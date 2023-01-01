Отправка JSON с Python Requests: параметры, примеры, интеграции

Для кого эта статья:

Python-разработчики, начинающие или улучшившие свои навыки работы с API

Студенты курсов по программированию или веб-разработке

Специалисты, желающие повысить квалификацию в интеграциях и работе с веб-сервисами Работа с веб-API стала неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения. Передача данных в формате JSON через HTTP-запросы — ежедневная задача для Python-разработчика. Библиотека Requests делает этот процесс элегантным, но многие спотыкаются на подводных камнях: правильное кодирование, различия между параметрами запросов, обработка ошибок. Давайте раз и навсегда разложим по полочкам все нюансы отправки JSON-данных с Python Requests, чтобы ваши интеграции с API работали безотказно с первой попытки. 🐍💻

Основы отправки JSON данных с Python Requests

Библиотека Requests — стандарт де-факто для HTTP-запросов в Python. Когда дело касается отправки JSON данных, принципиально важно понимать базовые механизмы.

Прежде всего, убедитесь, что библиотека установлена:

pip install requests

Отправка JSON-данных с Requests сводится к трём ключевым шагам:

Подготовка данных в формате Python-словаря Преобразование этих данных в JSON при отправке запроса Корректная обработка полученного ответа

Простейший пример отправки JSON-данных выглядит так:

Python Скопировать код import requests data = { "username": "python_developer", "password": "secure_password123", "email": "developer@example.com" } response = requests.post('https://api.example.com/users', json=data) print(response.status_code) print(response.json())

Ключевой момент здесь — использование параметра json , который автоматически сериализует Python-словарь в JSON-строку и устанавливает соответствующий заголовок Content-Type: application/json .

Важно понимать основные HTTP-методы при работе с JSON и REST API:

HTTP-метод Действие Пример использования GET Получение данных Запрос списка пользователей POST Создание ресурса Регистрация нового пользователя PUT Полное обновление ресурса Обновление всего профиля PATCH Частичное обновление Изменение только email пользователя DELETE Удаление ресурса Удаление аккаунта пользователя

JSON (JavaScript Object Notation) — легковесный формат обмена данными, который стал стандартом для веб-API благодаря своей читаемости и совместимости с JavaScript. В Python с JSON работают через встроенный модуль json , но Requests берет эту задачу на себя.

Александр Петров, Python-разработчик со стажем 8 лет Однажды я потратил три дня, пытаясь понять, почему наше приложение не может авторизоваться через API партнера. Логи показывали ошибку 400, но причина была неясна. Оказалось, что мы отправляли JSON с использованием параметра data , а не json . Визуально в коде разница была минимальна: Python Скопировать код # Не работало: requests.post(url, data=credentials) # Заработало: requests.post(url, json=credentials) Это был ценный урок: параметр json автоматически устанавливает правильные заголовки и кодирует данные. С тех пор для JSON всегда использую именно его, и проблем не возникало. Такие простые ошибки могут отнять часы отладки.

Метод post() для работы с API: структура и параметры

Метод post() библиотеки Requests — основной инструмент для отправки данных на сервер. Его сигнатура содержит множество параметров, но для работы с JSON критически важны следующие:

Python Скопировать код requests.post(url, data=None, json=None, headers={}, cookies=None, timeout=None, auth=None)

Параметры запроса при работе с JSON:

url — адрес API-эндпоинта

— адрес API-эндпоинта json — данные в виде Python-словаря, которые будут автоматически сериализованы в JSON

— данные в виде Python-словаря, которые будут автоматически сериализованы в JSON headers — HTTP-заголовки запроса (часто включают токены авторизации)

— HTTP-заголовки запроса (часто включают токены авторизации) timeout — максимальное время ожидания ответа в секундах

— максимальное время ожидания ответа в секундах auth — кортеж с логином и паролем для базовой HTTP-аутентификации

Пример отправки аутентифицированного JSON-запроса с заголовками:

Python Скопировать код import requests url = 'https://api.example.com/orders' headers = { 'Authorization': 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...', 'X-API-Version': '2.1' } payload = { 'product_id': 1234, 'quantity': 5, 'customer_notes': 'Доставка до 18:00' } response = requests.post(url, json=payload, headers=headers, timeout=10) if response.status_code == 201: order = response.json() print(f"Заказ #{order['id']} успешно создан") else: print(f"Ошибка: {response.status_code}") print(response.text)

При отправке JSON через post() обратите внимание на следующие моменты:

Метод post() возвращает объект Response , содержащий результат запроса Статус-код ответа доступен через атрибут status_code Содержимое ответа можно получить через методы text (строка) или json() (парсинг JSON) Для обработки ошибок используйте метод raise_for_status() , который генерирует исключение при статус-кодах 4XX/5XX

Разница между параметрами json и data в requests.post()

Один из наиболее частых источников ошибок при работе с Requests — неправильное использование параметров json и data . Хотя оба параметра передают данные на сервер, механизм их работы существенно различается. 🧩

Ключевые различия:

Характеристика Параметр json Параметр data Тип входных данных Python-словарь/список Словарь/строка/байты Сериализация Автоматически сериализуется в JSON Отправляется как есть или как form-data Content-Type application/json application/x-www-form-urlencoded (по умолчанию) Использование REST API, требующие JSON HTML-формы, multipart/form-data, произвольные данные Вложенные структуры Поддерживаются естественным образом Требуют специальной обработки

Использование json (рекомендуется для REST API):

Python Скопировать код # Правильный способ отправки JSON data = {'name': 'John', 'age': 30, 'skills': ['Python', 'Flask', 'Django']} response = requests.post('https://api.example.com/users', json=data) # Content-Type: application/json

Использование data с ручной сериализацией (не рекомендуется):

Python Скопировать код # Менее удобный способ, требующий ручной сериализации import json data = {'name': 'John', 'age': 30, 'skills': ['Python', 'Flask', 'Django']} headers = {'Content-Type': 'application/json'} response = requests.post('https://api.example.com/users', data=json.dumps(data), headers=headers)

Использование data для form-encoded данных:

Python Скопировать код # Для отправки данных HTML-формы form_data = {'username': 'john_doe', 'password': 'secret123'} response = requests.post('https://example.com/login', data=form_data) # Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Когда следует использовать параметр json :

При работе с современными REST API

Когда требуется отправка структурированных данных с вложенностью

Если API требует заголовок Content-Type: application/json

Когда следует использовать параметр data :

При отправке данных HTML-форм

Для загрузки файлов через multipart/form-data

Когда требуется полный контроль над форматом передаваемых данных

Мария Соколова, тимлид Python-разработки В проекте интеграции с платежным шлюзом мы столкнулись с непредсказуемым поведением: большинство запросов проходило успешно, но примерно 5% завершалось ошибкой валидации. Анализ показал, что мы использовали параметр data и вручную сериализовали данные: Python Скопировать код payload = json.dumps({ "amount": order.amount, "currency": "RUB", "description": order.description }) response = requests.post(payment_url, data=payload, headers=headers) Проблема крылась в том, что при ручной сериализации мы не учитывали особенности форматирования чисел с плавающей точкой. При переходе на параметр json : Python Скопировать код payload = { "amount": order.amount, "currency": "RUB", "description": order.description } response = requests.post(payment_url, json=payload, headers=headers) Ошибки прекратились, поскольку библиотека Requests корректно сериализует числа согласно спецификации JSON. Этот случай стал стандартным примером в нашей документации для новых разработчиков.

Обработка ответов API после отправки JSON запросов

После отправки JSON-запроса правильная обработка ответа API не менее важна, чем корректная отправка данных. Объект Response , возвращаемый методами библиотеки Requests, предоставляет богатый API для работы с результатами запроса.

Основные свойства и методы объекта Response :

status_code — HTTP-статус ответа (200, 201, 400, 404, 500 и т.д.)

— HTTP-статус ответа (200, 201, 400, 404, 500 и т.д.) headers — словарь с HTTP-заголовками ответа

— словарь с HTTP-заголовками ответа text — содержимое ответа в виде строки

— содержимое ответа в виде строки content — содержимое ответа в виде байтов

— содержимое ответа в виде байтов json() — метод для парсинга JSON-ответа в Python-объекты

— метод для парсинга JSON-ответа в Python-объекты raiseforstatus() — генерирует исключение для ошибочных статусов

— генерирует исключение для ошибочных статусов elapsed — время выполнения запроса

Пример комплексной обработки ответа:

Python Скопировать код import requests from requests.exceptions import HTTPError, Timeout, ConnectionError, JSONDecodeError def create_user(username, email): url = 'https://api.example.com/users' payload = { 'username': username, 'email': email } try: # Отправляем запрос с таймаутом 5 секунд response = requests.post(url, json=payload, timeout=5) # Проверяем статус ответа response.raise_for_status() # Парсим JSON ответ user_data = response.json() print(f"Пользователь создан: ID={user_data['id']}") return user_data except HTTPError as http_err: # Обработка ошибок HTTP (4XX, 5XX) print(f"HTTP ошибка: {http_err}") # Проверяем, вернул ли API подробности ошибки try: error_details = response.json() print(f"Детали ошибки: {error_details}") except JSONDecodeError: print(f"Текст ошибки: {response.text}") except Timeout: print("Запрос превысил таймаут") except ConnectionError: print("Ошибка соединения с API") except JSONDecodeError: print(f"Не удалось распарсить JSON ответ: {response.text}") except Exception as err: print(f"Произошла ошибка: {err}") return None

Особое внимание следует уделить обработке различных кодов состояния. Типичные статусы и их интерпретация:

2XX — Успешное выполнение

— Успешное выполнение 200 OK — запрос выполнен успешно

201 Created — ресурс успешно создан

204 No Content — успех, но нет данных в ответе

4XX — Ошибки клиента

— Ошибки клиента 400 Bad Request — неверный формат запроса или данных

401 Unauthorized — требуется аутентификация

403 Forbidden — доступ запрещен

404 Not Found — ресурс не найден

422 Unprocessable Entity — ошибка валидации данных

5XX — Ошибки сервера

— Ошибки сервера 500 Internal Server Error — внутренняя ошибка сервера

503 Service Unavailable — сервис временно недоступен

Идиоматический подход к обработке ответов API в Python включает:

Использование контекста try/except для перехвата различных исключений Вызов raise_for_status() для автоматической проверки статуса Обработку ошибок десериализации JSON Извлечение информации об ошибках из тела ответа при неудаче

Практические кейсы Python Requests JSON для интеграций

Рассмотрим несколько реальных сценариев использования JSON и Requests для типичных задач интеграции с внешними API. 🔄

Кейс 1: Авторизация и работа с защищенным API

Python Скопировать код import requests import time class APIClient: def __init__(self, base_url, client_id, client_secret): self.base_url = base_url self.client_id = client_id self.client_secret = client_secret self.token = None self.token_expires_at = 0 def _get_token(self): """Получение токена авторизации""" if self.token and time.time() < self.token_expires_at – 60: return self.token auth_url = f"{self.base_url}/auth/token" payload = { "client_id": self.client_id, "client_secret": self.client_secret, "grant_type": "client_credentials" } response = requests.post(auth_url, json=payload) response.raise_for_status() token_data = response.json() self.token = token_data["access_token"] # Вычисляем время истечения (текущее время + срок действия в секундах) self.token_expires_at = time.time() + token_data["expires_in"] return self.token def get_products(self, category=None, limit=50, offset=0): """Получение списка продуктов с опциональной фильтрацией""" token = self._get_token() headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"} endpoint = f"{self.base_url}/products" params = {"limit": limit, "offset": offset} if category: params["category"] = category response = requests.get(endpoint, headers=headers, params=params) response.raise_for_status() return response.json() def create_order(self, customer_id, items, shipping_address): """Создание нового заказа""" token = self._get_token() headers = { "Authorization": f"Bearer {token}", "X-Idempotency-Key": str(int(time.time() * 1000)) # Защита от дублирования } payload = { "customer_id": customer_id, "items": items, "shipping_address": shipping_address, "created_at": time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", time.gmtime()) } response = requests.post( f"{self.base_url}/orders", json=payload, headers=headers ) response.raise_for_status() return response.json()

Кейс 2: Загрузка файла с JSON-метаданными

Python Скопировать код import requests import os import json def upload_file_with_metadata(file_path, metadata, api_key): """ Загружает файл на сервер с сопроводительными JSON-метаданными Args: file_path (str): Путь к загружаемому файлу metadata (dict): Метаданные файла (автор, теги и т.д.) api_key (str): Ключ API для авторизации Returns: dict: Информация о загруженном файле """ upload_url = "https://api.fileservice.com/v1/upload" # Подготавливаем метаданные как JSON-строку metadata_json = json.dumps(metadata) headers = { "Authorization": f"ApiKey {api_key}", "X-Request-ID": f"upload-{os.path.basename(file_path)}-{int(time.time())}" } # Подготавливаем multipart/form-data запрос # Обратите внимание: метаданные передаются как часть формы, но в JSON-формате files = { "file": (os.path.basename(file_path), open(file_path, "rb")), "metadata": ("metadata.json", metadata_json, "application/json") } response = requests.post(upload_url, headers=headers, files=files) try: response.raise_for_status() return response.json() except requests.exceptions.HTTPError as e: print(f"Ошибка загрузки: {e}") if response.text: try: error_details = response.json() print(f"Детали: {error_details}") except json.JSONDecodeError: print(f"Ответ сервера: {response.text}") raise

Кейс 3: Пагинация результатов API

Python Скопировать код import requests from time import sleep def fetch_all_items(api_url, token, page_size=100): """ Получает все элементы из API с пагинацией Args: api_url (str): URL API token (str): Токен авторизации page_size (int): Размер страницы Returns: list: Все полученные элементы """ headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"} all_items = [] page = 1 total_pages = None while total_pages is None or page <= total_pages: params = { "page": page, "per_page": page_size } response = requests.get(api_url, headers=headers, params=params) # Обработка ограничения скорости запросов (rate limiting) if response.status_code == 429: # Извлекаем время ожидания из заголовков retry_after = int(response.headers.get("Retry-After", 60)) print(f"Достигнут лимит запросов. Ожидание {retry_after} секунд...") sleep(retry_after) continue response.raise_for_status() data = response.json() # Извлекаем метаданные пагинации # Структура может отличаться в зависимости от API if total_pages is None and "meta" in data: total_pages = data["meta"]["total_pages"] print(f"Всего страниц: {total_pages}") # Извлекаем элементы items = data.get("items", data.get("data", [])) all_items.extend(items) print(f"Получена страница {page} из {total_pages or '?'}, элементов: {len(items)}") # Переходим к следующей странице page += 1 # Добавляем небольшую задержку, чтобы не перегружать API sleep(0.5) return all_items

Для работы с различными API можно выделить набор паттернов и оптимальных практик:

При интеграции с внешними API помните о следующих рекомендациях:

Создавайте классы-клиенты для инкапсуляции логики работы с API Используйте идемпотентные запросы для критических операций Реализуйте механизм повторных попыток для нестабильных соединений Следите за лимитами частоты запросов (rate limiting) Обрабатывайте ошибки на всех уровнях — сетевом, HTTP и бизнес-логики