Паттерны проектирования в C# и .NET: руководство с примерами

// ViewModel public class CustomerViewModel : INotifyPropertyChanged { private string _name; public string Name { get => _name; set { if (_name != value) { _name = value; OnPropertyChanged(nameof(Name)); } } } private ICommand _saveCommand; public ICommand SaveCommand { get { return _saveCommand ?? (_saveCommand = new RelayCommand( param => SaveCustomer(), param => !string.IsNullOrEmpty(Name) )); } } private void SaveCustomer() { // Логика сохранения клиента } public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; protected void OnPropertyChanged(string propertyName) { PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName)); } } // Реализация ICommand для WPF public class RelayCommand : ICommand { private readonly Action<object> _execute; private readonly Predicate<object> _canExecute; public RelayCommand(Action<object> execute, Predicate<object> canExecute = null) { _execute = execute ?? throw new ArgumentNullException(nameof(execute)); _canExecute = canExecute; } public bool CanExecute(object parameter) { return _canExecute == null || _canExecute(parameter); } public void Execute(object parameter) { _execute(parameter); } public event EventHandler CanExecuteChanged { add { CommandManager.RequerySuggested += value; } remove { CommandManager.RequerySuggested -= value; } } }