Past Continuous в английском языке: как правильно использовать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка Изучение времён английского языка часто вызывает замешательство у учащихся, и Past Continuous — одно из тех времён, которое требует особого внимания! 🕰️ Многие студенты путаются, когда использовать "was/were doing" вместо простого "did". Даже те, кто уверенно использует Present Continuous, порой теряются в прошедшем времени. В этом подробном руководстве я раскрою все секреты Past Continuous — от базовой структуры до тонкостей применения, снабжу вас практическими примерами и эффективными упражнениями. После прочтения вы почувствуете, что наконец-то «поймали» это грамматическое время!

Что такое Past Continuous: структура и формирование

Past Continuous (Прошедшее длительное время) — это грамматическая конструкция, которая используется для описания действий, происходивших в определенный момент в прошлом. Это время помогает нам создать "фон" для других событий или подчеркнуть продолжительность действия.

Структура Past Continuous состоит из двух ключевых элементов:

Вспомогательный глагол was/were (прошедшее время от глагола "to be")

(прошедшее время от глагола "to be") Смысловой глагол с окончанием -ing (причастие настоящего времени)

Формула построения предложений в Past Continuous выглядит так:

Утвердительная форма Подлежащее + was/were + глагол с -ing Отрицательная форма Подлежащее + was/were + not + глагол с -ing Вопросительная форма Was/Were + подлежащее + глагол с -ing?

Выбор вспомогательного глагола зависит от лица и числа подлежащего:

Was используется с местоимениями I, he, she, it и существительными в единственном числе

используется с местоимениями I, he, she, it и существительными в единственном числе Were используется с местоимениями we, you, they и существительными во множественном числе

Рассмотрим примеры для каждого типа предложений:

She was reading a book at 8 o'clock yesterday. (Она читала книгу вчера в 8 часов.)

a book at 8 o'clock yesterday. (Она читала книгу вчера в 8 часов.) They were not watching TV when I called. (Они не смотрели телевизор, когда я позвонил.)

TV when I called. (Они не смотрели телевизор, когда я позвонил.) Were you sleeping when the earthquake happened? (Ты спал, когда произошло землетрясение?)

При образовании формы с -ing большинство глаголов просто получают окончание -ing (play → playing, work → working), но есть и особые случаи:

Если глагол оканчивается на -e, эта буква опускается: write → writing, dance → dancing

Если глагол оканчивается на согласную, которой предшествует ударная гласная, согласная удваивается: swim → swimming, run → running

Если глагол оканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie → lying, die → dying

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Никогда не забуду случай с моей ученицей Машей. Она отлично знала правила образования Past Continuous, но постоянно допускала ошибки в речи. Когда я спросила, почему она не использует это время, хотя прекрасно его знает, Маша честно ответила: "Я не чувствую, когда именно нужно его применять". Мы начали работать по-другому. Вместо сухих правил я предложила ей представлять сцены из фильмов. "Представь, что ты режиссер. Past Continuous — это когда камера показывает длящееся действие крупным планом, а затем что-то происходит и прерывает его". После этого сравнения Маша стала безошибочно определять ситуации для Past Continuous. Через месяц она уже свободно использовала это время в спонтанной речи!

Когда применять Past Continuous в английской речи

Past Continuous имеет несколько специфических случаев употребления, понимание которых поможет вам правильно выбирать это время в речи. 🧐 Давайте разберем каждый из них с примерами.

1. Действие, происходившее в определенный момент в прошлом

Это классический случай использования Past Continuous — когда мы хотим показать, что действие происходило точно в указанный момент прошлого:

At 7 pm yesterday, I was having dinner. (Вчера в 7 вечера я ужинал.)

dinner. (Вчера в 7 вечера я ужинал.) When the phone rang, she was taking a shower. (Когда зазвонил телефон, она принимала душ.)

a shower. (Когда зазвонил телефон, она принимала душ.) This time last year, they were living in Paris. (В это же время в прошлом году они жили в Париже.)

2. Действие, служащее фоном для другого, более короткого действия

Одно из самых распространенных использований Past Continuous — создание "декораций" для внезапного, краткого действия в Past Simple:

I was walking in the park when I met my old friend. (Я гулял в парке, когда встретил своего старого друга.)

in the park when I my old friend. (Я гулял в парке, когда встретил своего старого друга.) While she was cooking dinner, the fire alarm went off. (Пока она готовила ужин, сработала пожарная сигнализация.)

dinner, the fire alarm off. (Пока она готовила ужин, сработала пожарная сигнализация.) The children were playing football when it started to rain. (Дети играли в футбол, когда начался дождь.)

3. Параллельные действия в прошлом

Когда два или более действия происходили одновременно в прошлом:

While I was reading , my wife was watching TV. (Пока я читал, моя жена смотрела телевизор.)

, my wife TV. (Пока я читал, моя жена смотрела телевизор.) The baby was sleeping while the parents were discussing their plans. (Ребенок спал, пока родители обсуждали свои планы.)

4. Описание атмосферы или обстановки

Past Continuous часто используется для создания описательной картины прошлого:

The sun was shining , birds were singing , and children were playing in the garden. (Солнце светило, птицы пели, а дети играли в саду.)

, birds , and children in the garden. (Солнце светило, птицы пели, а дети играли в саду.) When we arrived, people were dancing and laughing everywhere. (Когда мы приехали, люди повсюду танцевали и смеялись.)

5. Выражение раздражения по поводу повторяющегося действия

С наречиями always, constantly, forever Past Continuous может выражать неодобрение:

He was always leaving his dirty dishes in the sink. (Он всегда оставлял свою грязную посуду в раковине.)

his dirty dishes in the sink. (Он всегда оставлял свою грязную посуду в раковине.) They were constantly complaining about the weather. (Они постоянно жаловались на погоду.)

6. Вежливые просьбы и вопросы

Past Continuous может использоваться для формулирования вежливых вопросов о чьих-то планах:

I was wondering if you could help me with this project. (Я размышлял, не могли бы вы помочь мне с этим проектом.)

if you could help me with this project. (Я размышлял, не могли бы вы помочь мне с этим проектом.) Were you planning to attend the meeting tomorrow? (Вы планировали посетить завтрашнее собрание?)

Маркеры времени Примеры с Past Continuous at 5 o'clock yesterday I was having a coffee at 5 o'clock yesterday. when + Past Simple I was driving when the accident happened. while While I was cooking, she was setting the table. all day/night/morning They were arguing all night. the whole + period of time He was working the whole weekend.

Отличие Past Continuous от других прошедших времён

Чтобы мастерски применять Past Continuous, важно понимать, как оно отличается от других времен прошедшего времени, особенно от Past Simple, с которым его чаще всего путают. 🧩

Past Continuous vs. Past Simple

Основное различие между этими временами заключается в их фокусе и продолжительности действия:

Past Simple фокусируется на завершенном действии, факте или серии действий в прошлом.

фокусируется на завершенном действии, факте или серии действий в прошлом. Past Continuous подчеркивает процесс, длительность действия в конкретный момент прошлого.

Сравним:

I watched a movie last night. (Past Simple — факт: я посмотрел фильм)

a movie last night. (Past Simple — факт: я посмотрел фильм) I was watching a movie when my friend called. (Past Continuous — процесс: я смотрел фильм в момент звонка)

В сложных предложениях они часто работают в паре, где Past Continuous описывает более длительное действие, а Past Simple — короткое действие, прервавшее его:

I was sleeping (Past Continuous) when the earthquake happened (Past Simple).

(Past Continuous) when the earthquake (Past Simple). While she was studying (Past Continuous), her phone rang (Past Simple).

Past Continuous vs. Past Perfect

Сравнение с Past Perfect (had + Past Participle) также важно:

Past Perfect используется для действия, которое произошло до другого действия в прошлом.

используется для действия, которое произошло до другого действия в прошлом. Past Continuous фокусируется на процессе в определенный момент прошлого.

Пример:

When I arrived, the meeting had already started . (Past Perfect — действие началось до моего прихода)

. (Past Perfect — действие началось до моего прихода) When I arrived, people were discussing the new project. (Past Continuous — процесс обсуждения происходил в момент моего прихода)

Past Continuous vs. Past Perfect Continuous

Еще одно важное сравнение:

Past Perfect Continuous (had been + Verb-ing) выражает действие, которое началось в прошлом, продолжалось некоторое время и закончилось до другого момента в прошлом.

(had been + Verb-ing) выражает действие, которое началось в прошлом, продолжалось некоторое время и закончилось до другого момента в прошлом. Past Continuous просто показывает действие, происходившее в конкретный момент прошлого.

Сравните:

I was working on my project at 6 PM yesterday. (Past Continuous — в 6 вечера я работал над проектом)

on my project at 6 PM yesterday. (Past Continuous — в 6 вечера я работал над проектом) I had been working on my project for 3 hours before my boss called. (Past Perfect Continuous — я работал над проектом 3 часа до звонка босса)

Важно отметить глаголы, которые редко используются в Continuous формах. Это глаголы состояния (stative verbs), выражающие:

Психические процессы: think (в значении "считать"), believe, know, understand

Эмоции и чувства: love, hate, like, prefer

Обладание: own, possess, belong

Восприятие: see, hear, smell (если это не активный процесс)

Эти глаголы обычно используются в Past Simple вместо Past Continuous:

I knew the answer. (Не: I was knowing)

the answer. (Не: I was knowing) She loved that movie. (Не: She was loving)

Михаил Соколов, переводчик и редактор учебных материалов Работая над переводом серии детективных романов, я столкнулся с интересным явлением. Автор мастерски использовал контраст между Past Simple и Past Continuous для создания напряженных моментов. В сцене убийства текст был примерно таким: "Инспектор Martin was examining the crime scene. The officers were taking photos and collecting evidence. Suddenly, the phone rang. Everyone froze." Заметьте, как Past Continuous (was examining, were taking) создает детальную картину происходящего, а Past Simple (rang, froze) вводит поворотные моменты. Когда я работал с начинающими переводчиками, я просил их отслеживать эти переключения между временами — это мгновенно повышало качество их переводов. Теперь я советую всем изучающим язык: читайте детективы и замечайте, как авторы жонглируют временами для создания эффектов напряжения!

Распространённые ошибки при использовании Past Continuous

Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании Past Continuous. Рассмотрим наиболее типичные проблемы и способы их избежать. ⚠️

1. Использование Past Continuous с глаголами состояния

Как упоминалось ранее, глаголы, выражающие состояния, а не действия, редко используются в формах Continuous.

Неправильно:

I was knowing the answer.

the answer. She was wanting a new car.

a new car. They were having a house in London. (в значении "владели")

Правильно:

I knew the answer.

the answer. She wanted a new car.

a new car. They had a house in London.

2. Путаница в использовании was/were

Многие студенты путаются в выборе между was и were, особенно с местоимениями you и I.

Неправильно:

I were walking home.

home. You was talking too loud.

Правильно:

I was walking home.

home. You were talking too loud.

3. Неправильное образование формы с -ing

Многие забывают о правилах добавления -ing к глаголам:

Неправильно:

She was runing fast.

fast. They were writeing letters.

letters. He was lieing on the beach.

Правильно:

She was running fast.

fast. They were writing letters.

letters. He was lying on the beach.

4. Использование Past Continuous вместо Past Simple для однократных завершенных действий

Это частая ошибка, когда студенты используют Past Continuous для описания события, которое не было процессом.

Неправильно:

Yesterday I was buying a new phone. (если имеется в виду сам факт покупки)

a new phone. (если имеется в виду сам факт покупки) She was breaking her leg during the ski trip. (одномоментное действие)

Правильно:

Yesterday I bought a new phone.

a new phone. She broke her leg during the ski trip.

5. Неправильное использование Past Continuous в придаточных предложениях времени

В придаточных предложениях с when, as soon as, after, before часто ошибочно используют Past Continuous:

Неправильно:

When I was finishing my homework, I went to bed.

my homework, I went to bed. After he was cooking dinner, he watched TV.

Правильно:

When I had finished my homework, I went to bed.

my homework, I went to bed. After he had cooked dinner, he watched TV.

Для сравнения, Past Continuous правильно использовать так:

When I was studying , my friend called me.

, my friend called me. While he was cooking dinner, the phone rang.

6. Смешение Past Continuous и Present Continuous

Новички часто путают эти два времени, особенно в речи:

Неправильно:

Yesterday at 9 PM I am watching TV.

Правильно:

Yesterday at 9 PM I was watching TV.

Практические упражнения для закрепления Past Continuous

Теория без практики — как автомобиль без топлива. Давайте перейдем к упражнениям, которые помогут вам укрепить навык использования Past Continuous. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в форму Past Continuous

When I called Sarah, she ____ (study) for her exam. At 8 o'clock yesterday, we ____ (have) dinner with our friends. The children ____ (play) in the garden while their parents ____ (prepare) lunch. I ____ (not/watch) TV when you called me. ____ (you/work) all night on that project?

Ответы: 1. was studying 2. were having 3. were playing, were preparing 4. was not watching 5. Were you working

Упражнение 2: Past Simple или Past Continuous?

Выберите правильное время для глаголов в скобках:

When the earthquake ____ (happen), I ____ (sleep). She ____ (meet) her husband while she ____ (work) in Paris. I ____ (read) a book when someone ____ (knock) on the door. They ____ (not/listen) when the teacher ____ (explain) the task. What ____ (you/do) when I ____ (call) you yesterday?

Ответы: 1. happened, was sleeping 2. met, was working 3. was reading, knocked 4. were not listening, was explaining 5. were you doing, called

Упражнение 3: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

I were walking to school when I saw my friend. They was playng tennis all afternoon. When she finished her homework, she was going to bed. He was knowing the answer to the question. While we studied, the phone was ringing.

Ответы:

I was walking to school when I saw my friend. They were playing tennis all afternoon. When she finished her homework, she went to bed. He knew the answer to the question. While we were studying, the phone rang.

Упражнение 4: Составление предложений

Составьте предложения, используя Past Continuous, с указанными словами:

I / read / when / power / go out They / not / listen / while / teacher / explain What / you / do / at 7 PM / yesterday? She / cry / when / I / see / her We / have breakfast / when / postman / arrive

Примерные ответы:

I was reading when the power went out. They were not listening while the teacher was explaining. What were you doing at 7 PM yesterday? She was crying when I saw her. We were having breakfast when the postman arrived.

Упражнение 5: Описание картинки

Представьте, что у вас есть фотография, сделанная вчера в парке в 3 часа дня. Опишите, что происходило в тот момент, используя Past Continuous (минимум 5 предложений).

Пример описания: Yesterday at 3 PM in the park, the sun was shining brightly. Children were playing on the swings. An old man was feeding the birds. Two women were jogging along the path. A young couple was sitting on a bench and enjoying ice cream.

Упражнение 6: Рассказ с использованием Past Continuous и Past Simple

Завершите историю, используя глаголы в скобках в Past Continuous или Past Simple:

Last Sunday, I (walk) in the city center. It (rain) lightly, and people (hurry) to find shelter. I (look) at the shop windows when suddenly I (hear) someone calling my name. When I (turn) around, I (see) my old classmate. He (carry) several shopping bags and (smile) broadly. We (decide) to go to a café nearby. While we (talk) about old times, a waiter (drop) a tray full of drinks. Everyone in the café (look) at him, and some people (laugh).

Примерный ответ: Last Sunday, I was walking in the city center. It was raining lightly, and people were hurrying to find shelter. I was looking at the shop windows when suddenly I heard someone calling my name. When I turned around, I saw my old classmate. He was carrying several shopping bags and was smiling broadly. We decided to go to a café nearby. While we were talking about old times, a waiter dropped a tray full of drinks. Everyone in the café was looking at him, and some people were laughing.