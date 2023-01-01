5 методов перемещения элементов DOM для фронтенд-разработчиков

// Функция для загрузки и добавления новых элементов списка async function loadMoreItems(container, page, pageSize) { // Индикатор загрузки const loadingIndicator = document.createElement('div'); loadingIndicator.className = 'loading'; loadingIndicator.textContent = 'Загружаем...'; container.appendChild(loadingIndicator); try { // Получаем данные с сервера const response = await fetch(`/api/items?page=${page}&limit=${pageSize}`); const newItems = await response.json(); // Удаляем индикатор загрузки container.removeChild(loadingIndicator); if (newItems.length === 0) { // Больше нет элементов для загрузки const endMessage = document.createElement('p'); endMessage.className = 'end-message'; endMessage.textContent = 'Больше нет элементов для отображения'; container.appendChild(endMessage); return false; } // Используем фрагмент для оптимизации const fragment = document.createDocumentFragment(); newItems.forEach(item => { const element = createItemElement(item); // Функция создания элемента fragment.appendChild(element); }); container.appendChild(fragment); return true; } catch (error) { console.error('Ошибка загрузки данных:', error); loadingIndicator.textContent = 'Ошибка загрузки. Попробуйте снова.'; loadingIndicator.className = 'loading error'; return false; } } // Использование: let currentPage = 1; const itemsContainer = document.getElementById('items-container'); const loadMoreButton = document.getElementById('load-more'); loadMoreButton.addEventListener('click', async () => { const hasMoreItems = await loadMoreItems(itemsContainer, currentPage, 20); if (hasMoreItems) { currentPage++; } else { loadMoreButton.disabled = true; } });