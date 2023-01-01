Отправка почты в Android: интеграция JavaMail API без лишних кликов

public class EmailBuilder { private String toAddress; private String fromAddress; private String subject = ""; private String textBody = ""; private String htmlBody = null; private List<File> attachments = new ArrayList<>(); private JavaMailSender mailSender; public EmailBuilder(JavaMailSender mailSender) { this.mailSender = mailSender; } public EmailBuilder to(String toAddress) { this.toAddress = toAddress; return this; } public EmailBuilder from(String fromAddress) { this.fromAddress = fromAddress; return this; } public EmailBuilder subject(String subject) { this.subject = subject; return this; } public EmailBuilder textBody(String textBody) { this.textBody = textBody; return this; } public EmailBuilder htmlBody(String htmlBody) { this.htmlBody = htmlBody; return this; } public EmailBuilder addAttachment(File file) { this.attachments.add(file); return this; } public void send() throws MessagingException { if (toAddress == null || fromAddress == null) { throw new IllegalStateException("Адреса отправителя и получателя должны быть указаны"); } if (htmlBody != null) { if (attachments.isEmpty()) { mailSender.sendHtmlEmail(toAddress, fromAddress, subject, htmlBody); } else { mailSender.sendEmailWithAttachments(toAddress, fromAddress, subject, htmlBody, true, attachments); } } else { if (attachments.isEmpty()) { mailSender.sendTextEmail(toAddress, fromAddress, subject, textBody); } else { mailSender.sendEmailWithAttachments(toAddress, fromAddress, subject, textBody, false, attachments); } } } }