Пассивный залог в английском языке: формы, правила и ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Специалисты, работающие с деловой и технической документацией Изучая английский язык, каждый непременно сталкивается с пассивным залогом — конструкцией, которая вызывает много вопросов, но при этом открывает огромные возможности для выражения мыслей. Представьте: вы переводите деловой документ или пишете академическую работу, и внезапно понимаете, что активный залог звучит неуместно или даже неправильно. Умение грамотно использовать пассивные конструкции — не просто признак высокого уровня владения английским, но и необходимый инструмент для профессиональной коммуникации. Давайте разберемся в этой теме раз и навсегда, чтобы пассивный залог стал вашим союзником, а не источником грамматических ошибок. 🎓

Сущность и важность пассивного залога в английском

Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая структура, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. В отличие от активного залога, где акцент делается на исполнителе действия, пассивный залог смещает фокус на само действие или его результат.

Понимание пассивного залога критически важно по нескольким причинам:

Он позволяет выделить объект действия, когда исполнитель неизвестен или неважен

В научных и академических текстах обеспечивает объективность и беспристрастность

Помогает варьировать структуру предложений, делая речь богаче

Незаменим в формальной и деловой коммуникации

Алексей Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился студент, который не мог сдать международный экзамен IELTS, постоянно получая низкие баллы за письменную часть. Анализируя его работы, я обнаружил, что он совершенно избегал пассивных конструкций, делая все тексты однообразными и стилистически неподходящими для академического письма. Мы посвятили две недели интенсивной практике пассивного залога. Он переписывал свои старые эссе, трансформируя активные предложения в пассивные там, где это было уместно. Результат превзошел ожидания — его следующая попытка IELTS принесла 7.5 баллов за письменную часть. "Я и не представлял, что смена грамматических конструкций может так радикально изменить восприятие текста экзаменатором", — признался он позже.

В английском языке пассивный залог используется гораздо чаще, чем в русском. Согласно лингвистическим исследованиям, около 25-30% предложений в академических и научных текстах на английском языке содержат пассивные конструкции. В русском языке этот показатель не превышает 15-20%. Это культурное и лингвистическое различие необходимо учитывать при изучении английского. 📊

Образование форм пассивного залога во всех временах

Формула образования пассивного залога проста: форма глагола to be в нужном времени + причастие прошедшего времени (Past Participle) основного глагола. Однако применение этой формулы к разным временам требует внимательности.

Время Формула Пример (активный залог) Пример (пассивный залог) Present Simple am/is/are + V3 They clean the room. The room is cleaned (by them). Past Simple was/were + V3 They cleaned the room. The room was cleaned (by them). Future Simple will be + V3 They will clean the room. The room will be cleaned (by them). Present Continuous am/is/are being + V3 They are cleaning the room. The room is being cleaned (by them). Past Continuous was/were being + V3 They were cleaning the room. The room was being cleaned (by them). Present Perfect have/has been + V3 They have cleaned the room. The room has been cleaned (by them). Past Perfect had been + V3 They had cleaned the room. The room had been cleaned (by them). Future Perfect will have been + V3 They will have cleaned the room. The room will have been cleaned (by them).

Важно отметить, что Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous практически не используются в пассивном залоге из-за их сложности и громоздкости.

При образовании пассивного залога необходимо учитывать следующие нюансы:

Только переходные глаголы (требующие прямого дополнения) могут использоваться в пассивном залоге

Косвенное дополнение в активном залоге не может стать подлежащим в пассивном

При трансформации предложения необходимо сохранять время глагола

Модальные глаголы в пассивных конструкциях сопровождаются инфинитивом be + Past Participle (must be done, can be seen)

Особенности глагольных форм в пассивном залоге — ключ к правильному построению предложений. Помните, что неправильные глаголы требуют особой формы причастия прошедшего времени, которую нужно знать наизусть. 🔍

Правила использования пассивного залога в речи

Знание технической стороны образования пассивного залога — лишь полдела. Гораздо важнее понимать, когда и почему его следует использовать.

Пассивный залог уместен в следующих случаях:

Когда исполнитель действия неизвестен: "My car was stolen last night."

Когда исполнитель очевиден или несущественен: "This bridge was built in 1930."

Когда важнее действие или его объект, а не исполнитель: "The medicine should be taken three times a day."

В научных и технических текстах для создания объективности: "The experiment was conducted under controlled conditions."

В официальных документах и новостных сообщениях: "The suspect was arrested yesterday."

Для смягчения критики или неприятных сообщений: "Mistakes were made during the project."

Мария Ковалева, переводчик технической документации Работая над переводом инструкции к медицинскому оборудованию, я столкнулась с проблемой: клиент был недоволен моими первыми версиями перевода, где я использовала преимущественно активный залог, как привыкла в русском языке. "Эта инструкция звучит как личная рекомендация, а не как официальный документ," — заметил редактор компании. После анализа оригинальных англоязычных инструкций я заметила закономерность: около 70% предложений были в пассивном залоге. Переработав текст с активным использованием пассивных конструкций ("The device should be calibrated every 6 months" вместо "You should calibrate the device every 6 months"), я добилась точного соответствия стилю технической документации. Клиент был в восторге, а я получила ценный урок о культурных различиях в использовании грамматических конструкций.

При использовании пассивного залога важно помнить о предлоге "by", который вводит исполнителя действия, если его необходимо указать: "The novel was written by Hemingway in 1952."

В разговорной речи пассивный залог встречается реже, чем в письменной, но все же используется в определенных контекстах. Например, когда говорящий хочет дистанцироваться от действия или избежать ответственности: "The deadline was missed" вместо "I missed the deadline". 🗣️

Отличия активного и пассивного залога на практике

Различия между активным и пассивным залогом выходят далеко за рамки простой перестановки слов в предложении. Эти две структуры создают разные акценты и впечатления.

Аспект Активный залог Пассивный залог Фокус внимания На исполнителе действия На объекте действия или самом действии Структура предложения Подлежащее (деятель) + глагол + дополнение Подлежащее (объект действия) + to be + V3 + (by + деятель) Стилистическое восприятие Прямой, динамичный, личный Формальный, объективный, дистанцированный Типичная сфера применения Повседневная речь, художественная литература, инструкции Научные тексты, новости, официальные документы Эмоциональная окраска Часто более эмоциональна и личностна Обычно более нейтральна и безлична

Сравнение одного и того же сообщения в разных залогах показывает, как меняется его восприятие:

Активный: "The management rejected your proposal." (Руководство отклонило ваше предложение.) — Прямое указание на исполнителя, потенциально конфронтационно.

"The management rejected your proposal." (Руководство отклонило ваше предложение.) — Прямое указание на исполнителя, потенциально конфронтационно. Пассивный: "Your proposal was rejected." (Ваше предложение было отклонено.) — Смягчает сообщение, избегает прямого обвинения.

В академическом письме выбор залога часто диктуется традицией и необходимостью объективности. Исследования показывают, что работы с умеренным использованием пассивного залога оцениваются как более профессиональные и заслуживающие доверия, но чрезмерное его применение делает текст тяжеловесным.

Журналистика также имеет свои правила: в новостных заголовках часто используется пассивный залог для экономии места и фокусировки на событии: "Five Arrested in Corruption Case" вместо "Police Arrested Five People in Corruption Case". 📰

Распространённые ошибки при употреблении пассива

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании пассивного залога. Знание типичных ловушек поможет их избежать.

Наиболее частые ошибки включают:

Использование непереходных глаголов в пассивной форме. Глаголы, которые не могут иметь прямое дополнение (happen, sleep, die), не могут использоваться в пассивном залоге. Нельзя сказать: "The accident was happened" (правильно: "The accident happened"). Неправильный выбор времени вспомогательного глагола to be. Время в пассивной конструкции должно соответствовать времени в активной: "They are building a new road" → "A new road is being built" (не "A new road is built"). Сохранение прямого дополнения в пассивном предложении. В пассиве прямое дополнение активного предложения становится подлежащим: "They told me a story" → "I was told a story" или "A story was told to me" (не "I was told a story by them"). Чрезмерное использование "by-phrases". Если исполнитель действия не важен, указывать его нет необходимости: "The theory was proposed by scientists in 2010" лучше сократить до "The theory was proposed in 2010". Неправильное образование причастия прошедшего времени. Особенно часто ошибки возникают с неправильными глаголами: "The letter was wrote" (неверно) → "The letter was written" (верно).

Кроме того, многие учащиеся испытывают трудности с пониманием разницы между пассивной формой и составным именным сказуемым:

"The window is broken" может означать как "Окно разбито (кем-то)" (пассивный залог), так и "Окно разбитое (находится в разбитом состоянии)" (составное именное сказуемое).

Контекст помогает различить эти значения.

Стилистическая ошибка, которую часто допускают изучающие язык — это избыточное использование пассивного залога, когда активный был бы более уместен. Это делает речь неестественной и тяжеловесной.

Избегайте автоматической трансформации предложений из активного залога в пассивный без учета контекста и стилистических норм. Выбор залога должен быть осознанным и соответствовать коммуникативной задаче. 🧩