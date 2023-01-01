Открытый слог в английском языке: правила чтения и произношения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие изучающие английский язык

Родители, помогающие детям с изучением английского

Преподаватели английского языка, ищущие новые методы обучения Помните то чувство, когда вы смотрите на английское слово и понятия не имеете, как его произнести? 🤔 Английская фонетика славится своими неожиданными поворотами, но среди этого хаоса есть островки стабильности — один из них называется "открытый слог". Это ключ, который поможет разблокировать правильное произношение тысяч английских слов. Неважно, начинаете ли вы свой путь в изучении английского или помогаете ребёнку с домашним заданием — понимание открытого слога резко повысит вашу уверенность в чтении и произношении. Давайте раскроем секреты этого фонетического феномена и научимся безошибочно определять, когда гласная в слоге должна "называть себя".

Что такое открытый слог в английской фонетике

Открытый слог в английском языке — это слог, который заканчивается на гласную букву. Ключевая особенность такого слога заключается в том, что гласная в нём произносится так же, как её название в алфавите. Например, в слове "me" [miː] единственный слог является открытым, и буква "e" произносится как [iː], то есть как название буквы "E" в алфавите.

Для понимания концепции открытого слога важно сравнить его с закрытым слогом:

Открытый слог Закрытый слог Заканчивается на гласную Заканчивается на согласную Гласная произносится как в алфавите Гласная произносится кратко Примеры: me, go, hi Примеры: bed, cat, hot

В английском языке открытые слоги могут быть как в односложных словах (go, be), так и в многосложных (ba-by, to-ma-to). Важно отметить, что для определения типа слога необходимо учитывать фонетическое деление слова на слоги, а не только визуальное.

Чтобы научиться быстро распознавать открытые слоги, можно использовать следующие подсказки:

Если после гласной не стоит согласная в том же слоге — слог открытый

Если слово заканчивается на гласную — последний слог открытый

Если между двумя гласными стоит одна согласная — первый слог обычно открытый (na-me)

Если между гласными стоят две или более согласных — первый слог обычно закрытый (sis-ter)

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала обучать детей, столкнулась с проблемой: ученики путались в правилах чтения. Помню одного восьмилетнего мальчика, Сашу, который никак не мог понять, почему "me" читается [ми], а "men" — [мэн]. Я придумала для него игру: рисовала домики, где "гласные буквы живут одни" (открытый слог) или "с соседями-согласными" (закрытый слог). Когда гласная живёт одна, она "поёт своё имя" из алфавита. Саша быстро подхватил эту идею и через две недели уже безошибочно определял тип слога. Эта визуализация работает безотказно уже много лет с учениками разных возрастов. Фонетические правила перестают быть абстракцией и превращаются в понятную историю! 📚

Основные правила чтения открытых слогов

Правила чтения открытых слогов являются одним из самых стабильных аспектов английской фонетики. Это настоящее спасение для изучающих язык, поскольку они работают в большинстве случаев. Давайте рассмотрим основные принципы:

Правило 1: Гласная в открытом слоге произносится так же, как её название в английском алфавите.

A [eɪ] — как в слове "baby" ['beɪbi]

E [iː] — как в слове "me" [miː]

I [aɪ] — как в слове "hi" [haɪ]

O [əʊ] — как в слове "go" [gəʊ]

U [juː] — как в слове "music" ['mjuːzɪk]

Правило 2: В многосложных словах, если между двумя гласными стоит одна согласная, первый слог обычно открытый, и гласная в нём читается по правилам открытого слога:

pa-per ['peɪpə] — "a" читается как [eɪ]

e-ven ['iːvən] — "e" читается как [iː]

ti-ger ['taɪgə] — "i" читается как [aɪ]

o-pen ['əʊpən] — "o" читается как [əʊ]

mu-sic ['mjuːzɪk] — "u" читается как [juː]

Правило 3: Буква "y" в конце слова образует открытый слог и читается как [aɪ] в односложных словах (cry, by, my) или как [i] в многосложных словах (baby, happy, city).

Правило 4: В словах с буквосочетанием "VCe" (где V — гласная, C — согласная, e — немая "e" в конце), первая гласная образует открытый слог и читается как в алфавите:

make [meɪk] — "a" читается как [eɪ]

these [ðiːz] — "e" читается как [iː]

time [taɪm] — "i" читается как [aɪ]

home [həʊm] — "o" читается как [əʊ]

use [juːz] — "u" читается как [juː]

Важно помнить, что эти правила особенно полезны при чтении незнакомых слов, когда необходимо быстро определить правильное произношение.

Гласные звуки в открытом слоге: произношение и нюансы

Произношение гласных в открытых слогах имеет свои особенности и нюансы. Давайте детально рассмотрим каждую гласную и её звуковые характеристики в открытых слогах. 🔍

Гласная буква Транскрипция Артикуляционные особенности Примеры слов A [eɪ] Дифтонг: начинается с [e] и плавно переходит в [ɪ] ba-by, ta-ble, pa-per E [iː] Долгий звук, губы растянуты в улыбке be, me, e-ven I [aɪ] Дифтонг: начинается с [a] и плавно переходит в [ɪ] hi, mi-nus, i-dea O [əʊ]/[oʊ] Дифтонг: начинается с [ə] (брит.) или [o] (амер.) и переходит в [ʊ] go, o-pen, no U [juː]/[uː] Начинается с краткого [j] (кроме случаев после r, l, j) и переходит в долгий [uː] mu-sic, u-nit, stu-dent Y (в конце) [aɪ]/[i] [aɪ] в односложных словах, [i] в многосложных my, cry / ba-by, hap-py

Для успешного освоения произношения гласных в открытых слогах полезно понимать несколько ключевых моментов:

Долгота звука : Гласные в открытых слогах обычно произносятся дольше, чем в закрытых

: Гласные в открытых слогах обычно произносятся дольше, чем в закрытых Ударение : Правила открытого слога работают наиболее стабильно в ударных слогах

: Правила открытого слога работают наиболее стабильно в ударных слогах Региональные различия : Существует разница между британским и американским произношением, особенно для буквы "O" ([əʊ] в британском и [oʊ] в американском вариантах)

: Существует разница между британским и американским произношением, особенно для буквы "O" ([əʊ] в британском и [oʊ] в американском вариантах) Позиция в слове: В безударных слогах гласные часто редуцируются до нейтрального звука [ə]

Чтобы улучшить произношение гласных в открытых слогах, рекомендуется:

Слушать и повторять за носителями языка

Записывать своё произношение и сравнивать с эталонным

Обращать внимание на положение губ, языка и челюсти при произнесении звуков

Практиковать минимальные пары слов (me-met, hi-hit, no-not), чтобы лучше чувствовать разницу между открытыми и закрытыми слогами

Алексей Соколов, фонетист и полиглот Я всегда сталкивался с одной и той же проблемой у своих студентов: они пытались произносить английские гласные как русские. Особенно это касалось открытых слогов. Помню случай с Еленой, которая никак не могла уловить разницу между произношением "A" в открытом слоге. Она говорила что-то среднее между русским "эй" и "ай". Я предложил ей простое упражнение: поставить перед зеркалом смартфон с замедленной съёмкой и записать, как она произносит английское "A" в слове "day", а затем сравнить с видео носителя языка. Увидев разницу в движении губ и языка, Елена была поражена! После недели практики с визуальным контролем перед зеркалом её произношение изменилось кардинально. Этот метод я теперь рекомендую всем своим ученикам — визуализация артикуляции творит чудеса! 🎯

Типичные слова с открытыми слогами для практики

Для эффективного усвоения правил чтения открытых слогов необходима регулярная практика. Ниже представлены типичные слова с открытыми слогами, сгруппированные по гласным буквам и типам слов. Эти списки будут полезны как для начинающих изучать английский язык, так и для тех, кто хочет улучшить своё произношение и навыки чтения. 📚

Односложные слова с открытым слогом:

A: day [deɪ], say [seɪ], way [weɪ], may [meɪ], play [pleɪ]

day [deɪ], say [seɪ], way [weɪ], may [meɪ], play [pleɪ] E: me [miː], be [biː], we [wiː], he [hiː], she [ʃiː]

me [miː], be [biː], we [wiː], he [hiː], she [ʃiː] I: hi [haɪ], my [maɪ], by [baɪ], shy [ʃaɪ], try [traɪ]

hi [haɪ], my [maɪ], by [baɪ], shy [ʃaɪ], try [traɪ] O: go [gəʊ], no [nəʊ], so [səʊ], toe [təʊ], foe [fəʊ]

go [gəʊ], no [nəʊ], so [səʊ], toe [təʊ], foe [fəʊ] U: you [juː], who [huː], flu [fluː], blue [bluː], true [truː]

Двусложные слова с открытым первым слогом:

A: ba-by ['beɪbi], la-dy ['leɪdi], pa-per ['peɪpə], ta-ble ['teɪbl], na-tion ['neɪʃn]

ba-by ['beɪbi], la-dy ['leɪdi], pa-per ['peɪpə], ta-ble ['teɪbl], na-tion ['neɪʃn] E: e-ven ['iːvn], e-vil ['iːvl], e-go ['iːgəʊ], fe-male ['fiːmeɪl], re-cent ['riːsnt]

e-ven ['iːvn], e-vil ['iːvl], e-go ['iːgəʊ], fe-male ['fiːmeɪl], re-cent ['riːsnt] I: i-dea [aɪ'dɪə], i-tem ['aɪtəm], mi-nor ['maɪnə], ti-ger ['taɪgə], si-lent ['saɪlənt]

i-dea [aɪ'dɪə], i-tem ['aɪtəm], mi-nor ['maɪnə], ti-ger ['taɪgə], si-lent ['saɪlənt] O: o-pen ['əʊpən], o-ver ['əʊvə], mo-ment ['məʊmənt], po-em ['pəʊɪm], fo-cus ['fəʊkəs]

o-pen ['əʊpən], o-ver ['əʊvə], mo-ment ['məʊmənt], po-em ['pəʊɪm], fo-cus ['fəʊkəs] U: u-nit ['juːnɪt], mu-sic ['mjuːzɪk], hu-man ['hjuːmən], stu-dent ['stjuːdənt], fu-ture ['fjuːtʃə']

Слова с открытыми слогами и "немой" e в конце:

A: make [meɪk], cake [keɪk], take [teɪk], sale [seɪl], date [deɪt]

make [meɪk], cake [keɪk], take [teɪk], sale [seɪl], date [deɪt] E: these [ðiːz], theme [θiːm], scene [siːn], eve [iːv], Pete [piːt]

these [ðiːz], theme [θiːm], scene [siːn], eve [iːv], Pete [piːt] I: time [taɪm], like [laɪk], five [faɪv], size [saɪz], hide [haɪd]

time [taɪm], like [laɪk], five [faɪv], size [saɪz], hide [haɪd] O: home [həʊm], hope [həʊp], note [nəʊt], code [kəʊd], rose [rəʊz]

home [həʊm], hope [həʊp], note [nəʊt], code [kəʊd], rose [rəʊz] U: use [juːz], cute [kjuːt], tube [tjuːb], huge [hjuːdʒ], mule [mjuːl]

Многосложные слова с несколькими открытыми слогами:

po-ta-to [pə'teɪtəʊ] (открытые слоги: "po", "ta")

to-ma-to [tə'mɑːtəʊ] (открытые слоги: "to", "ma")

e-li-mi-nate [ɪ'lɪmɪneɪt] (открытые слоги: "e", "mi")

de-co-ra-tion [ˌdekə'reɪʃn] (открытые слоги: "de", "ra")

i-de-o-lo-gy [ˌaɪdɪ'ɒlədʒi] (открытые слоги: "i", "de", "o")

Для практики рекомендуется:

Начинать с односложных слов, постепенно переходя к более сложным Читать слова вслух, обращая внимание на качество гласных в открытых слогах Использовать карточки или приложения для регулярного повторения Составлять короткие предложения или фразы, включающие слова с открытыми слогами Записывать своё произношение для самоконтроля

Регулярная практика с этими словами поможет автоматизировать навык правильного чтения открытых слогов и улучшить общее произношение в английском языке.

Исключения и сложные случаи открытых слогов

Английская фонетика известна своими исключениями, и правила открытых слогов не являются исключением из этого правила. 😉 Понимание этих нестандартных случаев поможет вам избежать типичных ошибок в произношении и чтении.

Слова с гласными в открытых слогах, не соответствующие основным правилам:

Буква "A": any ['eni] (вместо ожидаемого ['eɪni]), many ['meni], Thames [temz]

any ['eni] (вместо ожидаемого ['eɪni]), many ['meni], Thames [temz] Буква "E": pretty ['prɪti] (вместо ожидаемого ['priːti]), England ['ɪŋglənd]

pretty ['prɪti] (вместо ожидаемого ['priːti]), England ['ɪŋglənd] Буква "I": women ['wɪmɪn], been [bɪn] (в американском варианте)

women ['wɪmɪn], been [bɪn] (в американском варианте) Буква "O": do [duː] (вместо ожидаемого [dəʊ]), who [huː], to [tuː], move [muːv]

do [duː] (вместо ожидаемого [dəʊ]), who [huː], to [tuː], move [muːv] Буква "U": busy ['bɪzi] (вместо ожидаемого ['bjuːzi]), bury ['beri']

Факторы, влияющие на нестандартное произношение:

Этимология слова — многие исключения связаны с происхождением слова (заимствования из других языков) Исторические изменения — произношение некоторых слов изменилось с течением времени, а написание осталось прежним Региональные различия — в разных вариантах английского (британском, американском, австралийском) могут быть свои особенности Позиция в слове — в некоторых позициях (например, в безударных слогах) стандартные правила могут не работать

Сложные случаи буквосочетаний:

"EA" может читаться по-разному: как [iː] в "tea" [tiː], как [e] в "head" [hed] или как [eɪ] в "break" [breɪk]

может читаться по-разному: как [iː] в "tea" [tiː], как [e] в "head" [hed] или как [eɪ] в "break" [breɪk] "OO" обычно дает [uː] как в "moon" [muːn], но иногда [ʊ] как в "book" [bʊk]

обычно дает [uː] как в "moon" [muːn], но иногда [ʊ] как в "book" [bʊk] "OU" имеет несколько вариантов чтения: [aʊ] в "mouse" [maʊs], [əʊ] в "soul" [səʊl], [ʌ] в "country" ['kʌntri]

имеет несколько вариантов чтения: [aʊ] в "mouse" [maʊs], [əʊ] в "soul" [səʊl], [ʌ] в "country" ['kʌntri] "IE" может читаться как [aɪ] в "pie" [paɪ] или как [iː] в "field" [fiːld]

Стратегии запоминания исключений:

Группировка слов по схожим паттернам произношения

Создание мнемонических приемов для запоминания сложных случаев

Регулярная практика чтения вслух, особенно текстов с исключениями

Использование фонетических словарей для проверки произношения

Прослушивание аудиокниг и подкастов для развития "чувства языка"

Важно помнить, что даже при наличии исключений, правила открытых слогов работают в большинстве случаев и являются надежной отправной точкой для правильного чтения английских слов. Исключения лучше всего запоминать в контексте, встречая их в естественной речи и текстах.