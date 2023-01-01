5 методов получения текущего года в JavaScript: выбираем лучший#Основы JavaScript
Для кого эта статья:
- Разработчики программного обеспечения, желающие улучшить свои навыки работы с датами в JavaScript
- Студенты и начинающие веб-разработчики, изучающие JavaScript и его возможности
Профессионалы, работающие над проектами, связанными с обработкой временных данных и локализацией
Работа с датами — одна из тех задач в программировании, которая кажется тривиальной, пока не столкнёшься с часовыми поясами, локализацией или форматированием. Получение текущего года в JavaScript — базовая операция, но даже здесь существует несколько подходов с разной степенью элегантности и эффективности. Если ваш код должен выводить актуальный год в копирайте сайта или вычислять временные интервалы — эта статья станет вашим путеводителем по всем доступным методам от стандартного объекта Date до современных библиотек. 🗓️
Базовые способы получения текущего года в JavaScript
JavaScript предлагает несколько встроенных способов получения текущего года, и выбор конкретного метода зависит от ваших требований к форматированию и локализации. Рассмотрим основные подходы, начиная с самого распространённого.
Самый простой и часто используемый способ получения текущего года в JavaScript — использование объекта Date и его метода getFullYear():
const currentYear = new Date().getFullYear();
console.log(currentYear); // Выведет текущий год, например: 2023
Этот способ возвращает четырёхзначное число, представляющее текущий год в соответствии с локальным временем устройства пользователя. Обратите внимание, что метод getFullYear() предпочтительнее устаревшего метода getYear(), который давал неоднозначные результаты для годов до 2000 года.
Александр Петров, старший фронтенд-разработчик
Работая над крупным банковским порталом, я столкнулся с интересным кейсом. Клиент хотел, чтобы система показывала разные приветствия и промо-предложения в зависимости от текущего года и месяца. Казалось бы, простая задача — достаточно получить текущий год через new Date().getFullYear(). Однако на тестировании мы обнаружили, что для пользователей из разных часовых поясов система иногда показывала неактуальные предложения на стыке календарных периодов.
Проблема была в том, что мы получали год по локальному времени пользователя, а бизнес-логика сервера работала по московскому времени. Пришлось переписать код, используя методы getUTCFullYear() и привязывать все даты к единому часовому поясу. Это был хороший урок: даже с простым получением года нужно учитывать контекст использования данных!
Если вам нужно получить год в формате UTC (универсальное координированное время), используйте метод getUTCFullYear():
const currentUTCYear = new Date().getUTCFullYear();
console.log(currentUTCYear); // Выведет текущий год по UTC
Для задач, требующих особого форматирования, можно использовать метод toLocaleDateString():
const yearString = new Date().toLocaleDateString('ru-RU', { year: 'numeric' });
console.log(yearString); // Выведет текущий год как строку: "2023"
|Метод
|Результат
|Тип данных
|Особенности
|new Date().getFullYear()
|2023
|Number
|Локальное время пользователя
|new Date().getUTCFullYear()
|2023
|Number
|Время по UTC
|new Date().toLocaleDateString('ru-RU', { year: 'numeric' })
|"2023"
|String
|Локализованное форматирование
Эти базовые методы подходят для большинства сценариев, но важно понимать их особенности и ограничения при выборе оптимального решения для вашего проекта. 📆
Метод getFullYear() для работы с датами в JS
Метод getFullYear() — это один из ключевых методов объекта Date в JavaScript, который возвращает год из указанной даты в виде четырёхзначного числа (например, 2023). В отличие от устаревшего метода getYear(), который возвращал число лет, прошедших с 1900 года (например, 123 для 2023), getFullYear() всегда возвращает абсолютное значение года.
Рассмотрим подробнее, как работает этот метод и как его можно использовать в разных сценариях:
// Получение текущего года
const today = new Date();
const currentYear = today.getFullYear();
console.log(currentYear); // 2023 (значение будет соответствовать текущему году)
Метод getFullYear() можно использовать не только для текущей даты, но и для любой даты, представленной объектом Date:
// Создание объекта Date для конкретной даты
const specificDate = new Date('2020-05-15');
const yearFromSpecificDate = specificDate.getFullYear();
console.log(yearFromSpecificDate); // 2020
Этот метод особенно полезен при необходимости выполнить вычисления с годами:
// Вычисление возраста
const birthDate = new Date('1990-08-25');
const currentDate = new Date();
const age = currentDate.getFullYear() – birthDate.getFullYear();
// Корректировка, если день рождения ещё не наступил в текущем году
const birthMonth = birthDate.getMonth();
const currentMonth = currentDate.getMonth();
if (currentMonth < birthMonth || (currentMonth === birthMonth && currentDate.getDate() < birthDate.getDate())) {
age--;
}
console.log(age); // Выведет точный возраст
Важно понимать, что getFullYear() возвращает год по локальному времени пользователя. Если вам нужен год по UTC, используйте метод getUTCFullYear():
const currentUTCYear = new Date().getUTCFullYear();
console.log(currentUTCYear); // Год по UTC
Давайте рассмотрим несколько практических сценариев использования метода getFullYear():
- Автоматическое обновление копирайта на веб-сайте — один из самых распространённых случаев использования
- Проверка високосного года — можно создать функцию, определяющую, является ли год високосным
- Фильтрация данных по году — например, при работе с массивами объектов, содержащих даты
- Создание календарей и планировщиков — для корректного отображения дат
Следующий пример показывает функцию для определения високосного года с использованием getFullYear():
function isLeapYear(date) {
const year = date.getFullYear();
return (year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || (year % 400 === 0);
}
console.log(isLeapYear(new Date())); // Проверка текущего года
console.log(isLeapYear(new Date('2020-01-01'))); // true (2020 – високосный год)
console.log(isLeapYear(new Date('2023-01-01'))); // false (2023 – не високосный год)
getFullYear() — это надёжный метод для работы с годами в JavaScript, который правильно обрабатывает различные краевые случаи, включая года до нашей эры (если они представлены в допустимом формате для объекта Date). 🧠
Альтернативные методы извлечения года в JavaScript
Помимо стандартного метода getFullYear(), JavaScript предлагает несколько альтернативных способов получения текущего года. Эти подходы могут быть полезны в различных сценариях, особенно когда требуется специфическое форматирование или работа с временными зонами.
Метод toString() и регулярные выражения
Один из нестандартных подходов — извлечение года из строкового представления даты с помощью регулярных выражений:
const dateString = new Date().toString();
const yearFromString = dateString.match(/\d{4}/)[0];
console.log(yearFromString); // Выведет текущий год как строку
Этот метод менее надёжен, но может быть полезен в некоторых сценариях парсинга текста.
Использование toISOString()
Метод toISOString() возвращает строку в формате ISO 8601, из которой можно извлечь год:
const isoString = new Date().toISOString();
const yearFromISO = isoString.slice(0, 4);
console.log(yearFromISO); // Первые 4 символа — это год
Преимущество этого метода в том, что он всегда использует UTC, что может быть важно для систем, работающих с пользователями из разных часовых поясов.
Метод Date.now() и преобразования
Для продвинутых сценариев можно использовать timestamp и математические операции:
const timestamp = Date.now();
const dateFromTimestamp = new Date(timestamp);
const yearFromTimestamp = dateFromTimestamp.getFullYear();
console.log(yearFromTimestamp);
Это может быть полезно, когда вы уже работаете с временными метками в вашем коде.
Михаил Соколов, руководитель разработки
В одном из наших проектов мы столкнулись с интересной проблемой, связанной с отображением года на глобальном веб-сервисе. Мы получали отчёты от пользователей в Австралии и Новой Зеландии, что в первые часы 31 декабря у них уже отображался следующий год на сайте, хотя по их локальному времени год ещё не сменился.
Проблема была в нашем коде, который использовал серверное время для определения года. Сервера находились в США, и когда там наступал новый год, это автоматически отражалось на всех пользователях глобально. Мы решили задачу, перейдя на клиентский рендеринг дат с помощью new Date().getFullYear() для отображения года по локальному времени пользователя.
Для аналитических данных, требующих согласованности, мы стали использовать UTC время. Это был ценный урок о важности правильного выбора метода получения и отображения года в глобальных приложениях.
Использование методов разбора строк
JavaScript предлагает несколько функций для работы со строками дат:
// Использование Date.parse()
const timestamp = Date.parse('January 1, 2023');
const dateObject = new Date(timestamp);
const yearFromParsed = dateObject.getFullYear();
console.log(yearFromParsed); // 2023
Сравним различные методы по их характеристикам:
|Метод
|Производительность
|Кроссбраузерность
|Читаемость кода
|Надёжность
|getFullYear()
|Высокая
|Отличная
|Высокая
|Высокая
|Регулярные выражения + toString()
|Средняя
|Средняя
|Низкая
|Низкая
|toISOString() + slice()
|Высокая
|Хорошая
|Средняя
|Высокая
|Date.now() + преобразование
|Высокая
|Хорошая
|Низкая
|Высокая
Выбирая альтернативный метод, всегда учитывайте контекст использования. Для большинства случаев getFullYear() остаётся оптимальным решением благодаря своей простоте и надёжности. Однако в специфических сценариях, особенно связанных с форматированием или интернационализацией, другие подходы могут оказаться более уместными. ⚙️
Форматирование года с помощью Intl.DateTimeFormat
Интерфейс Intl.DateTimeFormat — это мощный инструмент для локализованного форматирования дат и времени в JavaScript. Он особенно полезен, когда нужно отобразить год в соответствии с региональными стандартами пользователя или в специфическом формате.
Базовый синтаксис для получения года с помощью Intl.DateTimeFormat выглядит следующим образом:
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' });
const year = formatter.format(new Date());
console.log(year); // "2023" (в зависимости от текущего года)
Опция 'year' может принимать несколько значений:
- numeric — числовое представление года (2023)
- 2-digit — двузначное представление года (23)
Интерфейс Intl.DateTimeFormat предоставляет широкие возможности для форматирования даты полностью или частично. Например, можно получить год вместе с другими компонентами даты:
const fullFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', {
year: 'numeric',
month: 'long',
day: 'numeric'
});
const formattedDate = fullFormatter.format(new Date());
console.log(formattedDate); // например, "15 октября 2023 г."
Одно из главных преимуществ Intl.DateTimeFormat — поддержка различных локалей и форматов, что делает его идеальным для многоязычных приложений. Вот пример отображения года в разных локалях:
const locales = ['en-US', 'de-DE', 'ja-JP', 'ar-EG', 'ru-RU'];
locales.forEach(locale => {
const formatter = new Intl.DateTimeFormat(locale, { year: 'numeric' });
console.log(`${locale}: ${formatter.format(new Date())}`);
});
Для некоторых культур, например, для японской или тайской, год может отображаться в специфическом календарном формате. Intl.DateTimeFormat позволяет учитывать и это:
const japaneseFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ja-JP-u-ca-japanese', {
year: 'numeric',
era: 'long'
});
console.log(japaneseFormatter.format(new Date())); // Отобразит год в формате японской эры
Интерфейс также позволяет получать отдельные компоненты даты через метод formatToParts:
const partsFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' });
const parts = partsFormatter.formatToParts(new Date());
const yearPart = parts.find(part => part.type === 'year').value;
console.log(yearPart); // "2023" (только значение года)
Этот подход полезен, когда нужно программно манипулировать отдельными частями отформатированной даты.
При работе с Intl.DateTimeFormat важно учитывать следующие моменты:
- Не все браузеры и среды выполнения JavaScript имеют одинаковую поддержку локалей
- Производительность может быть ниже, чем у прямых методов объекта Date
- Формат вывода зависит от локали и может отличаться от ожидаемого
Для критичных к производительности приложений рекомендуется создавать форматтер один раз и использовать его многократно, а не создавать новый экземпляр для каждого форматирования:
// Эффективный подход
const yearFormatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { year: 'numeric' });
function getFormattedYear(date) {
return yearFormatter.format(date);
}
// Использование
console.log(getFormattedYear(new Date())); // "2023"
Intl.DateTimeFormat — это современный и гибкий способ форматирования дат в JavaScript, который должен быть в арсенале каждого разработчика, работающего с многоязычными приложениями или требующими специфического отображения дат. 🌐
Библиотеки для удобной работы с датами в JavaScript
Несмотря на улучшения в нативном API для работы с датами, многие разработчики предпочитают использовать специализированные библиотеки для манипуляций с датами и временем. Эти библиотеки предоставляют более удобный интерфейс и решают многие проблемы, связанные с часовыми поясами, форматированием и вычислениями с датами. 📚
Рассмотрим наиболее популярные библиотеки и их особенности при получении текущего года.
Moment.js
Несмотря на то, что Moment.js сейчас находится в режиме обслуживания (без активной разработки), эта библиотека всё ещё широко используется из-за своей простоты и функциональности:
// Получение текущего года с Moment.js
const moment = require('moment');
const currentYear = moment().year();
console.log(currentYear); // 2023
// Форматирование с выводом года
const formattedYear = moment().format('YYYY');
console.log(formattedYear); // "2023"
Day.js
Day.js — легковесная альтернатива Moment.js с совместимым API, но гораздо меньшим размером:
// Получение текущего года с Day.js
const dayjs = require('dayjs');
const currentYear = dayjs().year();
console.log(currentYear); // 2023
// С форматированием
const formattedYear = dayjs().format('YYYY');
console.log(formattedYear); // "2023"
date-fns
Библиотека date-fns следует функциональному подходу и имеет модульную структуру, что позволяет импортировать только необходимые функции:
// Получение текущего года с date-fns
const { getYear, format } = require('date-fns');
const currentYear = getYear(new Date());
console.log(currentYear); // 2023
// С форматированием
const formattedYear = format(new Date(), 'yyyy');
console.log(formattedYear); // "2023"
Luxon
Luxon — современная библиотека для работы с датами, созданная одним из разработчиков Moment.js:
// Получение текущего года с Luxon
const { DateTime } = require('luxon');
const dt = DateTime.now();
const currentYear = dt.year;
console.log(currentYear); // 2023
// С форматированием
const formattedYear = dt.toFormat('yyyy');
console.log(formattedYear); // "2023"
Давайте сравним эти библиотеки по ключевым параметрам:
|Библиотека
|Размер (min+gzip)
|Поддержка временных зон
|Иммутабельность
|Активная разработка
|Moment.js
|~20 KB
|Да, с плагином
|Нет
|Нет (режим обслуживания)
|Day.js
|~2 KB
|Да, с плагином
|Да
|Да
|date-fns
|~4 KB (только необходимые функции)
|Частично
|Да
|Да
|Luxon
|~8 KB
|Да
|Да
|Да
Выбор библиотеки зависит от конкретных потребностей вашего проекта:
- Для небольших проектов с простыми задачами стандартного объекта Date может быть достаточно
- Day.js идеально подходит для проектов, где важен размер бандла
- date-fns — хороший выбор для проектов, использующих функциональный подход
- Luxon предлагает богатый функционал для сложных задач с датами и временными зонами
При работе с годами и датами в целом, библиотеки особенно полезны в следующих сценариях:
- Вычисления с датами (добавление/вычитание периодов, определение разницы)
- Работа с разными форматами представления дат
- Корректная обработка временных зон
- Интернационализация и локализация дат
- Создание календарных компонентов в UI
Пример использования date-fns для возрастных вычислений:
const { differenceInYears, parse } = require('date-fns');
const birthDate = parse('1990-05-15', 'yyyy-MM-dd', new Date());
const age = differenceInYears(new Date(), birthDate);
console.log(`Возраст: ${age} лет`);
В современной веб-разработке тенденция смещается в сторону использования более легковесных библиотек (Day.js, date-fns) вместо монолитных решений вроде Moment.js. При выборе библиотеки важно учитывать не только функциональность, но и её размер, поддержку и совместимость с другими инструментами в вашем стеке технологий. 🔍
JavaScript предлагает множество способов получения и форматирования текущего года — от нативных методов объекта Date до специализированных библиотек. Для простых задач достаточно использовать getFullYear(), в то время как сложные случаи с интернационализацией или временными зонами могут потребовать Intl.DateTimeFormat или библиотек вроде Day.js или date-fns. Выбирайте инструмент, который соответствует масштабу задачи — не используйте тяжелую библиотеку там, где достаточно встроенного метода, и не изобретайте велосипед там, где готовое решение сэкономит часы разработки и отладки.