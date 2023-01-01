Относительные местоимения в английском: мосты между частями речи#Изучение английского
Английская грамматика — это не просто набор правил, а ключ к точному выражению мыслей. Относительные местоимения действуют как невидимые мосты между частями предложения, превращая разрозненные фрагменты в стройные, элегантные конструкции. Овладев этими грамматическими инструментами, вы не просто избавитесь от ошибок — вы обретете способность формулировать сложные идеи с безупречной ясностью. Давайте разберемся с относительными местоимениями раз и навсегда, вооружившись четкими правилами и практическими примерами. 🔍
Что такое относительные местоимения и их роль в языке
Относительные местоимения — это слова, которые связывают придаточное предложение с главным, одновременно заменяя существительное или местоимение из главного предложения. Они выполняют двойную функцию: служат связующим элементом и выступают в роли подлежащего, дополнения или определения в придаточном предложении.
Основные относительные местоимения в английском языке:
- who — для людей (кто, который)
- which — для неодушевлённых предметов и животных (который, что)
- that — универсальное местоимение для людей и предметов (который, что)
- whose — притяжательное (чей, которого)
- whom — объектный падеж who (кого, которого)
- where — для мест (где, куда)
- when — для времени (когда)
- why — для причины (почему)
Владение относительными местоимениями позволяет объединять простые предложения в более сложные структуры, делая речь более гибкой и выразительной. Сравните:
|Без относительных местоимений
|С относительными местоимениями
|This is John. He works with me.
|This is John who works with me.
|I saw a movie. The movie was fantastic.
|I saw a movie which was fantastic.
|I bought a book. The book was recommended by my teacher.
|I bought a book that was recommended by my teacher.
Ирина Павлова, методист по английскому языку
Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов никак не мог разобраться с относительными местоимениями. Он постоянно строил короткие, рубленые предложения, что делало его английский неестественным. Мы начали играть в "игру объединения" — я давала ему пары простых предложений, и он должен был объединить их с помощью относительных местоимений.
Через месяц такой практики его речь преобразилась. Он не только правильно использовал who, which и that, но и начал спонтанно создавать сложные предложения во время разговора. Относительные местоимения стали не просто грамматическим правилом, а инструментом, который помог ему звучать как носитель языка.
Who, which, that: основные правила употребления
Правильный выбор между who, which и that может оказаться непростой задачей. Давайте разберемся с основными правилами их употребления.
Who используется исключительно по отношению к людям. Оно выступает в роли подлежащего придаточного предложения:
- The woman who lives next door is a doctor. (Женщина, которая живет по соседству, — врач.)
- I know someone who can help you. (Я знаю кого-то, кто может тебе помочь.)
Which относится к неодушевленным предметам, животным или целым ситуациям:
- The book which I bought yesterday is very interesting. (Книга, которую я купил вчера, очень интересная.)
- The dog which ran away has been found. (Собака, которая убежала, была найдена.)
- She missed the train, which made her late for work. (Она опоздала на поезд, что заставило ее опоздать на работу.)
That может использоваться как для людей, так и для предметов. Это делает его универсальным и часто предпочтительным в разговорной речи:
- The person that called you left a message. (Человек, который звонил тебе, оставил сообщение.)
- The car that we rented broke down. (Машина, которую мы арендовали, сломалась.)
Существуют ситуации, когда использование that предпочтительнее:
- После превосходной степени: This is the best movie that I've ever seen.
- После порядковых числительных: This is the first book that she has written.
- После слов all, any, few, little, much, none, some: Is there anything that I can do to help?
- Когда мы говорим о людях и предметах вместе: The people and animals that survived the flood were rescued.
Важно помнить, что относительные местоимения можно опустить, если они выступают в роли объекта (дополнения) придаточного предложения:
- The movie (which/that) I saw yesterday was great. (Фильм, который я видел вчера, был отличным.)
- The person (who/whom/that) you met is my brother. (Человек, с которым ты познакомился, — мой брат.)
Whose, whom и where: когда и как использовать
Эти относительные местоимения имеют более специфичное применение, но они необходимы для создания грамматически правильных сложных предложений. 📚
Whose — притяжательное относительное местоимение, которое указывает на принадлежность. Оно используется как для людей, так и для предметов:
- The man whose car was stolen reported it to the police. (Мужчина, чью машину украли, сообщил об этом в полицию.)
- The house whose roof was damaged in the storm is being repaired. (Дом, крыша которого была повреждена во время шторма, ремонтируется.)
Whom — объектная форма местоимения who. Используется, когда человек является объектом действия в придаточном предложении:
- The person whom we met yesterday was very friendly. (Человек, которого мы встретили вчера, был очень дружелюбным.)
- The doctor whom I consulted gave me good advice. (Врач, с которым я консультировался, дал мне хороший совет.)
В разговорной речи whom часто заменяют на who или that, или вообще опускают:
- The person (who/that/whom) we met yesterday was very friendly.
Where используется для обозначения места:
- This is the house where I grew up. (Это дом, где я вырос.)
- The restaurant where we had dinner last night was excellent. (Ресторан, где мы ужинали вчера вечером, был превосходным.)
Также существуют другие полезные относительные местоимения:
- When — для обозначения времени: I'll never forget the day when we first met. (Я никогда не забуду день, когда мы впервые встретились.)
- Why — для обозначения причины: This is the reason why I decided to quit. (Вот причина, почему я решил уволиться.)
|Местоимение
|Употребление
|Пример
|Whose
|Принадлежность (для людей и предметов)
|The woman whose car is red is my neighbor.
|Whom
|Объект действия (только для людей)
|The man whom I met yesterday is a famous actor.
|Where
|Место
|This is the city where I was born.
|When
|Время
|I remember the day when we first met.
|Why
|Причина
|That's the reason why I called you.
Относительные местоимения в ограничительных придаточных
Ограничительные придаточные предложения (Defining or Restrictive Relative Clauses) предоставляют существенную информацию, необходимую для идентификации существительного в главном предложении. Без этой информации смысл предложения был бы неполным или изменился бы. 🧩
Ключевые особенности ограничительных придаточных:
- Не выделяются запятыми
- Содержат информацию, необходимую для понимания
- Могут использоваться who, which, that (причем that часто предпочтительнее)
- Относительное местоимение может опускаться, если оно является объектом
Примеры ограничительных придаточных предложений:
- The book that I lent you needs to be returned by Friday. (Книга, которую я тебе одолжил, должна быть возвращена к пятнице.)
- People who live in glass houses shouldn't throw stones. (Люди, которые живут в стеклянных домах, не должны бросать камни.)
- The car which was stolen has been found. (Машина, которая была украдена, найдена.)
В ограничительных придаточных относительное местоимение можно опустить, если оно выступает в роли объекта действия:
- The book (that/which) I lent you needs to be returned. (Местоимение опущено, так как оно является объектом действия "lent".)
- The person (who/whom/that) you saw yesterday is my cousin. (Местоимение опущено, так как оно является объектом действия "saw".)
Однако относительное местоимение нельзя опустить, если оно является подлежащим придаточного предложения:
- The woman who lives next door is a doctor. (Нельзя опустить who, так как оно является подлежащим.)
- The book that caused the controversy is now a bestseller. (Нельзя опустить that, так как оно является подлежащим.)
Андрей Соколов, преподаватель английского языка
Один из моих студентов готовился к экзамену IELTS и никак не мог набрать нужный балл в письменной части. Анализируя его работы, я заметил, что он постоянно путается в использовании запятых при относительных придаточных предложениях, что существенно снижало оценку за грамматику.
Мы разработали систему "светофора": зеленый маркер для ограничительных придаточных (без запятых), красный — для неограничительных (с запятыми). После каждого написанного предложения он отмечал его соответствующим цветом и проверял правильность пунктуации. Через три недели такой практики ошибки исчезли, а его балл за письменную часть вырос на 1.5 пункта! Простая визуализация решила проблему, с которой он боролся несколько месяцев.
Неограничительные придаточные: особенности и запятые
Неограничительные придаточные предложения (Non-defining or Non-restrictive Relative Clauses) предоставляют дополнительную информацию, которая не является обязательной для понимания основного смысла предложения. Эта информация может быть опущена без изменения основного значения. 📝
Ключевые особенности неограничительных придаточных:
- Обязательно выделяются запятыми с обеих сторон
- Содержат дополнительную, но не обязательную информацию
- Используются who и which, но не that
- Относительное местоимение не может быть опущено
Примеры неограничительных придаточных предложений:
- My brother, who lives in New York, is coming to visit next week. (Мой брат, который живет в Нью-Йорке, приезжает в гости на следующей неделе.)
- The Eiffel Tower, which was built in 1889, is the symbol of Paris. (Эйфелева башня, которая была построена в 1889 году, является символом Парижа.)
- Dr. Smith, whose research has been widely published, will give a lecture tomorrow. (Доктор Смит, чьи исследования широко публикуются, прочитает лекцию завтра.)
Сравнение ограничительных и неограничительных придаточных:
- The students who passed the exam will receive a certificate. (Только те студенты, которые сдали экзамен, получат сертификат.)
- The students, who passed the exam, will receive a certificate. (Все студенты сдали экзамен, и все они получат сертификат.)
Запомните важное правило: местоимение that не используется в неограничительных придаточных предложениях. Вместо него всегда используются which (для предметов) и who (для людей).
Неправильно: ❌ My car, that is five years old, needs to be serviced. Правильно: ✅ My car, which is five years old, needs to be serviced.
Еще одно отличие: в неограничительных придаточных местоимение нельзя опустить, даже если оно является объектом действия:
- My new phone, which I bought yesterday, is already not working. (Нельзя опустить which, несмотря на то, что оно является объектом.)
- John Smith, whom you met at the conference, called me today. (Нельзя опустить whom.)
Овладение относительными местоимениями — это не просто вопрос грамматики, а шаг к более изящной и ясной коммуникации. Умение правильно связывать предложения позволяет передавать сложные мысли с большей точностью и убедительностью. Помните о различиях между ограничительными и неограничительными придаточными, и ваш английский приобретет новое измерение профессионализма. Относительные местоимения — это не препятствие, а мощный инструмент, делающий вашу речь по-настоящему беглой.