5 проверенных способов получить имя функции в Python: инструкция

import functools import time from collections import defaultdict import statistics class Profiler: """Класс для профилирования выполнения функций.""" def __init__(self): self.function_stats = defaultdict(list) self.enabled = True def profile(self, func): """Декоратор для профилирования функций.""" @functools.wraps(func) def wrapper(*args, **kwargs): if not self.enabled: return func(*args, **kwargs) start_time = time.time() result = func(*args, **kwargs) execution_time = time.time() – start_time # Сохраняем статистику по имени функции self.function_stats[func.__name__].append(execution_time) return result return wrapper def print_stats(self): """Вывод статистики профилирования.""" print("

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ") print("-" * 50) print(f"{'Функция':<30} | {'Вызовы':<8} | {'Сред. время (мс)':<15} | {'Мин. (мс)':<10} | {'Макс. (мс)':<10}") print("-" * 50) for func_name, times in sorted( self.function_stats.items(), key=lambda x: statistics.mean(x[1]), reverse=True ): calls = len(times) avg_time = statistics.mean(times) * 1000 # в миллисекундах min_time = min(times) * 1000 max_time = max(times) * 1000 print(f"{func_name:<30} | {calls:<8} | {avg_time:<15.2f} | {min_time:<10.2f} | {max_time:<10.2f}") @contextlib.contextmanager def disabled(self): """Временно отключает профилирование.""" original = self.enabled self.enabled = False try: yield finally: self.enabled = original # Создание экземпляра профилировщика profiler = Profiler() # Применение к функциям @profiler.profile def fibonacci(n): if n <= 1: return n return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) @profiler.profile def factorial(n): if n == 0: return 1 return n * factorial(n-1) # Использование функций fibonacci(20) factorial(10) # Вывод статистики profiler.print_stats()