.

Для получения полного URL страницы используется свойство href :

const currentUrl = window.location.href; console.log(currentUrl); // Выведет https://example.com/page?param=value#section

Но часто требуется получить только отдельные части URL. Вот полный список доступных свойств объекта window.location :

Свойство Описание Пример href Полный URL https://example.com:8080/path/page.html?param=value#section protocol Протокол с символом ":" https: hostname Имя хоста (домен) example.com host Хост с портом example.com:8080 port Номер порта 8080 pathname Путь к файлу /path/page.html search Строка запроса с "?" ?param=value hash Хеш (якорь) с "#" #section origin Протокол + хост https://example.com:8080

Дмитрий Савельев, Senior Frontend Developer В одном из проектов для крупного интернет-магазина мы столкнулись с проблемой: сервер аналитики требовал передачи URL без параметров, но с сохранением информации о домене и пути. Задача выглядела простой, но сложность была в том, что некоторые части команды использовали jQuery, а некоторые — чистый JavaScript. Решением стало использование window.location: const cleanUrl = window.location.origin + window.location.pathname; Это позволило получить URL вида "https://example.com/products/category" вместо полного "https://example.com/products/category?sort=price&filter=new#top". Что удивительно, некоторые разработчики пытались решить эту задачу сложными регулярными выражениями, хотя встроенный объект location предоставляет все необходимые инструменты.

Для практического применения можно использовать следующие примеры:

Получение базового URL сайта: const baseUrl = window.location.origin;

Получение текущего пути: const currentPath = window.location.pathname;

Определение протокола: const isHttps = window.location.protocol === 'https:';

Получение домена: const domain = window.location.hostname;

Важно понимать, что window.location — это не просто объект для чтения, но и инструмент для изменения URL. Например, присваивание значения свойству href перенаправит пользователя на новый адрес:

window.location.href = 'https://example.com/new-page';

Этот метод универсален и работает независимо от используемых фреймворков, что делает его предпочтительным выбором для большинства случаев. 🚀

Получение адреса страницы через jQuery ($.attr)

Если в вашем проекте уже используется jQuery, логично воспользоваться его методами для работы с URL. Библиотека предлагает несколько элегантных решений для получения адреса текущей страницы.

Самый распространенный способ в jQuery — использование метода attr() для получения значения атрибута href у элемента с селектором location :

const currentUrl = $(location).attr('href'); console.log(currentUrl); // Выведет https://example.com/page?param=value#section

Альтернативные варианты с использованием jQuery:

// Вариант 1: прямой доступ к свойству prop const url1 = $(location).prop('href'); // Вариант 2: использование свойства document.URL через jQuery const url2 = jQuery(document).prop('URL'); // Вариант 3: непосредственное обращение к объекту window через jQuery const url3 = jQuery(window).attr('location'); const url4 = jQuery(window).attr('location').href;

Хотя эти методы работают, они фактически являются обертками вокруг стандартных JavaScript-свойств. Поэтому если вам нужны только отдельные части URL, можно комбинировать jQuery с нативными свойствами:

const protocol = $(location).attr('protocol'); // https: const hostname = $(location).attr('hostname'); // example.com const pathname = $(location).attr('pathname'); // /page const search = $(location).attr('search'); // ?param=value const hash = $(location).attr('hash'); // #section

Сравним производительность jQuery и нативных методов JavaScript при работе с URL:

Метод Скорость Размер кода Кроссбраузерность window.location.href Очень высокая Минимальный Полная $(location).attr('href') Средняя Требует jQuery Полная window.document.URL Высокая Минимальный Полная jQuery(document).prop('URL') Низкая Требует jQuery Полная

При использовании jQuery для получения URL следует учитывать следующие моменты:

jQuery добавляет избыточный слой абстракции, что может незначительно снижать производительность

Необходимость подключения всей библиотеки jQuery (если она не используется для других целей)

Синтаксис может быть более знакомым для разработчиков, привыкших к jQuery

Удобство при интеграции в существующий jQuery-код

Если проект уже использует jQuery и вы активно применяете эту библиотеку для других задач, метод $(location).attr('href') является удобным способом получения URL. Однако для новых проектов предпочтительнее использовать нативные методы JavaScript. 🔍

Извлечение параметров запроса из текущего URL

Одной из наиболее часто встречающихся задач при работе с URL является извлечение и обработка параметров запроса (query parameters). Эти параметры находятся после знака вопроса в URL и имеют формат key=value , разделенные амперсандами ( & ).

В современном JavaScript для этой задачи идеально подходит класс URLSearchParams :

// Для URL https://example.com/search?query=javascript&sort=relevance&page=2 const queryString = window.location.search; // ?query=javascript&sort=relevance&page=2 const searchParams = new URLSearchParams(queryString); // Получение отдельных параметров const query = searchParams.get('query'); // javascript const sort = searchParams.get('sort'); // relevance const page = searchParams.get('page'); // 2 // Проверка наличия параметра const hasFilter = searchParams.has('filter'); // false // Получение всех значений для параметра (если параметр может встречаться несколько раз) const tags = searchParams.getAll('tag'); // Вернёт массив всех значений параметра 'tag'

Для jQuery-разработчиков существует похожий, но более специфичный для этой библиотеки подход:

// Функция для получения параметров запроса с использованием jQuery $.urlParam = function(name) { const results = new RegExp('[\?&]' + name + '=([^&#]*)').exec(window.location.href); return results ? decodeURIComponent(results[1]) : null; } // Использование const query = $.urlParam('query'); // javascript const sort = $.urlParam('sort'); // relevance const page = $.urlParam('page'); // 2

Алексей Петров, Frontend Team Lead В проекте для образовательной платформы мы реализовывали систему фильтрации курсов. Пользователи могли выбирать категорию, уровень сложности и другие параметры, а система должна была сохранять эти настройки в URL, чтобы их можно было отправить другим пользователям. Изначально мы использовали сложный парсинг URL с помощью регулярных выражений: function getParameterByName(name) { const url = window.location.href; name = name.replace(/[\[\]]/g, '\\$&'); const regex = new RegExp('[?&]' + name + '(=([^&#]*)|&|#|$)'); const results = regex.exec(url); if (!results) return null; if (!results[2]) return ''; return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, ' ')); } Но когда один из разработчиков показал нам URLSearchParams, это стало откровением. Весь код парсинга сократился до нескольких строк, а скорость работы заметно увеличилась. Более того, мы смогли легко реализовать функцию обновления URL при изменении фильтров: function updateUrlParameter(key, value) { const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); searchParams.set(key, value); const newRelativePathQuery = window.location.pathname + '?' + searchParams.toString(); history.pushState(null, '', newRelativePathQuery); }

Если вам нужно получить все параметры сразу в виде объекта, можно использовать следующую функцию:

function getQueryParameters() { const params = {}; const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); for (const [key, value] of searchParams) { params[key] = value; } return params; } // Использование const allParams = getQueryParameters(); console.log(allParams); // { query: 'javascript', sort: 'relevance', page: '2' }

Для случаев, когда требуется обратная совместимость со старыми браузерами, можно использовать функцию на чистом JavaScript:

function getQueryParam(param) { const queryString = window.location.search; const urlParams = new URLSearchParams(queryString); return urlParams.get(param); } // Альтернатива для старых браузеров function getQueryParamLegacy(param) { const search = window.location.search.substring(1); // Удаляем "?" const params = search.split('&'); for (let i = 0; i < params.length; i++) { const pair = params[i].split('='); if (decodeURIComponent(pair[0]) === param) { return decodeURIComponent(pair[1] || ''); } } return null; }

Работа с параметрами запроса — это базовый навык для разработчика, особенно при создании интерактивных одностраничных приложений (SPA), где состояние интерфейса часто отражается в URL. Правильное использование инструментов для извлечения параметров запроса делает код более чистым и поддерживаемым. ⚙️

Работа с хешем и фрагментами URL в JavaScript

Хеш (или фрагментный идентификатор) — это часть URL, которая следует за символом решетки (#) и указывает на определенный раздел внутри страницы. В одностраничных приложениях (SPA) хеш часто используется для внутренней маршрутизации без перезагрузки страницы.

Получить хеш в JavaScript можно несколькими способами:

// Нативный JavaScript const hash = window.location.hash; // Вернёт "#section" для URL https://example.com/page#section // jQuery вариант const hashJquery = $(location).attr('hash');

При работе с хешем часто требуется удалить начальный символ # для дальнейшей обработки:

// Получение чистого значения хеша без символа # const cleanHash = window.location.hash.substring(1); // "section" // Или с использованием slice const cleanHashSlice = window.location.hash.slice(1); // "section"

Для отслеживания изменений хеша (например, при навигации в SPA) используется событие hashchange :

// Отслеживание изменений хеша window.addEventListener('hashchange', function() { console.log('Hash changed to: ' + window.location.hash); // Здесь может быть код для обновления содержимого страницы }); // Эквивалент на jQuery $(window).on('hashchange', function() { console.log('Hash changed to: ' + window.location.hash); });

Хеши особенно полезны для создания закладок на определенные разделы страницы или состояния интерфейса. Вот несколько практических примеров использования:

Навигация по вкладкам без перезагрузки страницы

Сохранение позиции прокрутки в длинных статьях

Реализация простой маршрутизации в SPA

Отслеживание шагов в многоэтапных формах

Переход к определенному комментарию или разделу на странице

Программное изменение хеша также очень просто:

// Установка нового хеша (не вызывает перезагрузку страницы) window.location.hash = 'new-section'; // Изменение хеша с использованием History API (более современный подход) history.pushState(null, null, '#another-section');

При работе с SPA использование History API часто предпочтительнее, так как оно позволяет управлять историей браузера более гибко:

// Добавление нового состояния в историю браузера history.pushState({page: 3}, "Title 3", "#section3"); // Замена текущего состояния в истории браузера history.replaceState({page: 3}, "Title 3", "#section3");

Различия между pushState и просто изменением window.location.hash :

Метод Добавляет запись в историю Вызывает событие hashchange Совместимость window.location.hash = 'value' Да Да Высокая (все браузеры) history.pushState(null, null, '#value') Да Нет Современные браузеры history.replaceState(null, null, '#value') Нет (заменяет текущую) Нет Современные браузеры

При использовании History API необходимо помнить, что событие popstate срабатывает только при навигации (нажатие кнопок "Вперед" и "Назад"), но не при вызовах pushState или replaceState :

// Обработка навигации по истории window.addEventListener('popstate', function(event) { console.log('navigated to: ' + document.location.hash); // Обновление UI на основе нового хеша });

Работа с хешем и фрагментами URL — важный навык для создания интерактивных веб-приложений с глубокой навигацией и возможностью создания закладок на конкретные состояния интерфейса. 🔖

Создание функций-хелперов для частых операций с URL

Для упрощения работы с URL в проектах полезно создать набор функций-хелперов, которые будут выполнять часто встречающиеся операции. Такой подход не только делает код чище, но и обеспечивает консистентность в обработке URL по всему проекту.

Вот набор практичных хелперов, которые можно включить в свою библиотеку утилит:

// Универсальный объект с URL-утилитами const URLUtils = { // Получение полного URL текущей страницы getCurrentUrl: function() { return window.location.href; }, // Получение базового URL (протокол + домен) getBaseUrl: function() { return window.location.origin; }, // Получение пути (pathname) getPath: function() { return window.location.pathname; }, // Получение значения параметра запроса getQueryParam: function(param) { const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); return searchParams.get(param); }, // Получение всех параметров запроса в виде объекта getAllQueryParams: function() { const params = {}; const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); for (const [key, value] of searchParams) { params[key] = value; } return params; }, // Получение хеша без символа # getHashValue: function() { return window.location.hash.substring(1); }, // Добавление или обновление параметра запроса без перезагрузки страницы updateQueryParam: function(key, value) { const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); searchParams.set(key, value); const newRelativePathQuery = window.location.pathname + '?' + searchParams.toString(); history.pushState(null, '', newRelativePathQuery); return newRelativePathQuery; }, // Удаление параметра запроса без перезагрузки страницы removeQueryParam: function(key) { const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); searchParams.delete(key); const newRelativePathQuery = window.location.pathname + (searchParams.toString() ? '?' + searchParams.toString() : ''); history.pushState(null, '', newRelativePathQuery); return newRelativePathQuery; }, // Проверка, содержит ли URL указанный параметр hasQueryParam: function(param) { const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); return searchParams.has(param); }, // Получение последнего сегмента пути getLastPathSegment: function() { const path = window.location.pathname; return path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1); } };

Использование этих хелперов делает код намного чище:

// Вместо этого const productId = new URLSearchParams(window.location.search).get('productId'); if (productId) { // делаем что-то с productId } // Можно написать так const productId = URLUtils.getQueryParam('productId'); if (productId) { // делаем что-то с productId }

Для jQuery-проектов можно создать плагин, расширяющий возможности библиотеки:

// jQuery плагин для работы с URL $.extend({ urlParam: function(name) { const results = new RegExp('[\?&]' + name + '=([^&#]*)').exec(window.location.href); return results ? decodeURIComponent(results[1]) : null; }, getAllUrlParams: function() { const params = {}; const search = window.location.search.substring(1); // Удаляем "?" if (!search) return params; const paramPairs = search.split('&'); for (let i = 0; i < paramPairs.length; i++) { const pair = paramPairs[i].split('='); params[decodeURIComponent(pair[0])] = decodeURIComponent(pair[1] || ''); } return params; } }); // Использование const productId = $.urlParam('productId'); const allParams = $.getAllUrlParams();

Еще один полезный хелпер — построитель URL, который упрощает создание сложных URL с параметрами:

// Конструктор URL с параметрами function buildUrl(baseUrl, params = {}) { const url = new URL(baseUrl); Object.keys(params).forEach(key => { url.searchParams.append(key, params[key]); }); return url.toString(); } // Использование const apiUrl = buildUrl('https://api.example.com/products', { category: 'electronics', sort: 'price', order: 'asc', page: 2 }); // Результат: https://api.example.com/products?category=electronics&sort=price&order=asc&page=2

При создании собственной библиотеки URL-утилит важно учитывать следующие моменты:

Обеспечьте консистентное поведение функций во всех поддерживаемых браузерах

Добавьте обработку ошибок и проверку параметров

Документируйте каждую функцию, указывая её назначение, параметры и возвращаемые значения

Используйте современные API (например, URL и URLSearchParams), но при необходимости добавьте полифиллы для поддержки старых браузеров

Создавайте функции с одной ответственностью, следуя принципу Single Responsibility

Организация кода с использованием функций-хелперов не только упрощает разработку, но и делает код более поддерживаемым, тестируемым и понятным для других членов команды. 🛠️