Способы отправки POST запросов в Java: сравнение трех методов

import java.io.BufferedReader; import java.io.DataOutputStream; import java.io.InputStreamReader; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.nio.charset.StandardCharsets; public class HttpURLConnectionExample { public static void main(String[] args) { try { // Создаем URL URL url = new URL("https://api.example.com/data"); // Открываем соединение HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); // Настраиваем параметры запроса connection.setRequestMethod("POST"); connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json"); connection.setRequestProperty("Accept", "application/json"); connection.setDoOutput(true); // Подготавливаем JSON данные String jsonInputString = "{\"name\": \"John\", \"job\": \"developer\"}"; // Отправляем данные try (DataOutputStream outputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream())) { outputStream.write(jsonInputString.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); } // Получаем код ответа int responseCode = connection.getResponseCode(); System.out.println("Код ответа: " + responseCode); // Читаем ответ try (BufferedReader reader = new BufferedReader( new InputStreamReader(connection.getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8))) { StringBuilder response = new StringBuilder(); String line; while ((line = reader.readLine()) != null) { response.append(line); } System.out.println("Ответ сервера: " + response.toString()); } // Закрываем соединение connection.disconnect(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }