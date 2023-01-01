Пассивный залог в английском: особенности, формирование, применение
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка и филологи
Исследователи и специалисты, работающие с научными текстами
Представьте ситуацию: вы читаете научную статью и натыкаетесь на предложение "Эксперимент был проведен группой исследователей". Почему не "Группа исследователей провела эксперимент"? Разница кроется в пассивном залоге — грамматической конструкции, которая часто вызывает затруднения у изучающих английский. Многие студенты избегают использования пассива из-за страха ошибиться, теряя важный инструмент языковой выразительности. Давайте раз и навсегда разберемся в этой теме, чтобы вы могли уверенно применять пассивные конструкции в своей речи и письме. 🧠
Что такое пассивный залог и когда он нужен
Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. Иными словами, фокус предложения смещается с деятеля на объект действия или само действие.
Сравните:
- Активный залог: The teacher explained the rule. (Учитель объяснил правило.)
- Пассивный залог: The rule was explained by the teacher. (Правило было объяснено учителем.)
В первом предложении подлежащее "teacher" выполняет действие, а во втором "rule" подвергается действию. Обратите внимание, что исполнитель действия в пассивном залоге может быть указан с помощью предлога "by" или вовсе опущен.
Когда же следует использовать пассивный залог? 🤔 Рассмотрим основные случаи:
- Когда исполнитель действия неизвестен или неважен The window was broken yesterday. (Окно было разбито вчера.) — неизвестно, кто разбил
- Когда важнее подчеркнуть действие или его результат, а не исполнителя The novel has been translated into 15 languages. (Роман переведен на 15 языков.)
- В научном и академическом стиле для создания объективности The experiment was conducted under strict conditions. (Эксперимент проводился в строгих условиях.)
- В формальных документах и отчетах The application form must be completed in block capitals. (Форма заявки должна быть заполнена печатными буквами.)
- Чтобы избежать называния очевидного исполнителя The streets are cleaned every morning. (Улицы убираются каждое утро.)
Елена Сергеева, преподаватель английского языка высшей категории:
Однажды ко мне на курсы пришел студент, который готовился к международной конференции. Его доклад был полностью написан в активном залоге: "I conducted the experiment", "I analyzed the results", "I found that...". После прочтения нескольких научных статей по его теме, он был в растерянности: "Почему они все пишут 'It was found that', 'The experiment was conducted'? Разве это не усложняет текст?"
Мы провели небольшое исследование научных публикаций и обнаружили, что около 70% предложений в них используют пассивный залог. Это неслучайно — такая форма подачи материала создает ощущение объективности и фокусирует внимание на процессе и результатах, а не на личности исследователя.
После редактирования его доклада и замены большинства "I" на пассивные конструкции, текст действительно стал звучать более научно и профессионально. На конференции его работа получила высокую оценку не только за содержание, но и за адекватное оформление.
Формирование пассивного залога во всех временах
Формула пассивного залога проста: be + Participle II (третья форма глагола). Однако время глагола "be" изменяется в зависимости от времени, которое вы хотите выразить. Давайте рассмотрим формирование пассивного залога во всех основных временах английского языка. 📊
|Время
|Формула
|Пример (активный залог)
|Пример (пассивный залог)
|Present Simple
|am/is/are + V3
|They clean the room.
|The room is cleaned (by them).
|Past Simple
|was/were + V3
|They cleaned the room.
|The room was cleaned (by them).
|Future Simple
|will be + V3
|They will clean the room.
|The room will be cleaned (by them).
|Present Continuous
|am/is/are being + V3
|They are cleaning the room.
|The room is being cleaned (by them).
|Past Continuous
|was/were being + V3
|They were cleaning the room.
|The room was being cleaned (by them).
|Present Perfect
|has/have been + V3
|They have cleaned the room.
|The room has been cleaned (by them).
|Past Perfect
|had been + V3
|They had cleaned the room.
|The room had been cleaned (by them).
|Future Perfect
|will have been + V3
|They will have cleaned the room.
|The room will have been cleaned (by them).
Обратите внимание на несколько важных моментов:
- Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous редко используются в пассивном залоге.
- При образовании вопросительной формы вспомогательный глагол выносится на первое место:
Is the room cleaned every day?
Has the room been cleaned yet?
- В отрицательной форме частица "not" ставится после первого вспомогательного глагола:
The room is not (isn't) cleaned every day.
The room has not (hasn't) been cleaned yet.
При переводе пассивного залога на русский язык используются разные конструкции:
- Возвратные глаголы с частицей -ся/-сь: "The book is sold" — "Книга продается"
- Глагол в 3-м лице множественного числа: "The books are sold" — "Книги продают"
- Краткое причастие: "The work was done" — "Работа была сделана"
Активный vs пассивный залог: ключевые различия
Понимание разницы между активным и пассивным залогом — ключ к правильному выбору грамматической конструкции в зависимости от коммуникативной задачи. Давайте сравним основные характеристики обоих залогов. 🔍
|Критерий сравнения
|Активный залог
|Пассивный залог
|Фокус внимания
|На субъекте (кто делает)
|На объекте или действии (что делается)
|Структура предложения
|Подлежащее + сказуемое + дополнение
|Подлежащее (бывшее дополнение) + сказуемое в пассивной форме (+ by + деятель)
|Стиль речи
|Более прямой и динамичный
|Более формальный и безличный
|Типичное использование
|Повседневная речь, художественная литература
|Научные тексты, официальные документы, новостные сводки
|Экономичность
|Обычно короче и прямее
|Может быть длиннее из-за вспомогательных глаголов
Рассмотрим ключевые различия на примерах:
Порядок слов и структура предложения Активный: Scientists discovered a new species. (Ученые обнаружили новый вид.) Пассивный: A new species was discovered (by scientists). (Новый вид был обнаружен учеными.)
Акцент и важность информации Активный: Thomas Edison invented the light bulb in 1879. (Томас Эдисон изобрел лампочку в 1879 году.) Пассивный: The light bulb was invented in 1879. (Лампочка была изобретена в 1879 году.)
Стилистические особенности Активный: People speak English in many countries. (Люди говорят по-английски во многих странах.) Пассивный: English is spoken in many countries. (Английский язык используется во многих странах.)
Выбор между активным и пассивным залогом должен определяться следующими факторами:
- Цель коммуникации — что вы хотите подчеркнуть: деятеля или результат действия
- Стиль текста — формальный или неформальный
- Информационная структура — что уже известно читателю, а что является новой информацией
- Равновесие в тексте — чередование активных и пассивных конструкций для избежания монотонности
Максим Петров, редактор технической документации:
Работая над переводом руководства пользователя для программного обеспечения, я столкнулся с интересным наблюдением. В английской версии документа преобладали пассивные конструкции: "The file is saved automatically", "The settings can be changed in the preferences menu".
При прямом переводе на русский язык текст звучал неестественно тяжеловесно. Я начал анализировать оригинальные русские технические тексты и заметил, что в них часто используются безличные конструкции или активный залог с обобщенным субъектом.
После консультации с коллегами-лингвистами мы разработали систему перевода пассивных конструкций: – "The file is saved" → "Файл сохраняется" (возвратный глагол) – "The button must be pressed" → "Необходимо нажать кнопку" (безличная конструкция) – "The data can be exported" → "Вы можете экспортировать данные" (активный залог с конкретным субъектом)
Этот подход значительно улучшил качество и читабельность переведенной документации, сохранив при этом точность передачи инструкций.
Особые случаи употребления пассивного залога
Помимо стандартного использования пассивного залога, существует ряд особых случаев и конструкций, которые требуют особого внимания. Рассмотрим наиболее важные из них. 💡
1. Пассив с модальными глаголами
Модальные глаголы (can, could, may, might, should, must и т.д.) могут сочетаться с пассивной конструкцией:
- The form must be completed by tomorrow. (Форма должна быть заполнена к завтрашнему дню.)
- The situation could have been handled better. (С ситуацией можно было бы справиться лучше.)
- This product should not be used after the expiration date. (Этот продукт не следует использовать после истечения срока годности.)
2. Глаголы с двумя дополнениями
Некоторые глаголы могут иметь прямое и косвенное дополнение (например, give, send, show, tell, offer). При переходе в пассивный залог любое из этих дополнений может стать подлежащим:
Активный: They gave me a book. (Они дали мне книгу.)
- Пассивный (вариант 1): I was given a book. (Мне была дана книга.)
- Пассивный (вариант 2): A book was given to me. (Книга была дана мне.)
3. Глаголы с предложным дополнением
Если глагол требует предлога, этот предлог сохраняется в пассивной конструкции:
- Активный: Everyone talked about the news. (Все говорили о новостях.)
- Пассивный: The news was talked about. (О новостях говорили.)
Другие примеры:
- This bed has not been slept in. (В этой постели не спали.)
- The problem was dealt with effectively. (Проблема была решена эффективно.)
4. Герундий в пассивном залоге
Герундий также может быть использован в пассивной форме, образуемой по формуле being + Participle II:
- I don't like being criticized. (Я не люблю, когда меня критикуют.)
- She avoided being seen at the party. (Она избегала быть замеченной на вечеринке.)
5. Сложные формы пассивного залога
- She is believed to have graduated from Harvard. (Считается, что она окончила Гарвард.)
- The painting is known to have been stolen in 1990. (Известно, что картина была украдена в 1990 году.)
- They are reported to be working on a new project. (Сообщается, что они работают над новым проектом.)
6. Get-пассив
В разговорной речи вместо глагола "be" иногда используется глагол "get", особенно когда речь идет о процессе или изменении состояния:
- I got invited to the conference. (Меня пригласили на конференцию.)
- She got promoted last month. (Ее повысили в прошлом месяце.)
- Be careful or you'll get caught. (Будь осторожен, иначе тебя поймают.)
7. Statal passive (статальный пассив)
Некоторые пассивные конструкции описывают не действие, а состояние, результат действия:
- The window is broken. (Окно разбито. — состояние)
- The window was broken yesterday. (Окно было разбито вчера. — действие)
Практические упражнения с пассивными конструкциями
Теория без практики — лишь половина успеха. Предлагаю вам несколько упражнений для закрепления пройденного материала о пассивном залоге. 🏋️♀️
Упражнение 1: Преобразование предложений из активного залога в пассивный
Преобразуйте следующие предложения в пассивный залог:
- The chef prepares the meals fresh daily.
- The company hired ten new employees last month.
- Scientists are conducting important research on this disease.
- The teacher will announce the results tomorrow.
- The government has implemented new regulations.
Ответы:
- The meals are prepared fresh daily (by the chef).
- Ten new employees were hired (by the company) last month.
- Important research is being conducted on this disease (by scientists).
- The results will be announced (by the teacher) tomorrow.
- New regulations have been implemented (by the government).
Упражнение 2: Выбор правильной формы пассивного залога
Заполните пропуски правильной формой пассивного залога глагола в скобках:
- The movie _ (release) next month.
- This building _ (construct) in the 19th century.
- By the time I arrived, the decision _ already _ (make).
- The documents _ currently _ (process) by our team.
- The new software _ (test) since last week.
Ответы:
- The movie will be released next month.
- This building was constructed in the 19th century.
- By the time I arrived, the decision had already been made.
- The documents are currently being processed by our team.
- The new software has been tested since last week.
Упражнение 3: Исправление ошибок в пассивных конструкциях
Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях с пассивным залогом:
- The cake is baking by my mother.
- The letter written yesterday.
- The project will completing next week.
- This problem must solved immediately.
- The book has reading by thousands of people.
Ответы:
- The cake is being baked by my mother.
- The letter was written yesterday.
- The project will be completed next week.
- This problem must be solved immediately.
- The book has been read by thousands of people.
Упражнение 4: Определение случаев, когда лучше использовать пассивный залог
Для каждой ситуации определите, уместно ли использовать пассивный залог, и если да, то преобразуйте предложение:
- Неизвестен исполнитель: Someone broke the window last night.
- Научная статья: We conducted the experiment three times.
- Личное письмо другу: I bought a new car yesterday.
- Новостная сводка: The police arrested three suspects.
- Описание процесса: People grow coffee in more than 50 countries.
Ответы и объяснения:
- Да, лучше пассив: The window was broken last night. (Исполнитель неизвестен)
- Да, лучше пассив: The experiment was conducted three times. (Научный стиль)
- Нет, активный залог уместнее в личном общении.
- Возможны оба варианта, в зависимости от фокуса: Three suspects were arrested by the police. (если важны подозреваемые)
- Да, можно использовать пассив: Coffee is grown in more than 50 countries. (описание общего процесса)
Упражнение 5: Написание предложений с пассивными конструкциями
Составьте предложения в пассивном залоге, используя указанные времена и глаголы:
- Present Simple (deliver): Letters ... every morning.
- Past Continuous (discuss): The proposal ... when I entered the room.
- Future Perfect (complete): By next year, the project ... .
- Present Perfect (translate): This book ... into 15 languages.
- Past Simple с модальным глаголом (solve): The problem ... yesterday.
Возможные варианты ответов:
- Letters are delivered every morning.
- The proposal was being discussed when I entered the room.
- By next year, the project will have been completed.
- This book has been translated into 15 languages.
- The problem could be solved yesterday. / The problem had to be solved yesterday.
Пассивный залог — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент для придания вашей речи разнообразия, точности и стилистического соответствия. Регулярно практикуясь в его использовании, вы заметите, как ваш английский становится более гибким и естественным. Помните, что идеальный баланс между активным и пассивным залогом зависит от контекста, цели высказывания и стилистических требований. Овладение этим навыком значительно расширит ваши возможности самовыражения на английском языке.