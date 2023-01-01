Эффективная отладка в Python: понимание трассировки стека для разработчиков

import inspect import ast import traceback import sys def analyze_code_context(frame, lineno): """Анализирует контекст кода вокруг указанной строки.""" filename = frame.f_code.co_filename try: with open(filename, 'r') as f: source = f.read() tree = ast.parse(source) analyzer = CodeAnalyzer(lineno) analyzer.visit(tree) return analyzer.get_context() except: return "Не удалось проанализировать исходный код" class CodeAnalyzer(ast.NodeVisitor): def __init__(self, target_line): self.target_line = target_line self.context = {} def visit(self, node): if hasattr(node, 'lineno'): if abs(node.lineno – self.target_line) <= 2: # Анализируем строки рядом с ошибкой if isinstance(node, ast.Call): self.context['call'] = ast.unparse(node) elif isinstance(node, ast.BinOp): self.context['operation'] = ast.unparse(node) ast.NodeVisitor.generic_visit(self, node) def get_context(self): return self.context def smart_traceback(): """Создает умную трассировку стека с анализом кода.""" exc_type, exc_value, exc_traceback = sys.exc_info() frames = [] tb = exc_traceback while tb: frames.append(tb.tb_frame) tb = tb.tb_next lines = ["Smart Traceback:"] for frame in reversed(frames): filename = frame.f_code.co_filename lineno = frame.f_lineno function = frame.f_code.co_name lines.append(f"In file '{filename}', line {lineno}, function '{function}':") # Анализ кода context = analyze_code_context(frame, lineno) if context: lines.append(" Code analysis:") for key, value in context.items(): lines.append(f" {key}: {value}") # Локальные переменные lines.append(" Local variables:") for key, value in frame.f_locals.items(): # Ограничиваем длину представления значения value_str = str(value) if len(value_str) > 100: value_str = value_str[:97] + "..." lines.append(f" {key} = {value_str}") # Информация об исключении lines.append(f"Exception: {exc_type.__name__}: {exc_value}") return "

".join(lines) # Пример использования try: x = 10 y = 0 result = x / y except: print(smart_traceback())