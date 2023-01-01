Figma для начинающих: освоение интерфейса, компоненты, прототипы

Для кого эта статья:

Новички в дизайне интерфейсов и пользователи Figma

UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки

Студенты и учащиеся, изучающие дизайн и прототипирование Первый раз открываете Figma и не знаете, с чего начать? Знакомо чувство, когда интерфейс пестрит непонятными кнопками, а сроки проекта поджимают? Я прошел этот путь от полного новичка до профессионала и готов поделиться структурированным руководством, которое сэкономит вам недели самостоятельных проб и ошибок. За 20 минут чтения вы получите знания, на которые у меня ушли месяцы — от базовой настройки до создания кликабельных прототипов. Давайте превратим ваше знакомство с Figma в понятное приключение, а не запутанный лабиринт! 🚀

Начало работы с Figma: установка и настройка аккаунта

Figma — это облачный инструмент для дизайна интерфейсов, который работает прямо в браузере. Это значит, что вам не нужно устанавливать тяжелое программное обеспечение — достаточно создать аккаунт и начать работу.

Для начала работы с Figma выполните следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт figma.com Нажмите кнопку «Sign up» и создайте аккаунт, используя электронную почту или аккаунт Google Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма После входа в систему вы увидите рабочее пространство Figma

Хотя веб-версия Figma полностью функциональна, для более комфортной работы можно установить десктопное приложение. Оно позволяет работать с более высокой производительностью и использовать локальные шрифты.

Версия Figma Преимущества Недостатки Веб-версия Доступ с любого устройства, не требует установки Ограниченный доступ к локальным ресурсам, зависимость от интернета Десктопное приложение Более высокая производительность, доступ к локальным шрифтам Требует установки, занимает место на диске Figma Mirror (для мобильных) Просмотр дизайнов на реальных устройствах Только для тестирования, без возможности редактирования

После регистрации рекомендую настроить ваше рабочее пространство:

Создайте новый проект (File → New Design File)

Настройте цветовую тему интерфейса (меню настроек → Theme)

Настройте систему измерения (меню настроек → Units)

При работе в команде создайте Team и пригласите коллег

Александр Петров, UX/UI дизайнер-наставник Помню свой первый день с Figma — я потратил четыре часа, просто пытаясь понять, как организовать проект и создать первый артборд. Мой тим-лид увидел мои мучения и сказал: "Алекс, ты усложняешь. Создай учетную запись, выбери шаблон и просто начни перетаскивать элементы". Он был прав! Через 15 минут я уже компоновал первый экран. Теперь я всегда советую новичкам: начните с простого. Создайте файл, назовите его "Тренировка", и просто играйте с инструментами. Вы удивитесь, насколько быстрее пойдет обучение, когда страх первого шага останется позади.

Figma предлагает бесплатный тариф Starter с некоторыми ограничениями и платные планы для профессионального использования. Для начинающих бесплатного тарифа более чем достаточно — он включает до 3 проектов и возможность сотрудничества с двумя редакторами.

Изучаем интерфейс Figma: ключевые инструменты и панели

Интерфейс Figma может показаться сложным на первый взгляд, но он логично организован и интуитивно понятен после небольшой практики. Давайте разберем основные элементы интерфейса, с которыми вы будете взаимодействовать ежедневно. 🧰

Панель инструментов (слева) — содержит основные инструменты для создания и редактирования элементов дизайна

— содержит основные инструменты для создания и редактирования элементов дизайна Панель слоев (слева) — отображает иерархию всех элементов вашего дизайна

— отображает иерархию всех элементов вашего дизайна Панель свойств (справа) — показывает настройки выбранного элемента

— показывает настройки выбранного элемента Рабочая область (центр) — ваше основное пространство для дизайна

— ваше основное пространство для дизайна Верхняя панель — содержит меню файла, редактирования и просмотра

Основные инструменты, которые необходимо освоить в первую очередь:

Инструмент Горячая клавиша Назначение Move (Перемещение) V Выбор и перемещение объектов Frame (Фрейм) F Создание контейнеров для дизайна Shape Tools (Фигуры) R (прямоугольник), O (овал), L (линия) Создание базовых геометрических фигур Pen (Перо) P Создание векторных объектов Text (Текст) T Добавление текстовых элементов Hand Tool (Рука) H или Space (пробел) Панорамирование рабочей области

Эффективная работа в Figma невозможна без знания горячих клавиш. Вот некоторые из наиболее полезных комбинаций:

Ctrl/Cmd + G — группировка выбранных элементов

— группировка выбранных элементов Ctrl/Cmd + Shift + G — разгруппировка

— разгруппировка Ctrl/Cmd + D — дублирование выбранных элементов

— дублирование выбранных элементов Ctrl/Cmd + / — показать/скрыть интерфейс

— показать/скрыть интерфейс Alt + колесо мыши — масштабирование

— масштабирование Shift + 1 — масштаб 100%

— масштаб 100% Shift + 2 — масштаб по размеру экрана

Для максимальной продуктивности рекомендую настроить рабочее пространство под свои нужды. Вы можете:

Изменить цветовую тему интерфейса (светлая/темная) в настройках Настроить сетку и направляющие (View → Layout Grids) Показать/скрыть линейки (Shift + R) Настроить панель слоев для более удобного отображения

Понимание панели свойств критически важно — именно здесь вы будете настраивать все параметры выбранных объектов. Здесь можно изменить размеры, положение, цвет, тени, скругления углов и множество других параметров.

Основы дизайна в Figma: работа с фреймами и объектами

Фреймы — это фундамент любого дизайна в Figma. В отличие от простых групп объектов, фреймы создают контекст для дизайна и позволяют организовать элементы более структурированно. 📱

Чтобы создать новый фрейм, выберите инструмент Frame (F) и нарисуйте его на рабочей области. Figma предлагает множество предустановленных размеров для различных устройств:

Desktop (1440×1024px, 1920×1080px)

Mobile (iPhone 14, Android и др.)

Tablet (iPad различных размеров)

Social Media (форматы для различных социальных платформ)

Пользовательские размеры (создайте свой собственный размер)

После создания фрейма, вы можете добавлять в него различные объекты:

Базовые фигуры (прямоугольники, овалы, полигоны) Текстовые блоки Изображения (импортируйте через Ctrl/Cmd + Shift + K) Векторные объекты (создавайте с помощью инструмента Pen) Компоненты из библиотек

Мария Соколова, UX-дизайнер На третьем месяце работы над крупным банковским приложением я столкнулась с хаосом в проекте — десятки экранов с дублирующимися элементами, несогласованные размеры и общая неразбериха. Клиент был недоволен, сроки горели. В панике я позвонила своему ментору, который посоветовал полностью пересмотреть организацию файла. "Начни с фреймов и авто-лейаута", — сказал он. За выходные я перестроила весь проект: создала систему вложенных фреймов, настроила авто-лейаут для адаптивности элементов и организовала четкую иерархию страниц. В понедельник коллеги были шокированы трансформацией — теперь любой элемент можно было найти за секунды, а изменения одного компонента мгновенно применялись ко всему проекту. Этот случай научил меня: хорошая организация фреймов — не просто аккуратность, а фундамент эффективной работы.

Одна из сильнейших функций Figma — Auto Layout (Авто-лейаут). Это инструмент, который позволяет создавать адаптивные интерфейсы, автоматически регулирующие положение элементов. Чтобы применить Auto Layout к группе объектов:

Выделите несколько объектов Нажмите Shift + A или кнопку Auto Layout в панели свойств Настройте параметры: направление (вертикальное/горизонтальное), отступы, выравнивание

Работа с текстом в Figma также имеет свои особенности. Для создания текстового блока нажмите T и кликните на рабочую область. В панели свойств вы можете настроить:

Шрифт, размер и начертание

Выравнивание текста

Межстрочный интервал (Line height)

Межбуквенный интервал (Letter spacing)

Текстовые стили (создайте и сохраните для повторного использования)

Для эффективной работы с фреймами и объектами используйте эти полезные техники:

Constraints (Ограничения) — определяют, как объект будет вести себя при изменении размера фрейма Boolean Operations (Булевы операции) — позволяют объединять, вычитать и пересекать фигуры Masks (Маски) — ограничивают видимость объекта областью маски Effects (Эффекты) — добавляют тени, размытия и другие визуальные эффекты

Не забывайте об организации слоев! Чистая структура проекта сэкономит вам массу времени в будущем. Переименовывайте слои, используйте группы и создавайте логическую иерархию элементов.

Компоненты и стили: создание библиотеки UI-элементов

Компоненты — это краеугольный камень эффективного дизайна в Figma. Они позволяют создавать многоразовые элементы интерфейса, которые можно использовать в различных частях проекта и обновлять централизованно. 🧩

Для создания компонента выполните следующие шаги:

Создайте элемент (например, кнопку) Выделите его и нажмите Ctrl/Cmd + Alt + K или кнопку "Create component" в верхней панели Компонент будет отмечен ромбовидным значком в панели слоев

После создания компонента вы можете использовать его экземпляры (instances) в дизайне. Для этого:

Перейдите на панель Assets (слева) Найдите нужный компонент Перетащите его на рабочую область

Ключевое преимущество компонентов — изменения в основном компоненте (main component) автоматически применяются ко всем его экземплярам. При этом вы можете переопределить отдельные свойства экземпляра, не затрагивая основной компонент.

Для более сложных интерфейсов Figma предлагает концепцию вариантов компонентов (variants). Варианты позволяют объединить несколько состояний одного компонента (например, разные состояния кнопки: обычное, при наведении, нажатое, неактивное).

Тип компонента Применение Пример Простой компонент Базовые элементы интерфейса Иконка, аватар, бейдж Компонент с вариантами Элементы с разными состояниями Кнопка (обычная/активная/неактивная) Составной компонент Сложные элементы интерфейса Карточка товара, форма входа Интерактивный компонент Элементы с заданной интерактивностью Выпадающее меню, переключатель

Стили в Figma — это сохраненные наборы свойств, которые можно применять к различным элементам. Существует несколько типов стилей:

Color Styles — цветовые стили для заливки и обводки

— цветовые стили для заливки и обводки Text Styles — стили форматирования текста

— стили форматирования текста Effect Styles — стили эффектов (тени, размытия)

— стили эффектов (тени, размытия) Grid Styles — стили сеток и направляющих

Для создания стиля:

Выберите объект с нужными свойствами В панели свойств нажмите на иконку "+" рядом с соответствующим свойством Задайте имя стилю и нажмите "Create style"

Для организации компонентов и стилей в больших проектах рекомендую использовать библиотеки (libraries). Библиотеки позволяют:

Централизованно хранить и управлять компонентами

Использовать одни и те же элементы в разных файлах

Обновлять компоненты во всех связанных файлах

При создании библиотеки UI-компонентов следуйте системному подходу:

Создайте отдельный файл для библиотеки компонентов Структурируйте компоненты по категориям (навигация, формы, карточки и т.д.) Используйте согласованную систему именования (например: [Категория]/[Тип]/[Вариант]) Документируйте использование компонентов Опубликуйте библиотеку, чтобы сделать ее доступной в других файлах (File → Publish Library)

Правильное использование компонентов и стилей значительно ускоряет работу над проектом, особенно в команде, и обеспечивает единообразие интерфейса во всем продукте.

От дизайна к прототипу: анимация и интерактивность

Прототипирование в Figma позволяет превратить статические макеты в интерактивные модели, демонстрирующие, как будет работать ваш продукт. Это критически важный этап, помогающий тестировать пользовательский опыт до начала разработки. 🔄

Чтобы начать создание прототипа:

Завершите создание основных экранов вашего интерфейса Перейдите в режим Prototype, нажав на вкладку Prototype в правой панели Выберите фрейм, с которого нужно создать связь Нажмите на маленький кружок (+) справа от фрейма и перетащите связь к целевому фрейму

После создания связи вы можете настроить параметры взаимодействия:

Trigger (Триггер) — действие, запускающее переход (клик, наведение, нажатие клавиши и др.)

— действие, запускающее переход (клик, наведение, нажатие клавиши и др.) Action (Действие) — что происходит при активации (навигация, открытие overlay и др.)

— что происходит при активации (навигация, открытие overlay и др.) Destination (Назначение) — куда ведет переход

— куда ведет переход Animation (Анимация) — как происходит переход (мгновенно, растворение, сдвиг и др.)

— как происходит переход (мгновенно, растворение, сдвиг и др.) Duration (Длительность) — сколько времени занимает переход

— сколько времени занимает переход Easing (Плавность) — характер изменения скорости анимации

Figma предлагает различные типы анимаций для переходов между экранами:

Instant (Мгновенно) — без анимации

Dissolve (Растворение) — плавное появление/исчезновение

Smart Animate (Умная анимация) — анимирует изменения в общих элементах

Push (Толчок) — один экран выталкивает другой

Slide In (Скольжение) — новый экран въезжает поверх текущего

Slide Out (Выскальзывание) — текущий экран выезжает, открывая новый

Особого внимания заслуживает Smart Animate — уникальная функция Figma, которая автоматически создает плавные переходы между состояниями интерфейса. Для ее использования:

Создайте два фрейма с одинаковыми элементами, но в разных состояниях Убедитесь, что одинаковые элементы имеют одинаковые имена в обоих фреймах Создайте связь между фреймами и выберите Smart Animate в качестве анимации

Для создания более сложных прототипов вы можете использовать:

Overlay — отображение контента поверх текущего экрана (модальные окна, всплывающие меню)

— отображение контента поверх текущего экрана (модальные окна, всплывающие меню) Scroll To — прокрутка к определенной части длинного экрана

— прокрутка к определенной части длинного экрана Swap With — замена одного компонента другим

— замена одного компонента другим Open Link — переход на внешний URL

Для тестирования прототипа нажмите кнопку "Present" в верхней панели или используйте сочетание клавиш Ctrl/Cmd + Alt + Enter. В режиме презентации вы можете:

Взаимодействовать с прототипом как конечный пользователь

Записывать видео прохождения пользовательского сценария

Создавать комментарии для обратной связи

Делитесь прототипом с коллегами или клиентами через ссылку

При создании прототипов следуйте этим лучшим практикам:

Начинайте с основных пользовательских сценариев Поддерживайте логическую последовательность экранов Обеспечьте возможность возврата к предыдущим экранам Используйте реалистичные анимации, соответствующие платформе (iOS, Android, Web) Тестируйте прототип на реальных устройствах с помощью Figma Mirror

Помните, что цель прототипа — не просто продемонстрировать, как будет выглядеть интерфейс, но и как он будет ощущаться при использовании. Уделите внимание микроанимациям и отзывчивости интерфейса, чтобы создать более реалистичный пользовательский опыт.