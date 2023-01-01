Пассивный залог в английском языке: полное руководство, примеры, тонкости#Изучение английского
Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с пассивным залогом — грамматической конструкцией, которая способна как запутать, так и придать вашей речи элегантность и профессионализм. Когда вы слышите фразы типа "The report was submitted yesterday" вместо "John submitted the report yesterday", это не просто смена порядка слов, а полное изменение фокуса высказывания. Владение пассивным залогом — одна из тех тонкостей, которая отличает продвинутого говорящего от начинающего. Давайте разберём эту конструкцию по косточкам, от базовых правил до профессиональных нюансов, чтобы вы могли уверенно использовать её в любой ситуации. 🧩
Что такое пассивный залог и когда его использовать
Пассивный залог — это грамматическая конструкция, в которой объект действия становится подлежащим предложения, а исполнитель действия либо указывается в конце предложения с предлогом "by", либо опускается полностью. Эта конструкция принципиально меняет фокус высказывания, перемещая внимание с деятеля на само действие или его результат.
Сравним два предложения:
- Активный залог: The chef prepared the dinner. (Шеф-повар приготовил ужин.)
- Пассивный залог: The dinner was prepared (by the chef). (Ужин был приготовлен (шеф-поваром).)
В активном залоге важен деятель (шеф-повар), а в пассивном — объект действия (ужин) и сам факт действия, а исполнитель может быть вовсе не упомянут.
Пассивный залог стоит использовать в следующих случаях:
- Когда важнее действие или его результат, а не исполнитель: The documents were signed yesterday. (Документы были подписаны вчера.)
- Когда исполнитель неизвестен или неважен: My car was stolen last night. (Мою машину украли прошлой ночью.)
- Чтобы сделать высказывание более формальным и безличным: Mistakes were made during the procedure. (В ходе процедуры были допущены ошибки.)
- В научных текстах для описания процессов: The samples were tested under various conditions. (Образцы тестировались в различных условиях.)
- В новостных сводках, особенно в заголовках: Five people were injured in the explosion. (Пять человек пострадали при взрыве.)
Марина Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды ко мне обратился студент, готовящийся к IELTS. Он писал эссе хорошо, но получал низкие баллы за грамматическое разнообразие. "Почему мои работы звучат так просто?" — спрашивал он. Мы проанализировали его последнее эссе и обнаружили, что почти все предложения были построены по схеме "кто-то делает что-то". Я предложила ему переписать ключевые аргументы, используя пассивный залог. Результат впечатлил нас обоих — текст мгновенно приобрел академическое звучание, а его следующее эссе получило на балл выше. Это наглядно показало, как смена залога может трансформировать восприятие целого текста.
Образование пассивного залога во всех временах
Формула пассивного залога проста:
be (в нужном времени) + Participle II (3-я форма глагола). Сложность заключается в том, что форма глагола "be" меняется в зависимости от времени, лица и числа. Давайте рассмотрим, как образуется пассивный залог в основных временах английского языка. 📊
|Время
|Формула пассивного залога
|Пример
|Present Simple
|am/is/are + Participle II
|The house is built.
|Past Simple
|was/were + Participle II
|The house was built.
|Future Simple
|will be + Participle II
|The house will be built.
|Present Continuous
|am/is/are being + Participle II
|The house is being built.
|Past Continuous
|was/were being + Participle II
|The house was being built.
|Present Perfect
|have/has been + Participle II
|The house has been built.
|Past Perfect
|had been + Participle II
|The house had been built.
|Future Perfect
|will have been + Participle II
|The house will have been built.
Обратите внимание, что не все времена одинаково часто используются в пассивном залоге. Наиболее распространены Present Simple, Past Simple и Present Perfect Passive. Времена группы Continuous в пассивном залоге встречаются реже, а Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous практически не используются в пассивном залоге.
Важно помнить, что при преобразовании из активного залога в пассивный:
- Прямое дополнение активного предложения становится подлежащим пассивного.
- Время глагола сохраняется, но меняется его форма по формуле пассивного залога.
- Подлежащее активного предложения либо опускается, либо вводится с помощью предлога "by".
Особые случаи и сложности пассивных конструкций
В изучении пассивного залога существуют особые случаи, которые требуют дополнительного внимания. Рассмотрим наиболее сложные моменты. 🔍
1. Глаголы с двумя дополнениями
Некоторые глаголы могут иметь как прямое, так и косвенное дополнение. В таких случаях возможны два варианта пассивной конструкции:
- Активный: They gave me a book. (Они дали мне книгу.)
- Пассивный (1): I was given a book. (Мне дали книгу.)
- Пассивный (2): A book was given to me. (Книга была дана мне.)
2. Конструкции с инфинитивом и герундием
Некоторые глаголы требуют после себя инфинитива или герундия, что создает дополнительную сложность в пассивных конструкциях:
- Активный: People expect him to win. (Люди ожидают, что он победит.)
- Пассивный: He is expected to win. (Ожидается, что он победит.)
3. Модальные глаголы в пассивном залоге
Модальные глаголы сочетаются с пассивным инфинитивом:
- The room must be cleaned. (Комната должна быть убрана.)
- The document can be signed tomorrow. (Документ может быть подписан завтра.)
- The work should have been done yesterday. (Работа должна была быть сделана вчера.)
4. Фразовые глаголы в пассивном залоге
Фразовые глаголы сохраняют предлоги или наречия при переходе в пассивный залог:
- Активный: They looked after the children. (Они присматривали за детьми.)
- Пассивный: The children were looked after. (За детьми присматривали.)
5. Глаголы, не используемые в пассивном залоге
Некоторые глаголы редко или никогда не используются в пассивном залоге:
- Непереходные глаголы (глаголы без прямого дополнения): happen, arrive, appear
- Глаголы состояния: be, seem, belong
- Глаголы, выражающие обладание: have, own, possess (хотя возможны исключения)
6. Причастные конструкции вместо пассивного залога
Иногда вместо полной пассивной конструкции используются причастные обороты:
- Полный пассив: The window was broken by the storm. (Окно было разбито бурей.)
- Причастный оборот: The window, broken by the storm, let in the rain. (Окно, разбитое бурей, пропускало дождь.)
Антон Сергеев, переводчик технической документации
При переводе руководства для международной IT-компании я столкнулся с интересной проблемой: английский текст изобиловал пассивными конструкциями, делая инструкции обезличенными и формальными. "The system should be restarted", "Updates must be installed", "Data will be automatically backed up". Переводя на русский, я заметил, что дословный перевод звучал неестественно. После консультации с заказчиком мы решили адаптировать текст под российских пользователей, превратив часть пассивных конструкций в активные с использованием местоимения "вы": "Перезапустите систему", "Установите обновления". Это простое изменение сделало руководство более дружелюбным и понятным для русскоязычной аудитории, показав, как культурные различия влияют даже на грамматические предпочтения.
Практикум: преобразование активных предложений в пассивные
Для закрепления знаний о пассивном залоге, давайте потренируемся в преобразовании активных предложений в пассивные. Этот навык пригодится вам как в разговорной речи, так и при написании текстов различных стилей. 🔄
Алгоритм преобразования:
- Определите время глагола в активном предложении
- Используйте объект действия активного предложения как подлежащее в пассивном
- Примените формулу пассивного залога соответствующего времени
- Добавьте исполнителя с предлогом "by", если это необходимо
Примеры преобразования в разных временах:
|Активный залог
|Пассивный залог
|Комментарий
|Scientists conduct experiments every day.
|Experiments are conducted every day.
|Present Simple
|The company hired ten new employees last month.
|Ten new employees were hired last month.
|Past Simple
|They are building a new shopping center.
|A new shopping center is being built.
|Present Continuous
|They have already sent the invitation.
|The invitation has already been sent.
|Present Perfect
|The manager will announce the results tomorrow.
|The results will be announced tomorrow.
|Future Simple
Упражнения для самостоятельной практики:
Попробуйте преобразовать следующие активные предложения в пассивные:
- People speak English all over the world.
- The professor explained the theory in detail.
- They are renovating the old museum.
- The government will implement new regulations next year.
- Someone has stolen my bicycle.
Решения:
- English is spoken all over the world.
- The theory was explained in detail (by the professor).
- The old museum is being renovated.
- New regulations will be implemented next year (by the government).
- My bicycle has been stolen.
Частые ошибки при преобразовании:
- Неправильный выбор времени для глагола "be" в пассивной конструкции
- Забывание частицы "by" при указании исполнителя
- Попытки перевести в пассивный залог непереходные глаголы
- Неправильное использование предлогов в конструкциях с фразовыми глаголами
- Путаница в порядке слов, особенно при использовании модальных глаголов
Пассивный залог в реальной жизни: где вы его встретите
Пассивный залог — это не просто грамматическая конструкция для учебников. Он активно используется в повседневной коммуникации, особенно в определенных сферах деятельности и типах текстов. Понимание контекстов его употребления поможет вам лучше воспринимать информацию и создавать более естественные высказывания. 🌐
1. Научные и академические тексты
В научной литературе пассивный залог — норма, а не исключение. Он позволяет фокусироваться на процессах и результатах, а не на исследователях:
- The experiment was conducted under controlled conditions.
- Significant correlations were found between the variables.
- The data is analyzed using statistical methods.
2. Бизнес-коммуникация и документация
В деловой среде пассивные конструкции добавляют формальности и объективности:
- The merger was approved by the board of directors.
- Quarterly reports are submitted by each department.
- Investments will be redirected to emerging markets.
3. Новостные сообщения
Журналисты часто используют пассивный залог, особенно когда исполнитель неизвестен или неважен:
- Five people were injured in the accident.
- The new law was passed yesterday.
- The historic building has been damaged by fire.
4. Инструкции и руководства
Технические тексты полны пассивных конструкций:
- The button should be pressed to start the device.
- The password must be entered correctly.
- All connections must be checked before operation.
5. Юридические документы
Правовые тексты предпочитают безличный стиль пассивного залога:
- Rights may be restricted under certain circumstances.
- The contract can be terminated with 30 days' notice.
- Compensation shall be provided in accordance with applicable laws.
6. Дипломатические заявления
Дипломаты мастерски используют пассивный залог для смягчения формулировок:
- Concerns have been expressed regarding the situation.
- Diplomatic relations will be reviewed.
- An agreement was reached after lengthy negotiations.
7. Повседневная речь
В обычных разговорах пассивные конструкции встречаются реже, но всё же имеют свое место:
- My phone was stolen yesterday.
- The matter will be discussed later.
- I was told that you were looking for me.
Хотя некоторые стилистические руководства рекомендуют избегать чрезмерного использования пассивного залога в пользу активных конструкций, важно понимать, что пассивный залог — это полноценный инструмент языка. В определенных контекстах он не только уместен, но и предпочтителен, придавая речи необходимый оттенок формальности, объективности или дипломатичности.
Пассивный залог — это больше чем просто грамматическая конструкция. Это мощный инструмент, который придает вашей речи формальность и объективность там, где это необходимо. Перемещая фокус с деятеля на действие или объект, вы управляете вниманием слушателя и создаете нужные смысловые акценты. Освоив пассивный залог во всех его формах, вы значительно обогатите свой языковой арсенал и сможете выражаться точнее и профессиональнее как в письменной, так и в устной речи. Помните: выбор между активом и пассивом — это не просто вопрос грамматики, но и эффективной коммуникации.