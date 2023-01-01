Vertical-align: middle в CSS – почему не работает и как центрировать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для веб-разработчиков, особенно начинающих и промежуточных, которые сталкиваются с проблемами вертикального выравнивания в CSS.

Для студентов и учащихся, изучающих веб-разработку и желающих понять тонкости CSS.

Для веб-дизайнеров, ищущих эффективные способы решения задач по верстке и выравниванию элементов. Вы когда-нибудь ломали голову над тем, почему vertical-align: middle никак не хочет центрировать содержимое div или span? Бесконечные попытки, бессмысленные эксперименты, а элементы упорно остаются на своих местах. Это не ваша ошибка! Просто у CSS есть свои тайные правила, которые не всегда очевидны. В этой статье я раскрою все карты и объясню, почему вертикальное выравнивание работает не так, как вы ожидаете, и как действительно решить эту головоломку. 🧩

Как работает vertical-align и почему он "не слушается"

Свойство vertical-align — одно из самых непонятных в CSS. Многие разработчики пытаются использовать его для центрирования содержимого блочных элементов и удивляются, когда ничего не происходит. Проблема в том, что это свойство работает совсем не так, как кажется на первый взгляд. 🤔

Ключевой момент: vertical-align применяется только к inline и inline-block элементам. Оно определяет их позицию относительно строки текста (line box), в которой они находятся, а не относительно родительского блока!

Что происходит на самом деле Чего ожидает разработчик Выравнивает inline-элемент относительно строки текста Выравнивает содержимое по центру блока Влияет на положение самого элемента в строке Влияет на положение содержимого внутри элемента Работает как text-align, но по вертикали для строчных элементов Работает как center в flex или grid

Анатолий Петров, фронтенд-разработчик Однажды я потратил почти полдня, пытаясь выровнять иконки рядом с текстом в навигационном меню. Добавил vertical-align: middle к span с иконкой и... ничего не произошло. Иконки оставались немного смещенными вниз. Я пробовал разные значения — top , bottom , даже конкретные пиксели. Результат менялся, но никогда не был идеальным. Только когда я понял, что vertical-align выравнивает элемент относительно базовой линии текста (которая находится внизу букв, не считая "хвостиков" букв вроде y, j), я смог правильно подобрать значение. Оказывается, нужно было учитывать размер шрифта, line-height и другие параметры, влияющие на положение этой самой базовой линии!

Поэтому когда вы применяете vertical-align: middle к div (который является блочным элементом по умолчанию), это свойство просто игнорируется. А когда применяете к span (строчному элементу), он выравнивается относительно текста рядом, а не родительского контейнера.

Еще один важный момент: значение middle означает выравнивание по середине строчных букв (x-height), а не по центру всей строки! Это тонкое, но очень важное отличие.

Различие между inline и block элементами в CSS

Чтобы понять, почему vertical-align ведет себя так, а не иначе, важно четко понимать различия между inline и block элементами в CSS. Именно от типа элемента зависит, какие свойства к нему применимы. 📐

Block-элементы (div, p, h1-h6, section и т.д.):

(div, p, h1-h6, section и т.д.): Занимают всю доступную ширину родителя

Создают новую строку до и после себя

Могут содержать другие блочные и строчные элементы

Принимают свойства width, height, margin, padding со всех сторон

НЕ реагируют на vertical-align

Inline-элементы (span, a, strong, em и т.д.):

(span, a, strong, em и т.д.): Занимают только необходимое для содержимого пространство

Не создают новых строк (располагаются "в потоке" текста)

Не могут содержать блочные элементы

Игнорируют свойства width и height

Принимают только горизонтальные margin и padding

Реагируют на vertical-align

Inline-block элементы (комбинация через display: inline-block):

(комбинация через display: inline-block): Располагаются в строке как inline-элементы

Внутри ведут себя как block-элементы

Принимают свойства width, height, margin и padding со всех сторон

Реагируют на vertical-align

Именно поэтому vertical-align: middle не работает для div — по умолчанию это блочный элемент. Для span (строчного элемента) оно работает, но лишь в контексте строки текста, а не как способ центрирования содержимого.

Екатерина Соколова, веб-дизайнер Когда я только начинала верстать, у меня был проект с каталогом товаров, где изображения должны были быть выровнены по центру ячейки. Я обернула изображения в div, добавила vertical-align: middle и была уверена, что всё будет идеально. Каково же было мое разочарование, когда ничего не изменилось! После нескольких часов экспериментов я случайно изменила display родительского элемента на table-cell — и внезапно vertical-align заработал! Это был момент просветления: я поняла, что свойства CSS работают по-разному в зависимости от контекста отображения элемента. Сейчас я всегда помню: прежде чем применять любое свойство, нужно чётко понимать, к какому типу элементов оно применимо и в каком контексте работает.

Типичные ошибки при использовании vertical-align: middle

Работая с начинающими разработчиками, я постоянно вижу одни и те же ошибки при попытках использовать vertical-align . Давайте разберем самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Применение к блочным элементам. Как мы уже выяснили, vertical-align не работает с div и другими блочными элементами в их стандартном состоянии. Применение к родительскому элементу. Многие пытаются задать vertical-align родителю, ожидая, что дочерние элементы выровняются. На самом деле нужно применять свойство именно к тому элементу, который нужно выровнять. Игнорирование контекста строки. Vertical-align работает в контексте строки текста. Если рядом нет текста или других inline-элементов, результат может быть неожиданным. Неправильное понимание значения "middle". Как мы обсуждали, "middle" – это не геометрический центр, а выравнивание по середине строчных букв. Игнорирование box-sizing. Расчет размеров и позиционирование элементов зависят от модели box-sizing, которая может влиять на итоговое положение.

Вот типичный код с ошибкой и его исправленная версия:

CSS Скопировать код /* Неправильно – не сработает */ .container { height: 200px; vertical-align: middle; /* Применено к блочному элементу */ } /* Правильно для изображения внутри span */ .container { line-height: 200px; /* Задаем высоту строки */ } .container img { vertical-align: middle; /* Применено к элементу внутри строки */ }

Еще одна распространенная ошибка — ожидание, что vertical-align будет работать как в программах для вёрстки документов (Word, InDesign). В CSS эта концепция работает совсем иначе. 🔄

Правильные способы применения vertical-align для span

Теперь, когда мы знаем, почему vertical-align: middle не всегда работает так, как ожидается, давайте обсудим правильные способы его применения для строчных элементов, таких как span. 🎯

Основное правило: vertical-align для span и других inline-элементов работает только в контексте строки текста. Вот несколько рабочих сценариев:

Выравнивание иконки относительно текста:

HTML Скопировать код <span>Текст <img src="icon.png" style="vertical-align: middle"></span>

Выравнивание внутри table-cell:

HTML Скопировать код <div style="display: table-cell; vertical-align: middle"><span>Текст</span></div>

С использованием line-height:

HTML Скопировать код <div style="line-height: 100px"><span style="vertical-align: middle">Текст</span></div>

Для центрирования одиночных span или изображений в контейнере, можно использовать следующий трюк:

CSS Скопировать код .container { line-height: 200px; /* Высота контейнера */ text-align: center; } .container span { display: inline-block; vertical-align: middle; line-height: normal; /* Сбрасываем line-height для содержимого */ }

Контекст Работает vertical-align? Примечания span внутри обычного div Частично Выравнивается относительно текстовой строки, не центрируется в контейнере span с display: inline-block Да Может принимать размеры и выравниваться по vertical-align span внутри display: table-cell Да Один из самых надежных способов центрирования span внутри flex-контейнера Нет Свойство игнорируется, используйте align-items вместо него

Помните, что в современной верстке существуют более эффективные способы вертикального центрирования, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Однако знание правильного применения vertical-align по-прежнему полезно, особенно для работы с текстом и встроенными элементами. 💡

Современные альтернативы для вертикального центрирования

Если ваша цель — просто выровнять содержимое по центру вертикально, существуют гораздо более простые и надежные способы, чем vertical-align . Современные CSS-технологии предлагают элегантные решения этой некогда сложной задачи. 🚀

Вот наиболее эффективные подходы:

Flexbox — самый популярный и удобный способ:

CSS Скопировать код .container { display: flex; align-items: center; /* Вертикальное центрирование */ justify-content: center; /* Опционально – горизонтальное центрирование */ height: 200px; }

CSS Grid — мощное решение, особенно для сложных макетов:

CSS Скопировать код .container { display: grid; place-items: center; /* Центрирование по вертикали и горизонтали */ height: 200px; }

Позиционирование с transform — работает практически везде:

CSS Скопировать код .container { position: relative; height: 200px; } .centered { position: absolute; top: 50%; left: 50%; /* Опционально – для горизонтального центрирования */ transform: translate(-50%, -50%); }

Display table — старый, но все еще работающий метод:

CSS Скопировать код .container { display: table; height: 200px; width: 100%; } .centered { display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; /* Опционально */ }

Сравнение этих подходов:

Метод Поддержка браузерами Сложность Гибкость Рекомендуется для Flexbox Отличная (IE11+) Низкая Высокая Большинства современных проектов CSS Grid Хорошая (IE требует префиксов) Средняя Очень высокая Сложных макетов и сеток Transform Отличная (с префиксами для старых браузеров) Низкая Средняя Случаев, когда нужна максимальная совместимость Table Превосходная (включая IE8+) Низкая Низкая Проектов, требующих поддержки очень старых браузеров

В 2023 году я бы рекомендовал использовать Flexbox или Grid для большинства проектов. Они не только решают проблему вертикального центрирования, но и предоставляют гораздо больше возможностей для создания гибких и адаптивных макетов. 📱

Интересно, что даже после появления этих современных технологий, понимание того, как работает vertical-align , остается важным навыком для фронтенд-разработчика. Это помогает лучше понять модель отображения CSS и избежать распространенных ловушек при работе со строчными элементами.