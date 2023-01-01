75 фразовых глаголов с off: ключ к аутентичному английскому

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне, желающие улучшить свои навыки

Преподаватели английского языка, ищущие методы для объяснения фразовых глаголов

Люди, интересующиеся культурными и языковыми аспектами английского языка Фразовые глаголы с "off" — настоящий кошмар для изучающих английский язык и одновременно его величайшее сокровище. Когда носитель языка говорит "I need to take off" — он улетает на самолёте или просто уходит? Почему "turn off" и "switch off" — это отключить, а "show off" — хвастаться? Маленький предлог "off" способен радикально изменить значение глагола, превращая обычные слова в выражения с десятками оттенков смысла. В этой статье мы разберём 75 самых употребительных выражений с "off", которые превратят ваш английский из формального и скучного в живой и аутентичный. Пора уже "get the show off the road" — начинать действовать! 🚀

Роль предлога "off" в формировании значений фраз

Предлог "off" — один из тех лингвистических хамелеонов, которые кардинально меняют значение глаголов в английском языке. Его базовое значение связано с отделением, удалением или дистанцированием от чего-либо. Однако, присоединяясь к различным глаголам, "off" формирует богатую палитру смысловых оттенков. 💡

Первичное значение "off" можно охарактеризовать как:

Движение от объекта или поверхности (jump off — спрыгнуть)

Отделение части от целого (cut off — отрезать)

Прекращение действия или состояния (turn off — выключить)

Удаление чего-либо (take off — снимать)

Отмена запланированного события (call off — отменить)

Один и тот же фразовый глагол с "off" может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Например, "take off" означает и "снимать одежду", и "взлетать" (о самолёте), и "внезапно начать быть успешным", и "уйти внезапно".

Базовое значение "off" Производные смыслы Примеры фразовых глаголов Отделение Удаление, отсоединение break off, cut off, tear off Прекращение Завершение, остановка call off, put off, switch off Движение от точки Старт, начало действия set off, take off, kick off Уменьшение Сокращение, скидка write off, time off, day off

Понимание семантической структуры "off" помогает систематизировать множество фразовых глаголов, делая их запоминание более логичным, а не хаотичным. Вместо зубрёжки отдельных выражений, эффективнее осознать логику, по которой "off" трансформирует значение глаголов.

Антон Сергеев, переводчик и преподаватель английского языка Однажды на экзамене IELTS я столкнулся с текстом, буквально нашпигованным фразами с "off". Меня спасло то, что я не зубрил каждый фразовый глагол отдельно, а понимал базовую логику "off". Когда я встретил незнакомый глагол "shrug off", я сразу понял, что это должно означать какое-то отторжение или игнорирование. Контекст подтвердил мою догадку — речь шла о "пренебрежении критикой". Именно системный подход к фразовым глаголам с "off" позволяет не теряться даже при встрече с незнакомыми выражениями.

Основные категории фразовых глаголов с "off"

Для эффективного освоения фразовых глаголов с "off" целесообразно разделить их на смысловые категории. Это не только облегчает запоминание, но и создаёт системное понимание семантических связей. 🧠

Рассмотрим основные категории:

Прекращение или завершение: turn off (выключать), switch off (отключать), call off (отменять), break off (прерывать), finish off (заканчивать) Удаление или отделение: take off (снимать), cut off (отрезать), rip off (отрывать), wipe off (стирать), peel off (снимать слой) Начало движения или действия: set off (отправляться), take off (взлетать), kick off (начинать), blast off (стартовать с силой) Эмоциональное отношение или реакция: put off (отталкивать), tell off (отчитывать), tick off (раздражать), show off (хвастаться) Откладывание или перенос: put off (откладывать), hold off (воздерживаться), fend off (отражать)

К первой категории относятся глаголы, связанные с прекращением процессов. Их объединяет идея остановки или полного завершения действия:

Switch off the light — Выключи свет

— Выключи свет The meeting was called off — Встреча была отменена

— Встреча была отменена She broke off all contact with him — Она прервала с ним все контакты

— Она прервала с ним все контакты He finished off his drink — Он допил свой напиток

— Он допил свой напиток I logged off from my account — Я вышел из своего аккаунта

Вторая категория объединяет глаголы с идеей физического удаления или отделения:

Take off your shoes — Сними свою обувь

— Сними свою обувь Cut off a piece of cake — Отрежь кусок торта

— Отрежь кусок торта The button came off my shirt — Пуговица оторвалась от моей рубашки

— Пуговица оторвалась от моей рубашки Wipe off that smile — Сотри эту улыбку

— Сотри эту улыбку She scraped off the burnt part — Она соскребла подгоревшую часть

Третья категория включает фразовые глаголы, связанные с началом движения или действия:

They set off early in the morning — Они отправились рано утром

— Они отправились рано утром The plane took off on time — Самолёт взлетел вовремя

— Самолёт взлетел вовремя The festival kicks off next weekend — Фестиваль начинается в следующие выходные

— Фестиваль начинается в следующие выходные The rocket blasted off at noon — Ракета стартовала в полдень

Четвёртая категория описывает эмоциональное отношение или реакцию:

His manner puts me off — Его манера отталкивает меня

— Его манера отталкивает меня The teacher told him off — Учитель отругал его

— Учитель отругал его Don't show off — Не хвастайся

— Не хвастайся That smell really ticks me off — Этот запах действительно раздражает меня

Пятая категория включает фразовые глаголы, связанные с откладыванием или переносом:

Let's put off the meeting — Давайте отложим встречу

— Давайте отложим встречу Try to hold off the attackers — Постарайтесь сдерживать атакующих

— Постарайтесь сдерживать атакующих She fended off all criticism — Она отражала всю критику

— Она отражала всю критику The government staved off economic collapse — Правительство предотвратило экономический крах

Знание этих категорий поможет не только систематизировать уже известные фразовые глаголы, но и догадаться о значении новых встреченных выражений, опираясь на их смысловую группу.

Фразовые глаголы с "off", означающие удаление или отделение

Категория удаления или отделения — одна из наиболее интуитивно понятных для понимания фразовых глаголов с "off". В этой группе предлог "off" напрямую указывает на физическое или метафорическое отделение объекта от его исходного положения. 🔄

Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы этой категории:

Фразовый глагол Значение Пример употребления Take off Снимать (одежду, аксессуары) Please take off your hat in the restaurant. Cut off Отрезать; прервать связь The storm cut off electricity to the whole region. Rip off Отрывать резким движением He ripped off the bandage quickly. Peel off Снимать слой, облупливаться The old paint was peeling off the walls. Wash off Смывать It took me ages to wash off all that mud. Brush off Стряхивать, очищать щёткой She brushed off the snow from her coat. Scrape off Соскребать I had to scrape off the ice from my windshield.

Особенно важно отметить многозначность некоторых фразовых глаголов в этой категории. Например, "cut off" может означать как физическое отрезание ("cut off a branch" — отрезать ветку), так и прерывание связи или доступа ("cut off water supply" — прекратить водоснабжение).

Интересно, что некоторые фразовые глаголы этой категории развили метафорические значения:

Brush off criticism — Отмахиваться от критики

— Отмахиваться от критики Cut off all ties with someone — Разорвать все связи с кем-то

— Разорвать все связи с кем-то Shake off a cold — Избавиться от простуды

— Избавиться от простуды Throw off suspicion — Отвести от себя подозрение

— Отвести от себя подозрение Wipe off that smile — Стереть эту улыбку (перестать улыбаться)

Важно также обратить внимание на переходность этих глаголов — большинство из них требует прямого дополнения. Обычно объект, который удаляется или отделяется, выступает в роли прямого дополнения:

She took off her glasses. (her glasses — прямое дополнение)

(her glasses — прямое дополнение) He cut off a slice of bread. (a slice of bread — прямое дополнение)

При этом некоторые глаголы, например "peel off", могут использоваться как с прямым дополнением, так и без него:

She peeled off the label. (с прямым дополнением)

(с прямым дополнением) The paint is peeling off. (без прямого дополнения)

Также нужно обратить внимание на различия между похожими фразовыми глаголами:

Wipe off vs Rub off : Wipe off — это быстрое удаление с поверхности, часто одним движением; Rub off — удаление трением, требующее усилий.

vs : Wipe off — это быстрое удаление с поверхности, часто одним движением; Rub off — удаление трением, требующее усилий. Take off vs Pull off: Take off — обычно о снятии одежды или аксессуаров; Pull off — подразумевает усилие при отделении.

Освоение фразовых глаголов этой категории поможет значительно расширить словарный запас и добавить естественности в речь, поскольку они широко используются в повседневной коммуникации.

Екатерина Новикова, методист по иностранным языкам На моих уроках я всегда предлагаю ученикам представлять фразовые глаголы с "off" визуально. Например, для "brush off", я прошу представить, как они стряхивают что-то с одежды. Одна ученица, Марина, никак не могла запомнить разницу между "wipe off" и "rub off". Мы провели эксперимент: взяли пятно от маркера — его нужно было потереть ("rub off"), а затем каплю воды, которую достаточно просто вытереть ("wipe off"). После этого наглядного примера Марина не только запомнила разницу, но и стала применять этот метод для изучения других фразовых глаголов. Через месяц она уже свободно оперировала 40 фразовыми глаголами с "off" в различных контекстах.

Идиомы с "off": скрытые смыслы и культурные нюансы

Помимо фразовых глаголов, английский язык насыщен идиоматическими выражениями с "off", чьи значения часто не выводятся из значений составляющих их слов. Эти выражения отражают культурные особенности и мышление носителей языка. 🎭

Идиомы с "off" можно разделить на несколько смысловых групп:

Состояние и поведение человека Оценка ситуаций и событий Описание взаимоотношений Отношение к работе и делам

Состояние и поведение человека:

Off one's rocker — сумасшедший, "не все дома"

— сумасшедший, "не все дома" Off color — нездоровый, бледный; неприличный (о шутке)

— нездоровый, бледный; неприличный (о шутке) Off guard — врасплох, в неподготовленном состоянии

— врасплох, в неподготовленном состоянии Off the cuff — спонтанно, без подготовки

— спонтанно, без подготовки Off the wall — необычный, эксцентричный

— необычный, эксцентричный Off the hook — освобожденный от ответственности или обязательств

Выражение "off one's rocker" предполагает, что человек настолько не в себе, что буквально "слетел со своей качалки" (rocker — качалка). А идиома "off the hook" происходит от образа рыбы, сорвавшейся с крючка — отсюда и значение "избежать наказания или ответственности".

Оценка ситуаций и событий:

Off the charts — за пределами измерений, выдающийся

— за пределами измерений, выдающийся Off the record — неофициально, не для публикации

— неофициально, не для публикации Off the beaten track — в стороне от проторенных дорог, в необычном месте

— в стороне от проторенных дорог, в необычном месте Off-peak — не в час пик, в период низкой активности

— не в час пик, в период низкой активности Off chance — маловероятная возможность

Интересно, что "off the beaten track" изначально описывало места, удаленные от обычных туристических маршрутов, но теперь может использоваться метафорически для описания чего-либо необычного или нестандартного.

Описание взаимоотношений:

On and off relationship — нестабильные отношения с периодами расставаний

— нестабильные отношения с периодами расставаний Hit it off — сразу поладить с кем-то

— сразу поладить с кем-то Tell someone off — отругать, сделать выговор

— отругать, сделать выговор Blow someone off — проигнорировать, отмахнуться от кого-то

— проигнорировать, отмахнуться от кого-то Put someone off — вызвать отвращение, оттолкнуть

Отношение к работе и делам:

Take time off — взять отгул, отпуск

— взять отгул, отпуск Kick off — начать (мероприятие, проект)

— начать (мероприятие, проект) Sign off — одобрить, утвердить; закончить (сообщение, письмо)

— одобрить, утвердить; закончить (сообщение, письмо) Pull off — успешно выполнить сложную задачу

— успешно выполнить сложную задачу Write off — списать (долг, имущество)

Некоторые идиомы с "off" имеют интересные культурно-исторические корни. Например, выражение "off the beaten track" изначально относилось к дорогам, которые были менее "избиты" (beaten) копытами лошадей и колёсами повозок, то есть менее популярны среди путешественников.

Другая интересная идиома — "off the cuff". Это выражение происходит от практики спикеров делать заметки на манжетах рубашек (cuffs). Говорить "off the cuff" означало импровизировать, не опираясь даже на эти краткие заметки.

При использовании идиом с "off" следует учитывать их стилистические особенности. Некоторые из них (например, "off the record", "off-peak") вполне уместны в деловом контексте, тогда как другие (например, "off one's rocker", "blow someone off") больше подходят для неформального общения.

Практика использования фраз с "off" в разговорной речи

Чтобы действительно овладеть фразовыми глаголами и идиомами с "off", недостаточно просто знать их значения — необходимо активно практиковать их в разговорной речи. Рассмотрим типичные ситуации, в которых эти выражения используются, и стратегии для их эффективного запоминания. 🗣️

Ситуативное использование фраз с "off":

В повседневных разговорах: I need to drop off this package at the post office. (Мне нужно занести этот пакет на почту.)

(Мне нужно занести этот пакет на почту.) Can you turn off the lights when you leave? (Не мог бы ты выключить свет, когда уходишь?)

(Не мог бы ты выключить свет, когда уходишь?) Let's set off early to avoid traffic. (Давай отправимся рано, чтобы избежать пробок.) В рабочей среде: We need to sign off on this proposal by Friday. (Нам нужно утвердить это предложение до пятницы.)

(Нам нужно утвердить это предложение до пятницы.) The team really pulled off an impressive presentation. (Команда действительно провела впечатляющую презентацию.)

(Команда действительно провела впечатляющую презентацию.) I'm taking tomorrow off to handle some personal matters. (Я беру завтра выходной, чтобы решить некоторые личные дела.) В эмоциональных контекстах: His constant complaints are putting me off. (Его постоянные жалобы меня отталкивают.)

(Его постоянные жалобы меня отталкивают.) Don't blow me off like that – it's important! (Не отмахивайся от меня так – это важно!)

(Не отмахивайся от меня так – это важно!) We hit it off immediately at the conference. (Мы сразу поладили на конференции.)

Стратегии для эффективного запоминания:

Метод ассоциаций — создавайте визуальные образы для каждого фразового глагола. Например, для "take off" представьте, как снимаете шляпу или как взлетает самолёт. Группировка по смыслу — объединяйте фразовые глаголы в тематические группы, как мы делали в предыдущих разделах. Контекстные карточки — создавайте карточки не просто с переводом, а с полными предложениями-примерами, отражающими типичное употребление. Метод интервальных повторений — использование приложений или систем, позволяющих повторять материал через оптимальные промежутки времени. Метод историй — придумывайте короткие истории, включающие несколько фразовых глаголов с "off".

Пример истории с множеством выражений с "off":

Yesterday was crazy! My alarm didn't go off, so I had to rush. I quickly took off my pajamas, threw on some clothes, and set off for work. On the way, I dropped off some documents at the bank. My boss had been put off by my recent performance, so I couldn't afford to goof off today. I managed to pull off a great presentation, which really paid off – my boss was impressed! After work, I headed off to meet a friend. We hit it off years ago and often hang out. We decided to kick off the evening with dinner at a new restaurant off the beaten track. The food was a bit off, but we laughed it off and had a good time anyway.

Использование фразовых глаголов с "off" в речи делает её более естественной и приближенной к речи носителей языка. Однако важно помнить о нескольких нюансах:

Переходность и порядок слов — некоторые фразовые глаголы являются разделяемыми (separable), то есть объект может стоять между глаголом и предлогом (например, "take your shoes off" или "take off your shoes"), а некоторые — нет.

— некоторые фразовые глаголы являются разделяемыми (separable), то есть объект может стоять между глаголом и предлогом (например, "take your shoes off" или "take off your shoes"), а некоторые — нет. Стилистическая уместность — многие фразовые глаголы имеют неформальный характер и могут быть неуместны в официальной речи или письменных документах.

— многие фразовые глаголы имеют неформальный характер и могут быть неуместны в официальной речи или письменных документах. Региональные различия — некоторые фразовые глаголы имеют разные оттенки значения или частоту использования в британском и американском английском.

Практическое упражнение: возьмите 5-7 новых для вас фразовых глаголов с "off" и попробуйте использовать каждый из них в трёх различных контекстах. Затем запишите эти предложения и проговорите их вслух. Это поможет закрепить выражения в активном словарном запасе.

Развитие навыка использования фразовых глаголов требует регулярной практики. Старайтесь замечать эти выражения при чтении или просмотре фильмов на английском, а затем целенаправленно включать их в свою речь. Со временем употребление фразовых глаголов с "off" станет для вас естественным и интуитивным.