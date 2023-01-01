Установка Java без администратора: ZIP-архивы JRE и JDK в помощь

Для кого эта статья:

Разработчики программного обеспечения, работающие с Java

Системные администраторы и DevOps-инженеры

Студенты и обучающиеся, желающие углубить свои знания в Java-разработке Установка Java часто превращается в битву с корпоративными ограничениями, антивирусами и административными правами. Стандартные установщики EXE и MSI могут быть заблокированы системными политиками, оставляя разработчиков в тупике. Но существует элегантное решение — ZIP-архивы JRE и JDK, которые обходят эти ограничения и дают полный контроль над установкой. Этот метод особенно ценен для тех, кто работает с портативными системами, в ограниченных средах или просто предпочитает минималистичный подход без лишних компонентов. 🚀

Почему скачивание JRE и JDK в ZIP формате предпочтительнее

ZIP-дистрибутивы Java Runtime Environment (JRE) и Java Development Kit (JDK) предоставляют уникальные преимущества в определённых сценариях использования. В отличие от стандартных установщиков, они предлагают гибкость и контроль, недоступные при традиционной установке. 🧩

Ключевые преимущества ZIP-архивов:

Отсутствие необходимости в правах администратора — идеально для корпоративных сред с ограничениями

Возможность иметь несколько версий Java на одной машине без конфликтов

Полный контроль над размещением файлов и структурой каталогов

Портативность — JDK/JRE можно перенести на флеш-накопителе и использовать на разных машинах

Отсутствие изменений в системном реестре Windows

Возможность создания кастомизированных сред разработки с минимальным набором компонентов

Алексей Воронцов, DevOps-инженер

В нашей компании была строгая политика безопасности, запрещающая установку программного обеспечения без согласования с ИТ-отделом. Процесс согласования занимал неделями, а задача требовала немедленного решения. Я нашёл выход в использовании ZIP-версии JDK 11, которую просто распаковал в папку проекта и настроил переменные среды локально для своего пользователя. Это позволило мне обойти ограничения и начать работу немедленно. Позже я создал инструкцию для коллег, и теперь это стандартная практика в нашей команде — мы используем ZIP-версии Java для тестирования новых версий JDK без необходимости проходить бюрократические процедуры каждый раз.

Рассмотрим конкретные сценарии, где ZIP-формат действительно становится спасением:

Сценарий Проблема с обычными установщиками Преимущество ZIP-формата Корпоративная среда Отсутствие прав администратора, запрет на установку ПО Не требует повышенных привилегий, работает в пользовательском пространстве Разработка с несколькими версиями JDK Конфликты при установке разных версий Java Изолированные версии без взаимного влияния CI/CD пайплайны Сложная автоматизация установки Простая интеграция в автоматизированные процессы Тестирование на различных JDK Трудоёмкая переустановка версий Быстрое переключение между версиями через переменные среды Воспроизводимые среды разработки Зависимость от системных настроек Контейнеризованная среда с предсказуемым поведением

Важно отметить, что ZIP-формат особенно ценен при работе с контейнерами и в сценариях непрерывной интеграции, где минимальный размер образа и отсутствие побочных эффектов установки критически важны для эффективности работы.

Где найти официальные ZIP-архивы JDK и JRE

Официальные ZIP-архивы Java доступны из нескольких авторитетных источников. В зависимости от ваших требований (коммерческое использование, поддержка, совместимость), вы можете выбрать наиболее подходящий вариант. 📦

Основные источники официальных ZIP-дистрибутивов:

Oracle JDK – коммерческая версия с платной поддержкой для производственного использования Oracle OpenJDK – бесплатная версия для разработки и тестирования Adoptium (ранее AdoptOpenJDK) – предлагает бинарники OpenJDK с долгосрочной поддержкой Amazon Corretto – дистрибутив OpenJDK от Amazon с расширенной поддержкой Azul Zulu – сертифицированная сборка OpenJDK с коммерческой поддержкой BellSoft Liberica JDK – дистрибутив с поддержкой различных архитектур Red Hat OpenJDK – дистрибутив для экосистемы Red Hat

Рассмотрим процесс получения ZIP-архивов из разных источников:

Oracle JDK

Для загрузки Oracle JDK в ZIP-формате:

Посетите https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html Выберите нужную версию JDK Прокрутите до раздела "ZIP/TAR.GZ" соответствующей операционной системы Загрузите файл с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS Для коммерческого использования требуется лицензия Oracle

Adoptium (ранее AdoptOpenJDK)

Adoptium предлагает высококачественные сборки OpenJDK с продолжительной поддержкой:

Перейдите на https://adoptium.net/ Нажмите "Download" Выберите версию JDK, операционную систему и архитектуру В списке опций загрузки выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS Загрузите выбранный архив

Марина Светлова, тимлид Java-разработки

Мне поручили создать универсальную среду разработки для команды из 15 программистов, которая должна была работать идентично на разных машинах с различными ОС. Стандартные установщики были неприемлемы из-за различий в конфигурации. Решением стало создание репозитория с ZIP-версиями JDK от Adoptium для разных платформ. Мы разработали скрипты, которые автоматически распаковывали нужную версию и настраивали переменные окружения в зависимости от ОС. Этот подход не только упростил онбординг новых разработчиков, но и значительно сократил время, затрачиваемое на настройку среды — с нескольких часов до буквально 10 минут. Самое важное, что все разработчики теперь работали в абсолютно идентичных условиях, что устранило классическую проблему "у меня работает".

Дистрибутив Лицензия LTS поддержка Особенности ZIP-архивов Oracle JDK Коммерческая Да (с платной поддержкой) Полная JDK со всеми компонентами Adoptium Open Source Да Подписанные TCK-совместимые сборки Amazon Corretto Open Source Да Оптимизации для AWS инфраструктуры Azul Zulu Open Source + коммерческая поддержка Да Поддержка редких архитектур Liberica JDK Open Source + коммерческая поддержка Да Модульные сборки (JRE, JDK, полная/минимальная)

При выборе источника учитывайте следующие факторы:

Тип использования (разработка, тестирование, продакшен)

Необходимость официальной поддержки и SLA

Требования к совместимости с определёнными фреймворками

Частота обновлений и безопасность

Необходимость в специфичных патчах и оптимизациях

Пошаговое руководство по скачиванию Java ZIP-дистрибутивов

Процесс загрузки ZIP-архивов Java может различаться в зависимости от выбранного источника. Рассмотрим наиболее распространённые варианты с детальными инструкциями. 📥

В этом руководстве мы сфокусируемся на двух наиболее популярных источниках: Oracle JDK и Adoptium.

Скачивание Oracle JDK в формате ZIP

Посетите официальный сайт загрузки Oracle Java Перейдите по адресу: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

Имейте в виду, что для загрузки может потребоваться бесплатная учетная запись Oracle Выберите нужную версию Java На странице будут представлены различные версии JDK, включая последние выпуски и версии с долгосрочной поддержкой (LTS)

Щелкните по версии, которая вам необходима (например, JDK 17 или JDK 21) Выберите вашу операционную систему На странице версии перейдите к разделу вашей операционной системы (Windows, Linux или macOS)

Найдите вариант с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS

Убедитесь, что вы выбираете правильную архитектуру (x64, ARM, etc.) Примите лицензионное соглашение и загрузите файл Поставьте галочку рядом с "I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement"

Нажмите на ссылку загрузки для выбранного ZIP-архива

Если будет предложено, войдите в учетную запись Oracle (или создайте новую)

Дождитесь завершения загрузки файла

Скачивание OpenJDK из Adoptium (Eclipse Temurin)

Посетите официальный сайт Adoptium Перейдите на https://adoptium.net/

Adoptium предоставляет сборки OpenJDK под названием Eclipse Temurin Настройте параметры загрузки В разделе загрузок выберите версию JDK (например, 8, 11, 17 или 21)

Выберите вашу операционную систему из выпадающего меню

Выберите архитектуру процессора (x64, x86, AArch64 и т.д.)

В типе пакета выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS Загрузите выбранный архив Нажмите на кнопку "Download" рядом с выбранной конфигурацией

Загрузка начнется автоматически без необходимости регистрации Проверьте целостность загруженного файла (опционально) На странице загрузки доступны контрольные суммы SHA256 для каждого архива

Рекомендуется проверить целостность файла, особенно при использовании в производственной среде

Для Windows можно использовать команду: certutil -hashfile path_to_file SHA256

Для Linux/macOS: shasum -a 256 path_to_file

Скачивание Amazon Corretto в формате ZIP/TAR.GZ

Посетите https://aws.amazon.com/corretto/ Выберите нужную версию JDK (8, 11, 17 или другую) Выберите вашу операционную систему Для Windows найдите и загрузите файл с расширением .zip Для Linux/macOS выберите .tar.gz архив

Обратите внимание на несколько важных моментов при загрузке ZIP-дистрибутивов Java:

Всегда проверяйте цифровые подписи или контрольные суммы загруженных файлов для обеспечения безопасности

Сохраняйте архивы в организованной структуре каталогов для удобного доступа к разным версиям

Отслеживайте обновления безопасности для используемых версий JDK

Для автоматизированных систем сохраняйте копии конкретных версий в локальном репозитории, чтобы обеспечить воспроизводимость сборок

Ручная установка JDK из ZIP-архива и настройка переменных

После загрузки ZIP-архива JDK необходимо правильно его распаковать и настроить системные переменные для полноценной работы. В отличие от установщиков, эти шаги выполняются вручную. 🛠️

Распаковка и подготовка JDK

Создайте целевую директорию Рекомендуется создать структурированный каталог, например: C:\Java` для Windows или /opt/java/` для Linux

/opt/java/` для Linux Желательно включить в путь версию, например: C:\Java\jdk-17.0.8\ Распакуйте ZIP-архив Для Windows: используйте встроенные средства или архиватор (7-Zip, WinRAR)

Для Linux: tar -xzf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt/java/

Для macOS: двойной клик по архиву или tar -xzf jdk-17_macos-x64_bin.tar.gz -C /Library/Java/JavaVirtualMachines/ Проверьте структуру директорий После распаковки должны быть видны поддиректории: bin , lib , include , jmods и т.д.

, , , и т.д. Запомните или запишите полный путь к корневой директории JDK

Настройка переменных окружения в Windows

Откройте свойства системы Нажмите Win+R, введите sysdm.cpl и нажмите Enter

и нажмите Enter Перейдите на вкладку "Дополнительно"

Нажмите кнопку "Переменные среды" Создайте или обновите переменную JAVA_HOME В разделе "Системные переменные" нажмите "Создать..." или выберите существующую JAVA_HOME и нажмите "Изменить..."

Введите имя переменной: JAVA_HOME

Введите значение переменной: полный путь к корневой директории JDK, например C:\Java\jdk-17.0.8

Нажмите "OK" Обновите переменную PATH В том же разделе найдите переменную "Path" и нажмите "Изменить..."

Нажмите "Создать" и добавьте %JAVA_HOME%\bin

Убедитесь, что новая запись находится выше других записей Java, если они есть

Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах Проверьте установку Откройте новое окно командной строки или PowerShell

Введите java -version и javac -version

и Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK

Настройка переменных окружения в Linux/macOS

Отредактируйте файл профиля Для Bash: ~/.bashrc , ~/.bash_profile или ~/.profile

, или Для Zsh: ~/.zshrc

Откройте файл в текстовом редакторе, например: nano ~/.bashrc Добавьте определения переменных Добавьте следующие строки в конец файла:

export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8 (укажите ваш путь)

(укажите ваш путь) export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH Примените изменения Сохраните и закройте файл

Примените изменения: source ~/.bashrc (или соответствующий файл) Проверьте установку Введите java -version и javac -version

и Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK

Проверьте переменную JAVAHOME: `echo $JAVAHOME`

Использование нескольких версий JDK

Одно из главных преимуществ ZIP-установки — возможность легко переключаться между разными версиями Java:

Windows: Создайте пакетные файлы (.bat) для переключения версий:

bat Скопировать код @echo off setx JAVA_HOME "C:\Java\jdk-11.0.14" /M echo Java 11 is now active

Linux/macOS: Создайте алиасы в файле профиля:

Bash Скопировать код alias java8='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.8.0_301; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH' alias java11='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-11.0.14; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH' alias java17='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'

Для более продвинутого управления версиями можно использовать специализированные инструменты:

SDKMAN! для Linux/macOS: curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

для Linux/macOS: jEnv для macOS: brew install jenv

для macOS: Jabba для всех платформ: curl -sL https://github.com/shyiko/jabba/raw/master/install.sh | bash

Альтернативные источники OpenJDK ZIP-архивов для разработки

Помимо основных источников существует ряд альтернативных дистрибутивов OpenJDK, предлагающих различные оптимизации и дополнительные функции. Эти варианты могут быть особенно полезны для специфических сценариев использования. 🌐

Специализированные дистрибутивы OpenJDK

GraalVM Community Edition URL: https://www.graalvm.org/downloads/

Особенности: высокопроизводительная среда выполнения с поддержкой нативной компиляции

Идеально для: микросервисов, многоязычных приложений, требовательных к производительности систем

Доступен в формате .zip для Windows и .tar.gz для Linux/macOS SapMachine URL: https://sap.github.io/SapMachine/

Особенности: дистрибутив от SAP, оптимизированный для корпоративных приложений

Идеально для: интеграции с SAP-продуктами, корпоративных систем

Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ Alibaba Dragonwell URL: https://github.com/alibaba/dragonwell8/releases

Особенности: оптимизация для больших систем с высокой нагрузкой, улучшенный сборщик мусора

Идеально для: высоконагруженных серверных приложений, облачных систем

Доступен как .zip и .tar.gz архивы Microsoft OpenJDK URL: https://www.microsoft.com/openjdk

Особенности: оптимизации для работы в экосистеме Microsoft и Azure

Идеально для: приложений, размещенных в Azure, интеграций с экосистемой Microsoft

Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ IBM Semeru Runtime URL: https://developer.ibm.com/languages/java/semeru-runtimes/downloads/

Особенности: оптимизация для облачных сред и платформ IBM

Идеально для: приложений, работающих на оборудовании IBM или интегрирующихся с решениями IBM

Доступен в ZIP-формате для различных платформ

Сравнение специализированных дистрибутивов

Дистрибутив Ключевая особенность Размер ZIP-архива Поддерживаемые платформы Оптимизирован для GraalVM CE Нативная компиляция, полиглот ~300-400 МБ Windows, Linux, macOS Микросервисы, AI/ML SapMachine Корпоративная совместимость ~180-200 МБ Windows, Linux, macOS SAP-приложения Dragonwell Улучшенный сборщик мусора ~190-210 МБ Mainly Linux Высоконагруженные системы Microsoft OpenJDK Интеграция с Azure ~170-190 МБ Windows, Linux, macOS Azure, .NET-интеграции IBM Semeru Eclipse OpenJ9 VM ~150-180 МБ Windows, Linux, macOS, AIX, z/OS IBM Cloud, контейнеры

Инструменты для управления несколькими версиями JDK

При работе с несколькими ZIP-дистрибутивами удобно использовать специальные менеджеры версий:

SDKMAN! (Linux, macOS)

(Linux, macOS) Установка: curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

Просмотр доступных версий: sdk list java

Установка конкретной версии: sdk install java 17.0.8-tem

Переключение между версиями: sdk use java 11.0.14-ms

Jabba (Windows, Linux, macOS)

(Windows, Linux, macOS) Установка: см. инструкции на https://github.com/shyiko/jabba

Просмотр доступных версий: jabba ls-remote

Установка конкретной версии: jabba install openjdk@1.17.0

Переключение версий: jabba use openjdk@1.11.0

jenv (Linux, macOS)

(Linux, macOS) Установка: через Homebrew brew install jenv или Git

или Git Добавление существующего JDK: jenv add /path/to/jdk

Установка глобальной версии: jenv global 17.0

Установка локальной версии для проекта: jenv local 11.0

Эти инструменты значительно упрощают работу с несколькими ZIP-дистрибутивами Java, автоматизируя процесс переключения между версиями и настройки переменных окружения.

При выборе альтернативного дистрибутива OpenJDK обращайте внимание на:

Совместимость с вашими фреймворками и библиотеками

Частоту выпуска обновлений безопасности

Производительность в вашем конкретном сценарии использования

Размер ZIP-архива и требования к дисковому пространству

Наличие специфичных оптимизаций для вашей инфраструктуры