Пассивный залог в английском: формирование, нюансы перевода

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки

Студенты и профессионалы, готовящиеся к собеседованиям или работе в международных компаниях

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения пассивного залога своим ученикам Пассивный залог в английском языке — тот элемент грамматики, который способен преобразить ваше владение языком, но при этом часто вызывает ощутимое напряжение у изучающих. Помню, как мой студент перед собеседованием в международную компанию признался: "Я боюсь не понять, когда меня спросят что-то в пассиве". А ведь в деловой и академической коммуникации пассивные конструкции встречаются буквально на каждом шагу! 🧩 Разберемся вместе, как безупречно формировать пассивные конструкции, избегать типичных ошибок и использовать этот грамматический инструмент для придания вашей речи профессионального звучания.

Сущность пассивного залога в английском языке

Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. Если в активном залоге фокус на том, кто совершает действие, то в пассивном — на том, что подвергается воздействию.

Сравните:

Пассивный залог: The meal is prepared by the chef. (Блюдо готовится шеф-поваром.)

Пассивная конструкция позволяет акцентировать внимание на объекте действия, а не на исполнителе. Это особенно важно, когда:

Исполнитель действия неизвестен: "My car was stolen." (Мою машину украли.)

Исполнитель действия очевиден или не важен: "The streets are cleaned every day." (Улицы убираются каждый день.)

Требуется сохранить объективность или формальность высказывания: "Experiments were conducted to test the hypothesis." (Были проведены эксперименты для проверки гипотезы.)

Анна Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды студент спросил меня: "Почему в научной статье все написано так странно?" Он показал текст, буквально насыщенный пассивными конструкциями. Это был прекрасный момент для объяснения. "Представь, что ты ученый. Что важнее — то, что именно ТЫ провел эксперимент, или сам РЕЗУЛЬТАТ эксперимента?" Его глаза загорелись пониманием. "Конечно, результат!" "Именно поэтому в научных текстах не пишут 'Я измерил температуру', а используют пассив: 'Температура была измерена'". С тех пор для объяснения пассива я всегда привожу этот пример: если важнее действие и его результат, а не исполнитель — используйте пассивный залог.

Для формирования пассивного залога необходимы два ключевых элемента:

Вспомогательный глагол to be в соответствующей временной форме Причастие прошедшего времени (Past Participle) основного глагола

Важно отметить, что не все глаголы могут использоваться в пассивном залоге. Пассив возможен только с переходными глаголами — теми, которые могут иметь прямое дополнение (объект действия). Непереходные глаголы, такие как happen, arrive, die, не образуют пассивных конструкций.

Формирование пассивных конструкций в разных временах

Формирование пассивного залога в различных временах требует четкого понимания того, как меняется вспомогательный глагол to be, в то время как причастие прошедшего времени основного глагола остается неизменным. 📚

Время Активный залог Пассивный залог Present Simple They clean the room. The room is cleaned (by them). Present Continuous They are cleaning the room. The room is being cleaned (by them). Past Simple They cleaned the room. The room was cleaned (by them). Past Continuous They were cleaning the room. The room was being cleaned (by them). Future Simple They will clean the room. The room will be cleaned (by them). Present Perfect They have cleaned the room. The room has been cleaned (by them). Past Perfect They had cleaned the room. The room had been cleaned (by them). Future Perfect They will have cleaned the room. The room will have been cleaned (by them).

При образовании пассивных конструкций в Perfect Continuous временах возникают определенные сложности, поскольку эти формы крайне редко используются в пассиве. Вместо них обычно применяют Perfect или Continuous формы пассивного залога.

Рассмотрим несколько примеров с анализом:

Active: Scientists have discovered a new planet. Passive: A new planet has been discovered (by scientists). Анализ: Используется Present Perfect для подчеркивания результата действия, произошедшего в прошлом.

Active: The company will announce the results tomorrow. Passive: The results will be announced (by the company) tomorrow. Анализ: Future Simple указывает на запланированное действие в будущем.

Active: They were interviewing candidates when I arrived. Passive: Candidates were being interviewed when I arrived. Анализ: Past Continuous в пассиве передает продолженное действие в определенный момент в прошлом.

Особое внимание следует уделить модальным глаголам в пассивных конструкциях. Формула их образования: модальный глагол + be + причастие прошедшего времени.

Примеры:

This work must be finished today. (Эта работа должна быть закончена сегодня.)

The report can be submitted tomorrow. (Отчет может быть представлен завтра.)

The project should be completed by next week. (Проект должен быть завершен к следующей неделе.)

Особые случаи употребления пассивного залога

Пассивный залог в английском языке имеет несколько специфических применений, которые придают речи особые оттенки смысла и стилистические нюансы. 🔍

1. Пассив с фразовыми глаголами

Фразовые глаголы в пассивном залоге требуют особого внимания, поскольку частица должна оставаться при глаголе:

Пассивный: My house was broken into. (В мой дом вломились.)

Пассивный: He is looked down on. (На него смотрят свысока.)

2. Конструкции have/get something done

Эти конструкции имеют каузативное значение и указывают, что подлежащее не само выполняет действие, а организует его выполнение кем-то другим:

I had my car repaired. (Я отремонтировал свою машину [кто-то отремонтировал её по моей просьбе].)

She got her hair cut. (Она подстригла волосы [парикмахер подстриг ей волосы].)

3. Пассив с двумя дополнениями

Глаголы, которые принимают два дополнения (прямое и косвенное), могут образовывать два варианта пассивных конструкций:

Активный: The teacher gave the students books. (Учитель дал ученикам книги.)

Пассивный (2): The students were given books (by the teacher). (Ученикам были даны книги (учителем).)

4. Случаи, когда пассив предпочтительнее актива

Михаил Петров, переводчик технической документации Работая над переводом инструкций по безопасности для международной компании, я столкнулся с интересной ситуацией. Русский оригинал был полон активных конструкций: "Оператор должен включить защитный режим перед началом работы". При прямом переводе текст звучал неестественно для английского технического документа. Я применил пассивные конструкции: "The safety mode must be activated before operation begins" и "Personal protective equipment should be worn at all times". Заказчик был впечатлен "аутентичностью" перевода. Этот случай показал мне, насколько разные языки предпочитают различные грамматические конструкции для выражения одних и тех же идей. С тех пор при переводе технической документации я почти всегда использую пассивный залог — это делает текст более профессиональным и соответствующим ожиданиям англоязычной аудитории.

Пассивный залог часто предпочтительнее в следующих ситуациях:

"Five people were injured in the accident." (Пять человек пострадали в аварии.) В инструкциях и руководствах: "The button should be pressed to start the device." (Для запуска устройства следует нажать кнопку.)

"The button should be pressed to start the device." (Для запуска устройства следует нажать кнопку.) В деловой переписке: "Your application has been received and will be processed within 5 working days." (Ваша заявка получена и будет обработана в течение 5 рабочих дней.)

Существуют также конструкции, которые внешне напоминают пассивный залог, но имеют другую грамматическую природу:

Составное именное сказуемое с причастием в функции определения: "I am interested in this topic." (Я заинтересован в этой теме.) — здесь "interested" функционирует как прилагательное.

Состояние как результат действия: "The window is broken." (Окно разбито.) — описывает состояние объекта, а не процесс.

Пассивные конструкции в вопросах и отрицаниях

Формирование вопросительных и отрицательных предложений в пассивном залоге следует определенным правилам, которые важно понимать для грамотного построения речи. 🤔

Вопросительные предложения в пассивном залоге

В вопросительных предложениях первый вспомогательный глагол выносится перед подлежащим. Если в пассивной конструкции используется несколько вспомогательных глаголов, перед подлежащим ставится только первый из них.

Тип вопроса Структура Пример Общий вопрос Вспомогательный глагол + подлежащее + V3 (+ дополнения) Is this book often read? (Часто ли читают эту книгу?) Специальный вопрос Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + V3 (+ дополнения) When was the bridge built? (Когда был построен этот мост?) Альтернативный вопрос Вспомогательный глагол + подлежащее + V3 + or + альтернатива Was the letter written by hand or typed? (Письмо было написано от руки или напечатано?) Разделительный вопрос Утверждение в пассиве + ", " + вспомогательный глагол + личное местоимение The car was repaired yesterday, wasn't it? (Машина была отремонтирована вчера, не так ли?)

Примеры вопросительных предложений в различных временах:

Is the problem being solved now? (Проблема решается сейчас?)

Отрицательные предложения в пассивном залоге

Отрицание в пассивном залоге формируется путем добавления частицы "not" после первого вспомогательного глагола:

The issue is not being addressed properly. (Проблема не решается должным образом.)

В разговорной речи часто используются сокращенные формы отрицания:

is not → isn't

are not → aren't

was not → wasn't

were not → weren't

have not → haven't

has not → hasn't

will not → won't

При формировании отрицательных вопросов возможны два варианта:

Полная форма: Is this work not finished yet? (Эта работа еще не закончена?) Сокращенная форма: Isn't this work finished yet? (Разве эта работа еще не закончена?)

Особое внимание следует уделить отрицаниям с модальными глаголами в пассивном залоге:

The form cannot/can't be changed after submission. (Форма не может быть изменена после отправки.)

The deadline should not/shouldn't be missed. (Срок сдачи не должен быть пропущен.)

The procedure must not/mustn't be interrupted. (Процедура не должна прерываться.)

Тонкости перевода предложений с пассивным залогом

Перевод предложений с пассивным залогом с английского на русский и наоборот требует понимания различий в использовании пассива в обоих языках. 🌍

Различия в употреблении пассивного залога в английском и русском языках

Английский язык использует пассивный залог значительно чаще, чем русский. Это связано с особенностями грамматики и стилистическими предпочтениями.

Частотность использования: В английском языке, особенно в официальных, научных и технических текстах, пассивный залог используется очень часто, в то время как в русском предпочтение часто отдается активным конструкциям или безличным предложениям. Грамматическая гибкость: Английский пассивный залог может быть образован практически во всех временах, включая продолженные формы, в то время как в русском возможности образования страдательного залога ограниченнее. Стилистические предпочтения: В английской деловой и научной коммуникации пассивный залог считается признаком формального, объективного стиля, тогда как в русском языке чрезмерное использование страдательного залога может восприниматься как тяжеловесное.

Стратегии перевода пассивных конструкций

При переводе пассивных конструкций с английского на русский можно использовать следующие стратегии:

Перевод страдательным залогом: "The book was written in 1950." → "Книга была написана в 1950 году."

Перевод активным залогом с изменением подлежащего: "English is spoken in many countries." → "На английском говорят во многих странах."

Перевод безличным предложением: "The problem was solved." → "Проблему решили."

Использование возвратных глаголов: "This question is being discussed now." → "Этот вопрос сейчас обсуждается."

При переводе с русского на английский часто требуется обратная трансформация — замена активных или безличных конструкций на пассивные:

Безличные предложения → пассивный залог: "Здесь строят новый дом." → "A new house is being built here."

Активные конструкции с обобщенным подлежащим → пассивный залог: "Люди говорят, что..." → "It is said that..."

Предложения с возвратными глаголами → пассивный залог: "Дверь открывается автоматически." → "The door is opened automatically."

Типичные ошибки при переводе пассивных конструкций

При переводе пассивных конструкций часто возникают следующие ошибки:

Буквальный перевод без учета стилистических норм языка перевода: Неправильно: "It was decided by the committee." → "Это было решено комитетом." (звучит неестественно) Правильно: "It was decided by the committee." → "Комитет принял решение." Игнорирование различий в использовании временных форм пассива: Неправильно: "Эта статья сейчас пишется." → "This article is written now." (неверная временная форма) Правильно: "Эта статья сейчас пишется." → "This article is being written now." Неуместное использование активного залога вместо пассивного в формальных контекстах: Неправильно: "People conduct the experiments in strictly controlled conditions." (в научном тексте) Правильно: "The experiments are conducted under strictly controlled conditions." Неуместное использование пассивного залога в контекстах, требующих активного: Неправильно: "The car was driven by me." (в повседневной речи) Правильно: "I drove the car."

Стоит отметить, что в официальных документах, научных статьях и технических инструкциях на английском языке пассивный залог используется намного чаще, чем в аналогичных текстах на русском. Поэтому при переводе таких текстов на английский зачастую требуется замена активных конструкций пассивными.