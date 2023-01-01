Открытый и закрытый слог: ключ к правильному английскому чтению

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки чтения и произношения на английском языке Английская фонетика — загадка, которую многие пытаются разгадать годами. Произношение гласных часто ставит в тупик даже опытных студентов: почему 'a' в слове 'name' звучит иначе, чем в слове 'cat'? Секрет кроется в понимании системы открытых и закрытых слогов — фундаментального ключа к правильному английскому чтению. Овладев этой системой, вы начнете уверенно произносить новые слова без словаря и транскрипции, значительно ускорив процесс изучения языка. 🔑 Готовы раскрыть тайны английского произношения?

Что такое открытый и закрытый слог в английском языке

Прежде чем погрузиться в правила чтения, необходимо четко понять разницу между открытыми и закрытыми слогами — этот фундамент определяет, как будет произноситься гласная в слове.

Открытый слог — это слог, который заканчивается на гласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится так же, как её название в алфавите.

Примеры открытых слогов:

me [miː] — слог заканчивается на гласную 'e'

go [gəʊ] — слог заканчивается на гласную 'o'

hi [haɪ] — слог заканчивается на гласную 'i'

Закрытый слог — это слог, который заканчивается на согласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится кратко.

Примеры закрытых слогов:

cat [kæt] — слог заканчивается на согласную 't'

bed [bed] — слог заканчивается на согласную 'd'

sit [sɪt] — слог заканчивается на согласную 't'

Важно отметить, что многие английские слова содержат несколько слогов, и правила чтения применяются к каждому слогу отдельно.

Елена Петрова, фонетист-методист Однажды ко мне пришла студентка, которая изучала английский уже 5 лет, но всё ещё запиналась при чтении незнакомых слов. Для неё каждое новое слово было испытанием. В первый же день я заметила, что она произносит слово "name" как [нам] вместо [нейм]. Мы посвятили всего два занятия изучению открытых и закрытых слогов, и уже через неделю она самостоятельно и правильно прочитала текст с десятком незнакомых слов. «Это как код, который я наконец взломала!» — призналась она. Понимание этой базовой концепции трансформировало её подход к чтению полностью.

Для наглядности сравним открытые и закрытые слоги в таблице:

Параметр Открытый слог Закрытый слог Окончание слога На гласную букву На согласную букву Произношение гласной Долгое (алфавитное) Краткое Пример me, go, hi cat, pen, sit Транскрипция примера [miː], [gəʊ], [haɪ] [kæt], [pen], [sɪt]

Правила чтения гласных в открытых слогах

В открытых слогах гласные буквы произносятся так же, как их названия в алфавите. Это одно из ключевых правил английской фонетики, которое поможет вам правильно читать множество слов. 📚

Рассмотрим произношение каждой гласной в открытом слоге:

A в открытом слоге читается как [neɪm], take [teɪk], plate [pleɪt]`

в открытом слоге читается как [neɪm], take [teɪk], plate [pleɪt]` E в открытом слоге читается как [miː], he [hiː], be [biː]`

в открытом слоге читается как [miː], he [hiː], be [biː]` I в открытом слоге читается как [laɪk], time [taɪm], fine [faɪn]`

в открытом слоге читается как [laɪk], time [taɪm], fine [faɪn]` O в открытом слоге читается как [nəʊt], home [həʊm], rose [rəʊz]`

в открытом слоге читается как [nəʊt], home [həʊm], rose [rəʊz]` U в открытом слоге читается как [kjuːb], use [juːz], tune [tjuːn]`

Существует несколько типов открытых слогов в английском языке:

Открытый слог в односложных словах: Когда слово состоит из одного слога, который заканчивается на гласную: go [gəʊ], me [miː] . Открытый слог с немой 'e' на конце: Когда слог заканчивается на согласную, за которой следует немая 'e', гласная в слоге читается как в открытом слоге: make [meɪk], time [taɪm] . Открытый слог в многосложных словах: Когда слог внутри слова заканчивается на гласную: ba-sic [beɪsɪk], fe-male [fiːmeɪl] .

Примечательно, что даже в многосложных словах каждый открытый слог следует тем же правилам, что делает систему чтения довольно логичной, несмотря на многочисленные исключения.

Особенности чтения гласных в закрытых слогах

В закрытых слогах английского языка гласные произносятся кратко, что создает характерный «отрывистый» звук. Это правило фундаментально для развития навыка чтения и правильного произношения. 🔤

Рассмотрим, как читаются гласные в закрытых слогах:

A в закрытом слоге читается как [kæt], map [mæp], hand [hænd]`

в закрытом слоге читается как [kæt], map [mæp], hand [hænd]` E в закрытом слоге читается как [bed], let [let], pen [pen]`

в закрытом слоге читается как [bed], let [let], pen [pen]` I в закрытом слоге читается как [sɪt], big [bɪg], fit [fɪt]`

в закрытом слоге читается как [sɪt], big [bɪg], fit [fɪt]` O в закрытом слоге читается как [hɒt], dog [dɒg], stop [stɒp]`

в закрытом слоге читается как [hɒt], dog [dɒg], stop [stɒp]` U в закрытом слоге читается как [kʌp], but [bʌt], sun [sʌn]`

Александр Макаров, методист по английскому языку Помню случай с моим студентом Игорем, который долго не мог понять, почему одни и те же буквы читаются по-разному. На занятии мы разбирали слова "bit" и "bite". Игорь упорно произносил оба слова как [bit]. Я попросил его записать транскрипцию, и он замер в растерянности — для него это были идентичные слова. Мы нарисовали схему: в "bit" гласная "i" находится в закрытом слоге, потому что после неё стоит согласная, а в "bite" — в открытом, потому что после согласной стоит немая "e". Через несколько минут тренировки Игорь начал безошибочно различать [bit] и [bait]. «Если бы мне объяснили это в школе, я бы сэкономил годы мучений!» — заявил он. С тех пор его чтение значительно улучшилось, и он начал замечать разницу в произношении слов, которые раньше казались ему одинаковыми.

Идентифицировать закрытый слог можно по следующим признакам:

Слог заканчивается на согласную букву Гласная в слоге окружена согласными В многосложных словах, когда после гласной следуют две или более согласных, первый слог обычно закрытый

Для лучшего понимания сравним произношение одной и той же гласной в открытых и закрытых слогах:

Гласная В закрытом слоге Произношение В открытом слоге Произношение A hat [hæt] hate [heɪt] E pet [pet] Pete [piːt] I sit [sɪt] site [saɪt] O not [nɒt] note [nəʊt] U cut [kʌt] cute [kjuːt]

Исключения при чтении открытых и закрытых слогов

Английский язык известен своей непредсказуемостью, и даже в системе открытых и закрытых слогов существует ряд исключений, которые необходимо запомнить. ⚠️ Знание этих исключений позволит избежать типичных ошибок в произношении.

Основные исключения в открытых слогах:

Буква 'a' перед 'r', 'l', 'w' часто читается иначе: war [wɔː], talk [tɔːk], raw [rɔː]

Буква 'o' перед 'r' часто читается как [mɔː], store [stɔː]`

Некоторые часто употребляемые слова не следуют правилам: have [hæv], give [gɪv], live [lɪv]

Основные исключения в закрытых слогах:

Буква 'i' перед 'nd', 'ld', 'gh' часто читается как [faɪnd], child [tʃaɪld], high [haɪ]`

Буква 'o' перед 'll', 'ld', 'lt' часто читается как [rəʊl], cold [kəʊld], bolt [bəʊlt]`

Сочетание 'ar' обычно читается как [kɑː], park [pɑːk], dark [dɑːk]`

Влияние буквосочетаний на чтение:

Некоторые комбинации букв формируют особые звуки, которые не подчиняются стандартным правилам открытых и закрытых слогов:

Сочетание 'ea' часто читается как [siː], meat [miːt], team [tiːm]`

Сочетание 'ee' всегда читается как [siː], meet [miːt], keep [kiːp]`

Сочетание 'oo' обычно читается как [uː] или [fuːd], good [gʊd]`

Сочетание 'ou' часто читается как [haʊs], cloud [klaʊd]`

Заимствованные слова:

Английский язык включил множество слов из других языков, которые не всегда следуют стандартным правилам чтения:

Французские заимствования: ballet [bæleɪ], café [kæfeɪ], soirée [swɑːreɪ]

Латинские заимствования: formula [fɔːmjʊlə], virus [vaɪrəs]

Греческие заимствования: psychology [saɪkɒlədʒi], physics [fɪzɪks]

Чтобы эффективно справляться с исключениями, полезно:

Регулярно слушать аутентичную речь носителей языка Использовать словари с транскрипцией при изучении новых слов Группировать исключения по типам для облегчения запоминания Практиковать чтение вслух, обращая особое внимание на исключения

Практика деления английских слов на слоги для чтения

Умение правильно делить английские слова на слоги — ключевой навык для корректного чтения и произношения. Это особенно важно при встрече с новыми, незнакомыми словами. 🔍 Правильное деление позволяет определить, является ли слог открытым или закрытым, что, в свою очередь, влияет на произношение гласной.

Основные правила деления слов на слоги:

Если между двумя гласными стоит одна согласная, слово делится перед этой согласной: pa-per, ri-ver, to-tal Если между гласными стоят две согласные, слово обычно делится между ними: let-ter, hap-py, wil-low Если между гласными стоят три согласные, деление зависит от сочетаемости этих согласных: chil-dren, hun-dred Суффиксы и префиксы обычно образуют отдельные слоги: re-make, dis-like, help-less

Пошаговый алгоритм для деления слов на слоги:

Найдите все гласные буквы в слове Определите, сколько согласных находится между гласными Примените соответствующее правило деления Проверьте, является ли каждый слог открытым или закрытым Произнесите гласную в каждом слоге согласно правилам

Практические примеры:

Разберем процесс деления на слоги и определения типа каждого слога:

hotel → ho-tel (первый слог открытый, второй закрытый) → [həʊtel]

→ (первый слог открытый, второй закрытый) → [həʊtel] mistake → mis-take (первый слог закрытый, второй открытый с немой 'e') → [mɪsteɪk]

→ (первый слог закрытый, второй открытый с немой 'e') → [mɪsteɪk] computer → com-pu-ter (все слоги закрытые) → [kəmpjuːtə]

→ (все слоги закрытые) → [kəmpjuːtə] vacation → va-ca-tion (первые два слога открытые, третий особый случай) → [veɪkeɪʃn]

Упражнения для тренировки:

Для закрепления навыка деления слов на слоги и определения их типа попробуйте:

Разделить на слоги и определить тип каждого слога: banana, complete, wonderful, education Найти в тексте слова с открытыми и закрытыми слогами и выписать их в две колонки Произнести вслух слова, обращая внимание на произношение гласных в зависимости от типа слога Создать свои примеры слов с различными комбинациями открытых и закрытых слогов

Частые ошибки при делении на слоги:

Неправильное деление слов с диграфами (ch, sh, th): эти сочетания неделимы и всегда остаются в одном слоге

Игнорирование немой 'e' в конце слова, которая делает предыдущий слог открытым

Ошибочное деление слов с суффиксами и префиксами

Неучет особых случаев, таких как буквосочетания 'ng', 'ck', которые обычно остаются в одном слоге

Регулярная практика деления слов на слоги и определения типа каждого слога существенно улучшит ваше произношение и сделает чтение на английском языке более уверенным и свободным.