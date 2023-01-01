Глагол get в английском языке: многозначность, перевод, нюансы

Лица, интересующиеся разговорной практикой и нюансами языка Глагол «get» — настоящий хамелеон английского языка, способный принимать десятки значений и оттенков смысла. Для изучающих английский это слово часто становится головоломкой: встретив его в тексте, невозможно быть уверенным, что именно автор имел в виду без тщательного анализа контекста. От базового «получать» до сложных идиоматических конструкций — этот лингвистический трансформер требует особого внимания. Неудивительно, что многие студенты и даже профессиональные переводчики иногда «спотыкаются» о многоликий get. Давайте разберёмся, какие смысловые трансформации претерпевает это слово и как переводить его в различных ситуациях. 🔍

Основные значения слова «get» в русском переводе

Глагол «get» — один из самых многозначных в английском языке. Его базовый перевод как «получать» — лишь верхушка айсберга. Фактически, этот глагол может заменять десятки других действий, что делает его незаменимым в повседневной речи, но крайне сложным для точного перевода.

Рассмотрим основные значения «get» и их перевод на русский:

Значение Перевод Пример Получение получать, доставать I got a letter yesterday — Я получил письмо вчера Приобретение покупать, приобретать I need to get some milk — Мне нужно купить молока Достижение добираться, достигать How do I get to the station? — Как мне добраться до вокзала? Становление становиться It's getting dark — Становится темно Понимание понимать, улавливать I don't get this joke — Я не понимаю эту шутку Заставление заставлять, побуждать I'll get him to help us — Я заставлю его помочь нам Состояние быть, находиться I got confused — Я запутался

Важно отметить, что «get» часто используется в разговорной речи вместо более формальных глаголов. Например, вместо «become» (становиться), «obtain» (получать), «purchase» (покупать), «arrive» (прибывать) носители языка в неформальной обстановке предпочитают использовать универсальный «get».

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курс пришла студентка Марина, которая после 7 лет изучения английского в школе была убеждена, что «get» означает только «получать». Во время перевода текста она столкнулась с предложением «I need to get home by 6», которое перевела как «Мне нужно получить дом к 6 часам». Этот случай стал отправной точкой для создания целого модуля по многозначным глаголам в моей программе обучения. Марина позже призналась, что понимание различных значений «get» стало настоящим прорывом в ее восприятии английского языка, особенно при просмотре фильмов и сериалов без перевода.

Важно помнить, что «get» может менять свое значение в зависимости от временной формы и контекста. Например, в Present Perfect (have/has got) он часто переводится как «иметь»:

I've got a car — У меня есть машина

He's got blue eyes — У него голубые глаза

В прошедшем времени (got) этот глагол может означать множество действий:

I got there at 5 — Я прибыл туда в 5

She got angry — Она разозлилась

They got married — Они поженились

Фразовые глаголы с «get»: ключевые комбинации

Фразовые глаголы с «get» — отдельный лингвистический феномен, создающий множество уникальных значений. Комбинируясь с различными предлогами и наречиями, «get» порождает совершенно новые смысловые единицы, часто никак не связанные с базовым значением «получать». 🔄

Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с «get»:

— вставать, подниматься (I get up at 7 a.m. every day — Я встаю в 7 утра каждый день) Get on — садиться (в транспорт), ладить (с кем-то) (We got on the bus — Мы сели в автобус; They get on well — Они хорошо ладят)

— выходить, слезать (She got off the train — Она вышла из поезда) Get along/on with — ладить с кем-то (I get along with my colleagues — Я лажу с коллегами)

— преодолевать, справляться (He's trying to get over his fear — Он пытается преодолеть свой страх) Get through — пройти через что-то, дозвониться (I couldn't get through to him — Я не мог до него дозвониться)

— справляться, обходиться (We're just getting by on my salary — Мы едва справляемся на мою зарплату) Get out — выходить, выбираться (Let's get out of here — Давай выберемся отсюда)

— возвращаться (When did you get back from Paris? — Когда ты вернулся из Парижа?) Get away — убегать, уезжать (They got away from the police — Они скрылись от полиции)

Трудность перевода фразовых глаголов с «get» заключается в том, что их значение часто идиоматично и не выводится из значений составляющих частей. Например, «get away with something» означает «сойти с рук, избежать наказания» — смысл, который невозможно вывести из простой комбинации слов «get» и «away».

Сергей Белов, переводчик художественной литературы Работая над переводом романа современного американского автора, я столкнулся с предложением "He got away with murder". Изначально я перевёл это буквально как «Он убежал с убийством», что звучало абсурдно. Только когда редактор указал мне на идиоматический характер выражения, я понял, что герой «вышел сухим из воды» после совершения преступления. Этот случай научил меня всегда проверять, не является ли комбинация get + предлог устойчивым выражением с особым значением. Теперь у меня целая коллекция фразовых глаголов с get, которые я систематизировал по смысловым группам — это невероятно помогает в работе с разговорными текстами.

Некоторые фразовые глаголы с «get» имеют несколько значений в зависимости от контекста:

Фразовый глагол Значение 1 Значение 2 Значение 3 Get across пересечь (реку) донести (информацию) – Get around передвигаться обойти (правила) распространиться (о слухах) Get down спускаться записывать расстраиваться Get into войти увлечься чем-то попасть в неприятности Get out of выйти из избежать (обязательства) получить (информацию)

При изучении фразовых глаголов с «get» полезно группировать их по смысловым категориям:

Идиомы и устойчивые выражения со словом «get»

Английский язык изобилует идиомами и устойчивыми выражениями с глаголом «get», которые представляют собой особую сложность для изучающих язык. Эти выражения имеют метафорический смысл, далекий от буквального значения составляющих их слов. Знание таких идиом существенно обогащает словарный запас и позволяет звучать более естественно в разговорной речи. 🗣️

Вот наиболее распространенные идиоматические выражения с глаголом «get»:

— струсить, испугаться (He got cold feet before the presentation — Он струсил перед презентацией) Get the hang of something — освоить что-то, разобраться (It took me a while to get the hang of this software — Мне потребовалось время, чтобы освоить эту программу)

— раздражать кого-то (His constant humming really gets under my skin — Его постоянное мурлыканье меня очень раздражает) Get the picture — понять ситуацию (Do you get the picture now? — Теперь ты понимаешь?)

— взять себя в руки (Get a grip, we need to stay calm — Возьми себя в руки, нам нужно сохранять спокойствие) Get down to business — приступить к делу (Let's get down to business, we don't have much time — Давайте приступим к делу, у нас мало времени)

— прослышать о чём-то (If the press gets wind of this scandal — Если пресса прослышит об этом скандале) Get off one's chest — высказаться, облегчить душу (I need to get this off my chest — Мне нужно выговориться)

— собраться, организоваться (You need to get your act together before the exam — Тебе нужно собраться перед экзаменом) Get in someone's hair — надоедать, мешать кому-то (The kids are getting in my hair today — Дети сегодня действуют мне на нервы)

Некоторые идиомы с «get» связаны с определёнными эмоциональными состояниями или ситуациями:

Особую группу составляют устойчивые выражения с «get», которые используются в повседневной разговорной речи:

Для успешного использования идиом с «get» важно не только знать их значение, но и понимать уместность их применения в различных контекстах. Некоторые выражения могут быть слишком разговорными или даже грубыми для формальной обстановки, другие же вполне приемлемы в деловом общении.

Контекстуальные особенности перевода слова «get»

Контекст играет решающую роль при переводе глагола «get». Одно и то же сочетание слов может иметь абсолютно разные значения в различных ситуациях, что требует от переводчика внимательного анализа не только самого предложения, но и более широкого контекста. 🧩

Рассмотрим несколько ключевых факторов, влияющих на перевод «get»:

1. Время глагола

В разных временных формах «get» может иметь различные оттенки значения:

Present Simple (get/gets): часто указывает на регулярное действие — I usually get up at 6 a.m. (Я обычно встаю в 6 утра)

Present Continuous (am/is/are getting): указывает на постепенное изменение — It's getting colder (Становится холоднее)

Past Simple (got): обозначает завершенное действие в прошлом — I got your message yesterday (Я получил твое сообщение вчера)

Present Perfect (have/has got): может означать обладание — I've got a new car (У меня есть новая машина)

2. Стиль речи

В разных стилях речи «get» может требовать различных подходов к переводу:

В разговорной речи: часто используется в самых разных значениях — Let's get going (Давайте начнем/пошли)

В деловом общении: может заменяться более формальными эквивалентами — получать → obtain, приобретать → acquire

В художественном тексте: важно передать стилистические нюансы — She got a strange feeling (У неё возникло странное ощущение)

3. Синтаксическая структура

Позиция «get» в предложении и окружающие его слова существенно влияют на перевод:

Get + существительное: часто означает получение или приобретение — get a gift (получить подарок)

Get + прилагательное: обычно означает переход в состояние — get angry (разозлиться)

Get + причастие: часто выражает каузативное значение — get something done (добиться выполнения чего-либо)

Get + инфинитив: означает убеждение, заставление — get someone to help (заставить кого-то помочь)

4. Культурные особенности

В разных вариантах английского языка (британском, американском, австралийском) выражения с «get» могут иметь свои нюансы. Например:

BrE: I'll get the shopping (Я схожу за покупками)

AmE: I'll get groceries (Я куплю продукты)

Особые сложности при переводе представляют случаи, когда «get» используется в причинно-следственных конструкциях (каузативный get):

I need to get my car fixed — Мне нужно отремонтировать машину (букв. "устроить так, чтобы машину отремонтировали")

She got her hair cut — Она подстриглась (букв. "устроила так, чтобы ей подстригли волосы")

We got the project approved — Мы добились утверждения проекта

Также важно учитывать, что «get» может быть частью пассивных конструкций (get-passive), которые указывают на результат, а не на процесс:

The window got broken — Окно разбилось/было разбито

My phone got stolen — Мой телефон украли

She got invited to the party — Её пригласили на вечеринку

Еще один важный аспект — различение «get» и «have got». Во многих случаях «have got» является просто более разговорной версией «have»:

I've got two brothers = I have two brothers — У меня два брата

She's got a new job = She has a new job — У неё новая работа

Практическое применение «get» в различных ситуациях

Понимание всех нюансов использования глагола «get» значительно упрощает коммуникацию на английском языке. Давайте рассмотрим, как этот многоликий глагол работает в различных жизненных ситуациях и как правильно его использовать. 💼

1. Повседневные разговоры

В бытовом общении «get» — один из самых частотных глаголов:

I need to get some groceries — Мне нужно купить продукты

What time did you get home? — Во сколько ты пришёл домой?

I'm not getting what you're saying — Я не понимаю, что ты говоришь

Let's get together this weekend — Давай встретимся на выходных

I got stuck in traffic — Я застрял в пробке

2. Деловая коммуникация

В бизнес-среде «get» используется часто, хотя иногда заменяется более формальными аналогами:

Let's get the meeting started — Давайте начнем собрание

Did you get my email? — Вы получили моё электронное письмо?

We need to get this project finished by Friday — Нам нужно завершить этот проект к пятнице

I'll get back to you with an answer tomorrow — Я свяжусь с вами и дам ответ завтра

We need to get our team on the same page — Нам нужно добиться единого понимания в команде

3. Учебные ситуации

Для студентов и школьников «get» часто связан с образовательным процессом:

I got an A on my test — Я получил отлично на тесте

Did you get the homework assignment? — Ты понял/записал домашнее задание?

I'm trying to get through this textbook — Я пытаюсь осилить этот учебник

Let's get this project done early — Давай закончим этот проект заранее

I don't get this math problem — Я не понимаю эту задачу по математике

4. Путешествия

В контексте путешествий «get» неизменно полезен:

How do I get to the museum? — Как мне добраться до музея?

Let's get a taxi to the airport — Давай возьмем такси до аэропорта

We need to get our passports ready — Нам нужно подготовить паспорта

I got lost in the city center — Я заблудился в центре города

What time does the last train get in? — Во сколько прибывает последний поезд?

Практические советы по использованию «get» для различных уровней владения языком:

Уровень На что обратить внимание Совет Начинающий (A1-A2) Базовые значения и простые фразовые глаголы Сосредоточьтесь на основных значениях: получать, покупать, становиться, добираться Средний (B1-B2) Расширенный набор фразовых глаголов и идиом Учите фразовые глаголы группами по смыслу, например, все связанные с передвижением Продвинутый (C1-C2) Нюансы употребления, стилистические различия Изучайте тонкости каузативного get и пассивных конструкций с get

Практические упражнения для закрепления:

Замена синонимов: Попробуйте заменить «get» на более точные глаголы в предложениях: "I got a new phone" → "I bought/purchased a new phone" Контекстуальный перевод: Переведите одно и то же предложение с «get» в разных контекстах Создание ассоциативных карт: Группируйте выражения с «get» по смысловым категориям Языковой дневник: Записывайте новые встреченные выражения с «get» в контексте Разговорная практика: Целенаправленно используйте новые выражения с «get» в разговоре с носителями языка

Для более глубокого освоения «get» полезно обращать внимание на его использование в фильмах, сериалах и песнях. Попробуйте выписывать услышанные фразы и анализировать контекст их употребления. Такой подход поможет не только расширить словарный запас, но и развить чувство естественного использования языка.