Пассивный залог в английском: структура, применение, практика#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты изучающие английский язык, особенно на уровне intermediate и выше
- Профессионалы, которым нужно повысить уровень деловой коммуникации на английском языке
Преподаватели и тренеры, работающие с курсами английского языка и желающие улучшить свои методики преподавания
Пассивный залог в английском языке часто становится камнем преткновения для многих студентов. Однажды моя студентка воскликнула: "Почему нельзя просто говорить как думаешь? Зачем эти сложности с пассивом?" Действительно, зачем переворачивать предложение с ног на голову, делая объект действия подлежащим? Оказывается, пассивные конструкции — не просто грамматический каприз, а мощный инструмент коммуникации, особенно в академической и деловой сферах. Давайте разберемся, как построить пассивный залог в Present Simple и где его уместно использовать. 🧩
Что такое пассивный залог в английском языке?
Пассивный залог — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а испытывает его на себе. Иными словами, фокус предложения смещается с действующего лица на объект или результат действия.
В активном залоге структура предложения проста и интуитивно понятна: подлежащее (кто?) выполняет действие, выраженное глаголом (что делает?), направленное на дополнение (на кого/что?).
|Активный залог
|Пассивный залог
|Scientists discover new planets.
|New planets are discovered (by scientists).
|The company produces smartphones.
|Smartphones are produced (by the company).
|People speak English worldwide.
|English is spoken worldwide (by people).
Обратите внимание на ключевые особенности пассивного залога:
- Объект из активного предложения становится подлежащим в пассивном
- Используется вспомогательный глагол to be (am/is/are в Present Simple)
- Основной глагол принимает форму причастия прошедшего времени (V3/Past Participle)
- Исполнитель действия (если указан) вводится предлогом by
Ирина Северова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моим студентом Алексеем, IT-специалистом, которому предстояло собеседование в международной компании. Он прекрасно знал технические термины, но пассивный залог использовал неправильно, что звучало непрофессионально. "The code writes by our team" — говорил он вместо "The code is written by our team".
После двух недель интенсивной практики с пассивными конструкциями его речь преобразилась. На собеседовании фраза "Our security protocols are updated regularly" произвела нужное впечатление. Алексей получил работу и позже признался: "Я и не думал, что правильное использование пассивного залога может так изменить восприятие моей профессиональной компетенции!"
Формула построения пассивного залога в Present Simple
Построение пассивного залога в Present Simple подчиняется четкой формуле, запомнив которую, вы легко сможете трансформировать любое предложение. 🧠
Формула пассивного залога в Present Simple:
Subject + am/is/are + Past Participle (V3) + (by + agent)
Выбор вспомогательного глагола (am/is/are) зависит от подлежащего:
- am — используется с подлежащим в 1-м лице единственного числа (I)
- is — используется с подлежащими в 3-м лице единственного числа (he/she/it, а также существительные в единственном числе)
- are — используется с подлежащими во множественном числе (we/you/they, а также существительные во множественном числе) и с you в единственном числе
Примеры трансформации активных предложений в пассивные:
|Активное предложение
|Пассивное предложение
|The teacher checks homework.
|Homework is checked (by the teacher).
|Students submit assignments online.
|Assignments are submitted online (by students).
|I prepare reports every week.
|Reports are prepared every week (by me).
|The company ships products worldwide.
|Products are shipped worldwide (by the company).
Важные нюансы при формировании пассивного залога:
- Причастие прошедшего времени (V3) образуется по-разному для правильных и неправильных глаголов
- Для правильных глаголов: добавляем окончание -ed (check → checked)
- Для неправильных глаголов: используем третью форму из таблицы неправильных глаголов (write → written)
- Указание на исполнителя действия с помощью "by + agent" необязательно и часто опускается, если исполнитель неизвестен или несущественен
Активный vs пассивный залог: когда что использовать
Выбор между активным и пассивным залогом — не просто вопрос грамматики, а стратегическое решение, влияющее на восприятие информации. Каждый залог имеет свою сферу применения и создает определенный эффект. 📊
Используйте активный залог, когда:
- Важно подчеркнуть, кто совершает действие
- Необходимо сделать текст динамичным и прямолинейным
- Пишете инструкции или алгоритмы действий
- Рассказываете историю, где последовательность действий имеет значение
- Хотите сделать текст более живым и энергичным
Используйте пассивный залог, когда:
- Исполнитель действия неизвестен: "My wallet was stolen."
- Исполнитель действия очевиден или несущественен: "Coffee is served in the lounge area."
- Хотите сделать акцент на действии или его результате, а не на исполнителе: "The project is completed ahead of schedule."
- Стремитесь создать более формальный, объективный тон (научный, деловой стиль): "It is concluded that the hypothesis is correct."
- Хотите избежать обвинений или смягчить негативное сообщение: "Mistakes were made." вместо "You made mistakes."
Михаил Дорохов, бизнес-тренер по деловому английскому
На одном из корпоративных тренингов менеджер отдела продаж Екатерина никак не могла понять, почему ее письма клиентам звучат слишком резко и директивно. Мы проанализировали ее письма и обнаружили, что она практически не использовала пассивный залог.
"The company rejected your application" звучит как личное решение и может вызвать негативную реакцию. Мы изменили фразу на "Your application was not approved", что звучит более нейтрально и профессионально.
После того, как Екатерина начала стратегически использовать пассивный залог в деликатных ситуациях, количество негативных ответов от клиентов сократилось на 30%. Как она сама выразилась: "Я даже не подозревала, что простая перестановка слов может так сильно влиять на восприятие сообщения!"
Распространенные ситуации применения пассивных конструкций
Пассивный залог — не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент коммуникации, который широко используется в определенных контекстах. Понимание этих ситуаций поможет вам осознанно применять пассивный залог и звучать более естественно и профессионально. 🌐
1. Научная и академическая литература
В научных работах пассивный залог используется для создания объективности и беспристрастности:
- "The experiment is conducted under controlled conditions."
- "The samples are analyzed using spectrometry."
- "Similar results are reported in previous studies."
2. Новостные сообщения
Когда фокус на событии, а не на том, кто его совершил:
- "Five new hospitals are built in the region."
- "The law is passed by the parliament."
- "The award ceremony is broadcast live."
3. Бизнес-коммуникация
Для создания профессионального тона и снижения личной ответственности:
- "Payments are processed within 3 business days."
- "All applications are reviewed by our team."
- "New employees are trained during the first month."
4. Инструкции и процедуры
Когда важен процесс, а не исполнитель:
- "The button is pressed to start the machine."
- "The document is signed in three places."
- "The mixture is stirred continuously."
5. Описание стандартных процессов
Для обозначения регулярных действий, выполняемых по установленному порядку:
- "The office is cleaned every evening."
- "The data is backed up automatically."
- "Customer feedback is collected monthly."
Сравнение использования пассивного залога в различных стилях коммуникации:
|Стиль коммуникации
|Частота использования пассива
|Пример
|Научные статьи
|Высокая
|"It is hypothesized that..."
|Деловая переписка
|Средняя/высокая
|"Your request is being processed."
|Техническая документация
|Высокая
|"The system is designed to..."
|Разговорная речь
|Низкая
|"I was told that..." (редкие случаи)
|Художественная литература
|Низкая
|Преимущественно для создания определенного эффекта
Практика и упражнения: закрепляем пассивный залог
Теория без практики — как корабль без паруса. Давайте закрепим знания о пассивном залоге с помощью разнообразных упражнений, которые помогут вам уверенно использовать эту конструкцию в повседневной речи и письме. 🏋️♂️
Упражнение 1: Трансформация из активного в пассивный залог
Преобразуйте следующие предложения из активного залога в пассивный:
- People speak English in many countries. →
English is spoken in many countries.
- The government builds new schools every year. →
New schools are built every year (by the government).
- Musicians perform this song frequently. →
This song is performed frequently (by musicians).
- The company hires new employees monthly. →
New employees are hired monthly (by the company).
- Tourists visit this museum regularly. →
This museum is visited regularly (by tourists).
Упражнение 2: Заполните пропуски
Вставьте правильную форму глагола to be (am/is/are) и Past Participle:
- These products ___ (make) in Germany. →
These products are made in Germany.
- The film ___ (show) in all theaters. →
The film is shown in all theaters.
- I ___ (invite) to meetings every week. →
I am invited to meetings every week.
- The letter ___ (deliver) by courier. →
The letter is delivered by courier.
- The rules ___ (explain) at the beginning of the game. →
The rules are explained at the beginning of the game.
Упражнение 3: Исправьте ошибки
Найдите и исправьте ошибки в следующих пассивных конструкциях:
- The book write by a famous author. →
The book is written by a famous author.
- Coffee growing in Brazil. →
Coffee is grown in Brazil.
- The exams are take twice a year. →
The exams are taken twice a year.
- This program is used by millions peoples. →
This program is used by millions of people.
- My car is repair now. →
My car is being repaired now.(Note: this is Present Continuous Passive)
Упражнение 4: Ситуативное использование
Определите, в каких ситуациях лучше использовать пассивный залог, и перепишите предложения соответствующим образом:
- Someone stole my bicycle last night. →
My bicycle was stolen last night.(исполнитель неизвестен)
- Our team develops this software. →
This software is developed by our team.(акцент на продукте)
- People consider this restaurant the best in town. →
This restaurant is considered the best in town.(общее мнение)
- The manager informs all employees about changes. →
All employees are informed about changes.(формальная коммуникация)
- You should submit the report by Friday. →
The report should be submitted by Friday.(безличное указание)
Упражнение 5: Составьте предложения
Составьте пассивные предложения в Present Simple, используя данные слова:
- coffee / grow / Colombia →
Coffee is grown in Colombia.
- this magazine / publish / monthly →
This magazine is published monthly.
- French / speak / in Canada →
French is spoken in Canada.
- these computers / manufacture / in China →
These computers are manufactured in China.
- the meeting / hold / every Monday →
The meeting is held every Monday.
Проверяйте себя, используя формулу: Subject + am/is/are + Past Participle (V3). Помните, что в пассивном залоге фокус смещается с исполнителя действия на объект или результат. 🎯
Пассивный залог в Present Simple — не просто грамматическая конструкция, а мощный коммуникативный инструмент, который поможет вам звучать более профессионально и авторитетно в определённых ситуациях. Регулярная практика и осознанное применение пассивных конструкций в подходящих контекстах значительно повысят качество вашего английского. Помните, что ключ к успеху — не просто знать правила, но понимать, когда и почему их применять. Освоив этот навык, вы сделаете важный шаг на пути к свободному владению английским языком.