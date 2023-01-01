ОГЭ по английскому: 10 проверенных методов для высокого балла

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методики для обучения студентов Подготовка к ОГЭ по английскому языку часто вызывает трепет у девятиклассников, но этот экзамен вполне преодолим при правильном подходе. За 12 лет работы с сотнями учеников я собрал методики, которые действительно работают и позволяют не просто сдать экзамен, но и получить высокие баллы даже тем, кто изначально сомневался в своих силах. В этой статье я делюсь 10 проверенными способами подготовки, которые помогли моим ученикам превратить страх перед ОГЭ в уверенность и добиться желаемых результатов. 📚✅

Что включает ОГЭ по английскому: структура и особенности

ОГЭ по английскому языку — это комплексный экзамен, проверяющий четыре основных навыка: аудирование, чтение, письмо и говорение. Понимание структуры экзамена — первый шаг к успешной подготовке.

Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть включает разделы аудирования, чтения и письма, а устная часть проверяет навыки говорения. Общая продолжительность письменной части — 120 минут, устной — 15 минут.

Раздел Количество заданий Максимальный балл Время выполнения Аудирование 11 15 30 минут Чтение 8 13 30 минут Грамматика и лексика 20 20 30 минут Письмо 1 10 30 минут Говорение 3 15 15 минут

Особенности ОГЭ по английскому, которые нужно учитывать:

Жесткие временные рамки для каждого раздела

Необходимость переноса ответов в специальный бланк

Задания разного формата (выбор из нескольких вариантов, краткий ответ, развернутый ответ)

Устная часть записывается на аудионоситель

Критерии оценивания письма и говорения включают не только содержание, но и языковое оформление

Понимание специфики экзамена поможет правильно расставить приоритеты при подготовке и избежать типичных ошибок. 🎯

Эффективные методы подготовки к письменной части ОГЭ

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Моя ученица Маша пришла ко мне за три месяца до ОГЭ в полной панике. "Я никогда не писала письма на английском и не понимаю, как справиться с аудированием", — жаловалась она. Мы начали с анализа демоверсий экзамена и создания структурированного плана. Для аудирования мы использовали технику "5 минут ежедневного погружения" — каждый день Маша слушала короткие аудиозаписи и выполняла задания к ним. Для раздела письма мы разработали шаблоны и отрабатывали их, постепенно сокращая время написания. Через две недели Маша уже могла написать личное письмо за 20 минут. Особый прорыв произошел, когда мы стали практиковать самопроверку: Маша сама находила свои ошибки, используя разработанный нами чек-лист. К экзамену она подошла уверенно и получила 57 баллов из 70 возможных!

Подготовка к письменной части требует системного подхода. Вот 5 проверенных методов, которые помогут освоить каждый раздел:

1. Аудирование: метод постепенного усложнения

Начинайте с коротких записей (1-2 минуты) и постепенно увеличивайте длительность

Практикуйте прослушивание различных акцентов (британский, американский, австралийский)

Используйте технику "предсказания содержания" — прочитайте вопросы и предположите, о чем будет запись

Тренируйтесь делать заметки во время прослушивания

Слушайте английскую речь ежедневно (подкасты, видео, песни) для "настройки уха"

2. Чтение: метод активного взаимодействия с текстом

Используйте технику "skimming" (беглый просмотр) для общего понимания

Применяйте "scanning" (сканирование) для поиска конкретной информации

Практикуйте выделение ключевых слов в вопросах и поиск синонимов в тексте

Читайте тексты разных жанров (новости, блоги, научные статьи)

Анализируйте структуру текстов: введение, основная часть, заключение

3. Грамматика и лексика: метод тематических блоков

Разделите материал на тематические блоки (времена, модальные глаголы, словообразование)

Составьте таблицы и схемы для систематизации правил

Используйте мнемонические приемы для запоминания исключений

Практикуйте выполнение заданий с ограничением по времени

Ведите собственный словарь часто используемых в экзамене слов

4. Письмо: метод шаблонов и расширения

Изучите структуру и формат личного письма

Освойте стандартные фразы для начала и завершения письма

Создайте банк вопросов и ответов на типичные темы

Тренируйтесь писать письмо за 20-25 минут

Регулярно практикуйте самопроверку по критериям оценивания

5. Интегрированная подготовка: метод имитации экзамена

Регулярно выполняйте полные варианты экзамена в условиях, приближенных к реальным

Анализируйте свои ошибки и уделяйте больше внимания проблемным разделам

Практикуйтесь в переносе ответов в бланки

Отрабатывайте стратегии распределения времени

Попробуйте решать задания в разном порядке, чтобы найти оптимальный для вас

Эти методы помогут не просто подготовиться к формату экзамена, но и развить языковые навыки, которые будут полезны в дальнейшем изучении английского языка. 💡

Секреты успешной сдачи устной части экзамена

Устная часть ОГЭ по английскому языку часто вызывает наибольшее беспокойство у учеников. Однако при правильной подготовке этот раздел может стать вашим конкурентным преимуществом. Устная часть состоит из трех заданий:

Чтение текста вслух Условный диалог-расспрос (ответы на вопросы) Тематическое монологическое высказывание с опорой на план

Рассмотрим эффективные стратегии для каждого задания:

Задание 1: Мастерство выразительного чтения

Тренируйте произношение сложных звуков, особенно тех, которых нет в русском языке (th, w, r)

Обратите внимание на интонационные модели: понижение тона в конце утвердительных предложений и повышение в вопросах

Практикуйте чтение вслух с записью на диктофон и последующим анализом

Особое внимание уделяйте словам с "немыми" буквами (knight, psychology, island)

Отработайте правильное ударение в многосложных словах (development, opportunity, necessary)

Задание 2: Искусство точных ответов

Запомните структуру полных ответов на разные типы вопросов

Тренируйтесь давать развернутые, но лаконичные ответы (2-3 предложения)

Подготовьте фразы-заполнители для выигрыша времени (Well, actually..., To be honest..., Let me think...)

Освойте технику перефразирования вопроса в ответе

Практикуйте ответы на вопросы с ограничением по времени (40 секунд на вопрос)

Задание 3: Структурированный монолог

Изучите типовые темы монологов и подготовьте план ответа для каждой

Используйте технику "строительных блоков": введение, основная часть с 3-4 пунктами, заключение

Освойте связующие слова и фразы (firstly, moreover, in addition, finally)

Тренируйтесь говорить непрерывно 1,5-2 минуты по таймеру

Подготовьте универсальные фразы для начала и завершения монолога

Андрей Соколов, методист по подготовке к языковым экзаменам

Работая с группой из 15 учеников, я заметил, что большинство испытывает страх перед устной частью экзамена. Дмитрий, один из самых способных учеников, буквально терялся, когда нужно было говорить вслух. Мы разработали для него особый "режим иммерсии" — каждый день он записывал на диктофон 5-минутный монолог на заданную тему, а затем анализировал запись. Прорыв произошел, когда мы начали практиковать ролевые игры: Дмитрий выступал то в роли экзаменатора, то в роли экзаменуемого. Через месяц такой практики его речь стала более плавной и уверенной. На экзамене Дмитрий получил максимальный балл за устную часть и потом признался: "Когда я услышал задание, то даже обрадовался — я столько раз это проговаривал, что ответ пошел автоматически". Ключевой урок: преодоление языкового барьера требует регулярной практики в условиях, приближенных к стрессовым.

Дополнительные рекомендации для успешной сдачи устной части:

Запишите образцовые ответы на диктофон и регулярно прослушивайте их

Практикуйтесь с партнером по подготовке, меняясь ролями экзаменуемого и экзаменатора

Проводите "экзаменационные симуляции" в незнакомой обстановке

Выработайте техники управления волнением (глубокое дыхание, визуализация успеха)

Подготовьте "аварийные" фразы на случай, если забыли слово или потеряли мысль

Устная часть — это возможность продемонстрировать ваши коммуникативные навыки. При правильной подготовке она может стать самым сильным разделом вашего экзамена! 🎤

Оптимальный график и стратегии распределения времени

Эффективная подготовка к ОГЭ по английскому языку невозможна без грамотного планирования времени. Правильно составленный график позволяет охватить все аспекты экзамена и избежать стресса от попыток выучить всё в последний момент.

Долгосрочная подготовка (6-12 месяцев до экзамена)

Период Основной фокус Рекомендуемый режим 6-12 месяцев до ОГЭ Систематизация базовых знаний 3-4 часа в неделю 3-6 месяцев до ОГЭ Отработка отдельных навыков 5-6 часов в неделю 1-3 месяца до ОГЭ Интенсивная практика полных тестов 8-10 часов в неделю Последний месяц Отработка проблемных зон и тайм-менеджмент 10-12 часов в неделю

Недельное планирование подготовки

Оптимальное распределение навыков в течение недели:

Понедельник: аудирование (40 минут) + грамматика (30 минут)

Вторник: чтение (40 минут) + лексика (30 минут)

Среда: письмо (40 минут) + аудирование (30 минут)

Четверг: говорение (40 минут) + грамматика (30 минут)

Пятница: полный тест по одному из разделов (60 минут)

Суббота: обзор и работа над ошибками (60-90 минут)

Воскресенье: отдых или легкая практика (просмотр фильма на английском, чтение)

Стратегии эффективного распределения времени

Метод интервальных повторений Используйте систему Лейтнера или приложения для интервальных повторений (Anki, Quizlet) для запоминания лексики. Этот метод основан на повторении материала через оптимальные промежутки времени, что значительно повышает запоминание. Техника "помидора" Работайте сосредоточенно 25 минут, затем делайте 5-минутный перерыв. После четырех таких циклов устраивайте длительный перерыв (15-30 минут). Эта техника помогает поддерживать высокую концентрацию внимания. Стратегия "сэндвича" Чередуйте сложные и легкие задания. Например, после работы над грамматикой (сложное) переходите к прослушиванию английской песни с текстом (легкое). Это помогает поддерживать мотивацию и предотвращает выгорание. Метод "микродозирования" Включайте английский язык в повседневную жизнь: меняйте язык интерфейса на телефоне, слушайте подкасты по дороге в школу, используйте стикеры с английскими словами в комнате. Техника "полного погружения" Выделяйте один день в неделю (например, субботу) для полного погружения в английский язык: общайтесь только на английском, смотрите видео, читайте и пишите на английском языке.

Организация подготовки в последний месяц перед экзаменом

Выполняйте не менее двух полных вариантов ОГЭ в неделю с хронометрированием

Отводите 1-2 дня на детальный анализ ошибок и повторение соответствующего материала

Практикуйте устную часть с записью на диктофон и последующим анализом 2-3 раза в неделю

Составьте список часто допускаемых ошибок и регулярно просматривайте его

За 3-5 дней до экзамена перейдите в режим поддержания формы: сократите интенсивность, но продолжайте регулярно практиковаться

Ключ к успешной подготовке — это баланс между систематичностью и гибкостью. Регулярная практика с постепенным увеличением нагрузки поможет достичь наилучших результатов без выгорания и стресса. 📆

Ресурсы и материалы для самостоятельной подготовки

Правильно подобранные ресурсы значительно повышают эффективность самостоятельной подготовки к ОГЭ по английскому языку. Я собрал проверенные источники, которые помогут охватить все аспекты экзамена.

Официальные материалы ФИПИ

Демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ текущего года

Открытый банк заданий на сайте ФИПИ

Методические рекомендации для учителей от ФИПИ

Учебно-методические материалы для председателей и членов предметных комиссий

Учебники и пособия

"ОГЭ. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты" под ред. Е.А. Солововой

"ОГЭ. Английский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся" Веселовой Ю.С.

"Грамматика. Сборник упражнений" Ю.Б. Голицынского

"Тренировочные задания для подготовки к ОГЭ по английскому языку" Музлановой Е.С.

"Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ" Омельяненко В.И.

Онлайн-ресурсы для развития языковых навыков

Для аудирования: BBC Learning English, Podcast in English, British Council Learning English

News in Levels, Breaking News English, National Geographic Learning Для грамматики и лексики: British Council Grammar, Grammarly Blog, Quizlet

Write & Improve от Cambridge English, MyEnglishTeacher.eu Для говорения: Tandem, HelloTalk, Cambly

Для регулярной практики: Duolingo, Lingualeo, Memrise

Anki, Quizlet, Wordable Для грамматики: English Grammar in Use, Grammar Up

ELSA Speak, Sounds: Pronunciation App

YouTube-каналы с полезным контентом

English with Lucy — для работы над произношением и грамматикой

BBC Learning English — для развития всех языковых навыков

engVid — уроки от разных преподавателей по всем аспектам языка

English Jade — для работы над акцентом и произношением

English with Jennifer — для грамматики и разговорных навыков

Как оптимально использовать ресурсы

Начните с официальных материалов ФИПИ для понимания формата и требований экзамена Используйте учебники и пособия для систематической подготовки по всем разделам Дополняйте основную подготовку онлайн-ресурсами для развития отдельных навыков Внедрите мобильные приложения в повседневную жизнь для регулярной практики Смотрите YouTube-уроки для разъяснения сложных тем и дополнительной практики

Важно помнить, что качество подготовки важнее количества используемых материалов. Выберите 3-5 основных ресурсов и работайте с ними регулярно, постепенно добавляя новые источники по мере необходимости.

Для самостоятельной оценки прогресса используйте онлайн-тесты с автоматической проверкой и регулярно выполняйте полные варианты экзаменационных заданий с хронометражем. Это позволит отслеживать рост ваших навыков и корректировать план подготовки при необходимости. 📚