Местоимения в английском языке: полный гид для всех уровней#Изучение английского
Местоимения — настоящие маленькие гиганты английской грамматики! 💪 Эти скромные заменители существительных не просто экономят слова, но и определяют точность и плавность речи. Путаница с "who" и "whom" или неправильное использование "their" вместо "they're" может выдать вас даже при безупречном лексиконе. Мастерство владения всеми типами местоимений отличает продвинутого студента от новичка и профессионального писателя от любителя. Давайте разберём каждый тип этих грамматических швейцарских ножей, которые должны быть в арсенале любого серьёзного языкового стратега.
Что такое местоимения в английском языке
Местоимения (pronouns) — это часть речи, заменяющая существительные или именные словосочетания во избежание повторений. Они выполняют ключевую роль в обеспечении связности речи и текста. 🔄
Представьте текст без местоимений: "John went to John's house because John was tired. John wanted to rest." Звучит неуклюже, не так ли? С местоимениями предложение преобразуется: "John went to his house because he was tired. He wanted to rest." — гораздо благозвучнее.
Английские местоимения, в отличие от русских, не имеют категории рода (кроме третьего лица единственного числа), но различаются по:
- Лицу (1-е, 2-е, 3-е)
- Числу (единственное, множественное)
- Падежу (именительный, объектный)
- Функции в предложении
Английская система местоимений может показаться запутанной для русскоговорящих из-за своей особой специфики. Например, формы объектного падежа (me, him, her) употребляются не только в роли прямого дополнения, но и после предлогов.
Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Моя студентка Ольга никак не могла запомнить разницу между 'who' и 'whom'. Мы создали мнемоническое правило: "Если ответ — he, используй who; если ответ — him, используй whom". Например, "Who called you?" (He called me) и "Whom did you call?" (I called him). Через неделю Ольга уже безошибочно использовала эти местоимения в сложных конструкциях и даже начала замечать ошибки в фильмах с субтитрами. Это показывает, что даже самые сложные грамматические аспекты можно освоить с помощью простых ассоциативных правил.
В английском языке выделяют следующие основные типы местоимений:
|Тип местоимения
|Функция
|Примеры
|Личные
|Указывают на лица или предметы
|I, you, he, she, it, we, they
|Притяжательные
|Выражают принадлежность
|my, your, his, her, its, our, their
|Указательные
|Указывают на предметы
|this, that, these, those
|Возвратные
|Указывают на то, что действие направлено на субъект
|myself, yourself, himself, etc.
|Вопросительные
|Используются в вопросах
|who, what, which, whose
|Относительные
|Связывают части сложного предложения
|who, which, that, whose
|Неопределенные
|Указывают на неопределенные лица или предметы
|some, any, all, both, each
Личные и притяжательные местоимения в английском
Личные местоимения (personal pronouns) в английском языке делятся на две категории: местоимения в именительном падеже (subject pronouns) и местоимения в объектном падеже (object pronouns). 👤
|Лицо
|Именительный падеж
|Объектный падеж
|Притяжательное прилагательное
|Притяжательное местоимение
|1-е ед.ч.
|I
|me
|my
|mine
|2-е ед.ч.
|you
|you
|your
|yours
|3-е ед.ч. (муж.)
|he
|him
|his
|his
|3-е ед.ч. (жен.)
|she
|her
|her
|hers
|3-е ед.ч. (нейтр.)
|it
|it
|its
|its
|1-е мн.ч.
|we
|us
|our
|ours
|2-е мн.ч.
|you
|you
|your
|yours
|3-е мн.ч.
|they
|them
|their
|theirs
Личные местоимения в именительном падеже выступают в роли подлежащего:
- I am studying English. — Я изучаю английский.
- She lives in London. — Она живет в Лондоне.
- They work in a bank. — Они работают в банке.
Личные местоимения в объектном падеже используются:
- Как прямое дополнение: He saw me. — Он увидел меня.
- Как косвенное дополнение: She gave him a book. — Она дала ему книгу.
- После предлогов: The cat ran under it. — Кошка забежала под него.
Притяжательные местоимения (possessive pronouns) выражают принадлежность и делятся на две группы:
Притяжательные прилагательные (possessive adjectives) — стоят перед существительным:
- This is my pen. — Это моя ручка.
- Her dress is beautiful. — Её платье красивое.
- Our house is big. — Наш дом большой.
Притяжательные местоимения (absolute possessive pronouns) — используются самостоятельно:
- The book is mine. — Книга моя.
- That laptop is hers. — Тот ноутбук её.
- These keys are theirs. — Эти ключи их.
Важно помнить: в английском языке притяжательные прилагательные согласуются не с существительным, к которому относятся, а с обладателем. Поэтому говорят "his book" для "его книга", независимо от рода слова "book".
Указательные и возвратные местоимения с примерами
Указательные местоимения (demonstrative pronouns) используются для указания на конкретные предметы или людей, подчеркивая их положение в пространстве или времени. 👆
В английском языке существует всего четыре указательных местоимения:
- This (этот, эта, это) — для указания на предметы, находящиеся близко в пространстве или времени
- That (тот, та, то) — для указания на предметы, удаленные в пространстве или времени
- These (эти) — множественное число от this
- Those (те) — множественное число от that
Примеры использования указательных местоимений:
- This book is interesting. (Эта книга интересная.) — книга находится рядом с говорящим
- That car is expensive. (Та машина дорогая.) — машина находится на расстоянии
- These flowers smell nice. (Эти цветы приятно пахнут.) — цветы находятся рядом
- Those students are from Spain. (Те студенты из Испании.) — студенты находятся далеко
Указательные местоимения могут использоваться как с существительными, так и самостоятельно:
- I like this painting. (Мне нравится эта картина.)
- This is what I wanted to tell you. (Вот что я хотел тебе сказать.)
- I prefer these to those. (Я предпочитаю эти тем.)
Возвратные местоимения (reflexive pronouns) используются, когда действие направлено на самого исполнителя этого действия. Они всегда заканчиваются на -self (единственное число) или -selves (множественное число). 🔄
- 1-е лицо: myself (ед.ч.), ourselves (мн.ч.)
- 2-е лицо: yourself (ед.ч.), yourselves (мн.ч.)
- 3-е лицо: himself, herself, itself (ед.ч.), themselves (мн.ч.)
Михаил Соловьев, лингвист-переводчик Работая над переводом технической документации, я столкнулся с проблемой — клиент постоянно возвращал тексты с пометкой "слишком много повторений". Причина оказалась в том, что я избегал использования возвратных местоимений, опасаясь ошибок. Например, фразу "Система сама регулирует уровень" я переводил как "The system regulates the level", хотя правильнее было "The system regulates the level by itself". После консультации с британским коллегой я начал активно использовать reflexive pronouns, и качество переводов заметно улучшилось. Клиент даже отметил, что тексты стали звучать более "по-английски". Этот случай показал мне, насколько важно правильно использовать даже такие нюансы языка, как возвратные местоимения.
Возвратные местоимения используются в следующих случаях:
Когда подлежащее и дополнение совпадают:
- I cut myself while cooking. (Я порезался во время готовки.)
- She taught herself Spanish. (Она сама выучила испанский.)
- The cat washes itself. (Кошка умывается.)
Для усиления значения (тогда они называются "emphatic pronouns"):
- I myself will do it. (Я сам это сделаю.)
- The president himself attended the meeting. (Сам президент присутствовал на встрече.)
- They built the house themselves. (Они сами построили дом.)
В некоторых устойчивых выражениях:
- Help yourself to some cake. (Угощайтесь тортом.)
- Make yourself at home. (Чувствуйте себя как дома.)
- Enjoy yourself! (Получай удовольствие!)
Вопросительные и относительные местоимения
Вопросительные местоимения (interrogative pronouns) используются для формулирования вопросов. Они помогают получить информацию о людях, предметах или действиях. ❓
Основные вопросительные местоимения в английском языке:
- Who (кто) — используется для вопросов о людях
- Who is that man? (Кто этот мужчина?)
Who wrote this book? (Кто написал эту книгу?)
- Whom (кого, кому) — формальная версия who, используемая в объектном падеже
- Whom did you invite? (Кого ты пригласил?)
To whom should I address this letter? (Кому я должен адресовать это письмо?)
- Whose (чей) — для вопросов о принадлежности
- Whose car is this? (Чья это машина?)
Whose idea was it to go camping? (Чья это была идея пойти в поход?)
- What (что, какой) — для вопросов о предметах, явлениях или качествах
- What is your name? (Как тебя зовут?)
What time is it? (Который час?)
- Which (который, какой) — для вопросов с ограниченным выбором
- Which book do you prefer? (Какую книгу ты предпочитаешь?)
- Which of these is yours? (Который из них твой?)
Относительные местоимения (relative pronouns) используются для соединения придаточных предложений с главным. Они относятся к существительному или местоимению в главном предложении. 🔄
Основные относительные местоимения в английском языке:
- Who (кто) — для людей
- The man who called yesterday is my uncle. (Мужчина, который звонил вчера, — мой дядя.)
Students who study hard usually succeed. (Студенты, которые усердно учатся, обычно добиваются успеха.)
- Whom (кого) — формальная версия who для объектного падежа
- The person whom you met is my colleague. (Человек, которого вы встретили, — мой коллега.)
The candidate whom we selected has declined the offer. (Кандидат, которого мы выбрали, отклонил предложение.)
- Which (который) — для предметов и животных
- The book which is on the table is mine. (Книга, которая на столе, — моя.)
The idea which he suggested was brilliant. (Идея, которую он предложил, была блестящей.)
- That (который, что) — для людей и предметов, может заменять who и which
- The house that I bought is very old. (Дом, который я купил, очень старый.)
The people that live next door are very friendly. (Люди, которые живут по соседству, очень дружелюбны.)
- Whose (чей) — для выражения принадлежности
- The woman whose car was stolen reported it to the police. (Женщина, чью машину украли, заявила об этом в полицию.)
- The company whose products we sell is based in Germany. (Компания, чью продукцию мы продаем, базируется в Германии.)
Разница между defining (определительными) и non-defining (описательными) относительными придаточными предложениями:
- Defining (ограничительные) — необходимы для понимания смысла предложения, не выделяются запятыми
The man who is wearing a blue jacket is my brother. (Мужчина, который одет в синюю куртку, — мой брат.)
- Non-defining (неограничительные) — предоставляют дополнительную информацию, выделяются запятыми
- My brother, who is wearing a blue jacket, is talking to the teacher. (Мой брат, который одет в синюю куртку, разговаривает с учителем.)
Неопределенные местоимения и их использование
Неопределенные местоимения (indefinite pronouns) указывают на неопределенных лиц, предметы или количества. Они помогают избежать повторений и делают речь более разнообразной. 🔍
Основные группы неопределенных местоимений:
- Местоимения, указывающие на неопределенное лицо или предмет:
- Some (некоторые) — в утвердительных предложениях
- I have some questions. (У меня есть некоторые вопросы.)
- Some people never learn from their mistakes. (Некоторые люди никогда не учатся на своих ошибках.)
- Any (любой, какой-нибудь) — в вопросах и отрицаниях
- Do you have any questions? (У вас есть какие-нибудь вопросы?)
I don't have any money. (У меня нет никаких денег.)
- No (никакой, ни один) — для отрицаний
- I have no idea. (У меня нет никаких идей.)
- There were no people at the meeting. (На встрече не было ни одного человека.)
- Производные местоимения (с -body, -one, -thing):
- Somebody/Someone/Something (кто-то, что-то) — в утвердительных предложениях
- Somebody is knocking at the door. (Кто-то стучит в дверь.)
- I need to tell you something. (Мне нужно тебе что-то сказать.)
- Anybody/Anyone/Anything (кто-нибудь, что-нибудь) — в вопросах и отрицаниях
- Did anyone call me? (Мне кто-нибудь звонил?)
I don't need anything. (Мне ничего не нужно.)
- Nobody/No one/Nothing (никто, ничто) — для отрицаний
- Nobody knows the answer. (Никто не знает ответа.)
There is nothing in the box. (В коробке ничего нет.)
- Everybody/Everyone/Everything (все, каждый, всё)
- Everyone loves ice cream. (Все любят мороженое.)
- Everything went wrong. (Всё пошло не так.)
- Местоимения, указывающие на количество:
- Much (много) — для неисчисляемых существительных
- I don't have much time. (У меня нет много времени.)
- Many (много) — для исчисляемых существительных
There aren't many students in the class. (В классе немного студентов.)
- Little (мало) — для неисчисляемых существительных
- I have little money left. (У меня осталось мало денег.)
A little water is better than nothing. (Немного воды лучше, чем ничего.)
- Few (мало) — для исчисляемых существительных
- Few people understand quantum physics. (Мало кто понимает квантовую физику.)
A few friends came to my party. (Несколько друзей пришли на мою вечеринку.)
- All (все)
- All students must attend the lecture. (Все студенты должны посетить лекцию.)
All of my money was stolen. (Все мои деньги были украдены.)
- Both (оба)
- Both children are sleeping. (Оба ребенка спят.)
I like both of these books. (Мне нравятся обе эти книги.)
- Either (любой из двух) и Neither (ни один из двух)
- You can use either pen. (Ты можешь использовать любую из этих двух ручек.)
- Neither option is good. (Ни один из вариантов не хорош.)
Важно помнить о правилах использования неопределенных местоимений:
- Согласование с глаголом: Некоторые местоимения (everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one) хотя и указывают на множество лиц, согласуются с глаголом в единственном числе.
- Everyone is ready. (Все готовы.) — а не "Everyone are ready"
Nobody has arrived yet. (Никто еще не прибыл.) — а не "Nobody have arrived yet"
- Использование притяжательных местоимений: С местоимениями, обозначающими людей, традиционно используется "their", даже если местоимение единственного числа.
- Everyone must bring their own lunch. (Каждый должен принести свой обед.)
Nobody left their belongings behind. (Никто не оставил свои вещи.)
- Порядок слов с местоимениями и предлогами: В формальном английском предлог часто стоит перед относительным местоимением.
- The person to whom I was speaking. (Человек, с которым я говорил.)
- The company for which he works. (Компания, на которую он работает.)
Местоимения — ключевой элемент языковой системы, позволяющий связывать элементы дискурса, избегать повторений и достигать ясности высказывания. Правильное использование всех типов местоимений значительно повышает языковую компетенцию говорящего и пишущего, помогая точнее выражать мысли и более глубоко понимать англоязычные тексты. Освоив тонкости каждого типа местоимений — от личных и притяжательных до неопределенных и возвратных — вы получаете мощный инструмент для грамотной и выразительной речи, способный поднять ваш уровень владения английским языком на профессиональные высоты. Помните, что практика использования различных местоимений в разнообразных контекстах — лучший путь к их полному усвоению.