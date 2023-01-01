Пассивный залог в английском: особенности, формирование, применение

Исследователи и специалисты, работающие с научными текстами Представьте ситуацию: вы читаете научную статью и натыкаетесь на предложение "Эксперимент был проведен группой исследователей". Почему не "Группа исследователей провела эксперимент"? Разница кроется в пассивном залоге — грамматической конструкции, которая часто вызывает затруднения у изучающих английский. Многие студенты избегают использования пассива из-за страха ошибиться, теряя важный инструмент языковой выразительности. Давайте раз и навсегда разберемся в этой теме, чтобы вы могли уверенно применять пассивные конструкции в своей речи и письме. 🧠

Что такое пассивный залог и когда он нужен

Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. Иными словами, фокус предложения смещается с деятеля на объект действия или само действие.

Сравните:

Активный залог: The teacher explained the rule. (Учитель объяснил правило.)

Пассивный залог: The rule was explained by the teacher. (Правило было объяснено учителем.)

В первом предложении подлежащее "teacher" выполняет действие, а во втором "rule" подвергается действию. Обратите внимание, что исполнитель действия в пассивном залоге может быть указан с помощью предлога "by" или вовсе опущен.

Когда же следует использовать пассивный залог? 🤔 Рассмотрим основные случаи:

Когда исполнитель действия неизвестен или неважен The window was broken yesterday. (Окно было разбито вчера.) — неизвестно, кто разбил Когда важнее подчеркнуть действие или его результат, а не исполнителя The novel has been translated into 15 languages. (Роман переведен на 15 языков.) В научном и академическом стиле для создания объективности The experiment was conducted under strict conditions. (Эксперимент проводился в строгих условиях.) В формальных документах и отчетах The application form must be completed in block capitals. (Форма заявки должна быть заполнена печатными буквами.) Чтобы избежать называния очевидного исполнителя The streets are cleaned every morning. (Улицы убираются каждое утро.)

Елена Сергеева, преподаватель английского языка высшей категории: Однажды ко мне на курсы пришел студент, который готовился к международной конференции. Его доклад был полностью написан в активном залоге: "I conducted the experiment", "I analyzed the results", "I found that...". После прочтения нескольких научных статей по его теме, он был в растерянности: "Почему они все пишут 'It was found that', 'The experiment was conducted'? Разве это не усложняет текст?" Мы провели небольшое исследование научных публикаций и обнаружили, что около 70% предложений в них используют пассивный залог. Это неслучайно — такая форма подачи материала создает ощущение объективности и фокусирует внимание на процессе и результатах, а не на личности исследователя. После редактирования его доклада и замены большинства "I" на пассивные конструкции, текст действительно стал звучать более научно и профессионально. На конференции его работа получила высокую оценку не только за содержание, но и за адекватное оформление.

Формирование пассивного залога во всех временах

Формула пассивного залога проста: be + Participle II (третья форма глагола). Однако время глагола "be" изменяется в зависимости от времени, которое вы хотите выразить. Давайте рассмотрим формирование пассивного залога во всех основных временах английского языка. 📊

Время Формула Пример (активный залог) Пример (пассивный залог) Present Simple am/is/are + V3 They clean the room. The room is cleaned (by them). Past Simple was/were + V3 They cleaned the room. The room was cleaned (by them). Future Simple will be + V3 They will clean the room. The room will be cleaned (by them). Present Continuous am/is/are being + V3 They are cleaning the room. The room is being cleaned (by them). Past Continuous was/were being + V3 They were cleaning the room. The room was being cleaned (by them). Present Perfect has/have been + V3 They have cleaned the room. The room has been cleaned (by them). Past Perfect had been + V3 They had cleaned the room. The room had been cleaned (by them). Future Perfect will have been + V3 They will have cleaned the room. The room will have been cleaned (by them).

Обратите внимание на несколько важных моментов:

Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous редко используются в пассивном залоге. При образовании вопросительной формы вспомогательный глагол выносится на первое место: Is the room cleaned every day? Has the room been cleaned yet? В отрицательной форме частица "not" ставится после первого вспомогательного глагола: The room is not (isn't) cleaned every day. The room has not (hasn't) been cleaned yet.

При переводе пассивного залога на русский язык используются разные конструкции:

Возвратные глаголы с частицей -ся/-сь: "The book is sold" — "Книга продается"

Глагол в 3-м лице множественного числа: "The books are sold" — "Книги продают"

Краткое причастие: "The work was done" — "Работа была сделана"

Активный vs пассивный залог: ключевые различия

Понимание разницы между активным и пассивным залогом — ключ к правильному выбору грамматической конструкции в зависимости от коммуникативной задачи. Давайте сравним основные характеристики обоих залогов. 🔍

Критерий сравнения Активный залог Пассивный залог Фокус внимания На субъекте (кто делает) На объекте или действии (что делается) Структура предложения Подлежащее + сказуемое + дополнение Подлежащее (бывшее дополнение) + сказуемое в пассивной форме (+ by + деятель) Стиль речи Более прямой и динамичный Более формальный и безличный Типичное использование Повседневная речь, художественная литература Научные тексты, официальные документы, новостные сводки Экономичность Обычно короче и прямее Может быть длиннее из-за вспомогательных глаголов

Рассмотрим ключевые различия на примерах:

Порядок слов и структура предложения Активный: Scientists discovered a new species. (Ученые обнаружили новый вид.) Пассивный: A new species was discovered (by scientists). (Новый вид был обнаружен учеными.) Акцент и важность информации Активный: Thomas Edison invented the light bulb in 1879. (Томас Эдисон изобрел лампочку в 1879 году.) Пассивный: The light bulb was invented in 1879. (Лампочка была изобретена в 1879 году.) Стилистические особенности Активный: People speak English in many countries. (Люди говорят по-английски во многих странах.) Пассивный: English is spoken in many countries. (Английский язык используется во многих странах.)

Выбор между активным и пассивным залогом должен определяться следующими факторами:

Цель коммуникации — что вы хотите подчеркнуть: деятеля или результат действия

— что вы хотите подчеркнуть: деятеля или результат действия Стиль текста — формальный или неформальный

— формальный или неформальный Информационная структура — что уже известно читателю, а что является новой информацией

— что уже известно читателю, а что является новой информацией Равновесие в тексте — чередование активных и пассивных конструкций для избежания монотонности

Максим Петров, редактор технической документации: Работая над переводом руководства пользователя для программного обеспечения, я столкнулся с интересным наблюдением. В английской версии документа преобладали пассивные конструкции: "The file is saved automatically", "The settings can be changed in the preferences menu". При прямом переводе на русский язык текст звучал неестественно тяжеловесно. Я начал анализировать оригинальные русские технические тексты и заметил, что в них часто используются безличные конструкции или активный залог с обобщенным субъектом. После консультации с коллегами-лингвистами мы разработали систему перевода пассивных конструкций: – "The file is saved" → "Файл сохраняется" (возвратный глагол) – "The button must be pressed" → "Необходимо нажать кнопку" (безличная конструкция) – "The data can be exported" → "Вы можете экспортировать данные" (активный залог с конкретным субъектом) Этот подход значительно улучшил качество и читабельность переведенной документации, сохранив при этом точность передачи инструкций.

Особые случаи употребления пассивного залога

Помимо стандартного использования пассивного залога, существует ряд особых случаев и конструкций, которые требуют особого внимания. Рассмотрим наиболее важные из них. 💡

1. Пассив с модальными глаголами

Модальные глаголы (can, could, may, might, should, must и т.д.) могут сочетаться с пассивной конструкцией:

The form must be completed by tomorrow. (Форма должна быть заполнена к завтрашнему дню.)

The situation could have been handled better. (С ситуацией можно было бы справиться лучше.)

This product should not be used after the expiration date. (Этот продукт не следует использовать после истечения срока годности.)

2. Глаголы с двумя дополнениями

Некоторые глаголы могут иметь прямое и косвенное дополнение (например, give, send, show, tell, offer). При переходе в пассивный залог любое из этих дополнений может стать подлежащим:

Активный: They gave me a book. (Они дали мне книгу.)

Пассивный (вариант 1): I was given a book. (Мне была дана книга.)

Пассивный (вариант 2): A book was given to me. (Книга была дана мне.)

3. Глаголы с предложным дополнением

Если глагол требует предлога, этот предлог сохраняется в пассивной конструкции:

Активный: Everyone talked about the news. (Все говорили о новостях.)

Пассивный: The news was talked about. (О новостях говорили.)

Другие примеры:

This bed has not been slept in. (В этой постели не спали.)

The problem was dealt with effectively. (Проблема была решена эффективно.)

4. Герундий в пассивном залоге

Герундий также может быть использован в пассивной форме, образуемой по формуле being + Participle II:

I don't like being criticized. (Я не люблю, когда меня критикуют.)

She avoided being seen at the party. (Она избегала быть замеченной на вечеринке.)

5. Сложные формы пассивного залога

She is believed to have graduated from Harvard. (Считается, что она окончила Гарвард.)

The painting is known to have been stolen in 1990. (Известно, что картина была украдена в 1990 году.)

They are reported to be working on a new project. (Сообщается, что они работают над новым проектом.)

6. Get-пассив

В разговорной речи вместо глагола "be" иногда используется глагол "get", особенно когда речь идет о процессе или изменении состояния:

I got invited to the conference. (Меня пригласили на конференцию.)

She got promoted last month. (Ее повысили в прошлом месяце.)

Be careful or you'll get caught. (Будь осторожен, иначе тебя поймают.)

7. Statal passive (статальный пассив)

Некоторые пассивные конструкции описывают не действие, а состояние, результат действия:

The window is broken. (Окно разбито. — состояние)

The window was broken yesterday. (Окно было разбито вчера. — действие)

Практические упражнения с пассивными конструкциями

Теория без практики — лишь половина успеха. Предлагаю вам несколько упражнений для закрепления пройденного материала о пассивном залоге. 🏋️‍♀️

Упражнение 1: Преобразование предложений из активного залога в пассивный

Преобразуйте следующие предложения в пассивный залог:

The chef prepares the meals fresh daily. The company hired ten new employees last month. Scientists are conducting important research on this disease. The teacher will announce the results tomorrow. The government has implemented new regulations.

Ответы:

The meals are prepared fresh daily (by the chef). Ten new employees were hired (by the company) last month. Important research is being conducted on this disease (by scientists). The results will be announced (by the teacher) tomorrow. New regulations have been implemented (by the government).

Упражнение 2: Выбор правильной формы пассивного залога

Заполните пропуски правильной формой пассивного залога глагола в скобках:

The movie _ (release) next month. This building _ (construct) in the 19th century. By the time I arrived, the decision _ already _ (make). The documents _ currently _ (process) by our team. The new software _ (test) since last week.

Ответы:

The movie will be released next month. This building was constructed in the 19th century. By the time I arrived, the decision had already been made. The documents are currently being processed by our team. The new software has been tested since last week.

Упражнение 3: Исправление ошибок в пассивных конструкциях

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях с пассивным залогом:

The cake is baking by my mother. The letter written yesterday. The project will completing next week. This problem must solved immediately. The book has reading by thousands of people.

Ответы:

The cake is being baked by my mother. The letter was written yesterday. The project will be completed next week. This problem must be solved immediately. The book has been read by thousands of people.

Упражнение 4: Определение случаев, когда лучше использовать пассивный залог

Для каждой ситуации определите, уместно ли использовать пассивный залог, и если да, то преобразуйте предложение:

Неизвестен исполнитель: Someone broke the window last night. Научная статья: We conducted the experiment three times. Личное письмо другу: I bought a new car yesterday. Новостная сводка: The police arrested three suspects. Описание процесса: People grow coffee in more than 50 countries.

Ответы и объяснения:

Да, лучше пассив: The window was broken last night. (Исполнитель неизвестен) Да, лучше пассив: The experiment was conducted three times. (Научный стиль) Нет, активный залог уместнее в личном общении. Возможны оба варианта, в зависимости от фокуса: Three suspects were arrested by the police. (если важны подозреваемые) Да, можно использовать пассив: Coffee is grown in more than 50 countries. (описание общего процесса)

Упражнение 5: Написание предложений с пассивными конструкциями

Составьте предложения в пассивном залоге, используя указанные времена и глаголы:

Present Simple (deliver): Letters ... every morning. Past Continuous (discuss): The proposal ... when I entered the room. Future Perfect (complete): By next year, the project ... . Present Perfect (translate): This book ... into 15 languages. Past Simple с модальным глаголом (solve): The problem ... yesterday.

Возможные варианты ответов:

Letters are delivered every morning. The proposal was being discussed when I entered the room. By next year, the project will have been completed. This book has been translated into 15 languages. The problem could be solved yesterday. / The problem had to be solved yesterday.