Глагол get в английском языке: многозначность, перевод, нюансы#Изучение английского
Глагол «get» — настоящий хамелеон английского языка, способный принимать десятки значений и оттенков смысла. Для изучающих английский это слово часто становится головоломкой: встретив его в тексте, невозможно быть уверенным, что именно автор имел в виду без тщательного анализа контекста. От базового «получать» до сложных идиоматических конструкций — этот лингвистический трансформер требует особого внимания. Неудивительно, что многие студенты и даже профессиональные переводчики иногда «спотыкаются» о многоликий get. Давайте разберёмся, какие смысловые трансформации претерпевает это слово и как переводить его в различных ситуациях. 🔍
Основные значения слова «get» в русском переводе
Глагол «get» — один из самых многозначных в английском языке. Его базовый перевод как «получать» — лишь верхушка айсберга. Фактически, этот глагол может заменять десятки других действий, что делает его незаменимым в повседневной речи, но крайне сложным для точного перевода.
Рассмотрим основные значения «get» и их перевод на русский:
|Значение
|Перевод
|Пример
|Получение
|получать, доставать
|I got a letter yesterday — Я получил письмо вчера
|Приобретение
|покупать, приобретать
|I need to get some milk — Мне нужно купить молока
|Достижение
|добираться, достигать
|How do I get to the station? — Как мне добраться до вокзала?
|Становление
|становиться
|It's getting dark — Становится темно
|Понимание
|понимать, улавливать
|I don't get this joke — Я не понимаю эту шутку
|Заставление
|заставлять, побуждать
|I'll get him to help us — Я заставлю его помочь нам
|Состояние
|быть, находиться
|I got confused — Я запутался
Важно отметить, что «get» часто используется в разговорной речи вместо более формальных глаголов. Например, вместо «become» (становиться), «obtain» (получать), «purchase» (покупать), «arrive» (прибывать) носители языка в неформальной обстановке предпочитают использовать универсальный «get».
Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне на курс пришла студентка Марина, которая после 7 лет изучения английского в школе была убеждена, что «get» означает только «получать». Во время перевода текста она столкнулась с предложением «I need to get home by 6», которое перевела как «Мне нужно получить дом к 6 часам». Этот случай стал отправной точкой для создания целого модуля по многозначным глаголам в моей программе обучения. Марина позже призналась, что понимание различных значений «get» стало настоящим прорывом в ее восприятии английского языка, особенно при просмотре фильмов и сериалов без перевода.
Важно помнить, что «get» может менять свое значение в зависимости от временной формы и контекста. Например, в Present Perfect (have/has got) он часто переводится как «иметь»:
- I've got a car — У меня есть машина
- He's got blue eyes — У него голубые глаза
В прошедшем времени (got) этот глагол может означать множество действий:
- I got there at 5 — Я прибыл туда в 5
- She got angry — Она разозлилась
- They got married — Они поженились
Фразовые глаголы с «get»: ключевые комбинации
Фразовые глаголы с «get» — отдельный лингвистический феномен, создающий множество уникальных значений. Комбинируясь с различными предлогами и наречиями, «get» порождает совершенно новые смысловые единицы, часто никак не связанные с базовым значением «получать». 🔄
Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с «get»:
- Get up — вставать, подниматься (I get up at 7 a.m. every day — Я встаю в 7 утра каждый день)
- Get on — садиться (в транспорт), ладить (с кем-то) (We got on the bus — Мы сели в автобус; They get on well — Они хорошо ладят)
- Get off — выходить, слезать (She got off the train — Она вышла из поезда)
- Get along/on with — ладить с кем-то (I get along with my colleagues — Я лажу с коллегами)
- Get over — преодолевать, справляться (He's trying to get over his fear — Он пытается преодолеть свой страх)
- Get through — пройти через что-то, дозвониться (I couldn't get through to him — Я не мог до него дозвониться)
- Get by — справляться, обходиться (We're just getting by on my salary — Мы едва справляемся на мою зарплату)
- Get out — выходить, выбираться (Let's get out of here — Давай выберемся отсюда)
- Get back — возвращаться (When did you get back from Paris? — Когда ты вернулся из Парижа?)
- Get away — убегать, уезжать (They got away from the police — Они скрылись от полиции)
Трудность перевода фразовых глаголов с «get» заключается в том, что их значение часто идиоматично и не выводится из значений составляющих частей. Например, «get away with something» означает «сойти с рук, избежать наказания» — смысл, который невозможно вывести из простой комбинации слов «get» и «away».
Сергей Белов, переводчик художественной литературы
Работая над переводом романа современного американского автора, я столкнулся с предложением "He got away with murder". Изначально я перевёл это буквально как «Он убежал с убийством», что звучало абсурдно. Только когда редактор указал мне на идиоматический характер выражения, я понял, что герой «вышел сухим из воды» после совершения преступления. Этот случай научил меня всегда проверять, не является ли комбинация get + предлог устойчивым выражением с особым значением. Теперь у меня целая коллекция фразовых глаголов с get, которые я систематизировал по смысловым группам — это невероятно помогает в работе с разговорными текстами.
Некоторые фразовые глаголы с «get» имеют несколько значений в зависимости от контекста:
|Фразовый глагол
|Значение 1
|Значение 2
|Значение 3
|Get across
|пересечь (реку)
|донести (информацию)
|–
|Get around
|передвигаться
|обойти (правила)
|распространиться (о слухах)
|Get down
|спускаться
|записывать
|расстраиваться
|Get into
|войти
|увлечься чем-то
|попасть в неприятности
|Get out of
|выйти из
|избежать (обязательства)
|получить (информацию)
При изучении фразовых глаголов с «get» полезно группировать их по смысловым категориям:
- Движение: get up, get down, get in, get out, get on, get off
- Отношения: get along with, get on with, get together
- Преодоление трудностей: get over, get through, get by
- Возвращение/Обретение: get back, get around to
- Избавление: get rid of, get out of
Идиомы и устойчивые выражения со словом «get»
Английский язык изобилует идиомами и устойчивыми выражениями с глаголом «get», которые представляют собой особую сложность для изучающих язык. Эти выражения имеют метафорический смысл, далекий от буквального значения составляющих их слов. Знание таких идиом существенно обогащает словарный запас и позволяет звучать более естественно в разговорной речи. 🗣️
Вот наиболее распространенные идиоматические выражения с глаголом «get»:
- Get cold feet — струсить, испугаться (He got cold feet before the presentation — Он струсил перед презентацией)
- Get the hang of something — освоить что-то, разобраться (It took me a while to get the hang of this software — Мне потребовалось время, чтобы освоить эту программу)
- Get under someone's skin — раздражать кого-то (His constant humming really gets under my skin — Его постоянное мурлыканье меня очень раздражает)
- Get the picture — понять ситуацию (Do you get the picture now? — Теперь ты понимаешь?)
- Get a grip — взять себя в руки (Get a grip, we need to stay calm — Возьми себя в руки, нам нужно сохранять спокойствие)
- Get down to business — приступить к делу (Let's get down to business, we don't have much time — Давайте приступим к делу, у нас мало времени)
- Get wind of something — прослышать о чём-то (If the press gets wind of this scandal — Если пресса прослышит об этом скандале)
- Get off one's chest — высказаться, облегчить душу (I need to get this off my chest — Мне нужно выговориться)
- Get one's act together — собраться, организоваться (You need to get your act together before the exam — Тебе нужно собраться перед экзаменом)
- Get in someone's hair — надоедать, мешать кому-то (The kids are getting in my hair today — Дети сегодня действуют мне на нервы)
Некоторые идиомы с «get» связаны с определёнными эмоциональными состояниями или ситуациями:
- Раздражение/Злость: get on someone's nerves, get under someone's skin, get someone's goat
- Понимание: get the message, get the picture, get the point, get the idea
- Наказание/Возмездие: get what's coming to you, get your just deserts, get your comeuppance
- Преимущество: get the upper hand, get ahead, get the better of someone
- Восстановление: get back on your feet, get over something, get it together
Особую группу составляют устойчивые выражения с «get», которые используются в повседневной разговорной речи:
- Get real — будь реалистичным
- Get lost — отстань, иди прочь (грубо)
- Get a life — займись чем-то стоящим (обычно саркастично)
- Get a room — найдите комнату (говорится парам, проявляющим излишнюю нежность на публике)
- Get going — начинать что-то делать, отправляться
- Get even — отомстить, поквитаться
- Get out of here! — не может быть! (выражение недоверия)
Для успешного использования идиом с «get» важно не только знать их значение, но и понимать уместность их применения в различных контекстах. Некоторые выражения могут быть слишком разговорными или даже грубыми для формальной обстановки, другие же вполне приемлемы в деловом общении.
Контекстуальные особенности перевода слова «get»
Контекст играет решающую роль при переводе глагола «get». Одно и то же сочетание слов может иметь абсолютно разные значения в различных ситуациях, что требует от переводчика внимательного анализа не только самого предложения, но и более широкого контекста. 🧩
Рассмотрим несколько ключевых факторов, влияющих на перевод «get»:
1. Время глагола
В разных временных формах «get» может иметь различные оттенки значения:
- Present Simple (get/gets): часто указывает на регулярное действие — I usually get up at 6 a.m. (Я обычно встаю в 6 утра)
- Present Continuous (am/is/are getting): указывает на постепенное изменение — It's getting colder (Становится холоднее)
- Past Simple (got): обозначает завершенное действие в прошлом — I got your message yesterday (Я получил твое сообщение вчера)
- Present Perfect (have/has got): может означать обладание — I've got a new car (У меня есть новая машина)
2. Стиль речи
В разных стилях речи «get» может требовать различных подходов к переводу:
- В разговорной речи: часто используется в самых разных значениях — Let's get going (Давайте начнем/пошли)
- В деловом общении: может заменяться более формальными эквивалентами — получать → obtain, приобретать → acquire
- В художественном тексте: важно передать стилистические нюансы — She got a strange feeling (У неё возникло странное ощущение)
3. Синтаксическая структура
Позиция «get» в предложении и окружающие его слова существенно влияют на перевод:
- Get + существительное: часто означает получение или приобретение — get a gift (получить подарок)
- Get + прилагательное: обычно означает переход в состояние — get angry (разозлиться)
- Get + причастие: часто выражает каузативное значение — get something done (добиться выполнения чего-либо)
- Get + инфинитив: означает убеждение, заставление — get someone to help (заставить кого-то помочь)
4. Культурные особенности
В разных вариантах английского языка (британском, американском, австралийском) выражения с «get» могут иметь свои нюансы. Например:
- BrE: I'll get the shopping (Я схожу за покупками)
- AmE: I'll get groceries (Я куплю продукты)
Особые сложности при переводе представляют случаи, когда «get» используется в причинно-следственных конструкциях (каузативный get):
- I need to get my car fixed — Мне нужно отремонтировать машину (букв. "устроить так, чтобы машину отремонтировали")
- She got her hair cut — Она подстриглась (букв. "устроила так, чтобы ей подстригли волосы")
- We got the project approved — Мы добились утверждения проекта
Также важно учитывать, что «get» может быть частью пассивных конструкций (get-passive), которые указывают на результат, а не на процесс:
- The window got broken — Окно разбилось/было разбито
- My phone got stolen — Мой телефон украли
- She got invited to the party — Её пригласили на вечеринку
Еще один важный аспект — различение «get» и «have got». Во многих случаях «have got» является просто более разговорной версией «have»:
- I've got two brothers = I have two brothers — У меня два брата
- She's got a new job = She has a new job — У неё новая работа
Практическое применение «get» в различных ситуациях
Понимание всех нюансов использования глагола «get» значительно упрощает коммуникацию на английском языке. Давайте рассмотрим, как этот многоликий глагол работает в различных жизненных ситуациях и как правильно его использовать. 💼
1. Повседневные разговоры
В бытовом общении «get» — один из самых частотных глаголов:
- I need to get some groceries — Мне нужно купить продукты
- What time did you get home? — Во сколько ты пришёл домой?
- I'm not getting what you're saying — Я не понимаю, что ты говоришь
- Let's get together this weekend — Давай встретимся на выходных
- I got stuck in traffic — Я застрял в пробке
2. Деловая коммуникация
В бизнес-среде «get» используется часто, хотя иногда заменяется более формальными аналогами:
- Let's get the meeting started — Давайте начнем собрание
- Did you get my email? — Вы получили моё электронное письмо?
- We need to get this project finished by Friday — Нам нужно завершить этот проект к пятнице
- I'll get back to you with an answer tomorrow — Я свяжусь с вами и дам ответ завтра
- We need to get our team on the same page — Нам нужно добиться единого понимания в команде
3. Учебные ситуации
Для студентов и школьников «get» часто связан с образовательным процессом:
- I got an A on my test — Я получил отлично на тесте
- Did you get the homework assignment? — Ты понял/записал домашнее задание?
- I'm trying to get through this textbook — Я пытаюсь осилить этот учебник
- Let's get this project done early — Давай закончим этот проект заранее
- I don't get this math problem — Я не понимаю эту задачу по математике
4. Путешествия
В контексте путешествий «get» неизменно полезен:
- How do I get to the museum? — Как мне добраться до музея?
- Let's get a taxi to the airport — Давай возьмем такси до аэропорта
- We need to get our passports ready — Нам нужно подготовить паспорта
- I got lost in the city center — Я заблудился в центре города
- What time does the last train get in? — Во сколько прибывает последний поезд?
Практические советы по использованию «get» для различных уровней владения языком:
|Уровень
|На что обратить внимание
|Совет
|Начинающий (A1-A2)
|Базовые значения и простые фразовые глаголы
|Сосредоточьтесь на основных значениях: получать, покупать, становиться, добираться
|Средний (B1-B2)
|Расширенный набор фразовых глаголов и идиом
|Учите фразовые глаголы группами по смыслу, например, все связанные с передвижением
|Продвинутый (C1-C2)
|Нюансы употребления, стилистические различия
|Изучайте тонкости каузативного get и пассивных конструкций с get
Практические упражнения для закрепления:
- Замена синонимов: Попробуйте заменить «get» на более точные глаголы в предложениях: "I got a new phone" → "I bought/purchased a new phone"
- Контекстуальный перевод: Переведите одно и то же предложение с «get» в разных контекстах
- Создание ассоциативных карт: Группируйте выражения с «get» по смысловым категориям
- Языковой дневник: Записывайте новые встреченные выражения с «get» в контексте
- Разговорная практика: Целенаправленно используйте новые выражения с «get» в разговоре с носителями языка
Для более глубокого освоения «get» полезно обращать внимание на его использование в фильмах, сериалах и песнях. Попробуйте выписывать услышанные фразы и анализировать контекст их употребления. Такой подход поможет не только расширить словарный запас, но и развить чувство естественного использования языка.
Глагол «get» — настоящая жемчужина английского языка, скрывающая в себе множество смыслов и возможностей. Овладение всеми его значениями и нюансами — процесс постепенный, требующий внимания к контексту и практики. Помните, что ключом к успешному использованию этого многозначного глагола является постоянное наблюдение за тем, как его применяют носители языка. Не бойтесь экспериментировать с различными значениями «get» в своей речи — даже если вы ошибетесь, это станет важным шагом к пониманию его истинной многогранности.