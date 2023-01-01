Открытый и закрытый слог: ключ к правильному английскому чтению#Изучение английского
Английская фонетика — загадка, которую многие пытаются разгадать годами. Произношение гласных часто ставит в тупик даже опытных студентов: почему 'a' в слове 'name' звучит иначе, чем в слове 'cat'? Секрет кроется в понимании системы открытых и закрытых слогов — фундаментального ключа к правильному английскому чтению. Овладев этой системой, вы начнете уверенно произносить новые слова без словаря и транскрипции, значительно ускорив процесс изучения языка. 🔑 Готовы раскрыть тайны английского произношения?
Что такое открытый и закрытый слог в английском языке
Прежде чем погрузиться в правила чтения, необходимо четко понять разницу между открытыми и закрытыми слогами — этот фундамент определяет, как будет произноситься гласная в слове.
Открытый слог — это слог, который заканчивается на гласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится так же, как её название в алфавите.
Примеры открытых слогов:
- me [miː] — слог заканчивается на гласную 'e'
- go [gəʊ] — слог заканчивается на гласную 'o'
- hi [haɪ] — слог заканчивается на гласную 'i'
Закрытый слог — это слог, который заканчивается на согласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится кратко.
Примеры закрытых слогов:
- cat [kæt] — слог заканчивается на согласную 't'
- bed [bed] — слог заканчивается на согласную 'd'
- sit [sɪt] — слог заканчивается на согласную 't'
Важно отметить, что многие английские слова содержат несколько слогов, и правила чтения применяются к каждому слогу отдельно.
Елена Петрова, фонетист-методист Однажды ко мне пришла студентка, которая изучала английский уже 5 лет, но всё ещё запиналась при чтении незнакомых слов. Для неё каждое новое слово было испытанием. В первый же день я заметила, что она произносит слово "name" как [нам] вместо [нейм]. Мы посвятили всего два занятия изучению открытых и закрытых слогов, и уже через неделю она самостоятельно и правильно прочитала текст с десятком незнакомых слов. «Это как код, который я наконец взломала!» — призналась она. Понимание этой базовой концепции трансформировало её подход к чтению полностью.
Для наглядности сравним открытые и закрытые слоги в таблице:
|Параметр
|Открытый слог
|Закрытый слог
|Окончание слога
|На гласную букву
|На согласную букву
|Произношение гласной
|Долгое (алфавитное)
|Краткое
|Пример
|me, go, hi
|cat, pen, sit
|Транскрипция примера
|[miː], [gəʊ], [haɪ]
|[kæt], [pen], [sɪt]
Правила чтения гласных в открытых слогах
В открытых слогах гласные буквы произносятся так же, как их названия в алфавите. Это одно из ключевых правил английской фонетики, которое поможет вам правильно читать множество слов. 📚
Рассмотрим произношение каждой гласной в открытом слоге:
- A в открытом слоге читается как [neɪm], take [teɪk], plate [pleɪt]`
- E в открытом слоге читается как [miː], he [hiː], be [biː]`
- I в открытом слоге читается как [laɪk], time [taɪm], fine [faɪn]`
- O в открытом слоге читается как [nəʊt], home [həʊm], rose [rəʊz]`
- U в открытом слоге читается как [kjuːb], use [juːz], tune [tjuːn]`
Существует несколько типов открытых слогов в английском языке:
- Открытый слог в односложных словах: Когда слово состоит из одного слога, который заканчивается на гласную:
go [gəʊ], me [miː].
- Открытый слог с немой 'e' на конце: Когда слог заканчивается на согласную, за которой следует немая 'e', гласная в слоге читается как в открытом слоге:
make [meɪk], time [taɪm].
- Открытый слог в многосложных словах: Когда слог внутри слова заканчивается на гласную:
ba-sic [beɪsɪk], fe-male [fiːmeɪl].
Примечательно, что даже в многосложных словах каждый открытый слог следует тем же правилам, что делает систему чтения довольно логичной, несмотря на многочисленные исключения.
Особенности чтения гласных в закрытых слогах
В закрытых слогах английского языка гласные произносятся кратко, что создает характерный «отрывистый» звук. Это правило фундаментально для развития навыка чтения и правильного произношения. 🔤
Рассмотрим, как читаются гласные в закрытых слогах:
- A в закрытом слоге читается как [kæt], map [mæp], hand [hænd]`
- E в закрытом слоге читается как [bed], let [let], pen [pen]`
- I в закрытом слоге читается как [sɪt], big [bɪg], fit [fɪt]`
- O в закрытом слоге читается как [hɒt], dog [dɒg], stop [stɒp]`
- U в закрытом слоге читается как [kʌp], but [bʌt], sun [sʌn]`
Александр Макаров, методист по английскому языку Помню случай с моим студентом Игорем, который долго не мог понять, почему одни и те же буквы читаются по-разному. На занятии мы разбирали слова "bit" и "bite". Игорь упорно произносил оба слова как [bit]. Я попросил его записать транскрипцию, и он замер в растерянности — для него это были идентичные слова. Мы нарисовали схему: в "bit" гласная "i" находится в закрытом слоге, потому что после неё стоит согласная, а в "bite" — в открытом, потому что после согласной стоит немая "e". Через несколько минут тренировки Игорь начал безошибочно различать [bit] и [bait]. «Если бы мне объяснили это в школе, я бы сэкономил годы мучений!» — заявил он. С тех пор его чтение значительно улучшилось, и он начал замечать разницу в произношении слов, которые раньше казались ему одинаковыми.
Идентифицировать закрытый слог можно по следующим признакам:
- Слог заканчивается на согласную букву
- Гласная в слоге окружена согласными
- В многосложных словах, когда после гласной следуют две или более согласных, первый слог обычно закрытый
Для лучшего понимания сравним произношение одной и той же гласной в открытых и закрытых слогах:
|Гласная
|В закрытом слоге
|Произношение
|В открытом слоге
|Произношение
|A
|hat
|[hæt]
|hate
|[heɪt]
|E
|pet
|[pet]
|Pete
|[piːt]
|I
|sit
|[sɪt]
|site
|[saɪt]
|O
|not
|[nɒt]
|note
|[nəʊt]
|U
|cut
|[kʌt]
|cute
|[kjuːt]
Исключения при чтении открытых и закрытых слогов
Английский язык известен своей непредсказуемостью, и даже в системе открытых и закрытых слогов существует ряд исключений, которые необходимо запомнить. ⚠️ Знание этих исключений позволит избежать типичных ошибок в произношении.
Основные исключения в открытых слогах:
- Буква 'a' перед 'r', 'l', 'w' часто читается иначе:
war [wɔː], talk [tɔːk], raw [rɔː]
- Буква 'o' перед 'r' часто читается как [mɔː], store [stɔː]`
- Некоторые часто употребляемые слова не следуют правилам:
have [hæv], give [gɪv], live [lɪv]
Основные исключения в закрытых слогах:
- Буква 'i' перед 'nd', 'ld', 'gh' часто читается как [faɪnd], child [tʃaɪld], high [haɪ]`
- Буква 'o' перед 'll', 'ld', 'lt' часто читается как [rəʊl], cold [kəʊld], bolt [bəʊlt]`
- Сочетание 'ar' обычно читается как [kɑː], park [pɑːk], dark [dɑːk]`
Влияние буквосочетаний на чтение:
Некоторые комбинации букв формируют особые звуки, которые не подчиняются стандартным правилам открытых и закрытых слогов:
- Сочетание 'ea' часто читается как [siː], meat [miːt], team [tiːm]`
- Сочетание 'ee' всегда читается как [siː], meet [miːt], keep [kiːp]`
- Сочетание 'oo' обычно читается как [uː] или [fuːd], good [gʊd]`
- Сочетание 'ou' часто читается как [haʊs], cloud [klaʊd]`
Заимствованные слова:
Английский язык включил множество слов из других языков, которые не всегда следуют стандартным правилам чтения:
- Французские заимствования:
ballet [bæleɪ], café [kæfeɪ], soirée [swɑːreɪ]
- Латинские заимствования:
formula [fɔːmjʊlə], virus [vaɪrəs]
- Греческие заимствования:
psychology [saɪkɒlədʒi], physics [fɪzɪks]
Чтобы эффективно справляться с исключениями, полезно:
- Регулярно слушать аутентичную речь носителей языка
- Использовать словари с транскрипцией при изучении новых слов
- Группировать исключения по типам для облегчения запоминания
- Практиковать чтение вслух, обращая особое внимание на исключения
Практика деления английских слов на слоги для чтения
Умение правильно делить английские слова на слоги — ключевой навык для корректного чтения и произношения. Это особенно важно при встрече с новыми, незнакомыми словами. 🔍 Правильное деление позволяет определить, является ли слог открытым или закрытым, что, в свою очередь, влияет на произношение гласной.
Основные правила деления слов на слоги:
- Если между двумя гласными стоит одна согласная, слово делится перед этой согласной:
pa-per, ri-ver, to-tal
- Если между гласными стоят две согласные, слово обычно делится между ними:
let-ter, hap-py, wil-low
- Если между гласными стоят три согласные, деление зависит от сочетаемости этих согласных:
chil-dren, hun-dred
- Суффиксы и префиксы обычно образуют отдельные слоги:
re-make, dis-like, help-less
Пошаговый алгоритм для деления слов на слоги:
- Найдите все гласные буквы в слове
- Определите, сколько согласных находится между гласными
- Примените соответствующее правило деления
- Проверьте, является ли каждый слог открытым или закрытым
- Произнесите гласную в каждом слоге согласно правилам
Практические примеры:
Разберем процесс деления на слоги и определения типа каждого слога:
hotel→
ho-tel(первый слог открытый, второй закрытый) → [həʊtel]
mistake→
mis-take(первый слог закрытый, второй открытый с немой 'e') → [mɪsteɪk]
computer→
com-pu-ter(все слоги закрытые) → [kəmpjuːtə]
vacation→
va-ca-tion(первые два слога открытые, третий особый случай) → [veɪkeɪʃn]
Упражнения для тренировки:
Для закрепления навыка деления слов на слоги и определения их типа попробуйте:
- Разделить на слоги и определить тип каждого слога:
banana, complete, wonderful, education
- Найти в тексте слова с открытыми и закрытыми слогами и выписать их в две колонки
- Произнести вслух слова, обращая внимание на произношение гласных в зависимости от типа слога
- Создать свои примеры слов с различными комбинациями открытых и закрытых слогов
Частые ошибки при делении на слоги:
- Неправильное деление слов с диграфами (ch, sh, th): эти сочетания неделимы и всегда остаются в одном слоге
- Игнорирование немой 'e' в конце слова, которая делает предыдущий слог открытым
- Ошибочное деление слов с суффиксами и префиксами
- Неучет особых случаев, таких как буквосочетания 'ng', 'ck', которые обычно остаются в одном слоге
Регулярная практика деления слов на слоги и определения типа каждого слога существенно улучшит ваше произношение и сделает чтение на английском языке более уверенным и свободным.
Овладев правилами открытых и закрытых слогов, вы получаете фонетический компас для навигации в море английских слов. Эта система позволяет с высокой точностью определять произношение большинства слов при первой встрече с ними. Каждый раз, когда вы правильно делите слово на слоги и применяете соответствующее правило чтения, вы укрепляете связь между письменной и устной формами языка. Практикуйте эти навыки регулярно, и вскоре вы обнаружите, что чтение английских текстов стало значительно легче, а ваше произношение заметно улучшилось.