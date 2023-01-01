Пассивный залог в английском языке: формы, правила и ошибки#Изучение английского
Изучая английский язык, каждый непременно сталкивается с пассивным залогом — конструкцией, которая вызывает много вопросов, но при этом открывает огромные возможности для выражения мыслей. Представьте: вы переводите деловой документ или пишете академическую работу, и внезапно понимаете, что активный залог звучит неуместно или даже неправильно. Умение грамотно использовать пассивные конструкции — не просто признак высокого уровня владения английским, но и необходимый инструмент для профессиональной коммуникации. Давайте разберемся в этой теме раз и навсегда, чтобы пассивный залог стал вашим союзником, а не источником грамматических ошибок. 🎓
Сущность и важность пассивного залога в английском
Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая структура, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. В отличие от активного залога, где акцент делается на исполнителе действия, пассивный залог смещает фокус на само действие или его результат.
Понимание пассивного залога критически важно по нескольким причинам:
- Он позволяет выделить объект действия, когда исполнитель неизвестен или неважен
- В научных и академических текстах обеспечивает объективность и беспристрастность
- Помогает варьировать структуру предложений, делая речь богаче
- Незаменим в формальной и деловой коммуникации
Алексей Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился студент, который не мог сдать международный экзамен IELTS, постоянно получая низкие баллы за письменную часть. Анализируя его работы, я обнаружил, что он совершенно избегал пассивных конструкций, делая все тексты однообразными и стилистически неподходящими для академического письма.
Мы посвятили две недели интенсивной практике пассивного залога. Он переписывал свои старые эссе, трансформируя активные предложения в пассивные там, где это было уместно. Результат превзошел ожидания — его следующая попытка IELTS принесла 7.5 баллов за письменную часть. "Я и не представлял, что смена грамматических конструкций может так радикально изменить восприятие текста экзаменатором", — признался он позже.
В английском языке пассивный залог используется гораздо чаще, чем в русском. Согласно лингвистическим исследованиям, около 25-30% предложений в академических и научных текстах на английском языке содержат пассивные конструкции. В русском языке этот показатель не превышает 15-20%. Это культурное и лингвистическое различие необходимо учитывать при изучении английского. 📊
Образование форм пассивного залога во всех временах
Формула образования пассивного залога проста: форма глагола to be в нужном времени + причастие прошедшего времени (Past Participle) основного глагола. Однако применение этой формулы к разным временам требует внимательности.
|Время
|Формула
|Пример (активный залог)
|Пример (пассивный залог)
|Present Simple
|am/is/are + V3
|They clean the room.
|The room is cleaned (by them).
|Past Simple
|was/were + V3
|They cleaned the room.
|The room was cleaned (by them).
|Future Simple
|will be + V3
|They will clean the room.
|The room will be cleaned (by them).
|Present Continuous
|am/is/are being + V3
|They are cleaning the room.
|The room is being cleaned (by them).
|Past Continuous
|was/were being + V3
|They were cleaning the room.
|The room was being cleaned (by them).
|Present Perfect
|have/has been + V3
|They have cleaned the room.
|The room has been cleaned (by them).
|Past Perfect
|had been + V3
|They had cleaned the room.
|The room had been cleaned (by them).
|Future Perfect
|will have been + V3
|They will have cleaned the room.
|The room will have been cleaned (by them).
Важно отметить, что Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous практически не используются в пассивном залоге из-за их сложности и громоздкости.
При образовании пассивного залога необходимо учитывать следующие нюансы:
- Только переходные глаголы (требующие прямого дополнения) могут использоваться в пассивном залоге
- Косвенное дополнение в активном залоге не может стать подлежащим в пассивном
- При трансформации предложения необходимо сохранять время глагола
- Модальные глаголы в пассивных конструкциях сопровождаются инфинитивом be + Past Participle (must be done, can be seen)
Особенности глагольных форм в пассивном залоге — ключ к правильному построению предложений. Помните, что неправильные глаголы требуют особой формы причастия прошедшего времени, которую нужно знать наизусть. 🔍
Правила использования пассивного залога в речи
Знание технической стороны образования пассивного залога — лишь полдела. Гораздо важнее понимать, когда и почему его следует использовать.
Пассивный залог уместен в следующих случаях:
- Когда исполнитель действия неизвестен: "My car was stolen last night."
- Когда исполнитель очевиден или несущественен: "This bridge was built in 1930."
- Когда важнее действие или его объект, а не исполнитель: "The medicine should be taken three times a day."
- В научных и технических текстах для создания объективности: "The experiment was conducted under controlled conditions."
- В официальных документах и новостных сообщениях: "The suspect was arrested yesterday."
- Для смягчения критики или неприятных сообщений: "Mistakes were made during the project."
Мария Ковалева, переводчик технической документации Работая над переводом инструкции к медицинскому оборудованию, я столкнулась с проблемой: клиент был недоволен моими первыми версиями перевода, где я использовала преимущественно активный залог, как привыкла в русском языке.
"Эта инструкция звучит как личная рекомендация, а не как официальный документ," — заметил редактор компании. После анализа оригинальных англоязычных инструкций я заметила закономерность: около 70% предложений были в пассивном залоге.
Переработав текст с активным использованием пассивных конструкций ("The device should be calibrated every 6 months" вместо "You should calibrate the device every 6 months"), я добилась точного соответствия стилю технической документации. Клиент был в восторге, а я получила ценный урок о культурных различиях в использовании грамматических конструкций.
При использовании пассивного залога важно помнить о предлоге "by", который вводит исполнителя действия, если его необходимо указать: "The novel was written by Hemingway in 1952."
В разговорной речи пассивный залог встречается реже, чем в письменной, но все же используется в определенных контекстах. Например, когда говорящий хочет дистанцироваться от действия или избежать ответственности: "The deadline was missed" вместо "I missed the deadline". 🗣️
Отличия активного и пассивного залога на практике
Различия между активным и пассивным залогом выходят далеко за рамки простой перестановки слов в предложении. Эти две структуры создают разные акценты и впечатления.
|Аспект
|Активный залог
|Пассивный залог
|Фокус внимания
|На исполнителе действия
|На объекте действия или самом действии
|Структура предложения
|Подлежащее (деятель) + глагол + дополнение
|Подлежащее (объект действия) + to be + V3 + (by + деятель)
|Стилистическое восприятие
|Прямой, динамичный, личный
|Формальный, объективный, дистанцированный
|Типичная сфера применения
|Повседневная речь, художественная литература, инструкции
|Научные тексты, новости, официальные документы
|Эмоциональная окраска
|Часто более эмоциональна и личностна
|Обычно более нейтральна и безлична
Сравнение одного и того же сообщения в разных залогах показывает, как меняется его восприятие:
- Активный: "The management rejected your proposal." (Руководство отклонило ваше предложение.) — Прямое указание на исполнителя, потенциально конфронтационно.
- Пассивный: "Your proposal was rejected." (Ваше предложение было отклонено.) — Смягчает сообщение, избегает прямого обвинения.
В академическом письме выбор залога часто диктуется традицией и необходимостью объективности. Исследования показывают, что работы с умеренным использованием пассивного залога оцениваются как более профессиональные и заслуживающие доверия, но чрезмерное его применение делает текст тяжеловесным.
Журналистика также имеет свои правила: в новостных заголовках часто используется пассивный залог для экономии места и фокусировки на событии: "Five Arrested in Corruption Case" вместо "Police Arrested Five People in Corruption Case". 📰
Распространённые ошибки при употреблении пассива
Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании пассивного залога. Знание типичных ловушек поможет их избежать.
Наиболее частые ошибки включают:
- Использование непереходных глаголов в пассивной форме. Глаголы, которые не могут иметь прямое дополнение (happen, sleep, die), не могут использоваться в пассивном залоге. Нельзя сказать: "The accident was happened" (правильно: "The accident happened").
- Неправильный выбор времени вспомогательного глагола to be. Время в пассивной конструкции должно соответствовать времени в активной: "They are building a new road" → "A new road is being built" (не "A new road is built").
- Сохранение прямого дополнения в пассивном предложении. В пассиве прямое дополнение активного предложения становится подлежащим: "They told me a story" → "I was told a story" или "A story was told to me" (не "I was told a story by them").
- Чрезмерное использование "by-phrases". Если исполнитель действия не важен, указывать его нет необходимости: "The theory was proposed by scientists in 2010" лучше сократить до "The theory was proposed in 2010".
- Неправильное образование причастия прошедшего времени. Особенно часто ошибки возникают с неправильными глаголами: "The letter was wrote" (неверно) → "The letter was written" (верно).
Кроме того, многие учащиеся испытывают трудности с пониманием разницы между пассивной формой и составным именным сказуемым:
- "The window is broken" может означать как "Окно разбито (кем-то)" (пассивный залог), так и "Окно разбитое (находится в разбитом состоянии)" (составное именное сказуемое).
- Контекст помогает различить эти значения.
Стилистическая ошибка, которую часто допускают изучающие язык — это избыточное использование пассивного залога, когда активный был бы более уместен. Это делает речь неестественной и тяжеловесной.
Избегайте автоматической трансформации предложений из активного залога в пассивный без учета контекста и стилистических норм. Выбор залога должен быть осознанным и соответствовать коммуникативной задаче. 🧩
Пассивный залог — не просто грамматическая структура, а мощный инструмент языкового воздействия. Освоив правила его образования и применения, вы получаете возможность тонко управлять акцентами в своей речи, придавать ей необходимый стилистический оттенок и соответствовать ожиданиям аудитории в различных коммуникативных ситуациях. Регулярная практика с осознанным выбором между активной и пассивной конструкцией — ключ к естественному и грамматически безупречному английскому языку, который откроет перед вами новые профессиональные и академические горизонты.