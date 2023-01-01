Глагол Have: все значения и контексты употребления в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Начинающие переводчики
Преподаватели английского языка
Трёхбуквенное слово "have" — настоящий лингвистический хамелеон английского языка. Оно способно трансформироваться из простого "иметь" во множество неожиданных значений, сбивая с толку начинающих переводчиков и студентов. Мой студент однажды перевел фразу "I have to go" как "У меня есть идти" — классическая ошибка! Давайте разберём этот глагол-трансформер и научимся безошибочно определять его значение в любом контексте. 🔍 Ведь правильный перевод "have" может стать вашим козырем в общении на английском.
Основные значения слова Have при переводе на русский
Глагол "have" считается одним из самых частотных в английском языке. Его базовое значение — "иметь" или "обладать", но этим значения далеко не ограничиваются. В зависимости от контекста этот маленький глагол может передавать десятки различных смыслов.
|Значение
|Пример
|Перевод на русский
|Обладание
|She has a new car.
|У неё есть новая машина.
|Состояние
|I have a headache.
|У меня болит голова.
|Опыт
|We had a great time.
|Мы отлично провели время.
|Потребление
|Let's have lunch.
|Давай пообедаем.
|Обязательство
|I have to finish this project.
|Я должен закончить этот проект.
|Событие
|We're having a party.
|Мы устраиваем вечеринку.
|Рождение
|She had twins last year.
|Она родила близнецов в прошлом году.
Важно понимать, что перевод "have" часто зависит от существительного, с которым оно используется. В русском языке мы применяем разные глаголы для описания одних и тех же действий, что делает прямой дословный перевод невозможным.
Интересно, что в разных вариантах английского (британском, американском, австралийском) могут встречаться некоторые различия в использовании "have", хотя основные значения остаются неизменными. 🌎
Анна Ковалева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке со взрослыми начинающими я попросила перевести фразу "I have a dog". Все справились без проблем: "У меня есть собака". Затем я показала фразу "I have breakfast at 7 am". Половина группы перевела это как "У меня есть завтрак в 7 утра", что технически не является ошибкой, но звучит неестественно. Я объяснила, что с приёмами пищи глагол "have" переводится как "есть", "принимать пищу", "завтракать". Это был переломный момент для многих студентов – они осознали, что один и тот же глагол может требовать разных переводов в зависимости от контекста. С тех пор я всегда начинаю объяснение глагола "have" с этого примера, и он неизменно производит впечатление на учащихся.
Перевод Have в функции основного глагола
Когда "have" выступает в роли основного глагола, он является смысловым центром предложения и несёт основную семантическую нагрузку. В этой роли у него есть несколько ключевых функций, каждая из которых влияет на перевод.
- Владение и обладание: "I have three sisters" — "У меня три сестры"
- Характеристики и черты: "She has blue eyes" — "У неё голубые глаза"
- Взаимоотношения: "Do you have any children?" — "У вас есть дети?"
- Действия и процессы: "We're having a meeting tomorrow" — "Завтра у нас будет собрание" / "Завтра мы проводим собрание"
- Испытание чувств: "I have doubts about this plan" — "У меня есть сомнения насчёт этого плана"
- Болезни и состояния: "He has a cold" — "Он простужен" / "У него простуда"
Обратите внимание, что в английском языке конструкция с "have" часто используется там, где в русском мы применяем другие глаголы или конструкции. Например, "to have a shower" переводится как "принять душ", а не "иметь душ". 🚿
При переводе важно учитывать, что формы Present Simple для "have" в британском и американском английском различаются:
|Лицо
|Британский английский
|Американский английский
|Перевод
|I
|I have/I've got
|I have
|У меня есть
|You
|You have/You've got
|You have
|У тебя/у вас есть
|He/She/It
|He has/He's got
|He has
|У него есть
|We
|We have/We've got
|We have
|У нас есть
|They
|They have/They've got
|They have
|У них есть
Структура "have got" более характерна для британского варианта английского и часто используется в значении обладания. При переводе на русский различий между "have" и "have got" практически нет — оба варианта переводятся как "иметь" или конструкцией "у меня есть".
Перевод Have как вспомогательного глагола
В роли вспомогательного глагола "have" используется для образования совершенных времён (Perfect Tenses) и не переводится на русский язык отдельно. Вместо этого передаётся значение всей временной формы.
- Present Perfect: "I have finished my work" — "Я закончил свою работу"
- Past Perfect: "She had left before I arrived" — "Она ушла до моего прихода"
- Future Perfect: "They will have completed the project by next week" — "Они завершат проект к следующей неделе"
- Present Perfect Continuous: "We have been waiting for an hour" — "Мы ждём уже час"
- Past Perfect Continuous: "He had been working all night" — "Он работал всю ночь"
В этой роли "have" выступает в качестве грамматического инструмента и его основная функция — указывать на завершённость действия или на связь прошлого с настоящим. 🔄
Вот несколько советов для определения, когда "have" является вспомогательным глаголом:
- После "have" стоит причастие прошедшего времени (третья форма глагола)
- Форма "have" меняется в зависимости от лица и числа в Present Perfect (has для 3-го лица ед. числа)
- В вопросах вспомогательный глагол "have" выносится перед подлежащим
- В отрицаниях после "have" следует частица "not"
Игорь Соколов, переводчик технической литературы Работая над переводом инструкции к программному обеспечению, я столкнулся с предложением "The system has been running for 48 hours without interruption". Мой коллега-новичок перевёл эту фразу как "Система имеет работу в течение 48 часов без прерывания", дословно переведя "has been" как "имеет". Я объяснил, что здесь "has been" — это часть грамматической конструкции Present Perfect Continuous, которая показывает, что действие началось в прошлом и продолжается до настоящего момента. Правильный перевод: "Система работает без перерыва уже 48 часов". Этот случай показал мне, насколько важно понимать функцию "have" в предложении. Неправильный анализ этого глагола может полностью изменить смысл высказывания и привести к серьёзным ошибкам в переводе.
Идиомы и устойчивые выражения с глаголом Have
Глагол "have" — настоящая золотая жила идиоматических выражений в английском языке. Эти устойчивые сочетания часто невозможно перевести дословно, и понимание их значений значительно обогатит ваш словарный запас. 💎
Рассмотрим некоторые распространённые идиомы и их переводы:
- To have a ball — отлично проводить время, веселиться
- To have a bone to pick with someone — иметь претензии к кому-то, хотеть выяснить отношения
- To have a heart of gold — иметь золотое сердце, быть очень добрым
- To have an axe to grind — иметь личную заинтересованность, свои счёты
- To have butterflies in one's stomach — испытывать волнение, нервничать (буквально "иметь бабочек в животе")
- To have cold feet — испугаться, струсить (перед важным событием)
- To have egg on one's face — оказаться в неловком положении
- To have one's head in the clouds — витать в облаках, быть мечтателем
- To have the last laugh — посмеяться последним, восторжествовать
Особенно трудными для перевода являются выражения, где "have" сочетается с существительными для обозначения действий:
- To have a look — взглянуть
- To have a chat — поболтать
- To have a try — попробовать
- To have a shower — принять душ
- To have a rest — отдохнуть
- To have a think — подумать
- To have a go — попытаться
Устойчивые выражения с глаголом "have" часто включают идиоматические значения, которые невозможно вывести из отдельных слов. При переводе важно передать общий смысл выражения, а не его дословное значение.
Например, выражение "to have a word with someone" буквально переводится как "иметь слово с кем-то", но на самом деле означает "поговорить с кем-то, обычно коротко и по делу". А фраза "to have something to do with" переводится как "иметь отношение к чему-то" или "быть связанным с чем-то".
Контексты использования Have в повседневной речи
В повседневном общении "have" используется в разнообразных контекстах, и понимание этих ситуаций поможет вам правильно интерпретировать и переводить английскую речь. Рассмотрим наиболее распространённые случаи использования этого глагола. 👥
- Семейные отношения: "I have two brothers and a sister" — "У меня два брата и сестра"
- Работа и бизнес: "We had a productive meeting yesterday" — "Вчера у нас было продуктивное совещание"
- Здоровье и самочувствие: "I have a sore throat" — "У меня болит горло"
- Планы и расписание: "We have classes every Tuesday" — "У нас занятия каждый вторник"
- Еда и напитки: "Let's have coffee sometime" — "Давай как-нибудь выпьем кофе"
- Досуг и развлечения: "We're having a party this weekend" — "В эти выходные мы устраиваем вечеринку"
- Опыт и переживания: "I've never had such an amazing experience" — "У меня никогда не было такого удивительного опыта"
Интересно, что в разговорной речи "have" часто сокращается до 've в сочетании с личными местоимениями: I've, you've, we've, they've. В третьем лице единственного числа "has" может сокращаться до 's: he's, she's, it's (хотя это сокращение совпадает с сокращением от "is").
Вот примеры типичных разговорных фраз с "have" и их перевод:
|Английская фраза
|Контекст использования
|Перевод на русский
|Have a good day!
|Прощание
|Хорошего дня!
|I haven't got a clue.
|Выражение незнания
|Понятия не имею.
|Have it your way.
|Уступка в споре
|Пусть будет по-твоему.
|I've had enough!
|Выражение досады
|С меня достаточно!
|Have you heard about...?
|Начало разговора о новостях
|Ты слышал о...?
|Let's have a drink.
|Предложение
|Давай выпьем.
Важно отметить, что в разговорном английском конструкции с "have got" очень популярны, особенно в британском варианте языка. Они могут заменять простое "have" в значении обладания: "I've got a new phone" вместо "I have a new phone" (У меня новый телефон).
Для правильного перевода важно улавливать нюансы контекста и понимать, в каком значении используется глагол "have" в конкретной ситуации. С опытом это становится всё более интуитивным процессом. 🧠
Глагол "have" — это ключ к множеству дверей в английском языке. Правильно распознавая его функцию и значение в каждом контексте, вы сможете точно перевести практически любое высказывание. Помните, что дословный перевод редко бывает удачным — ищите эквиваленты, которые звучат естественно в русском языке. Со временем вы перестанете "переводить" в голове и начнёте просто понимать смысл — это и есть настоящее владение языком.