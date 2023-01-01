Относительные местоимения в английском: мосты между частями речи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить уровень грамотности и выражения мыслей на английском Английская грамматика — это не просто набор правил, а ключ к точному выражению мыслей. Относительные местоимения действуют как невидимые мосты между частями предложения, превращая разрозненные фрагменты в стройные, элегантные конструкции. Овладев этими грамматическими инструментами, вы не просто избавитесь от ошибок — вы обретете способность формулировать сложные идеи с безупречной ясностью. Давайте разберемся с относительными местоимениями раз и навсегда, вооружившись четкими правилами и практическими примерами. 🔍

Что такое относительные местоимения и их роль в языке

Относительные местоимения — это слова, которые связывают придаточное предложение с главным, одновременно заменяя существительное или местоимение из главного предложения. Они выполняют двойную функцию: служат связующим элементом и выступают в роли подлежащего, дополнения или определения в придаточном предложении.

Основные относительные местоимения в английском языке:

who — для людей (кто, который)

— для людей (кто, который) which — для неодушевлённых предметов и животных (который, что)

— для неодушевлённых предметов и животных (который, что) that — универсальное местоимение для людей и предметов (который, что)

— универсальное местоимение для людей и предметов (который, что) whose — притяжательное (чей, которого)

— притяжательное (чей, которого) whom — объектный падеж who (кого, которого)

— объектный падеж who (кого, которого) where — для мест (где, куда)

— для мест (где, куда) when — для времени (когда)

— для времени (когда) why — для причины (почему)

Владение относительными местоимениями позволяет объединять простые предложения в более сложные структуры, делая речь более гибкой и выразительной. Сравните:

Без относительных местоимений С относительными местоимениями This is John. He works with me. This is John who works with me. I saw a movie. The movie was fantastic. I saw a movie which was fantastic. I bought a book. The book was recommended by my teacher. I bought a book that was recommended by my teacher.

Ирина Павлова, методист по английскому языку Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов никак не мог разобраться с относительными местоимениями. Он постоянно строил короткие, рубленые предложения, что делало его английский неестественным. Мы начали играть в "игру объединения" — я давала ему пары простых предложений, и он должен был объединить их с помощью относительных местоимений. Через месяц такой практики его речь преобразилась. Он не только правильно использовал who, which и that, но и начал спонтанно создавать сложные предложения во время разговора. Относительные местоимения стали не просто грамматическим правилом, а инструментом, который помог ему звучать как носитель языка.

Who, which, that: основные правила употребления

Правильный выбор между who, which и that может оказаться непростой задачей. Давайте разберемся с основными правилами их употребления.

Who, which, that: основные правила употребления

Who используется исключительно по отношению к людям. Оно выступает в роли подлежащего придаточного предложения:

The woman who lives next door is a doctor. (Женщина, которая живет по соседству, — врач.)

lives next door is a doctor. (Женщина, которая живет по соседству, — врач.) I know someone who can help you. (Я знаю кого-то, кто может тебе помочь.)

Which относится к неодушевленным предметам, животным или целым ситуациям:

The book which I bought yesterday is very interesting. (Книга, которую я купил вчера, очень интересная.)

I bought yesterday is very interesting. (Книга, которую я купил вчера, очень интересная.) The dog which ran away has been found. (Собака, которая убежала, была найдена.)

ran away has been found. (Собака, которая убежала, была найдена.) She missed the train, which made her late for work. (Она опоздала на поезд, что заставило ее опоздать на работу.)

That может использоваться как для людей, так и для предметов. Это делает его универсальным и часто предпочтительным в разговорной речи:

The person that called you left a message. (Человек, который звонил тебе, оставил сообщение.)

called you left a message. (Человек, который звонил тебе, оставил сообщение.) The car that we rented broke down. (Машина, которую мы арендовали, сломалась.)

Существуют ситуации, когда использование that предпочтительнее:

После превосходной степени: This is the best movie that I've ever seen. После порядковых числительных: This is the first book that she has written. После слов all, any, few, little, much, none, some: Is there anything that I can do to help? Когда мы говорим о людях и предметах вместе: The people and animals that survived the flood were rescued.

Важно помнить, что относительные местоимения можно опустить, если они выступают в роли объекта (дополнения) придаточного предложения:

The movie (which/that) I saw yesterday was great. (Фильм, который я видел вчера, был отличным.)

The person (who/whom/that) you met is my brother. (Человек, с которым ты познакомился, — мой брат.)

Whose, whom и where: когда и как использовать

Эти относительные местоимения имеют более специфичное применение, но они необходимы для создания грамматически правильных сложных предложений. 📚

Whose — притяжательное относительное местоимение, которое указывает на принадлежность. Оно используется как для людей, так и для предметов:

The man whose car was stolen reported it to the police. (Мужчина, чью машину украли, сообщил об этом в полицию.)

car was stolen reported it to the police. (Мужчина, чью машину украли, сообщил об этом в полицию.) The house whose roof was damaged in the storm is being repaired. (Дом, крыша которого была повреждена во время шторма, ремонтируется.)

Whom — объектная форма местоимения who. Используется, когда человек является объектом действия в придаточном предложении:

The person whom we met yesterday was very friendly. (Человек, которого мы встретили вчера, был очень дружелюбным.)

we met yesterday was very friendly. (Человек, которого мы встретили вчера, был очень дружелюбным.) The doctor whom I consulted gave me good advice. (Врач, с которым я консультировался, дал мне хороший совет.)

В разговорной речи whom часто заменяют на who или that, или вообще опускают:

The person (who/that/whom) we met yesterday was very friendly.

Where используется для обозначения места:

This is the house where I grew up. (Это дом, где я вырос.)

I grew up. (Это дом, где я вырос.) The restaurant where we had dinner last night was excellent. (Ресторан, где мы ужинали вчера вечером, был превосходным.)

Также существуют другие полезные относительные местоимения:

When — для обозначения времени: I'll never forget the day when we first met. (Я никогда не забуду день, когда мы впервые встретились.)

— для обозначения времени: I'll never forget the day we first met. (Я никогда не забуду день, когда мы впервые встретились.) Why — для обозначения причины: This is the reason why I decided to quit. (Вот причина, почему я решил уволиться.)

Местоимение Употребление Пример Whose Принадлежность (для людей и предметов) The woman whose car is red is my neighbor. Whom Объект действия (только для людей) The man whom I met yesterday is a famous actor. Where Место This is the city where I was born. When Время I remember the day when we first met. Why Причина That's the reason why I called you.

Относительные местоимения в ограничительных придаточных

Ограничительные придаточные предложения (Defining or Restrictive Relative Clauses) предоставляют существенную информацию, необходимую для идентификации существительного в главном предложении. Без этой информации смысл предложения был бы неполным или изменился бы. 🧩

Ключевые особенности ограничительных придаточных:

Не выделяются запятыми

Содержат информацию, необходимую для понимания

Могут использоваться who, which, that (причем that часто предпочтительнее)

Относительное местоимение может опускаться, если оно является объектом

Примеры ограничительных придаточных предложений:

The book that I lent you needs to be returned by Friday. (Книга, которую я тебе одолжил, должна быть возвращена к пятнице.) People who live in glass houses shouldn't throw stones. (Люди, которые живут в стеклянных домах, не должны бросать камни.) The car which was stolen has been found. (Машина, которая была украдена, найдена.)

В ограничительных придаточных относительное местоимение можно опустить, если оно выступает в роли объекта действия:

The book (that/which) I lent you needs to be returned. (Местоимение опущено, так как оно является объектом действия "lent".)

needs to be returned. (Местоимение опущено, так как оно является объектом действия "lent".) The person (who/whom/that) you saw yesterday is my cousin. (Местоимение опущено, так как оно является объектом действия "saw".)

Однако относительное местоимение нельзя опустить, если оно является подлежащим придаточного предложения:

The woman who lives next door is a doctor. (Нельзя опустить who, так как оно является подлежащим.)

next door is a doctor. (Нельзя опустить who, так как оно является подлежащим.) The book that caused the controversy is now a bestseller. (Нельзя опустить that, так как оно является подлежащим.)

Андрей Соколов, преподаватель английского языка Один из моих студентов готовился к экзамену IELTS и никак не мог набрать нужный балл в письменной части. Анализируя его работы, я заметил, что он постоянно путается в использовании запятых при относительных придаточных предложениях, что существенно снижало оценку за грамматику. Мы разработали систему "светофора": зеленый маркер для ограничительных придаточных (без запятых), красный — для неограничительных (с запятыми). После каждого написанного предложения он отмечал его соответствующим цветом и проверял правильность пунктуации. Через три недели такой практики ошибки исчезли, а его балл за письменную часть вырос на 1.5 пункта! Простая визуализация решила проблему, с которой он боролся несколько месяцев.

Неограничительные придаточные: особенности и запятые

Неограничительные придаточные предложения (Non-defining or Non-restrictive Relative Clauses) предоставляют дополнительную информацию, которая не является обязательной для понимания основного смысла предложения. Эта информация может быть опущена без изменения основного значения. 📝

Ключевые особенности неограничительных придаточных:

Обязательно выделяются запятыми с обеих сторон

Содержат дополнительную, но не обязательную информацию

Используются who и which, но не that

Относительное местоимение не может быть опущено

Примеры неограничительных придаточных предложений:

My brother, who lives in New York, is coming to visit next week. (Мой брат, который живет в Нью-Йорке, приезжает в гости на следующей неделе.) The Eiffel Tower, which was built in 1889, is the symbol of Paris. (Эйфелева башня, которая была построена в 1889 году, является символом Парижа.) Dr. Smith, whose research has been widely published, will give a lecture tomorrow. (Доктор Смит, чьи исследования широко публикуются, прочитает лекцию завтра.)

Сравнение ограничительных и неограничительных придаточных:

The students who passed the exam will receive a certificate. (Только те студенты, которые сдали экзамен, получат сертификат.) The students, who passed the exam, will receive a certificate. (Все студенты сдали экзамен, и все они получат сертификат.)

Запомните важное правило: местоимение that не используется в неограничительных придаточных предложениях. Вместо него всегда используются which (для предметов) и who (для людей).

Неправильно: ❌ My car, that is five years old, needs to be serviced. Правильно: ✅ My car, which is five years old, needs to be serviced.

Еще одно отличие: в неограничительных придаточных местоимение нельзя опустить, даже если оно является объектом действия:

My new phone, which I bought yesterday , is already not working. (Нельзя опустить which, несмотря на то, что оно является объектом.)

, is already not working. (Нельзя опустить which, несмотря на то, что оно является объектом.) John Smith, whom you met at the conference, called me today. (Нельзя опустить whom.)