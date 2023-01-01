Как безопасно обойти политику одного источника в Chrome: методы

Для кого эта статья:

Разработчики веб-приложений, работающие с междоменными запросами и CORS

Тестировщики ПО, занимающиеся проверкой безопасности веб-приложений

Специалисты, изучающие проблемы веб-безопасности и механизмы защиты браузеров Политика одного источника (Same-Origin Policy) — фундаментальный барьер безопасности в Chrome, превращающийся в настоящую головную боль для разработчиков при тестировании междоменных взаимодействий. Ошибки CORS преследуют даже опытных специалистов, а сообщения "Access to fetch at X has been blocked by CORS policy" становятся слишком знакомыми. 🔒 В этой статье я расскажу, как безопасно обойти эти ограничения для тестирования и отладки, не подвергая свою систему риску. Готовы погрузиться в мир флагов безопасности и правильной настройки браузера?

Что такое политика одного источника и зачем её отключать

Политика одного источника (Same-Origin Policy, SOP) — это критический механизм безопасности веб-браузера, ограничивающий способность скриптов, загруженных с одного источника (домена), взаимодействовать с ресурсами другого источника. Источники считаются одинаковыми только при совпадении протокола (HTTP/HTTPS), домена и порта.

Эта политика была внедрена как фундаментальный барьер против атак межсайтового скриптинга (XSS) и межсайтовой подделки запросов (CSRF), предотвращая несанкционированный доступ к данным с других доменов. 🛡️

Андрей Кузнецов, ведущий разработчик фронтенда Недавно я интегрировал платежный шлюз в наше приложение. Всё работало идеально на production, где CORS был правильно настроен, но локальная разработка превратилась в настоящий кошмар. Каждый запрос блокировался, и отладка становилась невозможной. После двух дней борьбы я решил временно отключить SOP в отдельном профиле Chrome. Это позволило отлаживать интеграцию без изменения кода и настроек сервера. Важно: я создал отдельный профиль браузера исключительно для этой цели и никогда не использовал его для обычного серфинга или доступа к чувствительным данным. Безопасность прежде всего!

В каких случаях разработчику может потребоваться отключить SOP:

Тестирование API без настройки CORS на стороне сервера

Отладка приложений, использующих микросервисную архитектуру с разными доменами

Локальная разработка, когда фронтенд и бэкенд запущены на разных портах

Тестирование интеграций с внешними сервисами до получения правильных CORS-заголовков

Создание прототипов и PoC без необходимости настраивать полноценную инфраструктуру

Ограничение SOP Что блокируется Влияние на разработку Запросы JavaScript fetch(), XHR запросы к другим доменам Невозможно тестировать API-интеграции без CORS Доступ к DOM Чтение содержимого iframe с других доменов Усложняет разработку компонентов, встраиваемых в другие сайты Cookie доступ Чтение cookies других доменов Затрудняет тестирование систем аутентификации WebStorage доступ Чтение localStorage/sessionStorage других доменов Проблемы при разработке федеративных систем

Важно понимать: отключение SOP снимает критический механизм защиты. Это должно выполняться только временно, в контролируемой среде и исключительно для целей разработки и тестирования. ⚠️

Безопасный запуск Chrome с отключенной защитой SOP

Существует несколько методов безопасного запуска Chrome с отключенной политикой одного источника. Важно использовать их только в специально выделенных для разработки профилях браузера. 🧰

Самый распространенный метод — запуск Chrome с командной строки, используя специальные флаги:

chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="C:\ChromeDev"

Для различных операционных систем команда будет отличаться:

Windows: chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="C:\ChromeDev"

macOS: open -n -a "Google Chrome" --args --disable-web-security --user-data-dir="/Users/username/ChromeDev"

Linux: google-chrome --disable-web-security --user-data-dir="/home/username/ChromeDev"

Флаг --disable-web-security отключает политику одного источника и другие механизмы безопасности, а --user-data-dir создает изолированный профиль Chrome, чтобы не затрагивать ваш основной профиль.

Дополнительные полезные флаги для разработчиков:

Флаг Назначение Использование --allow-file-access-from-files Разрешает доступ к локальным файлам через file:// URL Тестирование приложений локально без сервера --disable-site-isolation-trials Отключает изоляцию сайтов Помогает при работе со сложными iframe сценариями --disable-features=IsolateOrigins Отключает изоляцию по происхождению Дополнительный флаг для более надежного отключения SOP --disable-cors-restrictions Отключает CORS-ограничения Упрощает тестирование API и микросервисов

Для максимального удобства можно создать специальный ярлык или скрипт для запуска Chrome в режиме разработки:

Создание скрипта для Windows (batch-файл):

@echo off start "" "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-web-security --user-data-dir="C:\ChromeDev"

Создание скрипта для macOS/Linux (bash-файл):

#!/bin/bash # For macOS # open -n -a "Google Chrome" --args --disable-web-security --user-data-dir="$HOME/ChromeDev" # For Linux google-chrome --disable-web-security --user-data-dir="$HOME/ChromeDev"

⚠️ Предупреждение безопасности: Никогда не используйте профиль с отключенной SOP для обычного веб-серфинга. Этот профиль должен использоваться исключительно для разработки и тестирования, поскольку он уязвим для различных атак.

Расширения для обхода политики одного источника

Когда требуется более гибкое управление политикой SOP без постоянного перезапуска браузера, на помощь приходят специальные расширения Chrome. Они позволяют динамически включать и отключать SOP для конкретных доменов или запросов. 🔌

Вот наиболее популярные и надежные расширения:

CORS Unblock — простое в использовании расширение, позволяющее модифицировать заголовки CORS и обходить ограничения.

— простое в использовании расширение, позволяющее модифицировать заголовки CORS и обходить ограничения. Allow CORS: Access-Control-Allow-Origin — добавляет необходимые CORS-заголовки к ответам сервера.

— добавляет необходимые CORS-заголовки к ответам сервера. Moesif Origin & CORS Changer — предоставляет более глубокие возможности настройки CORS-правил.

— предоставляет более глубокие возможности настройки CORS-правил. CORS Everywhere — автоматически добавляет необходимые заголовки к каждому запросу.

Елена Волкова, QA-инженер При тестировании интеграции нашего сервиса с платформой аналитики я столкнулась с непрекращающимися CORS-ошибками. Разработчики API не могли оперативно обновить настройки CORS на своей стороне. Вместо отключения всей политики SOP я использовала расширение Moesif Origin, настроив его только для конкретного домена API. Это позволило мне продолжить тестирование без ожидания правок от команды бэкенда. Критически важным шагом было полное отключение расширения после завершения тестирования. Также я создала отдельный тестовый профиль в Chrome для работы с этим расширением, чтобы случайно не оставить его активным при обычной работе.

Главные преимущества использования расширений перед запуском с флагами:

Возможность быстро включать и отключать обход SOP без перезапуска браузера Более точная настройка для конкретных доменов и URL-шаблонов Сохранение других механизмов безопасности Chrome нетронутыми Возможность настройки конкретных заголовков CORS вместо полного отключения безопасности Удобный пользовательский интерфейс для управления настройками

Однако, и у расширений есть важные ограничения безопасности:

Большинство расширений требуют разрешения на "чтение и изменение данных на всех веб-сайтах", что потенциально опасно

Некоторые из них могут не работать со всеми типами запросов или в сложных сценариях

При обновлении Chrome их функциональность может нарушиться

🛡️ Рекомендации по безопасному использованию расширений:

Используйте расширения только в отдельном профиле браузера, предназначенном для разработки

Отключайте расширение сразу после завершения необходимых тестов

Регулярно проверяйте обновления расширений и отзывы пользователей

Предпочитайте расширения с открытым исходным кодом для большей прозрачности

Настраивайте расширения только для конкретных доменов, а не для всех сайтов

Инструменты для тестирования кросс-доменных запросов

Помимо непосредственного отключения политики SOP в браузере, существуют специализированные инструменты, которые могут значительно упростить тестирование кросс-доменных запросов. Эти решения часто предоставляют дополнительные возможности анализа и отладки. 🔍

Рассмотрим основные категории таких инструментов:

Локальные прокси-серверы — перехватывают запросы и добавляют необходимые CORS-заголовки

— перехватывают запросы и добавляют необходимые CORS-заголовки Специализированные тестовые среды — предоставляют контролируемое окружение для тестирования API

— предоставляют контролируемое окружение для тестирования API Инструменты командной строки — автоматизируют процессы тестирования и отладки

— автоматизируют процессы тестирования и отладки Плагины для IDE — интегрируются с редакторами кода для удобства разработки

Инструмент Тип Основные возможности Сложность освоения Postman API-клиент Встроенный обход CORS, сохранение запросов, автоматизация Низкая Charles Proxy Прокси-сервер Перехват, модификация и перенаправление HTTP-запросов Средняя CORS Anywhere Прокси-сервер Легко разворачиваемый локальный прокси для обхода CORS Низкая Fiddler Прокси-отладчик Глубокий анализ трафика, модификация запросов/ответов Средняя local-cors-proxy npm-пакет Простой Node.js прокси для локальной разработки Низкая

1. Локальные прокси-серверы

CORS Anywhere и local-cors-proxy представляют собой простые прокси-серверы, которые добавляют необходимые CORS-заголовки к ответам. Например, установка и запуск local-cors-proxy:

npm install -g local-cors-proxy lcp --proxyUrl https://api.example.com

После запуска вы можете направлять запросы на http://localhost:8010/proxy вместо оригинального API, и прокси добавит необходимые CORS-заголовки.

2. Инструменты для автоматизации API-тестирования

Postman позволяет отправлять запросы к API, обходя ограничения CORS, поскольку работает вне контекста браузера. Он также предоставляет возможности для автоматизации тестирования:

Создание коллекций связанных запросов

Настройка переменных среды для разных окружений (dev, staging, production)

Написание тестовых сценариев для валидации ответов

Интеграция с CI/CD через Newman (CLI для Postman)

3. Мокирование API и имитация ответов сервера

Инструменты для создания моков API позволяют симулировать работу бэкенда без необходимости отключать SOP:

json-server — создаёт полнофункциональный REST API на основе JSON-файла

— создаёт полнофункциональный REST API на основе JSON-файла Mirage JS — клиентская библиотека для мокирования API

— клиентская библиотека для мокирования API Mock Service Worker (MSW) — перехватывает запросы на уровне Service Worker

4. Настройка локального окружения разработки

Современные инструменты разработки часто включают встроенные решения для обхода CORS:

В webpack-dev-server можно настроить проксирование запросов:

module.exports = { devServer: { proxy: { '/api': { target: 'https://api.example.com', changeOrigin: true } } } }

Vite, Next.js и другие фреймворки имеют аналогичные возможности для настройки прокси

🔒 Рекомендации по безопасности при использовании этих инструментов:

Используйте их только в среде разработки, никогда в production

Не передавайте через ненадежные прокси чувствительные данные (токены, пароли)

Регулярно обновляйте инструменты для устранения возможных уязвимостей

Предпочитайте локальные инструменты публичным прокси-сервисам

Риски безопасности и альтернативные методы разработки

Отключение политики одного источника — это крайняя мера, сопряженная с серьезными рисками безопасности. Прежде чем прибегать к ней, необходимо полностью осознавать последствия и рассмотреть более безопасные альтернативы. ⚠️

Основные риски отключения SOP:

Уязвимость к XSS-атакам — злоумышленники могут внедрять и выполнять код с других доменов

— злоумышленники могут внедрять и выполнять код с других доменов Подверженность CSRF — отсутствие проверки источника запросов делает возможным выполнение действий от имени пользователя без его согласия

— отсутствие проверки источника запросов делает возможным выполнение действий от имени пользователя без его согласия Утечка чувствительных данных — скрипты с вредоносных сайтов могут получить доступ к конфиденциальной информации

— скрипты с вредоносных сайтов могут получить доступ к конфиденциальной информации Снятие барьеров между сессиями — возможно нежелательное взаимодействие между разными сайтами, открытыми в одном браузере

— возможно нежелательное взаимодействие между разными сайтами, открытыми в одном браузере Эксплуатация уязвимостей браузера — отключение защитных механизмов делает браузер более уязвимым к различным типам атак

Альтернативные подходы к тестированию и разработке:

Правильная настройка CORS на сервере

Вместо отключения SOP в браузере настройте корректные CORS-заголовки на вашем сервере:

JS Скопировать код // Node.js (Express) app.use((req, res, next) => { res.header('Access-Control-Allow-Origin', 'http://localhost:3000'); res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization'); res.header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'); res.header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true'); if (req.method === 'OPTIONS') { return res.status(200).end(); } next(); });

Использование единого источника в среде разработки

Запускайте фронтенд и бэкенд на одном порту с помощью прокси или объединенного сервера разработки:

В React с Create React App можно настроить proxy в package.json:

json Скопировать код { "proxy": "http://localhost:5000" }

Микросервисная архитектура с API-шлюзом

Используйте единую точку входа (API Gateway), которая находится на том же домене, что и фронтенд, и маршрутизирует запросы к различным микросервисам:

NGINX, Kong, AWS API Gateway или самописные решения могут служить таким шлюзом

Это избавляет от необходимости настраивать CORS для каждого микросервиса

Инструменты мокирования и симуляции API

Для ранних этапов разработки используйте моки вместо реальных API-вызовов:

Mock Service Worker (MSW) для перехвата запросов на уровне браузера

Разработка против OpenAPI/Swagger-спецификаций без реального бэкенда

Контейнеризация разработки

Docker и docker-compose позволяют создать изолированную среду разработки, где все компоненты работают в единой сети:

yaml Скопировать код version: '3' services: frontend: build: ./frontend ports: - "3000:3000" backend: build: ./backend ports: - "5000:5000" proxy: image: nginx:alpine ports: - "80:80" volumes: - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf

Рекомендации по минимизации рисков, если отключение SOP неизбежно:

Используйте полностью отдельный профиль браузера, никогда не смешивайте с обычным серфингом

Никогда не авторизуйтесь в важных сервисах (банки, почта, корпоративные системы) в браузере с отключенным SOP

Перезапускайте браузер в нормальном режиме сразу после завершения тестирования

Ограничьте отключение SOP конкретными доменами с помощью расширений, где это возможно

Рассмотрите возможность использования виртуальной машины или контейнера для изоляции среды разработки

Используйте брандмауэр или контроль доступа к сети для ограничения подключений из браузера с отключенным SOP