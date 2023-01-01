Установка Java без администратора: ZIP-архивы JRE и JDK в помощь#Java Core #Java Web #Установка софта
Установка Java часто превращается в битву с корпоративными ограничениями, антивирусами и административными правами. Стандартные установщики EXE и MSI могут быть заблокированы системными политиками, оставляя разработчиков в тупике. Но существует элегантное решение — ZIP-архивы JRE и JDK, которые обходят эти ограничения и дают полный контроль над установкой. Этот метод особенно ценен для тех, кто работает с портативными системами, в ограниченных средах или просто предпочитает минималистичный подход без лишних компонентов. 🚀
Почему скачивание JRE и JDK в ZIP формате предпочтительнее
ZIP-дистрибутивы Java Runtime Environment (JRE) и Java Development Kit (JDK) предоставляют уникальные преимущества в определённых сценариях использования. В отличие от стандартных установщиков, они предлагают гибкость и контроль, недоступные при традиционной установке. 🧩
Ключевые преимущества ZIP-архивов:
- Отсутствие необходимости в правах администратора — идеально для корпоративных сред с ограничениями
- Возможность иметь несколько версий Java на одной машине без конфликтов
- Полный контроль над размещением файлов и структурой каталогов
- Портативность — JDK/JRE можно перенести на флеш-накопителе и использовать на разных машинах
- Отсутствие изменений в системном реестре Windows
- Возможность создания кастомизированных сред разработки с минимальным набором компонентов
Алексей Воронцов, DevOps-инженер
В нашей компании была строгая политика безопасности, запрещающая установку программного обеспечения без согласования с ИТ-отделом. Процесс согласования занимал неделями, а задача требовала немедленного решения. Я нашёл выход в использовании ZIP-версии JDK 11, которую просто распаковал в папку проекта и настроил переменные среды локально для своего пользователя. Это позволило мне обойти ограничения и начать работу немедленно. Позже я создал инструкцию для коллег, и теперь это стандартная практика в нашей команде — мы используем ZIP-версии Java для тестирования новых версий JDK без необходимости проходить бюрократические процедуры каждый раз.
Рассмотрим конкретные сценарии, где ZIP-формат действительно становится спасением:
|Сценарий
|Проблема с обычными установщиками
|Преимущество ZIP-формата
|Корпоративная среда
|Отсутствие прав администратора, запрет на установку ПО
|Не требует повышенных привилегий, работает в пользовательском пространстве
|Разработка с несколькими версиями JDK
|Конфликты при установке разных версий Java
|Изолированные версии без взаимного влияния
|CI/CD пайплайны
|Сложная автоматизация установки
|Простая интеграция в автоматизированные процессы
|Тестирование на различных JDK
|Трудоёмкая переустановка версий
|Быстрое переключение между версиями через переменные среды
|Воспроизводимые среды разработки
|Зависимость от системных настроек
|Контейнеризованная среда с предсказуемым поведением
Важно отметить, что ZIP-формат особенно ценен при работе с контейнерами и в сценариях непрерывной интеграции, где минимальный размер образа и отсутствие побочных эффектов установки критически важны для эффективности работы.
Где найти официальные ZIP-архивы JDK и JRE
Официальные ZIP-архивы Java доступны из нескольких авторитетных источников. В зависимости от ваших требований (коммерческое использование, поддержка, совместимость), вы можете выбрать наиболее подходящий вариант. 📦
Основные источники официальных ZIP-дистрибутивов:
- Oracle JDK – коммерческая версия с платной поддержкой для производственного использования
- Oracle OpenJDK – бесплатная версия для разработки и тестирования
- Adoptium (ранее AdoptOpenJDK) – предлагает бинарники OpenJDK с долгосрочной поддержкой
- Amazon Corretto – дистрибутив OpenJDK от Amazon с расширенной поддержкой
- Azul Zulu – сертифицированная сборка OpenJDK с коммерческой поддержкой
- BellSoft Liberica JDK – дистрибутив с поддержкой различных архитектур
- Red Hat OpenJDK – дистрибутив для экосистемы Red Hat
Рассмотрим процесс получения ZIP-архивов из разных источников:
Oracle JDK
Для загрузки Oracle JDK в ZIP-формате:
- Посетите https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
- Выберите нужную версию JDK
- Прокрутите до раздела "ZIP/TAR.GZ" соответствующей операционной системы
- Загрузите файл с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS
- Для коммерческого использования требуется лицензия Oracle
Adoptium (ранее AdoptOpenJDK)
Adoptium предлагает высококачественные сборки OpenJDK с продолжительной поддержкой:
- Перейдите на https://adoptium.net/
- Нажмите "Download"
- Выберите версию JDK, операционную систему и архитектуру
- В списке опций загрузки выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS
- Загрузите выбранный архив
Марина Светлова, тимлид Java-разработки
Мне поручили создать универсальную среду разработки для команды из 15 программистов, которая должна была работать идентично на разных машинах с различными ОС. Стандартные установщики были неприемлемы из-за различий в конфигурации. Решением стало создание репозитория с ZIP-версиями JDK от Adoptium для разных платформ. Мы разработали скрипты, которые автоматически распаковывали нужную версию и настраивали переменные окружения в зависимости от ОС. Этот подход не только упростил онбординг новых разработчиков, но и значительно сократил время, затрачиваемое на настройку среды — с нескольких часов до буквально 10 минут. Самое важное, что все разработчики теперь работали в абсолютно идентичных условиях, что устранило классическую проблему "у меня работает".
|Дистрибутив
|Лицензия
|LTS поддержка
|Особенности ZIP-архивов
|Oracle JDK
|Коммерческая
|Да (с платной поддержкой)
|Полная JDK со всеми компонентами
|Adoptium
|Open Source
|Да
|Подписанные TCK-совместимые сборки
|Amazon Corretto
|Open Source
|Да
|Оптимизации для AWS инфраструктуры
|Azul Zulu
|Open Source + коммерческая поддержка
|Да
|Поддержка редких архитектур
|Liberica JDK
|Open Source + коммерческая поддержка
|Да
|Модульные сборки (JRE, JDK, полная/минимальная)
При выборе источника учитывайте следующие факторы:
- Тип использования (разработка, тестирование, продакшен)
- Необходимость официальной поддержки и SLA
- Требования к совместимости с определёнными фреймворками
- Частота обновлений и безопасность
- Необходимость в специфичных патчах и оптимизациях
Пошаговое руководство по скачиванию Java ZIP-дистрибутивов
Процесс загрузки ZIP-архивов Java может различаться в зависимости от выбранного источника. Рассмотрим наиболее распространённые варианты с детальными инструкциями. 📥
В этом руководстве мы сфокусируемся на двух наиболее популярных источниках: Oracle JDK и Adoptium.
Скачивание Oracle JDK в формате ZIP
- Посетите официальный сайт загрузки Oracle Java
- Перейдите по адресу: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
- Имейте в виду, что для загрузки может потребоваться бесплатная учетная запись Oracle
- Выберите нужную версию Java
- На странице будут представлены различные версии JDK, включая последние выпуски и версии с долгосрочной поддержкой (LTS)
- Щелкните по версии, которая вам необходима (например, JDK 17 или JDK 21)
- Выберите вашу операционную систему
- На странице версии перейдите к разделу вашей операционной системы (Windows, Linux или macOS)
- Найдите вариант с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS
- Убедитесь, что вы выбираете правильную архитектуру (x64, ARM, etc.)
- Примите лицензионное соглашение и загрузите файл
- Поставьте галочку рядом с "I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement"
- Нажмите на ссылку загрузки для выбранного ZIP-архива
- Если будет предложено, войдите в учетную запись Oracle (или создайте новую)
- Дождитесь завершения загрузки файла
Скачивание OpenJDK из Adoptium (Eclipse Temurin)
- Посетите официальный сайт Adoptium
- Перейдите на https://adoptium.net/
- Adoptium предоставляет сборки OpenJDK под названием Eclipse Temurin
- Настройте параметры загрузки
- В разделе загрузок выберите версию JDK (например, 8, 11, 17 или 21)
- Выберите вашу операционную систему из выпадающего меню
- Выберите архитектуру процессора (x64, x86, AArch64 и т.д.)
- В типе пакета выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS
- Загрузите выбранный архив
- Нажмите на кнопку "Download" рядом с выбранной конфигурацией
- Загрузка начнется автоматически без необходимости регистрации
- Проверьте целостность загруженного файла (опционально)
- На странице загрузки доступны контрольные суммы SHA256 для каждого архива
- Рекомендуется проверить целостность файла, особенно при использовании в производственной среде
- Для Windows можно использовать команду:
certutil -hashfile path_to_file SHA256
- Для Linux/macOS:
shasum -a 256 path_to_file
Скачивание Amazon Corretto в формате ZIP/TAR.GZ
- Посетите https://aws.amazon.com/corretto/
- Выберите нужную версию JDK (8, 11, 17 или другую)
- Выберите вашу операционную систему
- Для Windows найдите и загрузите файл с расширением .zip
- Для Linux/macOS выберите .tar.gz архив
Обратите внимание на несколько важных моментов при загрузке ZIP-дистрибутивов Java:
- Всегда проверяйте цифровые подписи или контрольные суммы загруженных файлов для обеспечения безопасности
- Сохраняйте архивы в организованной структуре каталогов для удобного доступа к разным версиям
- Отслеживайте обновления безопасности для используемых версий JDK
- Для автоматизированных систем сохраняйте копии конкретных версий в локальном репозитории, чтобы обеспечить воспроизводимость сборок
Ручная установка JDK из ZIP-архива и настройка переменных
После загрузки ZIP-архива JDK необходимо правильно его распаковать и настроить системные переменные для полноценной работы. В отличие от установщиков, эти шаги выполняются вручную. 🛠️
Распаковка и подготовка JDK
- Создайте целевую директорию
- Рекомендуется создать структурированный каталог, например:
C:\Java` для Windows или/opt/java/` для Linux
- Желательно включить в путь версию, например:
C:\Java\jdk-17.0.8\

- Распакуйте ZIP-архив
- Для Windows: используйте встроенные средства или архиватор (7-Zip, WinRAR)
- Для Linux:
tar -xzf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt/java/
- Для macOS: двойной клик по архиву или
tar -xzf jdk-17_macos-x64_bin.tar.gz -C /Library/Java/JavaVirtualMachines/
- Проверьте структуру директорий
- После распаковки должны быть видны поддиректории:
bin,
lib,
include,
jmodsи т.д.
- Запомните или запишите полный путь к корневой директории JDK

Настройка переменных окружения в Windows
- Откройте свойства системы
- Нажмите Win+R, введите
sysdm.cplи нажмите Enter
- Перейдите на вкладку "Дополнительно"
- Нажмите кнопку "Переменные среды"
- Нажмите Win+R, введите
- Создайте или обновите переменную JAVA_HOME
- В разделе "Системные переменные" нажмите "Создать..." или выберите существующую JAVA_HOME и нажмите "Изменить..."
- Введите имя переменной:
JAVA_HOME
- Введите значение переменной: полный путь к корневой директории JDK, например
C:\Java\jdk-17.0.8
- Нажмите "OK"
- Обновите переменную PATH
- В том же разделе найдите переменную "Path" и нажмите "Изменить..."
- Нажмите "Создать" и добавьте
%JAVA_HOME%\bin
- Убедитесь, что новая запись находится выше других записей Java, если они есть
- Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах
- Проверьте установку
- Откройте новое окно командной строки или PowerShell
- Введите
java -versionи
javac -version
- Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK
Настройка переменных окружения в Linux/macOS
- Отредактируйте файл профиля
- Для Bash:
~/.bashrc,
~/.bash_profileили
~/.profile
- Для Zsh:
~/.zshrc
- Откройте файл в текстовом редакторе, например:
nano ~/.bashrc
- Для Bash:
- Добавьте определения переменных
- Добавьте следующие строки в конец файла:
export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8(укажите ваш путь)
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
- Примените изменения
- Сохраните и закройте файл
- Примените изменения:
source ~/.bashrc(или соответствующий файл)
- Проверьте установку
- Введите
java -versionи
javac -version
- Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK
- Проверьте переменную JAVAHOME: `echo $JAVAHOME`
- Введите
Использование нескольких версий JDK
Одно из главных преимуществ ZIP-установки — возможность легко переключаться между разными версиями Java:
- Windows: Создайте пакетные файлы (.bat) для переключения версий:
@echo off
setx JAVA_HOME "C:\Java\jdk-11.0.14" /M
echo Java 11 is now active
- Linux/macOS: Создайте алиасы в файле профиля:
alias java8='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.8.0_301; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'
alias java11='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-11.0.14; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'
alias java17='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'
Для более продвинутого управления версиями можно использовать специализированные инструменты:
- SDKMAN! для Linux/macOS:
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
- jEnv для macOS:
brew install jenv
- Jabba для всех платформ:
curl -sL https://github.com/shyiko/jabba/raw/master/install.sh | bash
Альтернативные источники OpenJDK ZIP-архивов для разработки
Помимо основных источников существует ряд альтернативных дистрибутивов OpenJDK, предлагающих различные оптимизации и дополнительные функции. Эти варианты могут быть особенно полезны для специфических сценариев использования. 🌐
Специализированные дистрибутивы OpenJDK
- GraalVM Community Edition
- URL: https://www.graalvm.org/downloads/
- Особенности: высокопроизводительная среда выполнения с поддержкой нативной компиляции
- Идеально для: микросервисов, многоязычных приложений, требовательных к производительности систем
- Доступен в формате .zip для Windows и .tar.gz для Linux/macOS
- SapMachine
- URL: https://sap.github.io/SapMachine/
- Особенности: дистрибутив от SAP, оптимизированный для корпоративных приложений
- Идеально для: интеграции с SAP-продуктами, корпоративных систем
- Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ
- Alibaba Dragonwell
- URL: https://github.com/alibaba/dragonwell8/releases
- Особенности: оптимизация для больших систем с высокой нагрузкой, улучшенный сборщик мусора
- Идеально для: высоконагруженных серверных приложений, облачных систем
- Доступен как .zip и .tar.gz архивы
- Microsoft OpenJDK
- URL: https://www.microsoft.com/openjdk
- Особенности: оптимизации для работы в экосистеме Microsoft и Azure
- Идеально для: приложений, размещенных в Azure, интеграций с экосистемой Microsoft
- Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ
- IBM Semeru Runtime
- URL: https://developer.ibm.com/languages/java/semeru-runtimes/downloads/
- Особенности: оптимизация для облачных сред и платформ IBM
- Идеально для: приложений, работающих на оборудовании IBM или интегрирующихся с решениями IBM
- Доступен в ZIP-формате для различных платформ
Сравнение специализированных дистрибутивов
|Дистрибутив
|Ключевая особенность
|Размер ZIP-архива
|Поддерживаемые платформы
|Оптимизирован для
|GraalVM CE
|Нативная компиляция, полиглот
|~300-400 МБ
|Windows, Linux, macOS
|Микросервисы, AI/ML
|SapMachine
|Корпоративная совместимость
|~180-200 МБ
|Windows, Linux, macOS
|SAP-приложения
|Dragonwell
|Улучшенный сборщик мусора
|~190-210 МБ
|Mainly Linux
|Высоконагруженные системы
|Microsoft OpenJDK
|Интеграция с Azure
|~170-190 МБ
|Windows, Linux, macOS
|Azure, .NET-интеграции
|IBM Semeru
|Eclipse OpenJ9 VM
|~150-180 МБ
|Windows, Linux, macOS, AIX, z/OS
|IBM Cloud, контейнеры
Инструменты для управления несколькими версиями JDK
При работе с несколькими ZIP-дистрибутивами удобно использовать специальные менеджеры версий:
- SDKMAN! (Linux, macOS)
- Установка:
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
- Просмотр доступных версий:
sdk list java
- Установка конкретной версии:
sdk install java 17.0.8-tem
- Переключение между версиями:
sdk use java 11.0.14-ms
- Jabba (Windows, Linux, macOS)
- Установка: см. инструкции на https://github.com/shyiko/jabba
- Просмотр доступных версий:
jabba ls-remote
- Установка конкретной версии:
jabba install openjdk@1.17.0
- Переключение версий:
jabba use openjdk@1.11.0
- jenv (Linux, macOS)
- Установка: через Homebrew
brew install jenvили Git
- Добавление существующего JDK:
jenv add /path/to/jdk
- Установка глобальной версии:
jenv global 17.0
- Установка локальной версии для проекта:
jenv local 11.0
Эти инструменты значительно упрощают работу с несколькими ZIP-дистрибутивами Java, автоматизируя процесс переключения между версиями и настройки переменных окружения.
При выборе альтернативного дистрибутива OpenJDK обращайте внимание на:
- Совместимость с вашими фреймворками и библиотеками
- Частоту выпуска обновлений безопасности
- Производительность в вашем конкретном сценарии использования
- Размер ZIP-архива и требования к дисковому пространству
- Наличие специфичных оптимизаций для вашей инфраструктуры
ZIP-дистрибутивы Java открывают новые возможности для разработчиков и администраторов, предоставляя беспрецедентную гибкость в управлении средами разработки и выполнения. Освоив технику работы с ZIP-версиями JDK и JRE, вы получаете контроль над каждым аспектом установки Java — от выбора компонентов до размещения файлов. Портативность, отсутствие системных зависимостей и возможность параллельного использования разных версий делают этот подход незаменимым в современной разработке, где гибкость и скорость настройки окружения часто определяют успех проекта.