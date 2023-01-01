Как получить имена и псевдонимы сертификатов в Java KeyStore

Java Скопировать код

import java.io.FileOutputStream; import java.security.cert.CertificateEncodingException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; public static void exportAllCertificates( String keystorePath, String password, String type, String outputDir) { try { KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(type); try (FileInputStream fis = new FileInputStream(keystorePath)) { keyStore.load(fis, password.toCharArray()); } // Создание каталога, если он не существует java.io.File dir = new java.io.File(outputDir); if (!dir.exists()) { dir.mkdirs(); } // Создание файла для метаданных SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"); String timestamp = dateFormat.format(new Date()); String metadataPath = outputDir + "/metadata_" + timestamp + ".txt"; try (FileOutputStream metadataFile = new FileOutputStream(metadataPath); java.io.PrintWriter writer = new java.io.PrintWriter(metadataFile)) { writer.println("Экспорт из KeyStore: " + keystorePath); writer.println("Дата экспорта: " + new Date()); writer.println("Тип хранилища: " + keyStore.getType()); writer.println("

=== Метаданные сертификатов ===

"); Enumeration<String> aliases = keyStore.aliases(); int count = 0; while (aliases.hasMoreElements()) { String alias = aliases.nextElement(); Certificate cert = keyStore.getCertificate(alias); if (cert != null) { count++; String certFileName = outputDir + "/" + sanitizeFileName(alias) + ".cer"; // Экспорт сертификата в файл try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(certFileName)) { fos.write(cert.getEncoded()); } // Запись метаданных writer.println("Файл #" + count + ": " + certFileName); writer.println("Псевдоним: " + alias); if (cert instanceof X509Certificate) { X509Certificate x509 = (X509Certificate) cert; writer.println("Субъект: " + x509.getSubjectX500Principal().getName()); writer.println("Издатель: " + x509.getIssuerX500Principal().getName()); writer.println("Серийный номер: " + x509.getSerialNumber()); writer.println("Действителен с: " + x509.getNotBefore()); writer.println("Действителен до: " + x509.getNotAfter()); } writer.println(); } } System.out.println("Экспортировано " + count + " сертификатов в каталог: " + outputDir); System.out.println("Метаданные сохранены в: " + metadataPath); } } catch (Exception e) { System.err.println("Ошибка при экспорте сертификатов: " + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } } private static String sanitizeFileName(String input) { // Заменяем недопустимые в имени файла символы return input.replaceAll("[\\\\/:*?\"<>|]", "_"); }