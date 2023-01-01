Как посчитать строки кода в IntelliJ IDEA: инструменты аналитики

Для кого эта статья:

Разработчики, использующие IntelliJ IDEA, и интересующиеся аналитикой кода

Менеджеры проектов и технические лидеры, занимающиеся оценкой производительности команды

Специалисты по качеству и рефакторингу, желающие углубить свои навыки оценки кода Каждый разработчик хотя бы раз задавался вопросом о размере своего кода. Будь то оценка собственной продуктивности, подготовка отчёта для руководства или просто любопытство — точный подсчёт строк может рассказать целую историю о проекте. IntelliJ IDEA, как один из флагманов среди IDE, предлагает разнообразные инструменты для такой аналитики. Давайте разберёмся, как получить точную статистику кода и превратить сухие цифры в полезные инсайты для вашей команды. 📊

Зачем считать строки кода и что это дает разработчикам

Подсчет строк кода (Lines of Code, LOC) — это базовая метрика, которая может рассказать удивительно много о проекте. Хотя сама по себе она не идеальна, в сочетании с другими показателями LOC становится мощным инструментом анализа.

Подсчет строк кода может быть полезен в следующих сценариях:

Оценка сложности проекта — большее количество строк кода часто коррелирует с более высокой сложностью.

— большее количество строк кода часто коррелирует с более высокой сложностью. Распределение ответственности — понимание, какие компоненты системы наиболее объемны.

— понимание, какие компоненты системы наиболее объемны. Измерение прогресса — отслеживание роста кодовой базы во времени.

— отслеживание роста кодовой базы во времени. Оценка качества — анализ соотношения между кодом и тестами.

— анализ соотношения между кодом и тестами. Расчет стоимости поддержки — больший объем кода обычно требует больших ресурсов на поддержку.

Антон Соловьев, технический директор Однажды наша команда получила задачу оптимизировать производительность монолитного приложения с миллионом строк кода. Без точного понимания масштабов проекта планирование было бы невозможным. Мы использовали IntelliJ IDEA для анализа кодовой базы и обнаружили, что 40% кода находится в модулях, которые используются лишь в 5% пользовательских сценариев. Эти данные позволили нам сфокусировать усилия на рефакторинге именно этих частей, что привело к ускорению работы приложения на 30% при минимальных рисках. Без точных метрик мы бы потратили месяцы на анализ вместо нескольких дней.

При этом важно помнить, что количество строк кода — метрика с ограничениями. Она не учитывает качество кода, его сложность и, главное, его ценность. 100 строк гениального алгоритма могут быть ценнее 10,000 строк шаблонного CRUD-кода. 🧠

Преимущества подсчёта LOC Ограничения метрики Объективная количественная метрика Не отражает качество и эффективность Легко получить и интерпретировать Зависит от стиля кодирования Помогает в планировании ресурсов Может стимулировать "раздувание" кода Полезна для исторического анализа Не учитывает сложность алгоритмов Коррелирует с количеством дефектов Может варьироваться между языками

Встроенные инструменты IntelliJ IDEA для статистики кода

IntelliJ IDEA предлагает несколько встроенных способов для анализа объема кода в вашем проекте. Эти инструменты не требуют установки дополнительных плагинов и доступны "из коробки".

Популярные плагины для подсчета строк в IntelliJ IDEA

Хотя встроенные инструменты IntelliJ IDEA предоставляют базовую функциональность для подсчета строк кода, специализированные плагины значительно расширяют возможности аналитики. 🔍

Вот наиболее эффективные плагины для детального анализа кодовой базы:

Statistic — самый популярный плагин для детального анализа кода с визуализацией результатов.

— самый популярный плагин для детального анализа кода с визуализацией результатов. MetricsReloaded — продвинутый инструмент с широким набором метрик качества и объема кода.

— продвинутый инструмент с широким набором метрик качества и объема кода. CodeMetrics — легковесный плагин с фокусом на цикломатическую сложность.

— легковесный плагин с фокусом на цикломатическую сложность. SonarLint — интегрируется с SonarQube и предоставляет метрики прямо в IDE.

— интегрируется с SonarQube и предоставляет метрики прямо в IDE. Code Counter — простой инструмент для быстрого подсчета строк по типам файлов.

Рассмотрим подробнее, как установить и использовать два самых популярных плагина:

Плагин Statistic — лидер в области детального анализа кодовой базы:

Откройте IntelliJ IDEA и перейдите в меню File → Settings → Plugins (или IntelliJ IDEA → Preferences → Plugins на macOS). Перейдите во вкладку Marketplace и введите "Statistic" в поисковой строке. Нажмите Install и перезапустите IDE при необходимости. После установки новый пункт меню Analyze → Statistic станет доступен. При запуске плагин проанализирует проект и отобразит подробную статистику в виде таблиц и графиков.

Плагин предоставляет разбивку статистики по:

Языкам программирования.

Типам файлов.

Авторам (если проект использует систему контроля версий).

Модулям и пакетам.

Плагин MetricsReloaded — для тех, кто хочет глубокого анализа сложности кода:

Установите плагин через File → Settings → Plugins → Marketplace , найдя "MetricsReloaded". После установки перейдите в Analyze → Calculate Metrics . Выберите нужные метрики из обширного списка (включая LOC, SLOC, цикломатическую сложность). Определите область анализа (пакет, класс, метод, проект). Получите результаты в табличном виде с возможностью экспорта.

Плагин Основные возможности Уникальные особенности Подходит для Statistic Подсчёт LOC, визуализация, распределение по авторам Анализ истории изменений кода Командная разработка, отчётность MetricsReloaded Широкий спектр метрик качества кода Детальный анализ цикломатической сложности Оценка технического долга, рефакторинг CodeMetrics Интеграция метрик прямо в редактор Визуальная индикация сложных участков Разработка с постоянным контролем качества SonarLint Анализ качества и объема, интеграция с SonarQube Проверка на соответствие стандартам в реальном времени Корпоративные проекты со строгими стандартами

Мария Калинина, ведущий инженер по качеству В нашем проекте мы столкнулись с постоянным ростом времени на компиляцию и развёртывание. Несмотря на оптимизацию процессов сборки, задержки только увеличивались. Используя плагин Statistic, мы обнаружили, что один из недавно переработанных модулей вырос с 5000 до 50000 строк кода за полгода, причём 60% этого объема составляли автоматически сгенерированные, но неоптимальные маппинги для ORM. Мы заменили генератор маппингов и оптимизировали структуру данных, что сократило объем кода на 70% и уменьшило время сборки на 40%. Без точного инструмента для подсчета и анализа кода мы бы продолжали искать проблему совсем не там.

Настройка и фильтрация при подсчете кода в проектах

Точный подсчет строк кода требует правильной настройки фильтрации. Без неё вы рискуете получить искаженные данные, включающие сгенерированный код, тесты, комментарии или сторонние библиотеки. 🧹

Вот ключевые аспекты настройки подсчета строк:

1. Определите, какие строки считать

Физические строки (LOC) — общее количество строк, включая пустые и комментарии.

— общее количество строк, включая пустые и комментарии. Логические строки (SLOC) — только строки с исполняемым кодом.

— только строки с исполняемым кодом. Комментарии — документация и пояснения.

— документация и пояснения. Пустые строки — важны для читабельности кода.

2. Настройте исключения файлов и директорий

Большинство плагинов позволяют исключить из подсчёта:

Сгенерированный код (обычно в папках типа build , dist , target ).

, , ). Тестовые директории (например, test , spec ).

, ). Сторонние библиотеки (папки node_modules , vendor ).

, ). Бинарные и медиа файлы.

Конфигурационные файлы.

Для плагина Statistic это настраивается через Analyze → Statistic → Configure , где можно задать шаблоны включения и исключения файлов.

3. Настройте фильтрацию по типам файлов

Точная статистика часто требует разбивки по типам файлов:

Исходный код на разных языках (Java, Kotlin, JavaScript и др.).

Шаблоны и разметка (HTML, XML, JSP).

Стили (CSS, SCSS).

Скрипты сборки и конфигурации.

4. Учитывайте форматирование кода

Стиль кодирования влияет на количество строк:

Открывающая фигурная скобка на новой строке или в конце предыдущей.

Разрыв длинных строк.

Группировка импортов.

Для получения консистентных метрик стоит применить автоформатирование перед подсчетом или использовать логические строки кода.

5. Сохраняйте настройки для регулярного использования

Большинство плагинов позволяют сохранять конфигурации фильтрации. Это особенно важно для:

Регулярных отчетов.

Сравнения результатов во времени.

Единообразного анализа разных проектов.

Для MetricsReloaded профили настройки можно сохранить через Analyze → Calculate Metrics → Edit Profiles .

Интеграция метрик кода с системами отслеживания задач

Изолированные метрики кода имеют ограниченную ценность. Настоящая сила аналитики проявляется при интеграции данных о коде с системами управления задачами и проектами. 📈

Интеграция метрик кода с системами отслеживания задач позволяет:

Сопоставлять объем кода с затраченным временем.

Анализировать продуктивность команды в различных типах задач.

Выявлять области, требующие рефакторинга.

Улучшать процесс оценки задач.

Автоматизировать отчетность для заинтересованных сторон.

Вот несколько подходов к интеграции метрик кода из IntelliJ IDEA с системами трекинга задач:

1. Экспорт данных для ручного анализа

Самый простой подход — регулярный экспорт метрик и их сопоставление с данными из системы трекинга:

Экспортируйте метрики из плагина (например, Statistic поддерживает экспорт в CSV). Выгрузите данные о задачах из вашей системы (Jira, YouTrack, Asana). Используйте Excel или специализированные инструменты для сопоставления и анализа.

2. Использование API для автоматизации

Многие системы трекинга задач предоставляют API для интеграции:

Создайте скрипт, который будет запускать анализ кода (через командную строку). Извлекайте метрики и отправляйте их в систему трекинга через API. Настройте регулярное выполнение скрипта (например, после каждого коммита или сборки).

3. Использование специализированных инструментов интеграции

Некоторые инструменты созданы специально для объединения метрик кода с трекингом задач:

SonarQube — может интегрироваться как с IntelliJ IDEA через SonarLint, так и с Jira.

— может интегрироваться как с IntelliJ IDEA через SonarLint, так и с Jira. TeamCity — сервер непрерывной интеграции с богатыми возможностями анализа кода и интеграцией с YouTrack.

— сервер непрерывной интеграции с богатыми возможностями анализа кода и интеграцией с YouTrack. Jenkins с плагинами для анализа кода и интеграции с системами трекинга.

4. Автоматизация отчетности через webhook'и

Многие системы поддерживают webhook'и для автоматической реакции на события:

Настройте анализ кода как часть процесса CI/CD. Настройте webhook, который будет срабатывать при завершении анализа. Обработчик webhook'а может обновлять информацию в задачах.

5. Интеграция с Git и системой трекинга

Связывайте метрики кода с конкретными задачами через коммиты:

Используйте номера задач в сообщениях коммитов (например, "PROJ-123: Implement user authentication"). Анализируйте изменения кода в контексте этих коммитов. Связывайте метрики с соответствующими задачами.

Примеры интеграции для конкретных систем:

Для Jira:

Используйте плагин "Code Metrics for Jira" для отображения метрик прямо на доске.

Интегрируйте SonarQube с Jira для автоматического обновления метрик.

Используйте Jira API для обновления пользовательских полей с метриками кода.

Для YouTrack:

Используйте интеграцию с TeamCity для автоматического отслеживания метрик.

Создавайте пользовательские отчеты, комбинирующие данные о коде и задачах.

Настройте автоматические workflow для обновления статусов на основе метрик.