Как получить список файлов в Node.js: методы, примеры, оптимизация

const fs = require('fs').promises; const path = require('path'); async function processBatchedFiles(directoryPath, batchSize = 10, processor) { try { const allFiles = await fs.readdir(directoryPath); const results = []; // Обработка файлов по частям for (let i = 0; i < allFiles.length; i += batchSize) { const batch = allFiles.slice(i, i + batchSize); // Параллельная обработка файлов в пакете const batchResults = await Promise.all( batch.map(async file => { const filePath = path.join(directoryPath, file); return await processor(filePath, file); }) ); results.push(...batchResults); // Даем event loop "отдышаться" между пакетами await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 0)); } return results; } catch (error) { console.error('Ошибка при пакетной обработке:', error); throw error; } } // Пример функции-обработчика: получение размера файла async function getFileSize(filePath, fileName) { try { const stats = await fs.stat(filePath); return { name: fileName, size: stats.size }; } catch (error) { return { name: fileName, error: error.message }; } } // Использование processBatchedFiles(path.join(__dirname, 'large_directory'), 20, getFileSize) .then(results => console.log(`Обработано ${results.length} файлов`)) .catch(err => console.error('Ошибка:', err));