Microsoft SQL Server: установка и базовые запросы для новичков

Для кого эта статья:

Новички в области работы с базами данных и SQL

Студенты и специалисты, изучающие Microsoft SQL Server

Люди, желающие усовершенствовать свои навыки в управлении данными и аналитике Погружение в Microsoft SQL Server часто вызывает трепет у новичков — профессиональная СУБД с множеством инструментов и возможностей может показаться неприступной крепостью. Однако за внушительным фасадом скрывается логичная и доступная система, требующая лишь последовательного освоения. Пройдя путь от установки до создания первых запросов, вы обнаружите, что этот мощный инструмент управления данными подчиняется вполне понятным принципам, а первые успехи принесут удовлетворение и уверенность в своих силах. 💼

Что такое Microsoft SQL Server и зачем он нужен

Microsoft SQL Server — это система управления реляционными базами данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Ключевое слово здесь — "реляционная", означающее, что данные организованы в виде связанных таблиц, что облегчает структурирование, поиск и анализ информации. По сути, SQL Server — это высокопроизводительное хранилище данных с инструментами для их обработки, анализа и защиты. 🔐

SQL Server используется для решения широкого спектра задач: от поддержки небольших приложений до обеспечения работы корпоративных информационных систем с терабайтами данных. Его применяют банки, интернет-магазины, медицинские учреждения, образовательные платформы — везде, где требуется надежное хранение и обработка структурированной информации.

Алексей Петров, ведущий разработчик баз данных Когда наш стартап начинал работу над CRM-системой для автосалонов, мы выбрали Microsoft SQL Server, хотя некоторые разработчики предлагали бесплатные альтернативы. Это решение окупилось, когда клиентская база выросла с 10 до 500 компаний за полгода. Нагрузка увеличилась в десятки раз, но SQL Server справлялся без заметных задержек. Особенно ценной оказалась возможность настройки автоматического резервного копирования — после случайного удаления важных данных одним из клиентов, мы восстановили информацию за считанные минуты. Это спасло нас от потери крупного клиента и репутационного ущерба.

Преимущества Microsoft SQL Server делают его привлекательным выбором для различных проектов:

Производительность: оптимизирован для обработки больших объемов данных с минимальными задержками

оптимизирован для обработки больших объемов данных с минимальными задержками Надежность: встроенные механизмы обеспечения целостности данных и восстановления после сбоев

встроенные механизмы обеспечения целостности данных и восстановления после сбоев Безопасность: многоуровневая система защиты, включая шифрование данных и аудит действий пользователей

многоуровневая система защиты, включая шифрование данных и аудит действий пользователей Масштабируемость: возможность роста от локальных решений до распределенных систем

возможность роста от локальных решений до распределенных систем Интеграция: бесшовное взаимодействие с другими продуктами Microsoft и сторонними приложениями

SQL Server предлагается в различных редакциях, каждая из которых ориентирована на определенные сценарии использования:

Редакция Основное назначение Ключевые особенности Express Небольшие приложения, обучение Бесплатная, ограничения по размеру БД (10 ГБ) Standard Малый и средний бизнес Базовые функции BI, ограниченное количество ядер Enterprise Крупные организации Неограниченные ресурсы, все функции Developer Разработка и тестирование Функциональность Enterprise, но не для производства

Для новичков ключевым преимуществом SQL Server является наличие интуитивно понятного графического интерфейса (SQL Server Management Studio), который существенно упрощает обучение и повседневные операции с базами данных. Вместо написания сложных скриптов, многие операции можно выполнять с помощью нескольких кликов мыши. 🖱️

Установка и настройка MS SQL Server: первые шаги

Установка SQL Server — первый практический шаг к освоению этой системы. Процесс установки прямолинеен, но требует внимания к деталям, особенно в части настроек безопасности. Начнем с подготовки системы и выбора подходящей версии. 📥

Шаг 1: Выбор редакции и загрузка установщика

Для новичков оптимальным выбором станет SQL Server Express или Developer Edition:

SQL Server Express — бесплатная версия с ограничением размера базы данных до 10 ГБ, идеальна для обучения

— бесплатная версия с ограничением размера базы данных до 10 ГБ, идеальна для обучения SQL Server Developer — полнофункциональная версия для некоммерческого использования, разработки и тестирования

Загрузить установщик можно с официального сайта Microsoft. Выберите версию, соответствующую вашей операционной системе (32 или 64-битную).

Шаг 2: Запуск установщика и выбор типа установки

После загрузки запустите файл установки от имени администратора. В открывшемся окне SQL Server Installation Center выберите "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation" (Новая автономная установка SQL Server или добавление компонентов).

Шаг 3: Выбор компонентов

На этапе выбора компонентов отметьте следующие элементы:

Database Engine Services (Службы ядра СУБД) — обязательный компонент

Management Tools – Basic (Базовые средства управления) — включает SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio — если устанавливаете недавние версии, SSMS может потребовать отдельной установки

Шаг 4: Настройка экземпляра

Выберите "Default instance" (Экземпляр по умолчанию), если это ваша первая установка SQL Server на данном компьютере. Это упростит подключение в будущем.

Шаг 5: Настройка учетных записей служб

Для учебных целей можно оставить настройки по умолчанию. В производственной среде следует тщательно продумать эти параметры с точки зрения безопасности.

Шаг 6: Настройка аутентификации

На этапе настройки аутентификации рекомендуется выбрать "Mixed Mode" (Смешанный режим), который позволяет использовать как Windows-аутентификацию, так и аутентификацию SQL Server. Установите надежный пароль для учетной записи sa (системного администратора).

Важно: Запомните или запишите этот пароль в надежном месте — он понадобится для административного доступа к серверу!

Шаг 7: Настройка каталогов данных

Расположение файлов данных и журналов можно оставить по умолчанию для учебных целей. В производственных системах рекомендуется размещать эти файлы на разных физических дисках для повышения производительности.

Шаг 8: Завершение установки

Завершите процесс установки, нажав "Install" (Установить). После завершения убедитесь, что все компоненты установлены успешно.

После установки SQL Server потребуется также установить SQL Server Management Studio (SSMS), если он не был включен в пакет установки. SSMS — это отдельное приложение, которое служит основным интерфейсом для работы с SQL Server.

Распространенные проблемы при установке и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Ошибка подключения после установки Не запущена служба SQL Server Проверьте статус службы в Services.msc и запустите её Отказ в доступе Проблемы с разрешениями или неверные учетные данные Проверьте имя пользователя и пароль, используйте режим администратора Порт 1433 блокируется Брандмауэр блокирует соединение Добавьте исключение для порта 1433 в настройках брандмауэра Недостаточно места на диске Мало свободного пространства Освободите минимум 6 ГБ для установки базовых компонентов

Основы работы с SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS) — это интегрированная среда для управления инфраструктурой SQL Server. Это ваш главный инструмент взаимодействия с базами данных, позволяющий выполнять все — от простых запросов до сложных административных задач. Освоение SSMS — ключевой этап в становлении специалиста по SQL Server. 🖥️

Подключение к серверу

После запуска SSMS первым делом необходимо установить соединение с вашим сервером:

В диалоговом окне "Connect to Server" укажите имя сервера (обычно это имя компьютера или "localhost" для локального сервера) Выберите тип аутентификации (Windows Authentication или SQL Server Authentication) Если выбрана аутентификация SQL Server, введите имя пользователя (например, "sa") и пароль Нажмите "Connect" для установления соединения

Интерфейс SSMS и его основные элементы

После подключения перед вами откроется интерфейс SSMS, состоящий из нескольких ключевых областей:

Object Explorer (Обозреватель объектов) — древовидная структура в левой части окна, отображающая все объекты сервера: базы данных, таблицы, представления, хранимые процедуры и др.

— древовидная структура в левой части окна, отображающая все объекты сервера: базы данных, таблицы, представления, хранимые процедуры и др. Query Editor (Редактор запросов) — центральная область, где вы пишете и выполняете SQL-запросы

— центральная область, где вы пишете и выполняете SQL-запросы Results Window (Окно результатов) — область под редактором запросов, где отображаются результаты выполнения запросов

— область под редактором запросов, где отображаются результаты выполнения запросов Properties Window (Окно свойств) — отображает свойства выбранного объекта (вызывается клавишей F4)

Навигация по базам данных

В Object Explorer разверните узел "Databases" (Базы данных), чтобы увидеть список всех баз данных на сервере. Для каждой базы данных вы можете просмотреть:

Tables (Таблицы) — основные объекты хранения данных

Views (Представления) — виртуальные таблицы, созданные на основе запросов

Programmability (Программируемость) — хранимые процедуры, функции, триггеры

Security (Безопасность) — пользователи, роли, схемы

Создание и выполнение запросов

Для создания нового запроса:

Нажмите кнопку "New Query" на панели инструментов или используйте сочетание клавиш Ctrl+N В окне редактора запросов напишите SQL-код Убедитесь, что выбрана правильная база данных в раскрывающемся списке над окном редактора Нажмите F5 или кнопку "Execute" для выполнения запроса

Пример простого запроса:

SQL Скопировать код SELECT @@VERSION AS 'SQL Server Version';

Этот запрос отобразит версию вашего SQL Server.

Полезные сочетания клавиш в SSMS

Ctrl+N — создать новый запрос

— создать новый запрос F5 — выполнить запрос

— выполнить запрос Ctrl+Shift+E — открыть Object Explorer

— открыть Object Explorer F4 — открыть окно свойств для выбранного объекта

— открыть окно свойств для выбранного объекта Ctrl+R — показать/скрыть панель результатов

— показать/скрыть панель результатов Ctrl+Space — вызвать автодополнение (IntelliSense)

Мария Соколова, преподаватель SQL Помню свой первый день обучения группы администраторов из регионального банка. Они смотрели на SSMS как на инопланетный корабль — множество панелей, кнопок и непонятных терминов. Я попросила их закрыть глаза и представить SSMS как обычный проводник Windows, только вместо файлов и папок — базы данных и таблицы. "Левая панель — это дерево папок, правая — содержимое выбранной папки, а центр — блокнот для записей". Этот простой приём помог им преодолеть психологический барьер. К концу недели один из "самых компьютерно-отсталых" (его собственное определение) участников создал полноценную базу для учёта банковских операций и даже настроил автоматическое резервное копирование. Иногда для преодоления страха перед новой технологией достаточно провести параллель с чем-то знакомым.

Создание базы данных и таблиц в SQL Server

После освоения интерфейса SSMS пришло время создать свою первую базу данных и наполнить её таблицами. Это фундаментальные навыки, на которых строится вся дальнейшая работа с SQL Server. 🏗️

Создание базы данных через графический интерфейс

В Object Explorer щелкните правой кнопкой мыши на папке "Databases" Выберите "New Database..." В диалоговом окне введите имя базы данных (например, "MyFirstDB") При необходимости измените параметры файлов базы данных (расположение, начальный размер, автоувеличение) Нажмите "OK" для создания базы данных

Создание базы данных с помощью T-SQL

Альтернативный способ — использование SQL-запроса:

SQL Скопировать код CREATE DATABASE MyFirstDB ON PRIMARY ( NAME = 'MyFirstDB_Data', FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\MyFirstDB_Data.mdf', SIZE = 8MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 64MB ) LOG ON ( NAME = 'MyFirstDB_Log', FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\MyFirstDB_Log.ldf', SIZE = 8MB, MAXSIZE = 2GB, FILEGROWTH = 64MB );

Примечание: Путь к файлам может отличаться в зависимости от вашей установки SQL Server. Убедитесь, что указан корректный путь.

Создание таблицы через графический интерфейс

Разверните созданную базу данных в Object Explorer Щелкните правой кнопкой мыши на папке "Tables" Выберите "New Table..." В открывшемся дизайнере таблиц добавьте столбцы: Укажите имя столбца (например, "ID")

Выберите тип данных (например, "int" для целых чисел)

Укажите свойства столбца (Allow Nulls — разрешать ли пустые значения) Для настройки первичного ключа щелкните правой кнопкой мыши на столбце и выберите "Set Primary Key" Для автоинкрементного поля установите свойство "Identity Specification" в значение "Yes" и задайте параметры (обычно 1,1 — начиная с 1 с шагом 1) Когда таблица готова, нажмите Ctrl+S или выберите "Save" из меню "File" Введите имя таблицы (например, "Customers") и нажмите "OK"

Создание таблицы с помощью T-SQL

Более гибкий способ — использование SQL-запроса:

SQL Скопировать код USE MyFirstDB; CREATE TABLE Customers ( CustomerID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), FirstName NVARCHAR(50) NOT NULL, LastName NVARCHAR(50) NOT NULL, Email NVARCHAR(100) UNIQUE, Phone VARCHAR(20), RegistrationDate DATETIME DEFAULT GETDATE() );

Типы данных SQL Server

При создании таблиц важно правильно выбрать типы данных для столбцов. Вот основные типы данных в SQL Server:

Категория Тип данных Описание Примеры использования Числовые INT Целое число (-2,147,483,648 до 2,147,483,647) ID, количество, возраст DECIMAL(p,s) Десятичное число с фиксированной точностью Денежные суммы, точные измерения FLOAT Число с плавающей точкой Научные расчеты, где точность не критична Строковые VARCHAR(n) Строка переменной длины (ASCII) Коды, непереводимые тексты NVARCHAR(n) Строка переменной длины (Unicode) Имена, адреса, многоязычные данные TEXT/NTEXT Большие текстовые поля (устаревшие) Лучше использовать VARCHAR(MAX)/NVARCHAR(MAX) Дата и время DATE Только дата Дни рождения, праздники TIME Только время Время встречи, расписание DATETIME Дата и время Метки создания/изменения записей Прочие BIT 0, 1 или NULL Флаги, булевы значения UNIQUEIDENTIFIER GUID Глобально уникальные идентификаторы

Основные ограничения для таблиц

Ограничения (constraints) обеспечивают целостность и правильность данных:

PRIMARY KEY — уникально идентифицирует каждую запись в таблице

— уникально идентифицирует каждую запись в таблице FOREIGN KEY — обеспечивает ссылочную целостность, связывая таблицы

— обеспечивает ссылочную целостность, связывая таблицы UNIQUE — гарантирует, что все значения в столбце уникальны

— гарантирует, что все значения в столбце уникальны CHECK — обеспечивает соответствие значений определённому условию

— обеспечивает соответствие значений определённому условию DEFAULT — задаёт значение по умолчанию для столбца

— задаёт значение по умолчанию для столбца NOT NULL — запрещает NULL-значения в столбце

Пример создания таблицы с ограничениями:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Orders ( OrderID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), CustomerID INT NOT NULL, OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(), TotalAmount DECIMAL(10,2) CHECK (TotalAmount > 0), Status NVARCHAR(20) DEFAULT 'Pending', CONSTRAINT FK_Orders_Customers FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers (CustomerID) ON DELETE CASCADE );

Эта таблица Orders связана с ранее созданной таблицей Customers через внешний ключ CustomerID. Если удалить запись клиента, все его заказы также будут удалены благодаря опции ON DELETE CASCADE.

Базовые запросы T-SQL для начинающих пользователей

После создания базы данных и таблиц следующий шаг — изучение T-SQL (Transact-SQL), диалекта SQL, используемого в Microsoft SQL Server. Именно с помощью T-SQL вы будете взаимодействовать с вашими данными: добавлять, изменять, удалять и запрашивать информацию. 🔍

Вставка данных (INSERT)

Начнем с добавления данных в таблицу с помощью оператора INSERT:

SQL Скопировать код -- Вставка одной записи INSERT INTO Customers (FirstName, LastName, Email, Phone) VALUES ('Иван', 'Иванов', 'ivan@example.com', '+7-900-123-4567'); -- Вставка нескольких записей INSERT INTO Customers (FirstName, LastName, Email, Phone) VALUES ('Мария', 'Петрова', 'maria@example.com', '+7-900-234-5678'), ('Алексей', 'Сидоров', 'alex@example.com', '+7-900-345-6789'), ('Елена', 'Смирнова', 'elena@example.com', '+7-900-456-7890');

Выборка данных (SELECT)

Оператор SELECT используется для извлечения данных из таблиц:

SQL Скопировать код -- Выбор всех столбцов и всех строк SELECT * FROM Customers; -- Выбор определённых столбцов SELECT FirstName, LastName, Email FROM Customers; -- Выбор с условием SELECT * FROM Customers WHERE LastName = 'Иванов'; -- Сортировка результатов SELECT * FROM Customers ORDER BY LastName ASC, FirstName DESC; -- Ограничение количества результатов SELECT TOP 2 * FROM Customers ORDER BY RegistrationDate DESC;

Обновление данных (UPDATE)

Для изменения существующих данных используется оператор UPDATE:

SQL Скопировать код -- Обновление одной записи UPDATE Customers SET Phone = '+7-900-111-2222' WHERE CustomerID = 1; -- Обновление нескольких записей UPDATE Customers SET RegistrationDate = '2023-01-01' WHERE RegistrationDate IS NULL;

Удаление данных (DELETE)

Для удаления записей используется оператор DELETE:

SQL Скопировать код -- Удаление одной записи DELETE FROM Customers WHERE CustomerID = 4; -- Удаление нескольких записей DELETE FROM Customers WHERE RegistrationDate < '2022-01-01';

Важно: Всегда проверяйте условие WHERE перед выполнением операторов UPDATE и DELETE. Без условия WHERE операция применится ко всем записям в таблице!

Фильтрация данных с помощью WHERE

Условие WHERE позволяет фильтровать данные на основе различных критериев:

SQL Скопировать код -- Сравнение SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID > 2; -- Диапазон значений SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID BETWEEN 2 AND 4; -- Множественные значения SELECT * FROM Customers WHERE LastName IN ('Иванов', 'Петрова'); -- Шаблоны текста SELECT * FROM Customers WHERE Email LIKE '%example.com'; -- Логические операторы SELECT * FROM Customers WHERE (LastName = 'Иванов' OR LastName = 'Петрова') AND RegistrationDate > '2022-06-01';

Объединение таблиц (JOINs)

Операторы JOIN используются для объединения данных из нескольких таблиц:

SQL Скопировать код -- Создадим таблицу заказов и добавим в неё данные CREATE TABLE Orders ( OrderID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), CustomerID INT, OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(), TotalAmount DECIMAL(10,2), CONSTRAINT FK_Orders_Customers FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID) ); INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES (1, 1200.50), (2, 450.75), (1, 890.25), (3, 1500.00); -- INNER JOIN: только записи с совпадениями в обеих таблицах SELECT c.FirstName, c.LastName, o.OrderID, o.TotalAmount FROM Customers c INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID; -- LEFT JOIN: все записи из левой таблицы и совпадения из правой SELECT c.FirstName, c.LastName, o.OrderID, o.TotalAmount FROM Customers c LEFT JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID;

Агрегатные функции

SQL Server предоставляет ряд функций для вычисления итоговых значений:

SQL Скопировать код -- Подсчёт записей SELECT COUNT(*) AS TotalCustomers FROM Customers; -- Сумма значений SELECT SUM(TotalAmount) AS TotalSales FROM Orders; -- Среднее значение SELECT AVG(TotalAmount) AS AverageOrderAmount FROM Orders; -- Минимальное и максимальное значения SELECT MIN(TotalAmount) AS SmallestOrder, MAX(TotalAmount) AS LargestOrder FROM Orders;

Группировка данных (GROUP BY)

Оператор GROUP BY позволяет группировать данные для применения агрегатных функций:

SQL Скопировать код -- Количество заказов по клиентам SELECT c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName, COUNT(o.OrderID) AS OrderCount FROM Customers c LEFT JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID GROUP BY c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName; -- Общая сумма заказов по клиентам SELECT c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName, SUM(o.TotalAmount) AS TotalSpent FROM Customers c INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID GROUP BY c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName ORDER BY TotalSpent DESC;

Фильтрация групп (HAVING)

Оператор HAVING применяется для фильтрации результатов группировки:

SQL Скопировать код -- Клиенты, сделавшие более одного заказа SELECT c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName, COUNT(o.OrderID) AS OrderCount FROM Customers c INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID GROUP BY c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName HAVING COUNT(o.OrderID) > 1; -- Клиенты с общей суммой заказов более 1000 SELECT c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName, SUM(o.TotalAmount) AS TotalSpent FROM Customers c INNER JOIN Orders o ON c.CustomerID = o.CustomerID GROUP BY c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName HAVING SUM(o.TotalAmount) > 1000;

Эти базовые операторы и функции T-SQL — фундамент для работы с данными в SQL Server. По мере практики вы сможете комбинировать их для решения более сложных задач анализа и обработки информации.