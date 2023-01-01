Пассивный залог в английском языке: полное руководство, примеры, тонкости

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, стремящиеся улучшить свои навыки.

Студенты, готовящиеся к экзаменам (например, IELTS) и нуждающиеся в грамотном использовании языка.

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения темы пассивного залога. Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с пассивным залогом — грамматической конструкцией, которая способна как запутать, так и придать вашей речи элегантность и профессионализм. Когда вы слышите фразы типа "The report was submitted yesterday" вместо "John submitted the report yesterday", это не просто смена порядка слов, а полное изменение фокуса высказывания. Владение пассивным залогом — одна из тех тонкостей, которая отличает продвинутого говорящего от начинающего. Давайте разберём эту конструкцию по косточкам, от базовых правил до профессиональных нюансов, чтобы вы могли уверенно использовать её в любой ситуации. 🧩

Что такое пассивный залог и когда его использовать

Пассивный залог — это грамматическая конструкция, в которой объект действия становится подлежащим предложения, а исполнитель действия либо указывается в конце предложения с предлогом "by", либо опускается полностью. Эта конструкция принципиально меняет фокус высказывания, перемещая внимание с деятеля на само действие или его результат.

Сравним два предложения:

The chef prepared the dinner. (Шеф-повар приготовил ужин.) Пассивный залог: The dinner was prepared (by the chef). (Ужин был приготовлен (шеф-поваром).)

В активном залоге важен деятель (шеф-повар), а в пассивном — объект действия (ужин) и сам факт действия, а исполнитель может быть вовсе не упомянут.

Пассивный залог стоит использовать в следующих случаях:

Когда важнее действие или его результат, а не исполнитель: The documents were signed yesterday. (Документы были подписаны вчера.) Когда исполнитель неизвестен или неважен: My car was stolen last night. (Мою машину украли прошлой ночью.) Чтобы сделать высказывание более формальным и безличным: Mistakes were made during the procedure. (В ходе процедуры были допущены ошибки.) В научных текстах для описания процессов: The samples were tested under various conditions. (Образцы тестировались в различных условиях.) В новостных сводках, особенно в заголовках: Five people were injured in the explosion. (Пять человек пострадали при взрыве.)

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне обратился студент, готовящийся к IELTS. Он писал эссе хорошо, но получал низкие баллы за грамматическое разнообразие. "Почему мои работы звучат так просто?" — спрашивал он. Мы проанализировали его последнее эссе и обнаружили, что почти все предложения были построены по схеме "кто-то делает что-то". Я предложила ему переписать ключевые аргументы, используя пассивный залог. Результат впечатлил нас обоих — текст мгновенно приобрел академическое звучание, а его следующее эссе получило на балл выше. Это наглядно показало, как смена залога может трансформировать восприятие целого текста.

Образование пассивного залога во всех временах

Формула пассивного залога проста: be (в нужном времени) + Participle II (3-я форма глагола) . Сложность заключается в том, что форма глагола "be" меняется в зависимости от времени, лица и числа. Давайте рассмотрим, как образуется пассивный залог в основных временах английского языка. 📊

Время Формула пассивного залога Пример Present Simple am/is/are + Participle II The house is built. Past Simple was/were + Participle II The house was built. Future Simple will be + Participle II The house will be built. Present Continuous am/is/are being + Participle II The house is being built. Past Continuous was/were being + Participle II The house was being built. Present Perfect have/has been + Participle II The house has been built. Past Perfect had been + Participle II The house had been built. Future Perfect will have been + Participle II The house will have been built.

Обратите внимание, что не все времена одинаково часто используются в пассивном залоге. Наиболее распространены Present Simple, Past Simple и Present Perfect Passive. Времена группы Continuous в пассивном залоге встречаются реже, а Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous практически не используются в пассивном залоге.

Важно помнить, что при преобразовании из активного залога в пассивный:

Прямое дополнение активного предложения становится подлежащим пассивного. Время глагола сохраняется, но меняется его форма по формуле пассивного залога. Подлежащее активного предложения либо опускается, либо вводится с помощью предлога "by".

Особые случаи и сложности пассивных конструкций

В изучении пассивного залога существуют особые случаи, которые требуют дополнительного внимания. Рассмотрим наиболее сложные моменты. 🔍

1. Глаголы с двумя дополнениями

Некоторые глаголы могут иметь как прямое, так и косвенное дополнение. В таких случаях возможны два варианта пассивной конструкции:

They gave me a book. (Они дали мне книгу.) Пассивный (1): I was given a book. (Мне дали книгу.)

I was given a book. (Мне дали книгу.) Пассивный (2): A book was given to me. (Книга была дана мне.)

2. Конструкции с инфинитивом и герундием

Некоторые глаголы требуют после себя инфинитива или герундия, что создает дополнительную сложность в пассивных конструкциях:

People expect him to win. (Люди ожидают, что он победит.) Пассивный: He is expected to win. (Ожидается, что он победит.)

3. Модальные глаголы в пассивном залоге

Модальные глаголы сочетаются с пассивным инфинитивом:

The room must be cleaned. (Комната должна быть убрана.)

The document can be signed tomorrow. (Документ может быть подписан завтра.)

The work should have been done yesterday. (Работа должна была быть сделана вчера.)

4. Фразовые глаголы в пассивном залоге

Фразовые глаголы сохраняют предлоги или наречия при переходе в пассивный залог:

They looked after the children. (Они присматривали за детьми.) Пассивный: The children were looked after. (За детьми присматривали.)

5. Глаголы, не используемые в пассивном залоге

Некоторые глаголы редко или никогда не используются в пассивном залоге:

Непереходные глаголы (глаголы без прямого дополнения): happen, arrive, appear

Глаголы состояния: be, seem, belong

Глаголы, выражающие обладание: have, own, possess (хотя возможны исключения)

6. Причастные конструкции вместо пассивного залога

Иногда вместо полной пассивной конструкции используются причастные обороты:

The window was broken by the storm. (Окно было разбито бурей.) Причастный оборот: The window, broken by the storm, let in the rain. (Окно, разбитое бурей, пропускало дождь.)

Антон Сергеев, переводчик технической документации При переводе руководства для международной IT-компании я столкнулся с интересной проблемой: английский текст изобиловал пассивными конструкциями, делая инструкции обезличенными и формальными. "The system should be restarted", "Updates must be installed", "Data will be automatically backed up". Переводя на русский, я заметил, что дословный перевод звучал неестественно. После консультации с заказчиком мы решили адаптировать текст под российских пользователей, превратив часть пассивных конструкций в активные с использованием местоимения "вы": "Перезапустите систему", "Установите обновления". Это простое изменение сделало руководство более дружелюбным и понятным для русскоязычной аудитории, показав, как культурные различия влияют даже на грамматические предпочтения.

Практикум: преобразование активных предложений в пассивные

Для закрепления знаний о пассивном залоге, давайте потренируемся в преобразовании активных предложений в пассивные. Этот навык пригодится вам как в разговорной речи, так и при написании текстов различных стилей. 🔄

Алгоритм преобразования:

Определите время глагола в активном предложении Используйте объект действия активного предложения как подлежащее в пассивном Примените формулу пассивного залога соответствующего времени Добавьте исполнителя с предлогом "by", если это необходимо

Примеры преобразования в разных временах:

Активный залог Пассивный залог Комментарий Scientists conduct experiments every day. Experiments are conducted every day. Present Simple The company hired ten new employees last month. Ten new employees were hired last month. Past Simple They are building a new shopping center. A new shopping center is being built. Present Continuous They have already sent the invitation. The invitation has already been sent. Present Perfect The manager will announce the results tomorrow. The results will be announced tomorrow. Future Simple

Упражнения для самостоятельной практики:

Попробуйте преобразовать следующие активные предложения в пассивные:

People speak English all over the world. The professor explained the theory in detail. They are renovating the old museum. The government will implement new regulations next year. Someone has stolen my bicycle.

Решения:

English is spoken all over the world. The theory was explained in detail (by the professor). The old museum is being renovated. New regulations will be implemented next year (by the government). My bicycle has been stolen.

Частые ошибки при преобразовании:

Неправильный выбор времени для глагола "be" в пассивной конструкции

Забывание частицы "by" при указании исполнителя

Попытки перевести в пассивный залог непереходные глаголы

Неправильное использование предлогов в конструкциях с фразовыми глаголами

Путаница в порядке слов, особенно при использовании модальных глаголов

Пассивный залог в реальной жизни: где вы его встретите

Пассивный залог — это не просто грамматическая конструкция для учебников. Он активно используется в повседневной коммуникации, особенно в определенных сферах деятельности и типах текстов. Понимание контекстов его употребления поможет вам лучше воспринимать информацию и создавать более естественные высказывания. 🌐

1. Научные и академические тексты

В научной литературе пассивный залог — норма, а не исключение. Он позволяет фокусироваться на процессах и результатах, а не на исследователях:

The experiment was conducted under controlled conditions.

Significant correlations were found between the variables.

The data is analyzed using statistical methods.

2. Бизнес-коммуникация и документация

В деловой среде пассивные конструкции добавляют формальности и объективности:

The merger was approved by the board of directors.

Quarterly reports are submitted by each department.

Investments will be redirected to emerging markets.

3. Новостные сообщения

Журналисты часто используют пассивный залог, особенно когда исполнитель неизвестен или неважен:

Five people were injured in the accident.

The new law was passed yesterday.

The historic building has been damaged by fire.

4. Инструкции и руководства

Технические тексты полны пассивных конструкций:

The button should be pressed to start the device.

The password must be entered correctly.

All connections must be checked before operation.

5. Юридические документы

Правовые тексты предпочитают безличный стиль пассивного залога:

Rights may be restricted under certain circumstances.

The contract can be terminated with 30 days' notice.

Compensation shall be provided in accordance with applicable laws.

6. Дипломатические заявления

Дипломаты мастерски используют пассивный залог для смягчения формулировок:

Concerns have been expressed regarding the situation.

Diplomatic relations will be reviewed.

An agreement was reached after lengthy negotiations.

7. Повседневная речь

В обычных разговорах пассивные конструкции встречаются реже, но всё же имеют свое место:

My phone was stolen yesterday.

The matter will be discussed later.

I was told that you were looking for me.

Хотя некоторые стилистические руководства рекомендуют избегать чрезмерного использования пассивного залога в пользу активных конструкций, важно понимать, что пассивный залог — это полноценный инструмент языка. В определенных контекстах он не только уместен, но и предпочтителен, придавая речи необходимый оттенок формальности, объективности или дипломатичности.