Пассивный залог в английском: секреты грамотного использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в деловой коммуникации Представьте, что вы сдаёте международный экзамен по английскому языку, и в тесте на грамматику видите фразу: "The new park was opened by the mayor last week." Почему здесь используется "was opened", а не "opened"? И почему так важно знать, кем было совершено действие? Пассивный залог — одна из тех грамматических структур, которая отличает новичков от продвинутых пользователей языка. Это не просто набор правил, а мощный инструмент, меняющий фокус внимания в предложении и позволяющий управлять восприятием информации. Давайте разберёмся, как правильно использовать эту грамматическую конструкцию и избежать типичных ошибок! 🔍

Что такое пассивный залог в английском языке

Пассивный залог (Passive Voice) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. Иными словами, объект действия становится главным фокусом предложения, а исполнитель уходит на второй план или вообще не упоминается.

Основная формула пассивного залога:

Subject + to be (в нужном времени) + Past Participle (V3) + (by + agent)

Например:

Активный: The chef prepares special meals. (Шеф-повар готовит особые блюда.)

Пассивный: Special meals are prepared by the chef. (Особые блюда готовятся шеф-поваром.)

В английском языке пассивный залог используется гораздо чаще, чем в русском, и служит различным стилистическим и коммуникативным целям.

Марина, преподаватель английского языка с 12-летним стажем: Помню случай с моим студентом Алексеем, который готовился к собеседованию в международной компании. Он блестяще знал лексику и бегло говорил, но всегда использовал только активные конструкции, что звучало неестественно в деловой речи. "Сотрудники компании заполнили все документы" вместо "Документы были заполнены". Мы потратили две недели на интенсивную практику пассивного залога, создавая ситуации из корпоративной жизни. В результате на собеседовании его английский звучал профессионально, и он получил должность. Пассивный залог сделал его речь более соответствующей бизнес-контексту — иногда такие, казалось бы, мелочи решают исход важных событий.

Важно понимать, что не все глаголы могут использоваться в пассивном залоге. Для образования пассивной конструкции необходимы переходные глаголы (transitive verbs) — те, которые могут иметь прямое дополнение. Непереходные глаголы (intransitive verbs), такие как happen, arrive, sleep, не образуют пассивного залога.

Формирование пассивного залога в разных временах

Пассивный залог может быть образован практически во всех временах английского языка. Ключевой принцип — использование соответствующей формы глагола "to be" и причастия прошедшего времени (Past Participle) основного глагола.

Время Активный залог Пассивный залог Present Simple They build houses. Houses are built (by them). Past Simple They built houses. Houses were built (by them). Future Simple They will build houses. Houses will be built (by them). Present Continuous They are building houses. Houses are being built (by them). Past Continuous They were building houses. Houses were being built (by them). Present Perfect They have built houses. Houses have been built (by them). Past Perfect They had built houses. Houses had been built (by them). Future Perfect They will have built houses. Houses will have been built (by them).

Обратите внимание на несколько особенностей:

В Future Continuous, Present Perfect Continuous и других сложных временах пассивный залог используется редко или имеет особую форму.

С модальными глаголами пассив образуется по схеме: Modal verb + be + Past Participle. Например: The report must be finished by Friday.

В конструкции going to: The project is going to be completed next month.

Практикуйте образование пассивного залога в разных временах на примере одного предложения, это поможет закрепить структуры в памяти:

The letter is written. (Present Simple)

The letter was written. (Past Simple)

The letter will be written. (Future Simple)

The letter is being written. (Present Continuous)

The letter has been written. (Present Perfect)

Активный и пассивный залог: ключевые отличия

Выбор между активным и пассивным залогом влияет на структуру, смысловой акцент и стилистические особенности предложения. Рассмотрим основные различия между этими двумя грамматическими формами. 🔄

Критерий Активный залог Пассивный залог Фокус внимания На исполнителе действия На объекте действия Структура Subject + Verb + Object Object + be + Past Participle + (by + Subject) Ясность Обычно более прямой и понятный Может быть более формальным и абстрактным Использование в стилях Разговорная речь, художественная литература Научные, технические тексты, официальные документы Длина предложений Как правило, короче Часто длиннее

Сравним несколько предложений в активном и пассивном залоге:

Active: Scientists have discovered a new species. (Учёные обнаружили новый вид.) Passive: A new species has been discovered by scientists. (Новый вид был обнаружен учёными.) Active: Someone stole my laptop yesterday. (Кто-то украл мой ноутбук вчера.) Passive: My laptop was stolen yesterday. (Мой ноутбук был украден вчера.) Active: They will announce the results tomorrow. (Они объявят результаты завтра.) Passive: The results will be announced tomorrow. (Результаты будут объявлены завтра.)

При выборе залога следует учитывать:

Коммуникативную цель — что важнее подчеркнуть: кто совершает действие или что с кем-то/чем-то происходит

Контекст и аудиторию — некоторые профессиональные сферы (наука, медицина, юриспруденция) тяготеют к пассивным конструкциям

Стилистические особенности текста — в официальных документах пассив создаёт нейтральность и объективность

Когда исполнитель действия неизвестен или несущественен, пассивный залог становится оптимальным выбором

Когда использовать пассивный залог в английском

Пассивный залог — не просто альтернативная грамматическая конструкция, а важный инструмент коммуникации, который служит определённым целям. Вот основные случаи, когда предпочтительно использовать пассивный залог:

Когда исполнитель действия неизвестен My car has been stolen. (Мою машину украли.) The window was broken last night. (Окно было разбито прошлой ночью.) Когда исполнитель действия очевиден или несущественен This building was constructed in 1930. (Это здание было построено в 1930 году.) The packages are delivered every morning. (Посылки доставляются каждое утро.) Для создания официального или научного стиля It is widely believed that climate change is accelerating. (Широко распространено мнение, что изменение климата ускоряется.) The experiment was conducted under controlled conditions. (Эксперимент был проведён в контролируемых условиях.) Для смещения фокуса на результат или процесс, а не на исполнителя Coffee is grown in Brazil. (Кофе выращивается в Бразилии.) English is spoken in many countries. (Английский язык используется во многих странах.) Для избежания звучания слишком прямолинейно или обвинительно Mistakes were made in the report. (В отчёте были допущены ошибки.) Your proposal has been rejected. (Ваше предложение было отклонено.)

Алексей, бизнес-тренер по деловым коммуникациям: Когда я проводил тренинг по ведению переписки на английском для руководителей, один из участников, Сергей, никак не мог понять, почему его резкие письма вызывали недовольство у зарубежных партнёров. Мы проанализировали его сообщения и увидели проблему: он всегда использовал активный залог, причём с прямым указанием на адресата. "You failed to submit the report on time" звучит как прямое обвинение. Я предложил ему переформулировать фразы, используя пассивный залог: "The report was not submitted on time." После того как Сергей начал применять пассивные конструкции в деликатных ситуациях, напряжённость в коммуникациях заметно снизилась, а эффективность взаимодействия возросла. Иногда грамматический выбор может серьёзно повлиять на бизнес-отношения.

Важно отметить, что в современном английском языке наблюдается тенденция к упрощению и более активному использованию Active Voice для создания динамичного, живого текста. Однако в определённых контекстах пассивный залог остаётся необходимым элементом коммуникации.

Частые ошибки при употреблении пассивного залога

Даже продвинутые студенты иногда допускают ошибки при использовании пассивного залога. Знание типичных проблем поможет вам избежать их в своей речи и письме. 🚫

Использование пассивного залога с непереходными глаголами ❌ The mountain was arrived by the hikers. ✅ The hikers arrived at the mountain. Глаголы типа arrive, happen, sleep, occur не могут использоваться в пассивном залоге.

Неправильное образование форм глагола "to be" ❌ The book writing by the author. ✅ The book is being written by the author. Забывание формы глагола "to be" — одна из самых распространённых ошибок.

Ошибки в выборе времени ❌ The letter has wrote yesterday. ✅ The letter was written yesterday. При использовании Past Simple в пассивном залоге следует использовать "was/were", а не "has/have been".

Неправильное использование предлога "by" ❌ The cake was made from my grandmother. ✅ The cake was made by my grandmother. Для указания на исполнителя действия в пассивном залоге используется предлог "by", а не "from", "with" и т.д.

Чрезмерное использование пассивного залога ❌ A decision was made by me to go to the store where groceries were purchased by me. ✅ I decided to go to the store and bought some groceries. Избыточное использование пассивного залога делает речь громоздкой и неестественной.

Путаница с временами в пассивном залоге ❌ The house is building last year. ✅ The house was built last year. Несоответствие времени и контекста — распространённая ошибка.

Практическое упражнение: Попробуйте исправить следующие предложения с ошибками в пассивном залоге:

The film was enjoying by everyone. The rules must followed by all participants. My computer has stolen yesterday. This problem will solving soon. The concert was attended with thousands of fans.

Правильные ответы:

The film was enjoyed by everyone. The rules must be followed by all participants. My computer was stolen yesterday. This problem will be solved soon. The concert was attended by thousands of fans.

Чтобы избежать этих ошибок, регулярно практикуйтесь в использовании пассивного залога, обращайте внимание на его употребление в аутентичных текстах и аудиоматериалах и не стесняйтесь просить обратную связь от носителей языка или преподавателей.