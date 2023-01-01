12 значений глагола See в английском языке: от базовых до идиом

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и преподаватели в языковых школах

Профессиональные переводчики и лингвисты Небольшое, но такое многогранное слово "see" — один из тех языковых хамелеонов, которые способны кардинально менять оттенки смысла в зависимости от контекста. От простого восприятия глазами до глубокого понимания концепций — этот трёхбуквенный глагол охватывает удивительно широкий спектр значений в английском языке. Погружение в его семантические тонкости не просто обогащает словарный запас, но и открывает новое понимание англоязычной культуры, где способность "видеть" часто выходит далеко за рамки физического восприятия. 👁️ Раскроем все 12 значений этого удивительного слова и научимся применять их безошибочно.

Базовые значения слова See в английском языке

Глагол "see" относится к категории фундаментальной лексики английского языка. Это один из первых глаголов, который осваивают изучающие английский, но при этом он обладает удивительной многогранностью. Рассмотрим базовые значения этого слова, которые составляют основу для всех дальнейших семантических расширений.

Первое и самое очевидное значение "see" — это воспринимать что-либо зрением:

I can see a bird in that tree. — Я вижу птицу на том дереве.

Can you see the stars tonight? — Ты видишь звёзды сегодня ночью?

Второе базовое значение — понимать, осознавать:

I see what you mean now. — Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду.

Do you see the problem here? — Ты видишь (понимаешь) проблему?

Третье значение — встречаться с кем-либо:

I'm seeing John for lunch tomorrow. — Я встречаюсь с Джоном завтра на обед.

When will I see you again? — Когда я снова тебя увижу?

Четвёртое значение — посещать, навещать:

She went to see her grandmother yesterday. — Она ходила навестить бабушку вчера.

The doctor will see you now. — Доктор примет вас сейчас.

Пятое значение — проверять, удостоверяться:

Let me see if the door is locked. — Позвольте мне проверить, заперта ли дверь.

I'll see whether he's available. — Я проверю, свободен ли он.

Представленные выше значения слова "see" являются наиболее распространёнными и служат основой для более сложных и нюансированных употреблений этого глагола в речи. 🔍

Алексей Дмитриев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как работал с группой продвинутых студентов, которые были уверены, что полностью освоили слово "see". Я предложил им эксперимент: в течение дня записывать все случаи употребления этого глагола, которые они встретят в аутентичных источниках. На следующем занятии мы обнаружили 27 различных контекстуальных значений! Особенно запомнился случай с Мариной, которая принесла фразу из финансового отчёта: "The company saw a 15% increase in revenue." Для неё было откровением, что здесь "saw" означает "испытала, пережила", а не просто "увидела". Этот момент осознания полностью изменил её восприятие базовых английских глаголов.

Базовое значение Пример на английском Перевод на русский Воспринимать зрением I can see the mountains from here. Я могу видеть горы отсюда. Понимать, осознавать I see your point. Я понимаю твою точку зрения. Встречаться с кем-либо I'm seeing my friends tonight. Я встречаюсь с друзьями сегодня вечером. Посещать, навещать I went to see the doctor. Я ходил к врачу. Проверять, удостоверяться Let me see if I have enough money. Позвольте мне проверить, достаточно ли у меня денег.

Расширенные значения глагола See и их перевод

За пределами базовых значений глагол "see" приобретает более тонкие смысловые оттенки, которые часто вызывают затруднения даже у опытных изучающих язык. Рассмотрим расширенные значения, позволяющие точнее передавать мысли на английском.

Шестое значение — сопровождать, провожать:

I'll see you to the door. — Я провожу тебя до двери.

Let me see you home. — Позволь проводить тебя домой.

Седьмое значение — испытывать, переживать:

The country has seen many changes. — Страна пережила множество перемен.

We've seen better days. — Мы видели (переживали) лучшие времена.

Восьмое значение — убеждаться, гарантировать:

I'll see that everything is ready. — Я прослежу, чтобы всё было готово.

See that you arrive on time. — Убедись, что ты прибудешь вовремя.

Девятое значение — представлять, воображать:

I can't see him as a teacher. — Я не могу представить его учителем.

Do you see yourself living abroad? — Ты представляешь себя живущим за границей?

Десятое значение — рассматривать, считать:

I see this as an opportunity, not a problem. — Я рассматриваю это как возможность, а не проблему.

How do you see the situation developing? — Как, по-твоему, будет развиваться ситуация?

Одиннадцатое значение — сопоставлять, соотносить:

I can't see any connection between these events. — Я не вижу никакой связи между этими событиями.

I see similarities in their approaches. — Я вижу сходства в их подходах.

Двенадцатое значение — прозревать, предвидеть:

I didn't see that coming. — Я не предвидел, что это произойдёт.

She can see into the future. — Она может предвидеть будущее.

Эти расширенные значения глагола "see" демонстрируют исключительную семантическую гибкость этого слова, что делает его одним из самых многогранных глаголов английского языка. Владение этими нюансами значительно повышает выразительность и точность коммуникации. 🧠

Идиоматические выражения со словом See

Истинное богатство глагола "see" раскрывается в идиоматических выражениях, где он приобретает особые, часто метафорические значения. Эти выражения обогащают речь, делая её более живой и естественной для носителей языка.

Рассмотрим наиболее употребительные идиомы со словом "see":

See eye to eye — полностью соглашаться, иметь одинаковый взгляд на вещи We don't see eye to eye on politics. — Мы не сходимся во взглядах на политику.

— разозлиться, прийти в ярость When he heard the news, he saw red. — Услышав новость, он пришёл в ярость. See the light — прозреть, понять истину After years of denial, she finally saw the light. — После лет отрицания она наконец осознала правду.

— прозреть, понять истину After years of denial, she finally saw the light. — После лет отрицания она наконец осознала правду. See through someone — видеть насквозь, распознавать обман I can see through your excuses. — Я вижу, что твои оправдания неискренни.

— видеть насквозь, распознавать обман I can see through your excuses. — Я вижу, что твои оправдания неискренни. Let me see — дай подумать (используется для выигрыша времени) Let me see... I think it happened last week. — Дай подумать... Кажется, это произошло на прошлой неделе.

— дай подумать (используется для выигрыша времени) Let me see... I think it happened last week. — Дай подумать... Кажется, это произошло на прошлой неделе. Wait and see — подождать и увидеть (выжидательная позиция) I'm not sure what will happen next. We'll have to wait and see. — Я не уверен, что произойдёт дальше. Придётся подождать и посмотреть.

— подождать и увидеть (выжидательная позиция) I'm not sure what will happen next. We'll have to wait and see. — Я не уверен, что произойдёт дальше. Придётся подождать и посмотреть. As far as I can see — насколько я понимаю As far as I can see, we have two options. — Насколько я понимаю, у нас есть два варианта.

— насколько я понимаю As far as I can see, we have two options. — Насколько я понимаю, у нас есть два варианта. See someone off — провожать кого-то (например, на вокзале) We went to see them off at the airport. — Мы поехали проводить их в аэропорт.

— насколько я понимаю As far as I can see, we have two options. — Насколько я понимаю, у нас есть два варианта. See someone off — провожать кого-то (например, на вокзале) We went to see them off at the airport. — Мы поехали проводить их в аэропорт.

Особую категорию составляют идиоматические выражения со словом "see", связанные с восприятием жизненного опыта:

Seen better days — видавший виды, в лучшие времена This old chair has seen better days. — Этот старый стул видал лучшие времена.

— видавший виды, в лучшие времена This old chair has seen better days. — Этот старый стул видал лучшие времена. See the world — повидать мир, путешествовать After college, she took a year off to see the world. — После колледжа она взяла год отпуска, чтобы повидать мир.

— повидать мир, путешествовать After college, she took a year off to see the world. — После колледжа она взяла год отпуска, чтобы повидать мир. See life — познать жизнь, приобрести жизненный опыт He's really seen life in his 80 years. — За свои 80 лет он действительно познал жизнь.

— познать жизнь, приобрести жизненный опыт He's really seen life in his 80 years. — За свои 80 лет он действительно познал жизнь. See the sights — осматривать достопримечательности We spent the weekend seeing the sights of Rome. — Мы провели выходные, осматривая достопримечательности Рима.

Марина Соколова, переводчик художественной литературы При переводе романа современного британского автора я столкнулась с фразой "I'll see you right". Контекст был неясен — герой мог как угрожать, так и обещать помощь. Интуиция подсказывала выбрать второе значение, но для уверенности я консультировалась с носителем языка. Оказалось, это идиома означает "я позабочусь о тебе, всё устрою правильно". Впоследствии я собрала коллекцию подобных выражений с "see" и теперь при переводе могу точно передать не только буквальный смысл, но и культурные коннотации, придающие тексту аутентичность. Именно такие лингвистические нюансы часто ускользают от внимания даже продвинутых изучающих язык.

Идиоматическое выражение Дословный перевод Фактическое значение Пример употребления See eye to eye Видеть глаз в глаз Полностью соглашаться My brother and I rarely see eye to eye on political issues. See red Видеть красное Разозлиться, прийти в ярость He saw red when he found out she had been lying. See the light Увидеть свет Понять истину, прозреть After years of smoking, he finally saw the light and quit. See through someone Видеть сквозь кого-то Распознавать обман She's very perceptive and can see through most people's lies. Seen better days Видел лучшие дни Быть в плохом состоянии This old car has seen better days but still runs.

Фразовые глаголы с See и их применение

Фразовые глаголы с компонентом "see" формируют отдельный пласт лексики, значительно расширяя выразительные возможности английского языка. Понимание и правильное использование этих конструкций — один из ключевых показателей продвинутого владения языком.

Рассмотрим основные фразовые глаголы с "see" и особенности их употребления:

See about — заниматься чем-то, принимать меры I'll see about getting those tickets. — Я займусь приобретением этих билетов.

— 1) довести до конца; 2) видеть насквозь 1) Despite difficulties, she saw the project through. — Несмотря на трудности, она довела проект до конца. 2) I can see through your lies. — Я вижу твою ложь насквозь. See off — 1) провожать; 2) отражать (атаку, конкурента) 1) We went to see off our friends at the station. — Мы пошли проводить наших друзей на вокзал. 2) The team saw off their rivals in the semifinals. — Команда победила своих соперников в полуфинале.

— 1) провожать; 2) отражать (атаку, конкурента) 1) We went to see off our friends at the station. — Мы пошли проводить наших друзей на вокзал. 2) The team saw off their rivals in the semifinals. — Команда победила своих соперников в полуфинале. See out — 1) провожать до выхода; 2) довести до конца (период) 1) Let me see you out. — Позвольте я вас провожу до выхода. 2) He's determined to see out his term as president. — Он полон решимости отслужить весь свой президентский срок.

— 1) провожать до выхода; 2) довести до конца (период) 1) Let me see you out. — Позвольте я вас провожу до выхода. 2) He's determined to see out his term as president. — Он полон решимости отслужить весь свой президентский срок. See to — заботиться, присматривать за чем-то Could you see to the arrangements for the meeting? — Не мог бы ты позаботиться об организации встречи?

— заботиться, присматривать за чем-то Could you see to the arrangements for the meeting? — Не мог бы ты позаботиться об организации встречи? See over — осматривать (место, помещение) We saw over the new house yesterday. — Вчера мы осмотрели новый дом.

— осматривать (место, помещение) We saw over the new house yesterday. — Вчера мы осмотрели новый дом. See into — 1) проводить внутрь; 2) разобраться в чём-то 1) The host saw us into the dining room. — Хозяин проводил нас в столовую. 2) The committee will see into the matter. — Комитет разберётся в этом вопросе.

— 1) проводить внутрь; 2) разобраться в чём-то 1) The host saw us into the dining room. — Хозяин проводил нас в столовую. 2) The committee will see into the matter. — Комитет разберётся в этом вопросе. See ahead — предвидеть, смотреть вперёд A good leader must be able to see ahead. — Хороший лидер должен уметь смотреть вперёд.

— 1) проводить внутрь; 2) разобраться в чём-то 1) The host saw us into the dining room. — Хозяин проводил нас в столовую. 2) The committee will see into the matter. — Комитет разберётся в этом вопросе. See ahead — предвидеть, смотреть вперёд A good leader must be able to see ahead. — Хороший лидер должен уметь смотреть вперёд.

Необходимо отметить, что фразовые глаголы с "see" могут быть как разделяемыми, так и неразделяемыми, что влияет на их синтаксическое поведение в предложении:

Разделяемые : see off, see out I'll see you off at the airport. / I'll see off you at the airport. Но когда используется местоимение: I'll see you off at the airport. (Только такой вариант)

Неразделяемые: see about, see through, see to, see into, see over She saw into the problem quickly. (Частица не отделяется от глагола)

Употребление фразовых глаголов с "see" придаёт речи естественность и идиоматичность, приближая её к уровню носителя языка. Они часто используются в повседневной коммуникации и, что особенно важно, в деловой и профессиональной среде. 💼

Практические советы для правильного употребления See

Эффективное и грамотное использование глагола "see" во всех его значениях требует определённой стратегии и практики. Следующие рекомендации помогут избежать типичных ошибок и достичь большей идиоматичности в английской речи.

1. Учитывайте контекст при переводе

Ключом к правильному переводу "see" является тщательный анализ контекста. Одно и то же предложение с глаголом "see" может иметь разные переводы в зависимости от ситуации:

"I see" — "Я вижу" (физическое восприятие) или "Я понимаю" (ментальное восприятие)

"I'll see you tomorrow" — "Я увижу тебя завтра" или "Мы встретимся завтра"

2. Обращайте внимание на устойчивые конструкции

Некоторые конструкции с "see" требуют определённых грамматических форм:

"See someone do something" (видеть, как кто-то делает что-то без частицы "to") I saw him leave the building. — Я видел, как он покидал здание.

"See someone doing something" (наблюдать процесс) I saw him walking down the street. — Я видел, как он шёл по улице.

"See that + clause" (убедиться, что) See that the door is locked. — Убедись, что дверь заперта.

3. Различайте оттенки значений

При выборе между близкими по значению конструкциями учитывайте их смысловые оттенки:

"See to it" (лично заняться, проконтролировать) vs. "Look into it" (исследовать, изучить)

"See about" (организовать) vs. "Check on" (проверить состояние)

4. Практикуйте идиоматические выражения в контексте

Для лучшего усвоения идиом с "see" используйте их в ситуациях из реальной жизни:

В деловой переписке: "I see your point, but..." (Я понимаю вашу точку зрения, но...)

В повседневном общении: "Let's wait and see" (Давай подождём и посмотрим)

5. Избегайте дословного перевода

Часто русские конструкции со "смотреть" и "видеть" не соответствуют английским с "see". Например:

"Посмотрим" — "We'll see" (не "Let's look")

"Смотри, не опоздай" — "See that you're not late" (не "Look, don't be late")

6. Создавайте ассоциативные связи

Для лучшего запоминания разных значений "see" создавайте мысленные образы или ассоциации:

Для "see red" представляйте красную пелену перед глазами от гнева

Для "see eye to eye" — двух людей одного роста, смотрящих прямо в глаза друг другу

7. Практикуйте в речи все варианты использования

Составьте для себя программу освоения "see", постепенно включая в свою речь все его значения и идиоматические выражения. Например:

Неделя 1: базовые значения "see"

Неделя 2: фразовые глаголы с "see"

Неделя 3: идиомы с "see"

Неделя 4: комбинирование всех значений в спонтанной речи

Применение этих практических советов поможет не только избежать ошибок при использовании глагола "see", но и значительно обогатит вашу английскую речь, придав ей естественность и идиоматичность. 👨‍🎓