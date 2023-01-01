Встраивание PDF в браузер: полное руководство по использованию pdf.js

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты, занимающиеся интеграцией PDF-документов в веб-приложения

Специалисты, работающие с UX/UI дизайном и стремящиеся улучшить пользовательский опыт на своих сайтах

Студенты и начинающие разработчики, желающие освоить современные веб-технологии и библиотеки для обработки PDF Отображение PDF-файлов прямо на веб-странице без необходимости скачивания — критически важная функция для множества проектов. От документации и учебных материалов до юридических документов и портфолио — встроенный PDF-просмотрщик существенно повышает удобство пользователей и время, проведённое на сайте. Именно здесь на сцену выходит pdf.js — мощная библиотека от Mozilla, которая перевернула способ взаимодействия с PDF в браузере. Давайте разберёмся, как правильно интегрировать её в ваш проект, избегая типичных ошибок и максимально используя все возможности этого инструмента. 🚀

Что такое pdf.js и почему его стоит использовать

PDF.js — это JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом, разработанная Mozilla для отображения PDF-документов непосредственно в браузере без использования плагинов или нативных приложений. По сути, это полноценный PDF-рендерер, написанный на чистом JavaScript, который преобразует PDF-файлы в HTML5-элементы для отображения в веб-среде.

Основная идея pdf.js заключается в том, чтобы сделать просмотр PDF максимально простым для конечного пользователя — без необходимости установки дополнительного программного обеспечения и без покидания веб-страницы. Такой подход значительно улучшает пользовательский опыт и сохраняет внимание посетителей на вашем ресурсе.

Александр Верхотуров, руководитель отдела frontend-разработки Когда мы перепроектировали нашу систему документооборота, одной из ключевых задач было обеспечить быстрый доступ к сотням PDF-документов ежедневно. Сотрудники постоянно жаловались на необходимость скачивать каждый файл, открывать его в отдельном приложении и затем возвращаться к браузеру. Это отнимало до 40% рабочего времени. После внедрения pdf.js мы добились просмотра документов прямо в интерфейсе системы. Более того, специалистам стало доступно параллельное сравнение нескольких документов в одном окне браузера — функция, которая была невозможна при использовании внешних просмотрщиков. Производительность команды выросла на 28%, а количество положительных отзывов об интерфейсе увеличилось в 5 раз.

Преимущества использования pdf.js для интеграции PDF в веб-страницы:

Кроссбраузерность — работает во всех современных браузерах без дополнительных плагинов

— работает во всех современных браузерах без дополнительных плагинов Безопасность — изолирует контент PDF от основного JavaScript страницы, предотвращая уязвимости

— изолирует контент PDF от основного JavaScript страницы, предотвращая уязвимости Гибкость настройки — позволяет полностью кастомизировать интерфейс просмотрщика

— позволяет полностью кастомизировать интерфейс просмотрщика Интерактивность — поддерживает аннотации, формы и другие интерактивные элементы PDF

— поддерживает аннотации, формы и другие интерактивные элементы PDF Производительность — оптимизирован для быстрой загрузки и отображения даже сложных документов

— оптимизирован для быстрой загрузки и отображения даже сложных документов Открытый исходный код — активно поддерживается сообществом разработчиков

Характеристика pdf.js Встроенный просмотрщик браузера Сторонние плагины Кроссбраузерная совместимость Высокая Ограниченная Средняя Возможность кастомизации Полная Отсутствует Ограниченная Необходимость установки Нет Нет Да JavaScript API Богатый Минимальный Зависит от плагина Поддержка мобильных устройств Полная Частичная Ограниченная

PDF.js существует в двух основных вариантах использования:

PDF.js Express — готовый виджет с интерфейсом, похожим на стандартные PDF-просмотрщики PDF.js Core — базовый рендерер, который предоставляет только возможности для отображения PDF, но требует создания собственного интерфейса

Для большинства проектов Express-версия обеспечивает быстрый старт и привычный для пользователей интерфейс, в то время как Core-версия даёт максимальную свободу в настройке, но требует больше усилий при разработке. В нашем руководстве мы рассмотрим оба подхода, начав с более простого. 🛠️

Настройка окружения для интеграции pdf.js в веб-страницу

Прежде чем приступить к непосредственной интеграции PDF-документов, необходимо правильно настроить окружение. Процесс настройки зависит от вашего текущего стека технологий и предпочитаемого способа внедрения библиотеки.

Существует три основных способа добавить pdf.js в ваш проект:

Через CDN — самый быстрый способ для прототипирования и простых проектов Через npm-пакет — оптимальный вариант для современных проектов с использованием сборщиков модулей Скачивание и хостинг файлов — даёт полный контроль над версией и доступностью библиотеки

Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее.

Пошаговое встраивание PDF в HTML с помощью pdf.js

Теперь, когда у нас есть все необходимые компоненты, приступим к пошаговой интеграции PDF-файла в HTML-страницу. Я покажу самый распространённый подход, который работает в большинстве случаев и легко адаптируется под конкретные нужды проекта. 📄

Шаг 1: Создайте базовую HTML-структуру

Начнем с создания простой HTML-страницы с контейнером для отображения PDF:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>PDF Просмотрщик</title> <style> #pdf-container { width: 100%; height: 800px; border: 1px solid #ccc; overflow: auto; } </style> </head> <body> <h1>Мой PDF-просмотрщик</h1> <div id="pdf-container"></div> <!-- Скрипты будут добавлены далее --> </body> </html>

Шаг 2: Подключите библиотеку pdf.js

Для простоты используем вариант через CDN, добавив перед закрывающим тегом </body> следующие скрипты:

HTML Скопировать код <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.4.120/pdf.min.js"></script> <script> // Устанавливаем путь к воркеру pdf.js pdfjsLib.GlobalWorkerOptions.workerSrc = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.4.120/pdf.worker.min.js'; </script>

Шаг 3: Напишите JavaScript для загрузки и отображения PDF

Добавьте следующий скрипт для загрузки и отображения PDF-файла:

HTML Скопировать код <script> // Функция для загрузки и отображения PDF function loadPDF(pdfURL) { const container = document.getElementById('pdf-container'); // Загружаем документ pdfjsLib.getDocument(pdfURL).promise.then(pdfDoc => { console.log(`PDF загружен, всего страниц: ${pdfDoc.numPages}`); // Загружаем первую страницу return pdfDoc.getPage(1).then(page => { // Устанавливаем масштаб const viewport = page.getViewport({ scale: 1.5 }); // Создаем canvas для рендеринга const canvas = document.createElement('canvas'); const context = canvas.getContext('2d'); canvas.height = viewport.height; canvas.width = viewport.width; container.appendChild(canvas); // Рендерим PDF страницу в canvas const renderContext = { canvasContext: context, viewport: viewport }; page.render(renderContext); }); }).catch(error => { console.error('Ошибка при загрузке PDF:', error); container.innerHTML = `<p>Ошибка загрузки PDF: ${error.message}</p>`; }); } // Вызываем функцию с URL вашего PDF-файла loadPDF('https://путь-к-вашему-файлу.pdf'); </script>

Шаг 4: Добавьте функциональность навигации по страницам

Для полноценного просмотрщика необходимо добавить возможность переключения между страницами. Дополним нашу HTML-структуру элементами управления:

HTML Скопировать код <!-- Добавьте после контейнера --> <div class="pdf-controls"> <button id="prev-page">Предыдущая</button> <span>Страница <span id="page-num">1</span> из <span id="page-count">?</span></span> <button id="next-page">Следующая</button> </div>

И расширим наш JavaScript-код для обработки переключения между страницами:

HTML Скопировать код <script> let currentPdfDoc = null; let currentPage = 1; let totalPages = 0; function renderPage(pageNum) { currentPdfDoc.getPage(pageNum).then(page => { const container = document.getElementById('pdf-container'); const viewport = page.getViewport({ scale: 1.5 }); // Очищаем предыдущий контент container.innerHTML = ''; const canvas = document.createElement('canvas'); const context = canvas.getContext('2d'); canvas.height = viewport.height; canvas.width = viewport.width; container.appendChild(canvas); page.render({ canvasContext: context, viewport: viewport }); // Обновляем номер текущей страницы document.getElementById('page-num').textContent = pageNum; }); } function loadPDF(pdfURL) { pdfjsLib.getDocument(pdfURL).promise.then(pdfDoc => { currentPdfDoc = pdfDoc; totalPages = pdfDoc.numPages; document.getElementById('page-count').textContent = totalPages; // Отображаем первую страницу renderPage(currentPage); // Настраиваем обработчики событий для кнопок навигации document.getElementById('prev-page').addEventListener('click', () => { if(currentPage > 1) { currentPage--; renderPage(currentPage); } }); document.getElementById('next-page').addEventListener('click', () => { if(currentPage < totalPages) { currentPage++; renderPage(currentPage); } }); }).catch(error => { console.error('Ошибка при загрузке PDF:', error); document.getElementById('pdf-container').innerHTML = `<p>Ошибка загрузки PDF: ${error.message}</p>`; }); } // Инициализация при загрузке страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { loadPDF('https://путь-к-вашему-файлу.pdf'); }); </script>

Шаг 5: Обработайте загрузку PDF из разных источников

Для повышения гибкости вашего решения добавим возможность загрузки PDF как из локального источника, так и с удалённого сервера. При загрузке с удаленного сервера учтем возможные проблемы с CORS:

JS Скопировать код function loadPDF(pdfSource, isUrl = true) { let loadingTask; if (isUrl) { // Загрузка из URL loadingTask = pdfjsLib.getDocument({ url: pdfSource, withCredentials: true // Если требуется отправка куки при кросс-доменных запросах }); } else { // Загрузка из ArrayBuffer (для файлов, загруженных через input) loadingTask = pdfjsLib.getDocument({data: pdfSource}); } loadingTask.promise.then(pdfDoc => { // Код обработки PDF как в предыдущих шагах }).catch(error => { console.error('Ошибка при загрузке PDF:', error); }); } // Добавим обработку загрузки файлов через input document.getElementById('pdf-file-input').addEventListener('change', function(e) { const file = e.target.files[0]; if (file) { const reader = new FileReader(); reader.onload = function(event) { loadPDF(new Uint8Array(event.target.result), false); }; reader.readAsArrayBuffer(file); } });

После выполнения всех этих шагов у вас будет базовый, но функциональный PDF-просмотрщик, встроенный в вашу HTML-страницу. В следующих разделах мы рассмотрим, как можно расширить и кастомизировать его для более специфических нужд. 🔧

Михаил Дронов, frontend-разработчик На одном из проектов нам поставили задачу реализовать интерактивное пособие по сборке мебели, где пользователи должны были видеть PDF-инструкции прямо внутри приложения с возможностью масштабирования и аннотаций. Первое решение, которое мы попробовали — стандартный iframe с ссылкой на PDF, но столкнулись с массой проблем: разное отображение в браузерах, отсутствие возможности кастомизации интерфейса и главное — никакого контроля над взаимодействием пользователя с документом. После 3 дней безуспешных экспериментов мы перешли на pdf.js, и это кардинально изменило ситуацию. В течение одного дня мы смогли не только интегрировать просмотрщик, но и добавить специальные маркеры поверх схем, интерактивные подсказки при наведении на определенные части документа и даже анимацию ключевых этапов сборки, активируемую из PDF. Конверсия завершения сборки выросла на 34%, а количество обращений в поддержку сократилось вдвое.

Кастомизация отображения PDF-документов на веб-сайте

После успешной базовой интеграции PDF-документа следующим логичным шагом является кастомизация просмотрщика под ваш дизайн и функциональные требования. В этом разделе рассмотрим различные способы настройки внешнего вида и поведения pdf.js. 🎨

Стилизация элементов просмотрщика

Начнем с базовой стилизации контейнера и элементов управления, чтобы они соответствовали общему стилю вашего сайта:

HTML Скопировать код <style> /* Контейнер для PDF */ #pdf-container { width: 100%; max-width: 1000px; height: 800px; margin: 0 auto; border: 1px solid #e0e0e0; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); overflow: auto; background-color: #f5f5f5; } /* Элементы управления */ .pdf-controls { display: flex; justify-content: center; align-items: center; padding: 10px 0; background-color: #f8f9fa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; } .pdf-controls button { background-color: #4285f4; color: white; border: none; padding: 8px 16px; margin: 0 5px; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-weight: bold; transition: background-color 0.3s; } .pdf-controls button:hover { background-color: #3367d6; } .pdf-controls button:disabled { background-color: #cccccc; cursor: not-allowed; } .pdf-controls span { margin: 0 15px; font-size: 14px; } /* Стилизация canvas */ #pdf-container canvas { margin: 0 auto; display: block; } </style>

Добавление расширенных функций управления

Теперь расширим возможности управления просмотром, добавив масштабирование, поворот страницы и режим отображения:

HTML Скопировать код <!-- Расширенные элементы управления --> <div class="pdf-controls-extended"> <select id="zoom-select"> <option value="0.5">50%</option> <option value="1" selected>100%</option> <option value="1.5">150%</option> <option value="2">200%</option> <option value="2.5">250%</option> </select> <button id="rotate-cw">↻ Повернуть</button> <select id="display-mode"> <option value="single" selected>Одна страница</option> <option value="double">Две страницы</option> <option value="scroll">Прокрутка</option> </select> <button id="download-pdf">⬇ Скачать</button> </div>

И соответствующий JavaScript для обработки этих элементов управления:

JS Скопировать код // Глобальные настройки отображения let currentScale = 1; let currentRotation = 0; let displayMode = 'single'; // Функция рендеринга с учетом всех настроек function renderPage(pageNum) { currentPdfDoc.getPage(pageNum).then(page => { const container = document.getElementById('pdf-container'); container.innerHTML = ''; // Применяем текущие настройки масштаба и поворота const viewport = page.getViewport({ scale: currentScale, rotation: currentRotation }); const canvas = document.createElement('canvas'); const context = canvas.getContext('2d'); canvas.height = viewport.height; canvas.width = viewport.width; container.appendChild(canvas); page.render({ canvasContext: context, viewport: viewport }); // Обновляем номер текущей страницы document.getElementById('page-num').textContent = pageNum; }); } // Обработчики для элементов управления document.getElementById('zoom-select').addEventListener('change', function(e) { currentScale = parseFloat(e.target.value); renderPage(currentPage); }); document.getElementById('rotate-cw').addEventListener('click', function() { // Поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов currentRotation = (currentRotation + 90) % 360; renderPage(currentPage); }); document.getElementById('display-mode').addEventListener('change', function(e) { displayMode = e.target.value; if (displayMode === 'double') { // Логика для отображения двух страниц renderDoublePage(currentPage); } else if (displayMode === 'scroll') { // Логика для режима прокрутки всех страниц renderScrollMode(); } else { // Стандартный режим одной страницы renderPage(currentPage); } }); document.getElementById('download-pdf').addEventListener('click', function() { // Создаем ссылку для скачивания исходного PDF const a = document.createElement('a'); a.href = pdfUrl; a.download = 'document.pdf'; // Задайте желаемое имя файла a.click(); }); // Функция для отображения двух страниц одновременно function renderDoublePage(startPage) { // Реализация отображения двух страниц // ... } // Функция для отображения всего документа в режиме прокрутки function renderScrollMode() { // Реализация прокручиваемого режима // ... }

Добавление аннотаций и выделений

Для более интерактивного взаимодействия с PDF-документом, добавим возможность аннотации и выделения текста:

Тип аннотации Описание Сложность реализации Поддержка в pdf.js Текстовые комментарии Добавление текстовых заметок к определенным областям документа Средняя Полная Выделение текста Маркировка важных фрагментов текста в документе Высокая Частичная (требует доп. кода) Рисование Свободное рисование поверх документа Высокая Базовая Штампы Добавление предопределенных изображений (Одобрено, Отклонено и т.д.) Средняя Полная Формы Взаимодействие с формами внутри PDF Средняя Полная

Реализация инструментов аннотации требует более сложного кода, но базовую версию для выделения текста можно добавить следующим образом:

JS Скопировать код // Добавление функционала выделения текста function enableTextSelection() { const container = document.getElementById('pdf-container'); // Добавляем слой для выделения текста const textLayer = document.createElement('div'); textLayer.className = 'textLayer'; container.appendChild(textLayer); currentPdfDoc.getPage(currentPage).then(page => { page.getTextContent().then(textContent => { // Используем встроенную функцию pdf.js для создания текстового слоя pdfjsLib.renderTextLayer({ textContent: textContent, container: textLayer, viewport: page.getViewport({ scale: currentScale }), textDivs: [] }); // После рендеринга текстового слоя добавляем обработчик выделения setTimeout(() => { // Добавляем обработчики для выделения текста textLayer.addEventListener('mouseup', function() { const selection = window.getSelection(); if (selection.toString().length > 0) { console.log('Выделенный текст:', selection.toString()); // Здесь можно добавить логику для сохранения выделения // или отображения панели инструментов аннотации } }); }, 100); }); }); }

Интеграция с панелью закладок и миниатюрами страниц

Для улучшения навигации по большим документам добавим панель с закладками и миниатюрами страниц:

HTML Скопировать код <!-- Добавьте структуру разметки --> <div class="pdf-viewer-container"> <div class="sidebar"> <div class="tabs"> <button class="tab active" data-tab="thumbnails">Миниатюры</button> <button class="tab" data-tab="bookmarks">Закладки</button> </div> <div class="tab-content active" id="thumbnails-container"> <!-- Сюда будут добавлены миниатюры --> </div> <div class="tab-content" id="bookmarks-container"> <!-- Сюда будут добавлены закладки --> </div> </div> <div id="pdf-container"></div> </div>

Эти примеры показывают лишь некоторые из множества возможностей кастомизации PDF-просмотрщика на базе pdf.js. Комбинируя различные функции и настраивая внешний вид под ваши требования, вы можете создать по-настоящему уникальный и функциональный просмотрщик документов для вашего сайта. 🚀

Решение типичных проблем при работе с pdf.js

Несмотря на все преимущества pdf.js, при его использовании могут возникать определённые сложности. В этом разделе рассмотрим наиболее распространённые проблемы и эффективные способы их решения. 🛠️

Проблема 1: CORS-ограничения при загрузке PDF с другого домена

Одна из самых частых проблем — ограничения кросс-доменных запросов при попытке загрузить PDF с другого домена.

Решения:

Настройка CORS-заголовков на сервере: Если у вас есть доступ к серверу, откуда загруляется PDF, добавьте соответствующие заголовки:

Access-Control-Allow-Origin: * # или для конкретного домена Access-Control-Allow-Origin: https://yourwebsite.com

Создание прокси на вашем сервере: Если нет возможности изменить настройки исходного сервера, создайте прокси на вашем бэкенде, который будет загружать PDF и передавать его клиенту.

Если нет возможности изменить настройки исходного сервера, создайте прокси на вашем бэкенде, который будет загружать PDF и передавать его клиенту. Предзагрузка на стороне сервера: Загружайте PDF на ваш сервер заранее, чтобы клиент получал его с того же домена.

Проблема 2: Производительность при работе с большими документами

PDF-файлы большого объёма или с высоким разрешением могут вызывать проблемы с производительностью, особенно на мобильных устройствах.

Решения:

Отложенная загрузка страниц: Загружайте только те страницы, которые видны пользователю или находятся рядом в последовательности:

JS Скопировать код // Загружаем только видимые страницы и несколько следующих function loadVisiblePages() { const visiblePageNum = Math.ceil(container.scrollTop / pageHeight) + 1; // Загружаем текущую и следующие 2 страницы for (let i = visiblePageNum; i < visiblePageNum + 3 && i <= totalPages; i++) { if (!loadedPages.includes(i)) { renderPage(i); loadedPages.push(i); } } } // Слушаем событие прокрутки container.addEventListener('scroll', loadVisiblePages);

Снижение качества рендеринга: Для предварительного просмотра используйте более низкое разрешение, повышая его только для текущей просматриваемой страницы.

Для предварительного просмотра используйте более низкое разрешение, повышая его только для текущей просматриваемой страницы. Разделение больших документов: Для очень больших документов рассмотрите возможность их разделения на несколько меньших файлов.

Проблема 3: Неправильное отображение шрифтов

Некоторые PDF-документы используют нестандартные шрифты, которые могут некорректно отображаться в pdf.js.

Решения:

Встраивание шрифтов в PDF: Если вы создаёте PDF, убедитесь, что все используемые шрифты встроены в документ.

Если вы создаёте PDF, убедитесь, что все используемые шрифты встроены в документ. Использование cmapUrl в настройках:

JS Скопировать код pdfjsLib.getDocument({ url: pdfUrl, cMapUrl: 'https://unpkg.com/pdfjs-dist/cmaps/', cMapPacked: true }).promise.then(...)

Проблема 4: Ошибки при загрузке PDF

Возможные причины: поврежденный файл, несовместимые функции PDF или проблемы с сетевым соединением.

Решения:

Проверка целостности файла: Убедитесь, что PDF-файл не поврежден, открыв его в стандартном просмотрщике.

Убедитесь, что PDF-файл не поврежден, открыв его в стандартном просмотрщике. Обработка ошибок: Всегда добавляйте обработку ошибок для предоставления пользователю информативных сообщений:

JS Скопировать код loadingTask.promise.catch(error => { console.error('Ошибка при загрузке PDF:', error); let errorMessage; switch (error.name) { case 'InvalidPDFException': errorMessage = 'Недопустимый или поврежденный PDF-файл.'; break; case 'MissingPDFException': errorMessage = 'PDF-файл не найден.'; break; case 'UnexpectedResponseException': errorMessage = 'Непредвиденный ответ сервера.'; break; default: errorMessage = `Произошла ошибка: ${error.message}`; } container.innerHTML = `<div class="pdf-error">${errorMessage}</div>`; });

Повторные попытки загрузки: Реализуйте механизм повторных попыток загрузки при сетевых проблемах.

Проблема 5: Проблемы с защищёнными PDF-документами

PDF-документы с защитой паролем или ограничениями могут вызвать проблемы при отображении.

Решения:

Запрос пароля: Реализуйте диалоговое окно для запроса пароля:

JS Скопировать код pdfjsLib.getDocument({ url: pdfUrl, password: userProvidedPassword // Пароль, введенный пользователем }).promise.then(...)

Проверка прав доступа: Проверяйте разрешения документа перед попыткой выполнения определенных операций:

JS Скопировать код pdfDocument.getPermissions().then(permissions => { if (permissions & pdfjsLib.PermissionFlag.PRINT) { // Разрешена печать printButton.disabled = false; } else { printButton.disabled = true; printButton.title = 'Печать запрещена для этого документа'; } });

Проблема 6: Несовместимость с определенными браузерами

Хотя pdf.js стремится быть кроссбраузерным, могут возникать проблемы с определенными браузерами.

Решения:

Проверка возможностей браузера: Добавьте проверку совместимости перед инициализацией pdf.js.

Добавьте проверку совместимости перед инициализацией pdf.js. Предложение альтернатив: Для несовместимых браузеров предлагайте альтернативные способы просмотра, например, прямую ссылку для скачивания.

Для несовместимых браузеров предлагайте альтернативные способы просмотра, например, прямую ссылку для скачивания. Использование полифилов: Для старых браузеров добавьте необходимые полифилы.

Зная эти типичные проблемы и способы их решения, вы сможете эффективнее интегрировать pdf.js в ваши проекты и обеспечить плавную работу PDF-просмотрщика для всех пользователей вашего сайта. 💪