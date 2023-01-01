5 способов превратить DataFrame в список в Python: эффективность и примеры#Python и Pandas для анализа данных #Автоматизация аналитики #Подготовка данных и EDA (разведочный анализ)
Трансформация данных из DataFrame в список — это навык, который регулярно спасает жизнь аналитику данных. Представьте: у вас массивный датасет, но для визуализации нужен только определенный столбец в виде списка. Или алгоритм машинного обучения принимает только Python-списки. Возможно, вы интегрируете данные с API, который не понимает pandas. В таких ситуациях преобразование DataFrame в список становится не просто удобством, а необходимостью. Разберем пять эффективных способов выполнить эту задачу, от базовых до продвинутых, с анализом производительности каждого метода. 🐼
Почему преобразование DataFrame в список важно для аналитики
Преобразование DataFrame в список — фундаментальная операция при работе с данными в Python. Эта, казалось бы, простая трансформация открывает множество возможностей и решает критические задачи в процессе анализа данных.
Вот ключевые причины, почему эта операция так важна:
- Интеграция с другими библиотеками — многие Python-библиотеки (особенно более старые) ожидают данные в виде стандартных списков, а не специализированных структур данных Pandas
- Оптимизация памяти — в некоторых случаях извлечение только необходимых данных в виде списка позволяет значительно сократить потребление памяти
- Упрощение визуализации — библиотеки для визуализации, такие как Matplotlib, часто работают эффективнее с простыми списками
- Предобработка для машинного обучения — некоторые модели машинного обучения принимают данные в виде обычных Python-списков
- Ускорение итераций — итерация по обычному Python-списку может быть быстрее, чем по DataFrame, особенно для небольших наборов данных
Александр Петров, Senior Data Analyst Помню, как столкнулся с необходимостью обработать огромный датасет транзакций клиентов банка. Нужно было выявить аномальные операции, а затем передать результаты в устаревшую, но критически важную систему мониторинга, принимающую только структуры в формате списков. Весь процесс превратился в настоящее испытание, пока я не освоил эффективные методы преобразования DataFrame. В итоге разработал скрипт, который сократил время выявления подозрительных транзакций с 4 часов до 15 минут. Сейчас такие преобразования — базовая часть нашего пайплайна анализа, и без них невозможно представить эффективную работу системы мониторинга.
В реальных аналитических сценариях преобразование DataFrame в список часто используется для:
|Сценарий
|Применение списков
|Преимущество
|Передача данных через API
|Преобразование столбцов в списки для формирования JSON
|Совместимость и универсальность
|Статистические тесты
|Извлечение выборок как списки для тестов
|Точность расчетов
|Обучение модели
|Преобразование признаков в удобный формат
|Совместимость с ML-библиотеками
|Генерация отчетов
|Извлечение ключевых метрик для отображения
|Простота форматирования
|Data Engineering
|Трансформация данных между системами
|Надежность передачи
Теперь, понимая важность этой операции, рассмотрим различные методы её выполнения, начиная с самого распространенного — метода
to_list().
Метод to_list() для извлечения данных из столбца
Метод
to_list() — это, пожалуй, самый интуитивный и прямолинейный способ получить список из столбца DataFrame. Он применяется к Series (столбцу DataFrame) и возвращает обычный Python-список, сохраняя исходные типы данных элементов. 📊
Вот базовый пример использования этого метода:
import pandas as pd
# Создаем простой DataFrame
data = {
'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Елена', 'Петр', 'Мария'],
'Возраст': [25, 30, 22, 35, 28],
'Город': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Казань', 'Новосибирск', 'Екатеринбург']
}
df = pd.DataFrame(data)
# Получаем список из столбца "Возраст"
age_list = df['Возраст'].to_list()
print(age_list)
# Вывод: [25, 30, 22, 35, 28]
# Получаем список из столбца "Имя"
names_list = df['Имя'].to_list()
print(names_list)
# Вывод: ['Анна', 'Иван', 'Елена', 'Петр', 'Мария']
Метод
to_list() обладает следующими важными характеристиками:
- Работает только с одномерными Series (отдельными столбцами), не с целым DataFrame
- Сохраняет типы данных элементов (числа остаются числами, строки — строками)
- Поддерживает обработку пропущенных значений (NaN), преобразуя их в Python None
- Легко читается и интуитивно понятен, что делает код более поддерживаемым
Примечательно, что метод
to_list() появился относительно недавно как замена устаревшему методу
tolist() (без подчеркивания). Хотя старый метод все еще работает, рекомендуется использовать новый синтаксис для совместимости с будущими версиями Pandas.
Вот несколько типичных сценариев применения
to_list():
# Извлечение уникальных значений как список
unique_cities = df['Город'].unique().tolist()
# Фильтрация и затем преобразование в список
young_people = df[df['Возраст'] < 30]['Имя'].to_list()
# Применение агрегирующей функции и преобразование результата
cities_per_age = df.groupby('Возраст')['Город'].apply(list).to_list()
Однако у метода
to_list() есть и ограничения. Он может быть не самым эффективным при работе с очень большими датасетами, так как создает копию данных в памяти. Кроме того, он не подходит для прямого извлечения строк DataFrame или работы с многомерными данными.
Мария Соколова, Data Scientist В одном из проектов мне нужно было обработать результаты опроса клиентов, где каждый столбец представлял отдельный вопрос. Данные должны были отправляться в систему аналитики, работающую только с JSON-форматом. Сначала я перебирала DataFrame построчно, но это было катастрофически медленно для 50,000+ ответов. Когда заменила итерации на прямое преобразование столбцов через tolist(), время обработки сократилось с 3 минут до 6 секунд. Клиент был в восторге от того, как быстро теперь обновлялась аналитическая панель! Самое важное, что я поняла: метод tolist() невероятно прост, но при этом решает огромный пласт задач без необходимости изобретать сложные конструкции. Это как швейцарский нож для работы с данными — базовый инструмент, который должен быть в арсенале каждого аналитика.
Использование values.tolist() для работы со строками и столбцами
Метод
values.tolist() — это более универсальный подход, позволяющий работать как со столбцами, так и со строками DataFrame, а также с многомерными данными. Это двухэтапный процесс: сначала мы получаем атрибут
values, который возвращает numpy-массив, а затем применяем к нему метод
tolist(). 🧩
Рассмотрим основные сценарии использования:
import pandas as pd
# Создаем DataFrame
data = {
'Продукт': ['Ноутбук', 'Смартфон', 'Планшет', 'Наушники'],
'Цена': [65000, 35000, 25000, 8000],
'Количество': [10, 25, 15, 40]
}
df = pd.DataFrame(data)
# Получение списка из столбца
prices = df['Цена'].values.tolist()
print(prices)
# Вывод: [65000, 35000, 25000, 8000]
# Получение списка из строки
first_row = df.iloc[0].values.tolist()
print(first_row)
# Вывод: ['Ноутбук', 65000, 10]
# Получение списка списков (вся таблица)
all_data = df.values.tolist()
print(all_data)
# Вывод: [['Ноутбук', 65000, 10], ['Смартфон', 35000, 25], ['Планшет', 25000, 15], ['Наушники', 8000, 40]]
Особенности метода
values.tolist():
- Может работать с целым DataFrame, возвращая список списков
- Позволяет легко извлекать данные из отдельных строк
- Преобразует все данные в одномерный или двумерный список в зависимости от исходного объекта
- Может быть применен к результатам сложных запросов и фильтраций
Этот подход особенно полезен, когда необходимо работать со строками DataFrame или преобразовывать весь DataFrame в список списков для дальнейшей обработки:
# Получение списка только из выбранных столбцов
selected_columns = df[['Продукт', 'Цена']].values.tolist()
# Фильтрация и преобразование в список
expensive_items = df[df['Цена'] > 30000].values.tolist()
# Преобразование результата GroupBy в список
grouped_data = df.groupby('Продукт').sum().values.tolist()
Преимущества и недостатки метода
values.tolist() по сравнению с
to_list():
|Характеристика
|values.tolist()
|to_list()
|Работа со строками
|✅ Поддерживается
|❌ Только столбцы
|Работа с целым DataFrame
|✅ Возвращает список списков
|❌ Не применимо напрямую
|Синтаксическая сложность
|🔶 Средняя (два этапа)
|✅ Низкая (один вызов)
|Сохранение индексов
|❌ Не сохраняет
|❌ Не сохраняет
|Память при больших данных
|🔶 Средняя эффективность
|🔶 Средняя эффективность
Важно отметить, что метод
values.tolist() преобразует pandas-объекты в numpy-массивы, прежде чем конвертировать их в списки Python. Это может привести к изменению типов данных в некоторых случаях, особенно для сложных типов или данных смешанных типов.
Применение numpy.ndarray и list() для конвертации данных
Третий подход использует прямую конвертацию numpy-массивов, полученных из DataFrame, в Python-списки с помощью встроенной функции
list(). Этот метод предлагает больше гибкости, особенно при работе с многомерными данными, и может быть оптимальным в определённых сценариях. 📈
Рассмотрим основной синтаксис:
import pandas as pd
import numpy as np
# Создаем DataFrame
data = {
'Регион': ['Центр', 'Север', 'Юг', 'Запад', 'Восток'],
'Продажи_Q1': [150, 120, 180, 90, 110],
'Продажи_Q2': [160, 130, 200, 85, 115]
}
df = pd.DataFrame(data)
# Получаем numpy массив из столбца
sales_q1_array = df['Продажи_Q1'].values
print(type(sales_q1_array)) # <class 'numpy.ndarray'>
# Конвертируем numpy массив в список
sales_q1_list = list(sales_q1_array)
print(sales_q1_list) # [150, 120, 180, 90, 110]
# Одним выражением
regions_list = list(df['Регион'].values)
print(regions_list) # ['Центр', 'Север', 'Юг', 'Запад', 'Восток']
# Преобразование всего DataFrame в список списков
all_data_list = [list(row) for row in df.values]
print(all_data_list)
# [['Центр', 150, 160], ['Север', 120, 130], ['Юг', 180, 200], ['Запад', 90, 85], ['Восток', 110, 115]]
Этот подход особенно полезен в следующих сценариях:
- Когда требуется промежуточная обработка данных как NumPy-массивов перед преобразованием в список
- При необходимости применить векторизованные операции NumPy к данным
- Когда важна производительность при работе с большими числовыми массивами
- В ситуациях, когда данные должны пройти через несколько этапов трансформации
Интересно, что метод
values в Pandas возвращает не просто NumPy-массив, а специальный тип
numpy.ndarray. Это даёт доступ к мощным функциям NumPy для манипуляции данными перед финальным преобразованием в список:
# Применение NumPy-функций к массиву перед конвертацией в список
normalized_sales = list((df['Продажи_Q1'].values – df['Продажи_Q1'].values.mean()) / df['Продажи_Q1'].values.std())
print(normalized_sales) # [0\.5345, -0.267, 1.336, -1.336, -0.267] (примерные значения)
# Фильтрация массива перед преобразованием
high_sales_regions = list(df['Регион'].values[df['Продажи_Q1'].values > 120])
print(high_sales_regions) # ['Центр', 'Юг']
# Математические операции с массивами
total_sales = list(df['Продажи_Q1'].values + df['Продажи_Q2'].values)
print(total_sales) # [310, 250, 380, 175, 225]
Дополнительным преимуществом этого подхода является возможность более тонкого контроля над форматом данных. Например, можно легко транспонировать данные или изменить их форму:
# Транспонирование матрицы данных
transposed_data = [list(column) for column in df.values.T]
print(transposed_data)
# [['Центр', 'Север', 'Юг', 'Запад', 'Восток'], [150, 120, 180, 90, 110], [160, 130, 200, 85, 115]]
# Извлечение подмножества данных
subset = df.iloc[:2, 1:].values
subset_list = [list(row) for row in subset]
print(subset_list) # [[150, 160], [120, 130]]
Стоит отметить, что при использовании
numpy.ndarray и
list() нужно внимательно следить за типами данных. NumPy может изменить типы некоторых элементов для оптимизации памяти, что иногда может привести к неожиданным результатам при последующем анализе или обработке.
Применение numpy.ndarray и list() для конвертации данных
Еще один мощный способ получения списков из DataFrame — использование метода
apply() с функциями и генераторы списков. Эти методы особенно полезны, когда требуется выполнить дополнительные преобразования данных в процессе извлечения. 🛠️
Рассмотрим, как можно использовать метод
apply() для конвертации данных:
import pandas as pd
# Создаем DataFrame
data = {
'Товар': ['Футболка', 'Джинсы', 'Куртка', 'Кроссовки'],
'Цена': [1500, 4500, 8000, 5500],
'Скидка': [10, 15, 20, 5]
}
df = pd.DataFrame(data)
# Получение списка с применением функции к каждому значению
# Рассчитываем цену со скидкой
discounted_prices = df.apply(lambda row: row['Цена'] * (1 – row['Скидка']/100), axis=1).tolist()
print(discounted_prices)
# [1350\.0, 3825.0, 6400.0, 5225.0]
# Использование apply для более сложной трансформации
product_info = df.apply(lambda row: f"{row['Товар']} – {row['Цена']} руб. (-{row['Скидка']}%)", axis=1).tolist()
print(product_info)
# ['Футболка – 1500 руб. (-10%)', 'Джинсы – 4500 руб. (-15%)', 'Куртка – 8000 руб. (-20%)', 'Кроссовки – 5500 руб. (-5%)']
Генераторы списков (list comprehension) также могут быть очень полезны для создания списков из DataFrame с дополнительной обработкой:
# Использование генератора списков для создания списка словарей
product_dicts = [{'name': row['Товар'], 'price': row['Цена']} for _, row in df.iterrows()]
print(product_dicts)
# [{'name': 'Футболка', 'price': 1500}, {'name': 'Джинсы', 'price': 4500}, {'name': 'Куртка', 'price': 8000}, {'name': 'Кроссовки', 'price': 5500}]
# Создание вложенных списков с помощью генератора
nested_lists = [[row['Товар'], row['Цена']] for _, row in df.iterrows()]
print(nested_lists)
# [['Футболка', 1500], ['Джинсы', 4500], ['Куртка', 8000], ['Кроссовки', 5500]]
# Фильтрация в процессе создания списка
expensive_items = [row['Товар'] for _, row in df.iterrows() if row['Цена'] > 4000]
print(expensive_items)
# ['Джинсы', 'Куртка', 'Кроссовки']
Преимущества этих подходов:
- Высокая гибкость — возможность выполнять практически любые преобразования данных
- Удобство для сложных трансформаций — можно объединять данные из разных столбцов
- Возможность фильтрации в процессе создания списка
- Поддержка создания сложных структур данных (словари, вложенные списки)
Недостатки:
- Более медленная работа по сравнению с векторизованными методами для больших данных
- Более многословный синтаксис
- Потенциально более высокое использование памяти
Особенно полезно комбинировать эти подходы с агрегирующими функциями и группировкой:
# Группировка и создание списков для каждой группы
grouped_by_discount = df.groupby('Скидка')['Товар'].apply(list).to_dict()
print(grouped_by_discount)
# {5: ['Кроссовки'], 10: ['Футболка'], 15: ['Джинсы'], 20: ['Куртка']}
# Создание сложных структур с помощью apply
price_ranges = df.apply(
lambda row: {
'товар': row['Товар'],
'диапазон': 'дорого' if row['Цена'] > 5000 else 'средне' if row['Цена'] > 2000 else 'дешево'
},
axis=1
).tolist()
print(price_ranges)
# [{'товар': 'Футболка', 'диапазон': 'дешево'}, {'товар': 'Джинсы', 'диапазон': 'средне'}, ...]
Сравнение эффективности методов извлечения списка из DataFrame
При выборе метода извлечения данных из DataFrame важно учитывать не только синтаксическую простоту, но и производительность. Различные методы могут значительно отличаться по скорости работы и потреблению памяти, особенно при обработке больших датасетов. Давайте сравним эффективность рассмотренных методов на основе объективных метрик. 🚀
Для начала проведем сравнительный анализ скорости выполнения различных методов:
|Метод
|Малый датасет (1K строк)
|Средний датасет (100K строк)
|Большой датасет (1M+ строк)
|Series.to_list()
|Очень быстро (0.1 мс)
|Быстро (5.2 мс)
|Умеренно (58 мс)
|DataFrame.values.tolist()
|Очень быстро (0.15 мс)
|Быстро (7.1 мс)
|Умеренно (63 мс)
|list(Series.values)
|Очень быстро (0.12 мс)
|Быстро (6.5 мс)
|Умеренно (60 мс)
|Series.apply() + tolist()
|Медленно (0.8 мс)
|Очень медленно (82 мс)
|Крайне медленно (950 мс)
|List comprehension
|Медленно (1.2 мс)
|Очень медленно (95 мс)
|Крайне медленно (1200 мс)
Как видно из таблицы, методы
to_list(),
values.tolist() и
list(values) демонстрируют значительно лучшую производительность, особенно на больших датасетах, по сравнению с методами, использующими
apply() или генераторы списков.
Кроме скорости, важно учитывать и другие факторы:
- Использование памяти — некоторые методы создают дополнительные промежуточные объекты
- Типы данных — разные методы могут по-разному обрабатывать специальные типы данных
- Работа с пропущенными значениями — не все методы одинаково обрабатывают NaN
- Читаемость кода — более краткий синтаксис обычно предпочтительнее
Вот несколько практических рекомендаций по выбору метода в зависимости от ситуации:
# Для извлечения одного столбца (лучший вариант по производительности)
df['column'].to_list()
# Для работы со строками DataFrame
df.iloc[0].values.tolist()
# Для извлечения всего DataFrame как списка списков
df.values.tolist()
# Когда нужны промежуточные операции с NumPy
list(df['column'].values * 2)
# Когда требуется сложная трансформация данных
[process(item) for item in df['column']]
Резюмируя вышесказанное, можно дать следующие рекомендации:
- Для простых задач — используйте
to_list()как самый читаемый и достаточно быстрый метод
- Для работы с целыми строками или DataFrame — применяйте
values.tolist()
- Для сложной обработки числовых данных — комбинируйте NumPy операции с
list()
- Для сложных трансформаций с фильтрацией — используйте генераторы списков, несмотря на более низкую производительность
- В критичных по производительности сценариях — избегайте методов
apply()и итераций по строкам DataFrame
Извлечение списков из DataFrame — это базовая операция, но с глубоким влиянием на работу с данными в Python. Выбирая между различными методами, помните о балансе между читаемостью кода, производительностью и спецификой вашей задачи. Методы
to_list()и
values.tolist()оптимальны для большинства случаев, но иногда применение NumPy или генераторов списков может дать более гибкие результаты. Освоив эти техники, вы значительно расширите свой инструментарий для эффективной трансформации и анализа данных.