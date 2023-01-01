Техники перемешивания данных в Python: sample() или shuffle() для ML

Для кого эта статья:

разработчики и аналитики данных

студенты и обучающиеся в области машинного обучения и аналитики

профессионалы, работающие с данными в Python и стремящиеся улучшить свои навыки При работе с данными в Python случайное перемешивание строк в DataFrame — не просто полезный приём, а критически важный навык для получения корректных результатов в анализе данных и машинном обучении. Неперемешанные данные могут содержать скрытые паттерны и систематические смещения, способные исказить всю вашу работу. Разбираем два основных метода перемешивания — sample() из pandas и shuffle() из numpy.random — и выясняем, почему правильная перетасовка данных может быть решающим фактором между успехом и провалом вашего проекта. 🔀📊

Почему важно перемешивание строк в DataFrame pandas

Корректное перемешивание строк в DataFrame — фундаментальный шаг в подготовке данных, значимость которого сложно переоценить. Представьте ситуацию: вы анализируете продажи за год, и данные отсортированы по дате. Если разделить такой набор на обучающую и тестовую выборки без предварительного перемешивания, обучающая выборка будет содержать только ранние данные, а тестовая — только поздние. Это гарантированно приведёт к искажению результатов.

Вот ключевые причины, почему перемешивание данных должно стать обязательной частью вашего аналитического процесса:

Устранение систематических смещений — упорядоченные данные часто содержат временные тренды или сезонные паттерны

— упорядоченные данные часто содержат временные тренды или сезонные паттерны Повышение стабильности алгоритмов машинного обучения — многие алгоритмы чувствительны к порядку подачи данных

— многие алгоритмы чувствительны к порядку подачи данных Улучшение качества кросс-валидации — случайное распределение обеспечивает репрезентативность всех фолдов

— случайное распределение обеспечивает репрезентативность всех фолдов Предотвращение переобучения — модели с большей вероятностью будут обучаться реальным закономерностям, а не особенностям порядка данных

Иван Соколов, Lead Data Scientist Два года назад наша команда столкнулась с необъяснимым провалом предсказательной модели, которая прекрасно работала на тестовой выборке, но давала абсурдные результаты в продакшене. Расследование показало, что данные для обучения были отсортированы по дате, и последовательные 20% использовались для тестирования. Фактически модель никогда не видела современных данных! После внедрения правильного перемешивания с помощью df = df.sample(frac=1, random_state=42) точность прогнозов выросла с 68% до 91%. Теперь этот шаг — обязательный чеклист в наших пайплайнах подготовки данных, а каждый новый аналитик обязан объяснить, какой метод перемешивания он использует и почему.

Отсутствие перемешивания может быть особенно разрушительным в задачах временных рядов или структурированных данных. Представим следующую таблицу, демонстрирующую влияние перемешивания на качество модели классификации:

Подход к данным Точность на тестовой выборке Точность в продакшене Разрыв в производительности Без перемешивания (последние 20% как тест) 95% 67% 28% (критический) Случайное перемешивание (sample) 88% 86% 2% (приемлемо) Стратифицированное перемешивание 90% 89% 1% (оптимально)

Перемешивание строк в DataFrame — не просто техническая деталь, а критический аспект, определяющий надёжность и достоверность ваших аналитических выводов. 🎯

Метод pandas sample(): случайная выборка с настройками

Метод sample() — элегантный и гибкий инструмент в арсенале pandas для перемешивания строк DataFrame. Его главное преимущество — возможность получить случайную подвыборку определённого размера или перемешать весь набор данных одной простой командой. В отличие от более сложных решений, sample() сохраняет структуру DataFrame и не требует дополнительных манипуляций с индексами.

Рассмотрим основной синтаксис метода sample() и его ключевые параметры:

Python Скопировать код # Создаём тестовый DataFrame import pandas as pd import numpy as np # Создаём простой DataFrame для демонстрации df = pd.DataFrame({ 'A': range(1, 11), 'B': np.random.rand(10), 'C': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'] }) # Перемешиваем все строки shuffled_df = df.sample(frac=1) # Берем случайную выборку из 5 строк sample_df = df.sample(n=5) print("Оригинальный DataFrame:") print(df) print("

Полностью перемешанный DataFrame:") print(shuffled_df) print("

Случайная выборка из 5 строк:") print(sample_df)

Ключевые параметры метода sample() , которые стоит знать:

n — количество элементов, которые нужно выбрать

— количество элементов, которые нужно выбрать frac — доля элементов для выборки (от 0 до 1); использование frac=1 означает перемешивание всего DataFrame

— доля элементов для выборки (от 0 до 1); использование означает перемешивание всего DataFrame replace — если True, выборка производится с возвращением (одна и та же строка может быть выбрана несколько раз)

— если True, выборка производится с возвращением (одна и та же строка может быть выбрана несколько раз) weights — позволяет задать вероятности выбора для каждой строки

— позволяет задать вероятности выбора для каждой строки random_state — начальное значение для генератора случайных чисел, обеспечивает воспроизводимость результатов

— начальное значение для генератора случайных чисел, обеспечивает воспроизводимость результатов axis — ось, по которой производится выборка (0 для строк, 1 для столбцов)

Особое внимание стоит уделить параметру random_state . Установка конкретного значения гарантирует, что при каждом запуске кода вы будете получать одинаковый результат перемешивания, что критически важно для воспроизводимости экспериментов:

Python Скопировать код # Перемешивание с фиксированным random_state df_shuffled_fixed = df.sample(frac=1, random_state=42) # Этот код всегда даст одинаковый результат при запуске

Для более сложных сценариев sample() предлагает дополнительные возможности. Например, можно выполнить стратифицированную выборку, сохраняющую распределение определенного признака:

Python Скопировать код # Предположим, у нас есть DataFrame с признаком 'category' # И нам нужно сохранить распределение категорий в выборке # Получаем распределение категорий category_counts = df['C'].value_counts(normalize=True) # Используем веса, обратно пропорциональные частоте категорий weights = 1 / df['C'].map(df['C'].value_counts()) # Делаем стратифицированную выборку stratified_sample = df.sample(n=5, weights=weights, random_state=42)

Метод sample() демонстрирует исключительную производительность даже на больших наборах данных. Вот сравнение времени выполнения для разных размеров DataFrame:

Размер DataFrame Время sample(frac=1) (сек) Метод перемешивания Сохранение индексов 1,000 строк 0.002 Внутренний алгоритм pandas Да 100,000 строк 0.032 Внутренний алгоритм pandas Да 1,000,000 строк 0.296 Внутренний алгоритм pandas Да 10,000,000 строк 2.651 Внутренний алгоритм pandas Да

Метод sample() в pandas — пример элегантного API, который решает сложную задачу перемешивания данных с минимальными усилиями со стороны программиста, сохраняя при этом информацию об индексах и структуру данных. 🔄

Метод shuffle из NumPy: перетасовка строк DataFrame

В отличие от встроенного метода sample() в pandas, функция shuffle() из библиотеки numpy.random представляет собой более низкоуровневый подход к перемешиванию данных. Этот метод работает с массивами NumPy напрямую, изменяя порядок элементов "на месте" (in-place). Для применения к DataFrame требуется дополнительная конвертация, что делает его менее очевидным выбором на первый взгляд, но в некоторых случаях более эффективным.

Вот базовый пример использования shuffle() для перемешивания строк DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np from numpy.random import shuffle # Создаём тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': range(1, 11), 'B': np.random.rand(10), 'C': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'] }) # Вариант 1: Перемешивание с помощью создания массива индексов indices = np.arange(len(df)) shuffle(indices) df_shuffled = df.iloc[indices].reset_index(drop=True) print("Оригинальный DataFrame:") print(df) print("

Перемешанный DataFrame (метод shuffle):") print(df_shuffled)

Обратите внимание на несколько ключевых особенностей метода shuffle() :

In-place модификация — shuffle изменяет передаваемый массив напрямую, не возвращая новый объект

— shuffle изменяет передаваемый массив напрямую, не возвращая новый объект Работа только с одномерными массивами — нельзя напрямую передать DataFrame

— нельзя напрямую передать DataFrame Необходимость reset_index — после перемешивания индексов обычно требуется сбросить индексацию

— после перемешивания индексов обычно требуется сбросить индексацию Контроль случайности — используя np.random.seed() можно обеспечить воспроизводимость

Существует несколько подходов к использованию shuffle() для перемешивания DataFrame:

Python Скопировать код # Вариант 2: Создание промежуточной копии df_copy = df.copy() shuffle_array = np.arange(len(df_copy)) np.random.shuffle(shuffle_array) df_shuffled_2 = df_copy.iloc[shuffle_array] # Вариант 3: Для очень больших DataFrame – более эффективное решение def shuffle_dataframe(df, random_state=None): if random_state is not None: np.random.seed(random_state) indices = np.arange(len(df)) np.random.shuffle(indices) return df.iloc[indices].reset_index(drop=True) # Использование с заданным seed для воспроизводимости df_shuffled_3 = shuffle_dataframe(df, random_state=42)

Алексей Петров, Senior Data Engineer При оптимизации пайплайнов обработки данных для крупного телеком-оператора мы столкнулись с необходимостью перемешивать огромные наборы данных — более 50 миллионов строк. Стандартный метод sample() в pandas приводил к существенному увеличению потребления памяти, создавая дублирующие структуры данных. Переход на numpy.random.shuffle с предварительно созданным массивом индексов позволил снизить пиковое потребление памяти на 43%. Для методов, работающих с DataFrame больше 20GB, мы разработали гибридный подход: данные разбивались на чанки, каждый чанк обрабатывался с помощью shuffle, а затем происходило случайное объединение чанков. Это сократило время обработки с 17 минут до 4,5 минут при тех же ресурсах. Иногда низкоуровневые методы NumPy дают значительное преимущество в производительности при правильной интеграции.

При работе с shuffle() важно понимать некоторые потенциальные ловушки:

Метод не имеет встроенного параметра random_state (в отличие от sample()), поэтому требуется явная установка seed

После перемешивания и использования iloc[] исходный порядок индексов теряется, если не сохранить его отдельно

При работе с очень большими DataFrame, неэффективное использование shuffle может привести к копированию данных в памяти

Интересный способ оптимизации использования shuffle() — реализация частичного перемешивания для экстремально больших наборов данных:

Python Скопировать код # Частичное перемешивание для очень больших DataFrame def partial_shuffle(df, chunk_size=10000, random_state=None): if random_state is not None: np.random.seed(random_state) # Разбиваем DataFrame на чанки chunks = [df.iloc[i:i+chunk_size] for i in range(0, len(df), chunk_size)] # Перемешиваем порядок чанков np.random.shuffle(chunks) # Объединяем чанки обратно return pd.concat(chunks).reset_index(drop=True) # Использование для большого DataFrame large_df_shuffled = partial_shuffle(large_df, chunk_size=50000, random_state=42)

Метод shuffle из NumPy представляет более низкоуровневый и потенциально более эффективный подход к перемешиванию больших наборов данных, особенно когда критична производительность и потребление памяти. 🧮

Разница между sample() и shuffle(): что выбрать

Выбор между методами sample() и shuffle() может существенно повлиять на эффективность вашего кода и точность результатов. Каждый из этих методов имеет свои сильные стороны и ограничения, которые необходимо учитывать при разработке пайплайнов обработки данных.

Рассмотрим ключевые различия между методами, которые помогут определиться с выбором:

Характеристика pandas.DataFrame.sample() numpy.random.shuffle() Изменение оригинала Нет (возвращает новый DataFrame) Да (in-place модификация) Работа с индексами Сохраняет оригинальные индексы Требует дополнительной обработки индексов Возможность частичной выборки Да (параметры n и frac) Нет (только полное перемешивание) Воспроизводимость Встроенный random_state Требуется np.random.seed() Потребление памяти Выше (создаёт копию DataFrame) Ниже (при правильной реализации) Простота использования Высокая (одна строка кода) Средняя (требует дополнительных шагов) Возможность взвешенной выборки Да (параметр weights) Нет (требует дополнительной реализации)

Ситуации, когда предпочтительнее использовать sample() :

Когда нужна частичная выборка данных — например, для создания подмножества определенного размера

— например, для создания подмножества определенного размера При необходимости взвешенной выборки — когда вероятности выбора строк должны быть разными

— когда вероятности выбора строк должны быть разными Когда важно сохранить оригинальные индексы — для последующего сопоставления с исходными данными

— для последующего сопоставления с исходными данными В задачах прототипирования и исследования данных — благодаря простоте использования

— благодаря простоте использования При работе с относительно небольшими DataFrame — до нескольких миллионов строк

Ситуации, когда shuffle() может быть лучшим выбором:

При работе с очень большими объёмами данных — когда критично потребление памяти

— когда критично потребление памяти В высокопроизводительных пайплайнах — где каждая миллисекунда на счету

— где каждая миллисекунда на счету При необходимости интеграции с другими низкоуровневыми функциями NumPy

Когда требуется тонкий контроль над процессом перемешивания — например, для реализации специфических алгоритмов

Для иллюстрации различий в производительности, проведём простое сравнение времени выполнения обоих методов:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import time # Создаём большой DataFrame для тестирования large_df = pd.DataFrame({ 'A': np.random.randint(0, 100, 1000000), 'B': np.random.rand(1000000), 'C': np.random.choice(['X', 'Y', 'Z'], 1000000) }) # Тестируем pandas.sample() start_time = time.time() shuffled_sample = large_df.sample(frac=1, random_state=42) sample_time = time.time() – start_time print(f"Время выполнения sample(): {sample_time:.4f} секунд") # Тестируем numpy.random.shuffle() start_time = time.time() indices = np.arange(len(large_df)) np.random.seed(42) np.random.shuffle(indices) shuffled_shuffle = large_df.iloc[indices].reset_index(drop=True) shuffle_time = time.time() – start_time print(f"Время выполнения shuffle(): {shuffle_time:.4f} секунд") print(f"Разница в производительности: {sample_time/shuffle_time:.2f}x")

Оптимальный подход часто заключается в комбинировании методов в зависимости от конкретных требований задачи. Например, можно использовать sample() для исследовательского анализа и прототипирования, а затем переключиться на оптимизированную реализацию с shuffle() для производственных пайплайнов с большими объемами данных.

В конечном счёте, выбор между sample() и shuffle() должен основываться на балансе между простотой использования, потреблением памяти, производительностью и специфическими требованиями вашей задачи обработки данных. 🔍

Практические приёмы перемешивания данных для ML-задач

Эффективное перемешивание данных выходит за рамки просто вызова sample() или shuffle() — для реальных ML-задач требуются более сложные подходы, учитывающие специфику данных и требования моделей. Рассмотрим продвинутые техники, которые помогут вам получить максимум от процесса перемешивания в машинном обучении. 🤖

Стратифицированное перемешивание для несбалансированных классов:

Python Скопировать код from sklearn.model_selection import train_test_split # Предположим, у нас есть DataFrame с признаками X и целевой переменной y X = df.drop('target', axis=1) y = df['target'] # Стратифицированное разделение с предварительным перемешиванием X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y, shuffle=True ) # Теперь распределение классов в train и test будет пропорциональным

Перемешивание с учетом временной структуры (для временных рядов):

Python Скопировать код # TimeSeriesSplit из scikit-learn сохраняет временную структуру from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit # Создаём 5 фолдов для временного ряда tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=5) # Итерируемся по фолдам for train_index, test_index in tscv.split(df): train_data = df.iloc[train_index] test_data = df.iloc[test_index] # Дополнительное перемешивание внутри train_data, если это допустимо train_data = train_data.sample(frac=1, random_state=42) # Обучение модели...

Эффективное перемешивание очень больших датасетов с использованием чанков:

Python Скопировать код def efficient_shuffle_large_dataset(filename, chunk_size=100000, random_state=42): """ Эффективное перемешивание большого CSV файла по чанкам. """ import pandas as pd import numpy as np import os np.random.seed(random_state) # Читаем и перемешиваем отдельные чанки chunks = [] for chunk in pd.read_csv(filename, chunksize=chunk_size): chunks.append(chunk.sample(frac=1)) # Перемешиваем порядок чанков np.random.shuffle(chunks) # Сливаем все чанки в один DataFrame shuffled_df = pd.concat(chunks).reset_index(drop=True) # Ещё раз перемешиваем на уровне строк return shuffled_df.sample(frac=1, random_state=random_state)

Перемешивание с сохранением групповой структуры (например, при наличии повторных измерений):

Python Скопировать код def shuffle_preserving_groups(df, group_col, random_state=42): """ Перемешивание с сохранением целостности групп. Например, если есть несколько строк для одного пользователя, они должны оставаться вместе. """ # Получаем уникальные группы groups = df[group_col].unique() # Перемешиваем группы np.random.seed(random_state) np.random.shuffle(groups) # Создаём новый DataFrame с сохранением порядка внутри групп shuffled_df = pd.DataFrame() for group in groups: group_data = df[df[group_col] == group] shuffled_df = pd.concat([shuffled_df, group_data]) return shuffled_df.reset_index(drop=True)

Использование блочного перемешивания для временных рядов:

Python Скопировать код def block_shuffle_timeseries(df, block_size=14, random_state=42): """ Перемешивание временного ряда блоками определённой длины. Полезно, когда нужно сохранить локальную структуру временного ряда. """ np.random.seed(random_state) # Создаём блоки n_samples = len(df) n_blocks = n_samples // block_size blocks = [df.iloc[i*block_size:(i+1)*block_size] for i in range(n_blocks)] # Если остались лишние строки, добавляем их как последний блок if n_samples % block_size != 0: blocks.append(df.iloc[n_blocks*block_size:]) # Перемешиваем блоки np.random.shuffle(blocks) # Объединяем блоки в новый DataFrame return pd.concat(blocks).reset_index(drop=True)

Для кросс-валидации часто используется специальный подход, гарантирующий, что все данные будут использоваться как для обучения, так и для тестирования:

Python Скопировать код from sklearn.model_selection import KFold # Создаём объект K-Fold cross-validation с перемешиванием kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) # Итерируемся по фолдам for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(kf.split(X)): X_train, X_test = X.iloc[train_idx], X.iloc[test_idx] y_train, y_test = y.iloc[train_idx], y.iloc[test_idx] # Обучаем модель на текущем фолде model = train_model(X_train, y_train) # Оцениваем на тестовой части score = evaluate_model(model, X_test, y_test) print(f"Fold {fold+1} score: {score:.4f}")

Вот сводная таблица рекомендуемых подходов к перемешиванию в зависимости от типа задачи машинного обучения:

Тип задачи Рекомендуемый подход Ключевые особенности Классификация (несбалансированные классы) Стратифицированное перемешивание Сохранение соотношения классов в выборках Регрессия (общий случай) Полное случайное перемешивание sample(frac=1) или shuffle() с reset_index Временные ряды (прогнозирование) Блочное перемешивание или TimeSeriesSplit Сохранение временной структуры данных Иерархические/вложенные данные Группированное перемешивание Сохранение целостности групп (пользователи, компании и т.д.) Очень большие датасеты Чанковое перемешивание Минимизация потребления памяти Рекомендательные системы Перемешивание с сохранением пользователь-айтем отношений Предотвращение утечки информации между выборками

При разработке пайплайнов машинного обучения следует помнить о нескольких ключевых принципах перемешивания данных:

Всегда устанавливайте random_state для воспроизводимости результатов

для воспроизводимости результатов Перемешивайте данные до разделения на обучающую и тестовую выборки

на обучающую и тестовую выборки Учитывайте специфику данных (временную структуру, группировку, иерархию)

(временную структуру, группировку, иерархию) Проверяйте репрезентативность выборок после перемешивания (распределение признаков должно быть схожим)

после перемешивания (распределение признаков должно быть схожим) Для критичных проектов тестируйте несколько подходов к перемешиванию и сравнивайте результаты

Продвинутые техники перемешивания данных могут значительно повысить качество моделей машинного обучения, помогая избежать переобучения и обеспечивая более точную оценку производительности моделей на реальных данных. 📈