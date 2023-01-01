Местоимения в английском языке: полный гид для всех уровней

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, желающие обновить свои знания о местеимениях

Профессионалы и писатели, стремящиеся улучшить качество своей письменной речи Местоимения — настоящие маленькие гиганты английской грамматики! 💪 Эти скромные заменители существительных не просто экономят слова, но и определяют точность и плавность речи. Путаница с "who" и "whom" или неправильное использование "their" вместо "they're" может выдать вас даже при безупречном лексиконе. Мастерство владения всеми типами местоимений отличает продвинутого студента от новичка и профессионального писателя от любителя. Давайте разберём каждый тип этих грамматических швейцарских ножей, которые должны быть в арсенале любого серьёзного языкового стратега.

Что такое местоимения в английском языке

Местоимения (pronouns) — это часть речи, заменяющая существительные или именные словосочетания во избежание повторений. Они выполняют ключевую роль в обеспечении связности речи и текста. 🔄

Представьте текст без местоимений: "John went to John's house because John was tired. John wanted to rest." Звучит неуклюже, не так ли? С местоимениями предложение преобразуется: "John went to his house because he was tired. He wanted to rest." — гораздо благозвучнее.

Английские местоимения, в отличие от русских, не имеют категории рода (кроме третьего лица единственного числа), но различаются по:

Лицу (1-е, 2-е, 3-е)

Числу (единственное, множественное)

Падежу (именительный, объектный)

Функции в предложении

Английская система местоимений может показаться запутанной для русскоговорящих из-за своей особой специфики. Например, формы объектного падежа (me, him, her) употребляются не только в роли прямого дополнения, но и после предлогов.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Моя студентка Ольга никак не могла запомнить разницу между 'who' и 'whom'. Мы создали мнемоническое правило: "Если ответ — he, используй who; если ответ — him, используй whom". Например, "Who called you?" (He called me) и "Whom did you call?" (I called him). Через неделю Ольга уже безошибочно использовала эти местоимения в сложных конструкциях и даже начала замечать ошибки в фильмах с субтитрами. Это показывает, что даже самые сложные грамматические аспекты можно освоить с помощью простых ассоциативных правил.

В английском языке выделяют следующие основные типы местоимений:

Тип местоимения Функция Примеры Личные Указывают на лица или предметы I, you, he, she, it, we, they Притяжательные Выражают принадлежность my, your, his, her, its, our, their Указательные Указывают на предметы this, that, these, those Возвратные Указывают на то, что действие направлено на субъект myself, yourself, himself, etc. Вопросительные Используются в вопросах who, what, which, whose Относительные Связывают части сложного предложения who, which, that, whose Неопределенные Указывают на неопределенные лица или предметы some, any, all, both, each

Личные и притяжательные местоимения в английском

Личные местоимения (personal pronouns) в английском языке делятся на две категории: местоимения в именительном падеже (subject pronouns) и местоимения в объектном падеже (object pronouns). 👤

Лицо Именительный падеж Объектный падеж Притяжательное прилагательное Притяжательное местоимение 1-е ед.ч. I me my mine 2-е ед.ч. you you your yours 3-е ед.ч. (муж.) he him his his 3-е ед.ч. (жен.) she her her hers 3-е ед.ч. (нейтр.) it it its its 1-е мн.ч. we us our ours 2-е мн.ч. you you your yours 3-е мн.ч. they them their theirs

Личные местоимения в именительном падеже выступают в роли подлежащего:

I am studying English. — Я изучаю английский.

She lives in London. — Она живет в Лондоне.

They work in a bank. — Они работают в банке.

Личные местоимения в объектном падеже используются:

Как прямое дополнение: He saw me . — Он увидел меня.

Как косвенное дополнение: She gave him a book. — Она дала ему книгу.

После предлогов: The cat ran under it. — Кошка забежала под него.

Притяжательные местоимения (possessive pronouns) выражают принадлежность и делятся на две группы:

Притяжательные прилагательные (possessive adjectives) — стоят перед существительным:

This is my pen. — Это моя ручка.

Her dress is beautiful. — Её платье красивое.

Our house is big. — Наш дом большой.

Притяжательные местоимения (absolute possessive pronouns) — используются самостоятельно:

The book is mine . — Книга моя.

That laptop is hers. — Тот ноутбук её.

These keys are theirs. — Эти ключи их.

Важно помнить: в английском языке притяжательные прилагательные согласуются не с существительным, к которому относятся, а с обладателем. Поэтому говорят "his book" для "его книга", независимо от рода слова "book".

Указательные и возвратные местоимения с примерами

Указательные местоимения (demonstrative pronouns) используются для указания на конкретные предметы или людей, подчеркивая их положение в пространстве или времени. 👆

В английском языке существует всего четыре указательных местоимения:

This (этот, эта, это) — для указания на предметы, находящиеся близко в пространстве или времени

That (тот, та, то) — для указания на предметы, удаленные в пространстве или времени

These (эти) — множественное число от this

Those (те) — множественное число от that

Примеры использования указательных местоимений:

This book is interesting. (Эта книга интересная.) — книга находится рядом с говорящим

That car is expensive. (Та машина дорогая.) — машина находится на расстоянии

These flowers smell nice. (Эти цветы приятно пахнут.) — цветы находятся рядом

Those students are from Spain. (Те студенты из Испании.) — студенты находятся далеко

Указательные местоимения могут использоваться как с существительными, так и самостоятельно:

I like this painting. (Мне нравится эта картина.)

This is what I wanted to tell you. (Вот что я хотел тебе сказать.)

I prefer these to those. (Я предпочитаю эти тем.)

Возвратные местоимения (reflexive pronouns) используются, когда действие направлено на самого исполнителя этого действия. Они всегда заканчиваются на -self (единственное число) или -selves (множественное число). 🔄

1-е лицо: myself (ед.ч.), ourselves (мн.ч.)

(ед.ч.), (мн.ч.) 2-е лицо: yourself (ед.ч.), yourselves (мн.ч.)

(ед.ч.), (мн.ч.) 3-е лицо: himself, herself, itself (ед.ч.), themselves (мн.ч.)

Михаил Соловьев, лингвист-переводчик Работая над переводом технической документации, я столкнулся с проблемой — клиент постоянно возвращал тексты с пометкой "слишком много повторений". Причина оказалась в том, что я избегал использования возвратных местоимений, опасаясь ошибок. Например, фразу "Система сама регулирует уровень" я переводил как "The system regulates the level", хотя правильнее было "The system regulates the level by itself". После консультации с британским коллегой я начал активно использовать reflexive pronouns, и качество переводов заметно улучшилось. Клиент даже отметил, что тексты стали звучать более "по-английски". Этот случай показал мне, насколько важно правильно использовать даже такие нюансы языка, как возвратные местоимения.

Возвратные местоимения используются в следующих случаях:

Когда подлежащее и дополнение совпадают: I cut myself while cooking. (Я порезался во время готовки.)

She taught herself Spanish. (Она сама выучила испанский.)

The cat washes itself. (Кошка умывается.) Для усиления значения (тогда они называются "emphatic pronouns"): I myself will do it. (Я сам это сделаю.)

The president himself attended the meeting. (Сам президент присутствовал на встрече.)

They built the house themselves. (Они сами построили дом.) В некоторых устойчивых выражениях: Help yourself to some cake. (Угощайтесь тортом.)

Make yourself at home. (Чувствуйте себя как дома.)

Enjoy yourself! (Получай удовольствие!)

Вопросительные и относительные местоимения

Вопросительные местоимения (interrogative pronouns) используются для формулирования вопросов. Они помогают получить информацию о людях, предметах или действиях. ❓

Основные вопросительные местоимения в английском языке:

Who (кто) — используется для вопросов о людях

Who (кто) — используется для вопросов о людях: Who is that man? (Кто этот мужчина?)

Who wrote this book? (Кто написал эту книгу?)

Whom (кого, кому) — формальная версия who, используемая в объектном падеже

Whom (кого, кому) — формальная версия who, используемая в объектном падеже: Whom did you invite? (Кого ты пригласил?)

To whom should I address this letter? (Кому я должен адресовать это письмо?)

Whose (чей) — для вопросов о принадлежности

Whose (чей) — для вопросов о принадлежности: Whose car is this? (Чья это машина?)

Whose idea was it to go camping? (Чья это была идея пойти в поход?)

What (что, какой) — для вопросов о предметах, явлениях или качествах

What (что, какой) — для вопросов о предметах, явлениях или качествах: What is your name? (Как тебя зовут?)

What time is it? (Который час?)

Which (который, какой) — для вопросов с ограниченным выбором

Which (который, какой) — для вопросов с ограниченным выбором: Which book do you prefer? (Какую книгу ты предпочитаешь?)

Which of these is yours? (Который из них твой?)

Относительные местоимения (relative pronouns) используются для соединения придаточных предложений с главным. Они относятся к существительному или местоимению в главном предложении. 🔄

Основные относительные местоимения в английском языке:

Who (кто) — для людей

Who (кто) — для людей: The man who called yesterday is my uncle. (Мужчина, который звонил вчера, — мой дядя.)

Students who study hard usually succeed. (Студенты, которые усердно учатся, обычно добиваются успеха.)

Whom (кого) — формальная версия who для объектного падежа

Whom (кого) — формальная версия who для объектного падежа: The person whom you met is my colleague. (Человек, которого вы встретили, — мой коллега.)

The candidate whom we selected has declined the offer. (Кандидат, которого мы выбрали, отклонил предложение.)

Which (который) — для предметов и животных

Which (который) — для предметов и животных: The book which is on the table is mine. (Книга, которая на столе, — моя.)

The idea which he suggested was brilliant. (Идея, которую он предложил, была блестящей.)

That (который, что) — для людей и предметов, может заменять who и which

That (который, что) — для людей и предметов, может заменять who и which: The house that I bought is very old. (Дом, который я купил, очень старый.)

The people that live next door are very friendly. (Люди, которые живут по соседству, очень дружелюбны.)

Whose (чей) — для выражения принадлежности

Whose (чей) — для выражения принадлежности: The woman whose car was stolen reported it to the police. (Женщина, чью машину украли, заявила об этом в полицию.)

The company whose products we sell is based in Germany. (Компания, чью продукцию мы продаем, базируется в Германии.)

Разница между defining (определительными) и non-defining (описательными) относительными придаточными предложениями:

Defining (ограничительные) — необходимы для понимания смысла предложения, не выделяются запятыми

The man who is wearing a blue jacket is my brother. (Мужчина, который одет в синюю куртку, — мой брат.)

Non-defining (неограничительные) — предоставляют дополнительную информацию, выделяются запятыми

My brother, who is wearing a blue jacket, is talking to the teacher. (Мой брат, который одет в синюю куртку, разговаривает с учителем.)

Неопределенные местоимения и их использование

Неопределенные местоимения (indefinite pronouns) указывают на неопределенных лиц, предметы или количества. Они помогают избежать повторений и делают речь более разнообразной. 🔍

Основные группы неопределенных местоимений:

Местоимения, указывающие на неопределенное лицо или предмет: Some (некоторые) — в утвердительных предложениях

(некоторые) — в утвердительных предложениях I have some questions. (У меня есть некоторые вопросы.)

Some people never learn from their mistakes. (Некоторые люди никогда не учатся на своих ошибках.)

Any (любой, какой-нибудь) — в вопросах и отрицаниях

Any (любой, какой-нибудь) — в вопросах и отрицаниях: Do you have any questions? (У вас есть какие-нибудь вопросы?)

I don't have any money. (У меня нет никаких денег.)

No (никакой, ни один) — для отрицаний

No (никакой, ни один) — для отрицаний: I have no idea. (У меня нет никаких идей.)

There were no people at the meeting. (На встрече не было ни одного человека.)

Производные местоимения (с -body, -one, -thing): Somebody/Someone/Something (кто-то, что-то) — в утвердительных предложениях

Somebody/Someone/Something (кто-то, что-то) — в утвердительных предложениях: Somebody is knocking at the door. (Кто-то стучит в дверь.)

I need to tell you something. (Мне нужно тебе что-то сказать.)

Anybody/Anyone/Anything (кто-нибудь, что-нибудь) — в вопросах и отрицаниях

Anybody/Anyone/Anything (кто-нибудь, что-нибудь) — в вопросах и отрицаниях: Did anyone call me? (Мне кто-нибудь звонил?)

I don't need anything. (Мне ничего не нужно.)

Nobody/No one/Nothing (никто, ничто) — для отрицаний

Nobody/No one/Nothing (никто, ничто) — для отрицаний: Nobody knows the answer. (Никто не знает ответа.)

There is nothing in the box. (В коробке ничего нет.)

Everybody/Everyone/Everything (все, каждый, всё)

Everybody/Everyone/Everything (все, каждый, всё): Everyone loves ice cream. (Все любят мороженое.)

Everything went wrong. (Всё пошло не так.)

Местоимения, указывающие на количество: Much (много) — для неисчисляемых существительных

Much (много) — для неисчисляемых существительных: I don't have much time. (У меня нет много времени.)

Many (много) — для исчисляемых существительных

Many (много) — для исчисляемых существительных: There aren't many students in the class. (В классе немного студентов.)

Little (мало) — для неисчисляемых существительных

Little (мало) — для неисчисляемых существительных: I have little money left. (У меня осталось мало денег.)

A little water is better than nothing. (Немного воды лучше, чем ничего.)

Few (мало) — для исчисляемых существительных

Few (мало) — для исчисляемых существительных: Few people understand quantum physics. (Мало кто понимает квантовую физику.)

A few friends came to my party. (Несколько друзей пришли на мою вечеринку.)

All (все)

All (все): All students must attend the lecture. (Все студенты должны посетить лекцию.)

All of my money was stolen. (Все мои деньги были украдены.)

Both (оба)

Both (оба): Both children are sleeping. (Оба ребенка спят.)

I like both of these books. (Мне нравятся обе эти книги.)

Either (любой из двух) и Neither (ни один из двух)

Either (любой из двух) и Neither (ни один из двух): You can use either pen. (Ты можешь использовать любую из этих двух ручек.)

Neither option is good. (Ни один из вариантов не хорош.)

Важно помнить о правилах использования неопределенных местоимений:

Согласование с глаголом: Некоторые местоимения (everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one) хотя и указывают на множество лиц, согласуются с глаголом в единственном числе.

Everyone is ready. (Все готовы.) — а не "Everyone are ready"

Nobody has arrived yet. (Никто еще не прибыл.) — а не "Nobody have arrived yet"

Использование притяжательных местоимений: С местоимениями, обозначающими людей, традиционно используется "their", даже если местоимение единственного числа.

С местоимениями, обозначающими людей, традиционно используется "their", даже если местоимение единственного числа: Everyone must bring their own lunch. (Каждый должен принести свой обед.)

Nobody left their belongings behind. (Никто не оставил свои вещи.)

Порядок слов с местоимениями и предлогами: В формальном английском предлог часто стоит перед относительным местоимением.

В формальном английском предлог часто стоит перед относительным местоимением: The person to whom I was speaking. (Человек, с которым я говорил.)

I was speaking. (Человек, с которым я говорил.) The company for which he works. (Компания, на которую он работает.)