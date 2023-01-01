Как получить домашний каталог пользователя в Java: полное руководство

Java Скопировать код

public static File getAppConfigDirectory(String appName) { String os = System.getProperty("os.name").toLowerCase(); File configDir; if (os.contains("win")) { // Windows String appData = System.getenv("APPDATA"); if (appData != null) { configDir = new File(appData, appName); } else { configDir = new File(System.getProperty("user.home"), "AppData\\Roaming\\" + appName); } } else if (os.contains("mac")) { // macOS configDir = new File(System.getProperty("user.home"), "Library/Application Support/" + appName); } else { // Linux/Unix String xdgConfig = System.getenv("XDG_CONFIG_HOME"); if (xdgConfig != null && !xdgConfig.isEmpty()) { configDir = new File(xdgConfig, appName); } else { configDir = new File(System.getProperty("user.home"), ".config/" + appName); } } if (!configDir.exists()) { configDir.mkdirs(); } return configDir; }