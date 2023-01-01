Установка Java без администратора: ZIP-архивы JRE и JDK в помощь

#Java Core  #Java Web  #Установка софта  
Для кого эта статья:

  • Разработчики программного обеспечения, работающие с Java
  • Системные администраторы и DevOps-инженеры

  • Студенты и обучающиеся, желающие углубить свои знания в Java-разработке

    Установка Java часто превращается в битву с корпоративными ограничениями, антивирусами и административными правами. Стандартные установщики EXE и MSI могут быть заблокированы системными политиками, оставляя разработчиков в тупике. Но существует элегантное решение — ZIP-архивы JRE и JDK, которые обходят эти ограничения и дают полный контроль над установкой. Этот метод особенно ценен для тех, кто работает с портативными системами, в ограниченных средах или просто предпочитает минималистичный подход без лишних компонентов. 🚀

Почему скачивание JRE и JDK в ZIP формате предпочтительнее

ZIP-дистрибутивы Java Runtime Environment (JRE) и Java Development Kit (JDK) предоставляют уникальные преимущества в определённых сценариях использования. В отличие от стандартных установщиков, они предлагают гибкость и контроль, недоступные при традиционной установке. 🧩

Ключевые преимущества ZIP-архивов:

  • Отсутствие необходимости в правах администратора — идеально для корпоративных сред с ограничениями
  • Возможность иметь несколько версий Java на одной машине без конфликтов
  • Полный контроль над размещением файлов и структурой каталогов
  • Портативность — JDK/JRE можно перенести на флеш-накопителе и использовать на разных машинах
  • Отсутствие изменений в системном реестре Windows
  • Возможность создания кастомизированных сред разработки с минимальным набором компонентов

Алексей Воронцов, DevOps-инженер

В нашей компании была строгая политика безопасности, запрещающая установку программного обеспечения без согласования с ИТ-отделом. Процесс согласования занимал неделями, а задача требовала немедленного решения. Я нашёл выход в использовании ZIP-версии JDK 11, которую просто распаковал в папку проекта и настроил переменные среды локально для своего пользователя. Это позволило мне обойти ограничения и начать работу немедленно. Позже я создал инструкцию для коллег, и теперь это стандартная практика в нашей команде — мы используем ZIP-версии Java для тестирования новых версий JDK без необходимости проходить бюрократические процедуры каждый раз.

Рассмотрим конкретные сценарии, где ZIP-формат действительно становится спасением:

Сценарий Проблема с обычными установщиками Преимущество ZIP-формата
Корпоративная среда Отсутствие прав администратора, запрет на установку ПО Не требует повышенных привилегий, работает в пользовательском пространстве
Разработка с несколькими версиями JDK Конфликты при установке разных версий Java Изолированные версии без взаимного влияния
CI/CD пайплайны Сложная автоматизация установки Простая интеграция в автоматизированные процессы
Тестирование на различных JDK Трудоёмкая переустановка версий Быстрое переключение между версиями через переменные среды
Воспроизводимые среды разработки Зависимость от системных настроек Контейнеризованная среда с предсказуемым поведением

Важно отметить, что ZIP-формат особенно ценен при работе с контейнерами и в сценариях непрерывной интеграции, где минимальный размер образа и отсутствие побочных эффектов установки критически важны для эффективности работы.

Где найти официальные ZIP-архивы JDK и JRE

Официальные ZIP-архивы Java доступны из нескольких авторитетных источников. В зависимости от ваших требований (коммерческое использование, поддержка, совместимость), вы можете выбрать наиболее подходящий вариант. 📦

Основные источники официальных ZIP-дистрибутивов:

  1. Oracle JDK – коммерческая версия с платной поддержкой для производственного использования
  2. Oracle OpenJDK – бесплатная версия для разработки и тестирования
  3. Adoptium (ранее AdoptOpenJDK) – предлагает бинарники OpenJDK с долгосрочной поддержкой
  4. Amazon Corretto – дистрибутив OpenJDK от Amazon с расширенной поддержкой
  5. Azul Zulu – сертифицированная сборка OpenJDK с коммерческой поддержкой
  6. BellSoft Liberica JDK – дистрибутив с поддержкой различных архитектур
  7. Red Hat OpenJDK – дистрибутив для экосистемы Red Hat

Рассмотрим процесс получения ZIP-архивов из разных источников:

Oracle JDK

Для загрузки Oracle JDK в ZIP-формате:

  1. Посетите https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
  2. Выберите нужную версию JDK
  3. Прокрутите до раздела "ZIP/TAR.GZ" соответствующей операционной системы
  4. Загрузите файл с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS
  5. Для коммерческого использования требуется лицензия Oracle

Adoptium (ранее AdoptOpenJDK)

Adoptium предлагает высококачественные сборки OpenJDK с продолжительной поддержкой:

  1. Перейдите на https://adoptium.net/
  2. Нажмите "Download"
  3. Выберите версию JDK, операционную систему и архитектуру
  4. В списке опций загрузки выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS
  5. Загрузите выбранный архив

Марина Светлова, тимлид Java-разработки

Мне поручили создать универсальную среду разработки для команды из 15 программистов, которая должна была работать идентично на разных машинах с различными ОС. Стандартные установщики были неприемлемы из-за различий в конфигурации. Решением стало создание репозитория с ZIP-версиями JDK от Adoptium для разных платформ. Мы разработали скрипты, которые автоматически распаковывали нужную версию и настраивали переменные окружения в зависимости от ОС. Этот подход не только упростил онбординг новых разработчиков, но и значительно сократил время, затрачиваемое на настройку среды — с нескольких часов до буквально 10 минут. Самое важное, что все разработчики теперь работали в абсолютно идентичных условиях, что устранило классическую проблему "у меня работает".

Дистрибутив Лицензия LTS поддержка Особенности ZIP-архивов
Oracle JDK Коммерческая Да (с платной поддержкой) Полная JDK со всеми компонентами
Adoptium Open Source Да Подписанные TCK-совместимые сборки
Amazon Corretto Open Source Да Оптимизации для AWS инфраструктуры
Azul Zulu Open Source + коммерческая поддержка Да Поддержка редких архитектур
Liberica JDK Open Source + коммерческая поддержка Да Модульные сборки (JRE, JDK, полная/минимальная)

При выборе источника учитывайте следующие факторы:

  • Тип использования (разработка, тестирование, продакшен)
  • Необходимость официальной поддержки и SLA
  • Требования к совместимости с определёнными фреймворками
  • Частота обновлений и безопасность
  • Необходимость в специфичных патчах и оптимизациях

Пошаговое руководство по скачиванию Java ZIP-дистрибутивов

Процесс загрузки ZIP-архивов Java может различаться в зависимости от выбранного источника. Рассмотрим наиболее распространённые варианты с детальными инструкциями. 📥

В этом руководстве мы сфокусируемся на двух наиболее популярных источниках: Oracle JDK и Adoptium.

Скачивание Oracle JDK в формате ZIP

  1. Посетите официальный сайт загрузки Oracle Java
  2. Выберите нужную версию Java
    • На странице будут представлены различные версии JDK, включая последние выпуски и версии с долгосрочной поддержкой (LTS)
    • Щелкните по версии, которая вам необходима (например, JDK 17 или JDK 21)
  3. Выберите вашу операционную систему
    • На странице версии перейдите к разделу вашей операционной системы (Windows, Linux или macOS)
    • Найдите вариант с расширением .zip для Windows или .tar.gz для Linux/macOS
    • Убедитесь, что вы выбираете правильную архитектуру (x64, ARM, etc.)
  4. Примите лицензионное соглашение и загрузите файл
    • Поставьте галочку рядом с "I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement"
    • Нажмите на ссылку загрузки для выбранного ZIP-архива
    • Если будет предложено, войдите в учетную запись Oracle (или создайте новую)
    • Дождитесь завершения загрузки файла

Скачивание OpenJDK из Adoptium (Eclipse Temurin)

  1. Посетите официальный сайт Adoptium
    • Перейдите на https://adoptium.net/
    • Adoptium предоставляет сборки OpenJDK под названием Eclipse Temurin
  2. Настройте параметры загрузки
    • В разделе загрузок выберите версию JDK (например, 8, 11, 17 или 21)
    • Выберите вашу операционную систему из выпадающего меню
    • Выберите архитектуру процессора (x64, x86, AArch64 и т.д.)
    • В типе пакета выберите ".zip" для Windows или ".tar.gz" для Linux/macOS
  3. Загрузите выбранный архив
    • Нажмите на кнопку "Download" рядом с выбранной конфигурацией
    • Загрузка начнется автоматически без необходимости регистрации
  4. Проверьте целостность загруженного файла (опционально)
    • На странице загрузки доступны контрольные суммы SHA256 для каждого архива
    • Рекомендуется проверить целостность файла, особенно при использовании в производственной среде
    • Для Windows можно использовать команду: certutil -hashfile path_to_file SHA256
    • Для Linux/macOS: shasum -a 256 path_to_file

Скачивание Amazon Corretto в формате ZIP/TAR.GZ

  1. Посетите https://aws.amazon.com/corretto/
  2. Выберите нужную версию JDK (8, 11, 17 или другую)
  3. Выберите вашу операционную систему
  4. Для Windows найдите и загрузите файл с расширением .zip
  5. Для Linux/macOS выберите .tar.gz архив

Обратите внимание на несколько важных моментов при загрузке ZIP-дистрибутивов Java:

  • Всегда проверяйте цифровые подписи или контрольные суммы загруженных файлов для обеспечения безопасности
  • Сохраняйте архивы в организованной структуре каталогов для удобного доступа к разным версиям
  • Отслеживайте обновления безопасности для используемых версий JDK
  • Для автоматизированных систем сохраняйте копии конкретных версий в локальном репозитории, чтобы обеспечить воспроизводимость сборок

Ручная установка JDK из ZIP-архива и настройка переменных

После загрузки ZIP-архива JDK необходимо правильно его распаковать и настроить системные переменные для полноценной работы. В отличие от установщиков, эти шаги выполняются вручную. 🛠️

Распаковка и подготовка JDK

  1. Создайте целевую директорию
    • Рекомендуется создать структурированный каталог, например: C:\Java` для Windows или /opt/java/` для Linux
    • Желательно включить в путь версию, например: C:\Java\jdk-17.0.8\
  2. Распакуйте ZIP-архив
    • Для Windows: используйте встроенные средства или архиватор (7-Zip, WinRAR)
    • Для Linux: tar -xzf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt/java/
    • Для macOS: двойной клик по архиву или tar -xzf jdk-17_macos-x64_bin.tar.gz -C /Library/Java/JavaVirtualMachines/
  3. Проверьте структуру директорий
    • После распаковки должны быть видны поддиректории: bin, lib, include, jmods и т.д.
    • Запомните или запишите полный путь к корневой директории JDK

Настройка переменных окружения в Windows

  1. Откройте свойства системы
    • Нажмите Win+R, введите sysdm.cpl и нажмите Enter
    • Перейдите на вкладку "Дополнительно"
    • Нажмите кнопку "Переменные среды"
  2. Создайте или обновите переменную JAVA_HOME
    • В разделе "Системные переменные" нажмите "Создать..." или выберите существующую JAVA_HOME и нажмите "Изменить..."
    • Введите имя переменной: JAVA_HOME
    • Введите значение переменной: полный путь к корневой директории JDK, например C:\Java\jdk-17.0.8
    • Нажмите "OK"
  3. Обновите переменную PATH
    • В том же разделе найдите переменную "Path" и нажмите "Изменить..."
    • Нажмите "Создать" и добавьте %JAVA_HOME%\bin
    • Убедитесь, что новая запись находится выше других записей Java, если они есть
    • Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах
  4. Проверьте установку
    • Откройте новое окно командной строки или PowerShell
    • Введите java -version и javac -version
    • Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK

Настройка переменных окружения в Linux/macOS

  1. Отредактируйте файл профиля
    • Для Bash: ~/.bashrc, ~/.bash_profile или ~/.profile
    • Для Zsh: ~/.zshrc
    • Откройте файл в текстовом редакторе, например: nano ~/.bashrc
  2. Добавьте определения переменных
    • Добавьте следующие строки в конец файла:
    • export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8 (укажите ваш путь)
    • export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  3. Примените изменения
    • Сохраните и закройте файл
    • Примените изменения: source ~/.bashrc (или соответствующий файл)
  4. Проверьте установку
    • Введите java -version и javac -version
    • Убедитесь, что выводится информация об установленной версии JDK
    • Проверьте переменную JAVAHOME: `echo $JAVAHOME`

Использование нескольких версий JDK

Одно из главных преимуществ ZIP-установки — возможность легко переключаться между разными версиями Java:

  • Windows: Создайте пакетные файлы (.bat) для переключения версий:
bat
Скопировать код
@echo off
setx JAVA_HOME "C:\Java\jdk-11.0.14" /M
echo Java 11 is now active
  • Linux/macOS: Создайте алиасы в файле профиля:
Bash
Скопировать код
alias java8='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.8.0_301; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'
alias java11='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-11.0.14; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'
alias java17='export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.8; export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH'

Для более продвинутого управления версиями можно использовать специализированные инструменты:

  • SDKMAN! для Linux/macOS: curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
  • jEnv для macOS: brew install jenv
  • Jabba для всех платформ: curl -sL https://github.com/shyiko/jabba/raw/master/install.sh | bash

Альтернативные источники OpenJDK ZIP-архивов для разработки

Помимо основных источников существует ряд альтернативных дистрибутивов OpenJDK, предлагающих различные оптимизации и дополнительные функции. Эти варианты могут быть особенно полезны для специфических сценариев использования. 🌐

Специализированные дистрибутивы OpenJDK

  1. GraalVM Community Edition
    • URL: https://www.graalvm.org/downloads/
    • Особенности: высокопроизводительная среда выполнения с поддержкой нативной компиляции
    • Идеально для: микросервисов, многоязычных приложений, требовательных к производительности систем
    • Доступен в формате .zip для Windows и .tar.gz для Linux/macOS
  2. SapMachine
    • URL: https://sap.github.io/SapMachine/
    • Особенности: дистрибутив от SAP, оптимизированный для корпоративных приложений
    • Идеально для: интеграции с SAP-продуктами, корпоративных систем
    • Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ
  3. Alibaba Dragonwell
    • URL: https://github.com/alibaba/dragonwell8/releases
    • Особенности: оптимизация для больших систем с высокой нагрузкой, улучшенный сборщик мусора
    • Идеально для: высоконагруженных серверных приложений, облачных систем
    • Доступен как .zip и .tar.gz архивы
  4. Microsoft OpenJDK
    • URL: https://www.microsoft.com/openjdk
    • Особенности: оптимизации для работы в экосистеме Microsoft и Azure
    • Идеально для: приложений, размещенных в Azure, интеграций с экосистемой Microsoft
    • Доступен в ZIP-формате для всех основных платформ
  5. IBM Semeru Runtime
    • URL: https://developer.ibm.com/languages/java/semeru-runtimes/downloads/
    • Особенности: оптимизация для облачных сред и платформ IBM
    • Идеально для: приложений, работающих на оборудовании IBM или интегрирующихся с решениями IBM
    • Доступен в ZIP-формате для различных платформ

Сравнение специализированных дистрибутивов

Дистрибутив Ключевая особенность Размер ZIP-архива Поддерживаемые платформы Оптимизирован для
GraalVM CE Нативная компиляция, полиглот ~300-400 МБ Windows, Linux, macOS Микросервисы, AI/ML
SapMachine Корпоративная совместимость ~180-200 МБ Windows, Linux, macOS SAP-приложения
Dragonwell Улучшенный сборщик мусора ~190-210 МБ Mainly Linux Высоконагруженные системы
Microsoft OpenJDK Интеграция с Azure ~170-190 МБ Windows, Linux, macOS Azure, .NET-интеграции
IBM Semeru Eclipse OpenJ9 VM ~150-180 МБ Windows, Linux, macOS, AIX, z/OS IBM Cloud, контейнеры

Инструменты для управления несколькими версиями JDK

При работе с несколькими ZIP-дистрибутивами удобно использовать специальные менеджеры версий:

  • SDKMAN! (Linux, macOS)
  • Установка: curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
  • Просмотр доступных версий: sdk list java
  • Установка конкретной версии: sdk install java 17.0.8-tem
  • Переключение между версиями: sdk use java 11.0.14-ms
  • Jabba (Windows, Linux, macOS)
  • Установка: см. инструкции на https://github.com/shyiko/jabba
  • Просмотр доступных версий: jabba ls-remote
  • Установка конкретной версии: jabba install openjdk@1.17.0
  • Переключение версий: jabba use openjdk@1.11.0
  • jenv (Linux, macOS)
  • Установка: через Homebrew brew install jenv или Git
  • Добавление существующего JDK: jenv add /path/to/jdk
  • Установка глобальной версии: jenv global 17.0
  • Установка локальной версии для проекта: jenv local 11.0

Эти инструменты значительно упрощают работу с несколькими ZIP-дистрибутивами Java, автоматизируя процесс переключения между версиями и настройки переменных окружения.

При выборе альтернативного дистрибутива OpenJDK обращайте внимание на:

  • Совместимость с вашими фреймворками и библиотеками
  • Частоту выпуска обновлений безопасности
  • Производительность в вашем конкретном сценарии использования
  • Размер ZIP-архива и требования к дисковому пространству
  • Наличие специфичных оптимизаций для вашей инфраструктуры

ZIP-дистрибутивы Java открывают новые возможности для разработчиков и администраторов, предоставляя беспрецедентную гибкость в управлении средами разработки и выполнения. Освоив технику работы с ZIP-версиями JDK и JRE, вы получаете контроль над каждым аспектом установки Java — от выбора компонентов до размещения файлов. Портативность, отсутствие системных зависимостей и возможность параллельного использования разных версий делают этот подход незаменимым в современной разработке, где гибкость и скорость настройки окружения часто определяют успех проекта.

