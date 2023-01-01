Пассивный залог в английском: структура, применение, практика

Для кого эта статья:

Студенты изучающие английский язык, особенно на уровне intermediate и выше

Профессионалы, которым нужно повысить уровень деловой коммуникации на английском языке

Преподаватели и тренеры, работающие с курсами английского языка и желающие улучшить свои методики преподавания Пассивный залог в английском языке часто становится камнем преткновения для многих студентов. Однажды моя студентка воскликнула: "Почему нельзя просто говорить как думаешь? Зачем эти сложности с пассивом?" Действительно, зачем переворачивать предложение с ног на голову, делая объект действия подлежащим? Оказывается, пассивные конструкции — не просто грамматический каприз, а мощный инструмент коммуникации, особенно в академической и деловой сферах. Давайте разберемся, как построить пассивный залог в Present Simple и где его уместно использовать. 🧩

Что такое пассивный залог в английском языке?

Пассивный залог — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а испытывает его на себе. Иными словами, фокус предложения смещается с действующего лица на объект или результат действия.

В активном залоге структура предложения проста и интуитивно понятна: подлежащее (кто?) выполняет действие, выраженное глаголом (что делает?), направленное на дополнение (на кого/что?).

Активный залог Пассивный залог Scientists discover new planets. New planets are discovered (by scientists). The company produces smartphones. Smartphones are produced (by the company). People speak English worldwide. English is spoken worldwide (by people).

Обратите внимание на ключевые особенности пассивного залога:

Объект из активного предложения становится подлежащим в пассивном

Используется вспомогательный глагол to be (am/is/are в Present Simple)

Основной глагол принимает форму причастия прошедшего времени (V3/Past Participle)

Исполнитель действия (если указан) вводится предлогом by

Ирина Северова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Алексеем, IT-специалистом, которому предстояло собеседование в международной компании. Он прекрасно знал технические термины, но пассивный залог использовал неправильно, что звучало непрофессионально. "The code writes by our team" — говорил он вместо "The code is written by our team". После двух недель интенсивной практики с пассивными конструкциями его речь преобразилась. На собеседовании фраза "Our security protocols are updated regularly" произвела нужное впечатление. Алексей получил работу и позже признался: "Я и не думал, что правильное использование пассивного залога может так изменить восприятие моей профессиональной компетенции!"

Формула построения пассивного залога в Present Simple

Построение пассивного залога в Present Simple подчиняется четкой формуле, запомнив которую, вы легко сможете трансформировать любое предложение. 🧠

Формула пассивного залога в Present Simple:

Markdown Скопировать код Subject + am/is/are + Past Participle (V3) + (by + agent)

Выбор вспомогательного глагола (am/is/are) зависит от подлежащего:

am — используется с подлежащим в 1-м лице единственного числа (I)

— используется с подлежащим в 1-м лице единственного числа (I) is — используется с подлежащими в 3-м лице единственного числа (he/she/it, а также существительные в единственном числе)

— используется с подлежащими в 3-м лице единственного числа (he/she/it, а также существительные в единственном числе) are — используется с подлежащими во множественном числе (we/you/they, а также существительные во множественном числе) и с you в единственном числе

Примеры трансформации активных предложений в пассивные:

Активное предложение Пассивное предложение The teacher checks homework. Homework is checked (by the teacher). Students submit assignments online. Assignments are submitted online (by students). I prepare reports every week. Reports are prepared every week (by me). The company ships products worldwide. Products are shipped worldwide (by the company).

Важные нюансы при формировании пассивного залога:

Причастие прошедшего времени (V3) образуется по-разному для правильных и неправильных глаголов

Для правильных глаголов: добавляем окончание -ed (check → checked)

Для неправильных глаголов: используем третью форму из таблицы неправильных глаголов (write → written)

Указание на исполнителя действия с помощью "by + agent" необязательно и часто опускается, если исполнитель неизвестен или несущественен

Активный vs пассивный залог: когда что использовать

Выбор между активным и пассивным залогом — не просто вопрос грамматики, а стратегическое решение, влияющее на восприятие информации. Каждый залог имеет свою сферу применения и создает определенный эффект. 📊

Используйте активный залог, когда:

Важно подчеркнуть, кто совершает действие

Необходимо сделать текст динамичным и прямолинейным

Пишете инструкции или алгоритмы действий

Рассказываете историю, где последовательность действий имеет значение

Хотите сделать текст более живым и энергичным

Используйте пассивный залог, когда:

Исполнитель действия неизвестен: "My wallet was stolen."

Исполнитель действия очевиден или несущественен: "Coffee is served in the lounge area."

Хотите сделать акцент на действии или его результате, а не на исполнителе: "The project is completed ahead of schedule."

Стремитесь создать более формальный, объективный тон (научный, деловой стиль): "It is concluded that the hypothesis is correct."

Хотите избежать обвинений или смягчить негативное сообщение: "Mistakes were made." вместо "You made mistakes."

Михаил Дорохов, бизнес-тренер по деловому английскому На одном из корпоративных тренингов менеджер отдела продаж Екатерина никак не могла понять, почему ее письма клиентам звучат слишком резко и директивно. Мы проанализировали ее письма и обнаружили, что она практически не использовала пассивный залог. "The company rejected your application" звучит как личное решение и может вызвать негативную реакцию. Мы изменили фразу на "Your application was not approved", что звучит более нейтрально и профессионально. После того, как Екатерина начала стратегически использовать пассивный залог в деликатных ситуациях, количество негативных ответов от клиентов сократилось на 30%. Как она сама выразилась: "Я даже не подозревала, что простая перестановка слов может так сильно влиять на восприятие сообщения!"

Распространенные ситуации применения пассивных конструкций

Пассивный залог — не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент коммуникации, который широко используется в определенных контекстах. Понимание этих ситуаций поможет вам осознанно применять пассивный залог и звучать более естественно и профессионально. 🌐

1. Научная и академическая литература

В научных работах пассивный залог используется для создания объективности и беспристрастности:

"The experiment is conducted under controlled conditions."

"The samples are analyzed using spectrometry."

"Similar results are reported in previous studies."

2. Новостные сообщения

Когда фокус на событии, а не на том, кто его совершил:

"Five new hospitals are built in the region."

"The law is passed by the parliament."

"The award ceremony is broadcast live."

3. Бизнес-коммуникация

Для создания профессионального тона и снижения личной ответственности:

"Payments are processed within 3 business days."

"All applications are reviewed by our team."

"New employees are trained during the first month."

4. Инструкции и процедуры

Когда важен процесс, а не исполнитель:

"The button is pressed to start the machine."

"The document is signed in three places."

"The mixture is stirred continuously."

5. Описание стандартных процессов

Для обозначения регулярных действий, выполняемых по установленному порядку:

"The office is cleaned every evening."

"The data is backed up automatically."

"Customer feedback is collected monthly."

Сравнение использования пассивного залога в различных стилях коммуникации:

Стиль коммуникации Частота использования пассива Пример Научные статьи Высокая "It is hypothesized that..." Деловая переписка Средняя/высокая "Your request is being processed." Техническая документация Высокая "The system is designed to..." Разговорная речь Низкая "I was told that..." (редкие случаи) Художественная литература Низкая Преимущественно для создания определенного эффекта

Практика и упражнения: закрепляем пассивный залог

Теория без практики — как корабль без паруса. Давайте закрепим знания о пассивном залоге с помощью разнообразных упражнений, которые помогут вам уверенно использовать эту конструкцию в повседневной речи и письме. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Трансформация из активного в пассивный залог

Преобразуйте следующие предложения из активного залога в пассивный:

People speak English in many countries. → English is spoken in many countries. The government builds new schools every year. → New schools are built every year (by the government). Musicians perform this song frequently. → This song is performed frequently (by musicians). The company hires new employees monthly. → New employees are hired monthly (by the company). Tourists visit this museum regularly. → This museum is visited regularly (by tourists).

Упражнение 2: Заполните пропуски

Вставьте правильную форму глагола to be (am/is/are) и Past Participle:

These products ___ (make) in Germany. → These products are made in Germany. The film ___ (show) in all theaters. → The film is shown in all theaters. I ___ (invite) to meetings every week. → I am invited to meetings every week. The letter ___ (deliver) by courier. → The letter is delivered by courier. The rules ___ (explain) at the beginning of the game. → The rules are explained at the beginning of the game.

Упражнение 3: Исправьте ошибки

Найдите и исправьте ошибки в следующих пассивных конструкциях:

The book write by a famous author. → The book is written by a famous author. Coffee growing in Brazil. → Coffee is grown in Brazil. The exams are take twice a year. → The exams are taken twice a year. This program is used by millions peoples. → This program is used by millions of people. My car is repair now. → My car is being repaired now. (Note: this is Present Continuous Passive)

Упражнение 4: Ситуативное использование

Определите, в каких ситуациях лучше использовать пассивный залог, и перепишите предложения соответствующим образом:

Someone stole my bicycle last night. → My bicycle was stolen last night. (исполнитель неизвестен) Our team develops this software. → This software is developed by our team. (акцент на продукте) People consider this restaurant the best in town. → This restaurant is considered the best in town. (общее мнение) The manager informs all employees about changes. → All employees are informed about changes. (формальная коммуникация) You should submit the report by Friday. → The report should be submitted by Friday. (безличное указание)

Упражнение 5: Составьте предложения

Составьте пассивные предложения в Present Simple, используя данные слова:

coffee / grow / Colombia → Coffee is grown in Colombia. this magazine / publish / monthly → This magazine is published monthly. French / speak / in Canada → French is spoken in Canada. these computers / manufacture / in China → These computers are manufactured in China. the meeting / hold / every Monday → The meeting is held every Monday.

Проверяйте себя, используя формулу: Subject + am/is/are + Past Participle (V3). Помните, что в пассивном залоге фокус смещается с исполнителя действия на объект или результат. 🎯