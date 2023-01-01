5 методов получения текущего года в JavaScript: выбираем лучший

Для кого эта статья:

Разработчики программного обеспечения, желающие улучшить свои навыки работы с датами в JavaScript

Студенты и начинающие веб-разработчики, изучающие JavaScript и его возможности

Профессионалы, работающие над проектами, связанными с обработкой временных данных и локализацией Работа с датами — одна из тех задач в программировании, которая кажется тривиальной, пока не столкнёшься с часовыми поясами, локализацией или форматированием. Получение текущего года в JavaScript — базовая операция, но даже здесь существует несколько подходов с разной степенью элегантности и эффективности. Если ваш код должен выводить актуальный год в копирайте сайта или вычислять временные интервалы — эта статья станет вашим путеводителем по всем доступным методам от стандартного объекта Date до современных библиотек. 🗓️

Базовые способы получения текущего года в JavaScript

JavaScript предлагает несколько встроенных способов получения текущего года, и выбор конкретного метода зависит от ваших требований к форматированию и локализации. Рассмотрим основные подходы, начиная с самого распространённого.

Самый простой и часто используемый способ получения текущего года в JavaScript — использование объекта Date и его метода getFullYear():

JS Скопировать код const currentYear = new Date().getFullYear(); console.log(currentYear); // Выведет текущий год, например: 2023

Этот способ возвращает четырёхзначное число, представляющее текущий год в соответствии с локальным временем устройства пользователя. Обратите внимание, что метод getFullYear() предпочтительнее устаревшего метода getYear(), который давал неоднозначные результаты для годов до 2000 года.

Александр Петров, старший фронтенд-разработчик Работая над крупным банковским порталом, я столкнулся с интересным кейсом. Клиент хотел, чтобы система показывала разные приветствия и промо-предложения в зависимости от текущего года и месяца. Казалось бы, простая задача — достаточно получить текущий год через new Date().getFullYear(). Однако на тестировании мы обнаружили, что для пользователей из разных часовых поясов система иногда показывала неактуальные предложения на стыке календарных периодов. Проблема была в том, что мы получали год по локальному времени пользователя, а бизнес-логика сервера работала по московскому времени. Пришлось переписать код, используя методы getUTCFullYear() и привязывать все даты к единому часовому поясу. Это был хороший урок: даже с простым получением года нужно учитывать контекст использования данных!

Если вам нужно получить год в формате UTC (универсальное координированное время), используйте метод getUTCFullYear():

JS Скопировать код const currentUTCYear = new Date().getUTCFullYear(); console.log(currentUTCYear); // Выведет текущий год по UTC

Для задач, требующих особого форматирования, можно использовать метод toLocaleDateString():

JS Скопировать код const yearString = new Date().toLocaleDateString('ru-RU', { year: 'numeric' }); console.log(yearString); // Выведет текущий год как строку: "2023"

Метод Результат Тип данных Особенности new Date().getFullYear() 2023 Number Локальное время пользователя new Date().getUTCFullYear() 2023 Number Время по UTC new Date().toLocaleDateString('ru-RU', { year: 'numeric' }) "2023" String Локализованное форматирование

Эти базовые методы подходят для большинства сценариев, но важно понимать их особенности и ограничения при выборе оптимального решения для вашего проекта. 📆

Метод getFullYear() для работы с датами в JS

Метод getFullYear() — это один из ключевых методов объекта Date в JavaScript, который возвращает год из указанной даты в виде четырёхзначного числа (например, 2023). В отличие от устаревшего метода getYear(), который возвращал число лет, прошедших с 1900 года (например, 123 для 2023), getFullYear() всегда возвращает абсолютное значение года.

Рассмотрим подробнее, как работает этот метод и как его можно использовать в разных сценариях:

JS Скопировать код // Получение текущего года const today = new Date(); const currentYear = today.getFullYear(); console.log(currentYear); // 2023 (значение будет соответствовать текущему году)

Метод getFullYear() можно использовать не только для текущей даты, но и для любой даты, представленной объектом Date:

JS Скопировать код // Создание объекта Date для конкретной даты const specificDate = new Date('2020-05-15'); const yearFromSpecificDate = specificDate.getFullYear(); console.log(yearFromSpecificDate); // 2020

Этот метод особенно полезен при необходимости выполнить вычисления с годами:

JS Скопировать код // Вычисление возраста const birthDate = new Date('1990-08-25'); const currentDate = new Date(); const age = currentDate.getFullYear() – birthDate.getFullYear(); // Корректировка, если день рождения ещё не наступил в текущем году const birthMonth = birthDate.getMonth(); const currentMonth = currentDate.getMonth(); if (currentMonth < birthMonth || (currentMonth === birthMonth && currentDate.getDate() < birthDate.getDate())) { age--; } console.log(age); // Выведет точный возраст

Важно понимать, что getFullYear() возвращает год по локальному времени пользователя. Если вам нужен год по UTC, используйте метод getUTCFullYear():

JS Скопировать код const currentUTCYear = new Date().getUTCFullYear(); console.log(currentUTCYear); // Год по UTC

Давайте рассмотрим несколько практических сценариев использования метода getFullYear():

Автоматическое обновление копирайта на веб-сайте — один из самых распространённых случаев использования

— один из самых распространённых случаев использования Проверка високосного года — можно создать функцию, определяющую, является ли год високосным

— можно создать функцию, определяющую, является ли год високосным Фильтрация данных по году — например, при работе с массивами объектов, содержащих даты

— например, при работе с массивами объектов, содержащих даты Создание календарей и планировщиков — для корректного отображения дат

Следующий пример показывает функцию для определения високосного года с использованием getFullYear():

JS Скопировать код function isLeapYear(date) { const year = date.getFullYear(); return (year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || (year % 400 === 0); } console.log(isLeapYear(new Date())); // Проверка текущего года console.log(isLeapYear(new Date('2020-01-01'))); // true (2020 – високосный год) console.log(isLeapYear(new Date('2023-01-01'))); // false (2023 – не високосный год)

getFullYear() — это надёжный метод для работы с годами в JavaScript, который правильно обрабатывает различные краевые случаи, включая года до нашей эры (если они представлены в допустимом формате для объекта Date). 🧠

Альтернативные методы извлечения года в JavaScript

Помимо стандартного метода getFullYear(), JavaScript предлагает несколько альтернативных способов получения текущего года. Эти подходы могут быть полезны в различных сценариях, особенно когда требуется специфическое форматирование или работа с временными зонами.

Метод toString() и регулярные выражения

Один из нестандартных подходов — извлечение года из строкового представления даты с помощью регулярных выражений:

JS Скопировать код const dateString = new Date().toString(); const yearFromString = dateString.match(/\d{4}/)[0]; console.log(yearFromString); // Выведет текущий год как строку

Этот метод менее надёжен, но может быть полезен в некоторых сценариях парсинга текста.

Использование toISOString()

Метод toISOString() возвращает строку в формате ISO 8601, из которой можно извлечь год:

JS Скопировать код const isoString = new Date().toISOString(); const yearFromISO = isoString.slice(0, 4); console.log(yearFromISO); // Первые 4 символа — это год

Преимущество этого метода в том, что он всегда использует UTC, что может быть важно для систем, работающих с пользователями из разных часовых поясов.

Для продвинутых сценариев можно использовать timestamp и математические операции:

JS Скопировать код const timestamp = Date.now(); const dateFromTimestamp = new Date(timestamp); const yearFromTimestamp = dateFromTimestamp.getFullYear(); console.log(yearFromTimestamp);

Это может быть полезно, когда вы уже работаете с временными метками в вашем коде.

Михаил Соколов, руководитель разработки В одном из наших проектов мы столкнулись с интересной проблемой, связанной с отображением года на глобальном веб-сервисе. Мы получали отчёты от пользователей в Австралии и Новой Зеландии, что в первые часы 31 декабря у них уже отображался следующий год на сайте, хотя по их локальному времени год ещё не сменился. Проблема была в нашем коде, который использовал серверное время для определения года. Сервера находились в США, и когда там наступал новый год, это автоматически отражалось на всех пользователях глобально. Мы решили задачу, перейдя на клиентский рендеринг дат с помощью new Date().getFullYear() для отображения года по локальному времени пользователя. Для аналитических данных, требующих согласованности, мы стали использовать UTC время. Это был ценный урок о важности правильного выбора метода получения и отображения года в глобальных приложениях.

Использование методов разбора строк

JavaScript предлагает несколько функций для работы со строками дат:

JS Скопировать код // Использование Date.parse() const timestamp = Date.parse('January 1, 2023'); const dateObject = new Date(timestamp); const yearFromParsed = dateObject.getFullYear(); console.log(yearFromParsed); // 2023

Сравним различные методы по их характеристикам:

Метод Производительность Кроссбраузерность Читаемость кода Надёжность getFullYear() Высокая Отличная Высокая Высокая Регулярные выражения + toString() Средняя Средняя Низкая Низкая toISOString() + slice() Высокая Хорошая Средняя Высокая Date.now() + преобразование Высокая Хорошая Низкая Высокая

Выбирая альтернативный метод, всегда учитывайте контекст использования. Для большинства случаев getFullYear() остаётся оптимальным решением благодаря своей простоте и надёжности. Однако в специфических сценариях, особенно связанных с форматированием или интернационализацией, другие подходы могут оказаться более уместными. ⚙️

Форматирование года с помощью Intl.DateTimeFormat

Интерфейс Intl.DateTimeFormat — это мощный инструмент для локализованного форматирования дат и времени в JavaScript. Он особенно полезен, когда нужно отобразить год в соответствии с региональными стандартами пользователя или в специфическом формате.

Базовый синтаксис для получения года с помощью Intl.DateTimeFormat выглядит следующим образом:

JS Скопировать код const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' }); const year = formatter.format(new Date()); console.log(year); // "2023" (в зависимости от текущего года)

Опция 'year' может принимать несколько значений:

numeric — числовое представление года (2023)

— числовое представление года (2023) 2-digit — двузначное представление года (23)

Интерфейс Intl.DateTimeFormat предоставляет широкие возможности для форматирования даты полностью или частично. Например, можно получить год вместе с другими компонентами даты:

JS Скопировать код const fullFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' }); const formattedDate = fullFormatter.format(new Date()); console.log(formattedDate); // например, "15 октября 2023 г."

Одно из главных преимуществ Intl.DateTimeFormat — поддержка различных локалей и форматов, что делает его идеальным для многоязычных приложений. Вот пример отображения года в разных локалях:

JS Скопировать код const locales = ['en-US', 'de-DE', 'ja-JP', 'ar-EG', 'ru-RU']; locales.forEach(locale => { const formatter = new Intl.DateTimeFormat(locale, { year: 'numeric' }); console.log(`${locale}: ${formatter.format(new Date())}`); });

Для некоторых культур, например, для японской или тайской, год может отображаться в специфическом календарном формате. Intl.DateTimeFormat позволяет учитывать и это:

JS Скопировать код const japaneseFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ja-JP-u-ca-japanese', { year: 'numeric', era: 'long' }); console.log(japaneseFormatter.format(new Date())); // Отобразит год в формате японской эры

Интерфейс также позволяет получать отдельные компоненты даты через метод formatToParts:

JS Скопировать код const partsFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' }); const parts = partsFormatter.formatToParts(new Date()); const yearPart = parts.find(part => part.type === 'year').value; console.log(yearPart); // "2023" (только значение года)

Этот подход полезен, когда нужно программно манипулировать отдельными частями отформатированной даты.

При работе с Intl.DateTimeFormat важно учитывать следующие моменты:

Не все браузеры и среды выполнения JavaScript имеют одинаковую поддержку локалей Производительность может быть ниже, чем у прямых методов объекта Date Формат вывода зависит от локали и может отличаться от ожидаемого

Для критичных к производительности приложений рекомендуется создавать форматтер один раз и использовать его многократно, а не создавать новый экземпляр для каждого форматирования:

JS Скопировать код // Эффективный подход const yearFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' }); function getFormattedYear(date) { return yearFormatter.format(date); } // Использование console.log(getFormattedYear(new Date())); // "2023"

Intl.DateTimeFormat — это современный и гибкий способ форматирования дат в JavaScript, который должен быть в арсенале каждого разработчика, работающего с многоязычными приложениями или требующими специфического отображения дат. 🌐

Библиотеки для удобной работы с датами в JavaScript

Несмотря на улучшения в нативном API для работы с датами, многие разработчики предпочитают использовать специализированные библиотеки для манипуляций с датами и временем. Эти библиотеки предоставляют более удобный интерфейс и решают многие проблемы, связанные с часовыми поясами, форматированием и вычислениями с датами. 📚

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки и их особенности при получении текущего года.

Moment.js

Несмотря на то, что Moment.js сейчас находится в режиме обслуживания (без активной разработки), эта библиотека всё ещё широко используется из-за своей простоты и функциональности:

JS Скопировать код // Получение текущего года с Moment.js const moment = require('moment'); const currentYear = moment().year(); console.log(currentYear); // 2023 // Форматирование с выводом года const formattedYear = moment().format('YYYY'); console.log(formattedYear); // "2023"

Day.js

Day.js — легковесная альтернатива Moment.js с совместимым API, но гораздо меньшим размером:

JS Скопировать код // Получение текущего года с Day.js const dayjs = require('dayjs'); const currentYear = dayjs().year(); console.log(currentYear); // 2023 // С форматированием const formattedYear = dayjs().format('YYYY'); console.log(formattedYear); // "2023"

Библиотека date-fns следует функциональному подходу и имеет модульную структуру, что позволяет импортировать только необходимые функции:

JS Скопировать код // Получение текущего года с date-fns const { getYear, format } = require('date-fns'); const currentYear = getYear(new Date()); console.log(currentYear); // 2023 // С форматированием const formattedYear = format(new Date(), 'yyyy'); console.log(formattedYear); // "2023"

Luxon

Luxon — современная библиотека для работы с датами, созданная одним из разработчиков Moment.js:

JS Скопировать код // Получение текущего года с Luxon const { DateTime } = require('luxon'); const dt = DateTime.now(); const currentYear = dt.year; console.log(currentYear); // 2023 // С форматированием const formattedYear = dt.toFormat('yyyy'); console.log(formattedYear); // "2023"

Давайте сравним эти библиотеки по ключевым параметрам:

Библиотека Размер (min+gzip) Поддержка временных зон Иммутабельность Активная разработка Moment.js ~20 KB Да, с плагином Нет Нет (режим обслуживания) Day.js ~2 KB Да, с плагином Да Да date-fns ~4 KB (только необходимые функции) Частично Да Да Luxon ~8 KB Да Да Да

Выбор библиотеки зависит от конкретных потребностей вашего проекта:

Для небольших проектов с простыми задачами стандартного объекта Date может быть достаточно

Day.js идеально подходит для проектов, где важен размер бандла

date-fns — хороший выбор для проектов, использующих функциональный подход

Luxon предлагает богатый функционал для сложных задач с датами и временными зонами

При работе с годами и датами в целом, библиотеки особенно полезны в следующих сценариях:

Вычисления с датами (добавление/вычитание периодов, определение разницы)

Работа с разными форматами представления дат

Корректная обработка временных зон

Интернационализация и локализация дат

Создание календарных компонентов в UI

Пример использования date-fns для возрастных вычислений:

JS Скопировать код const { differenceInYears, parse } = require('date-fns'); const birthDate = parse('1990-05-15', 'yyyy-MM-dd', new Date()); const age = differenceInYears(new Date(), birthDate); console.log(`Возраст: ${age} лет`);

В современной веб-разработке тенденция смещается в сторону использования более легковесных библиотек (Day.js, date-fns) вместо монолитных решений вроде Moment.js. При выборе библиотеки важно учитывать не только функциональность, но и её размер, поддержку и совместимость с другими инструментами в вашем стеке технологий. 🔍