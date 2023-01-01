Как начать программирование на платформе 1С: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Новички в программировании, желающие освоить 1С
- Студенты и аспиранты технических специальностей, интересующиеся IT
Профессионалы, ищущие новые карьерные возможности в области автоматизации бизнес-процессов
Каждый день тысячи компаний в России и СНГ используют 1С для автоматизации бизнес-процессов — и каждой нужны квалифицированные разработчики. Специалисты по 1С стабильно входят в топ-10 самых востребованных IT-профессий с зарплатами от 80 000 до 250 000 рублей. Но новички часто теряются в обилии информации и не знают, с чего начать путь в 1С-разработке. Эта статья — ваша пошаговая дорожная карта в мир программирования на платформе 1С. 💻
Что такое 1С: платформа и язык для разработчиков
Платформа 1С:Предприятие — это российская система, предназначенная для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Её ключевая особенность — разделение на технологическую платформу и прикладные решения, разрабатываемые на её основе.
Технологическая платформа — это "движок", на котором работают различные конфигурации (прикладные решения). Она обеспечивает работу конфигурации и содержит инструменты для её модификации, отладки и администрирования.
Прикладные решения (конфигурации) — это набор программных модулей, написанных на языке 1С, решающих конкретные задачи учета: бухгалтерский учет, управление торговлей, расчет зарплаты и т.д.
Язык программирования 1С не имеет официального названия, его часто называют "1С:Предприятие 8" или просто "язык 1С". Этот язык имеет следующие характеристики:
- Интерпретируемый язык с предварительной компиляцией
- Типизация — динамическая, но с возможностью строгой типизации
- Поддержка объектно-ориентированного программирования
- Встроенный язык запросов, похожий на SQL
- Интеграция с базой данных на уровне языка
Для разработчиков 1С предоставляет два основных режима работы:
|Режим
|Описание
|Применение
|Режим конфигуратора
|Среда разработки для создания и модификации конфигураций
|Разработка новых объектов, написание программного кода, отладка
|Режим 1С:Предприятие
|Пользовательский режим для работы с данными
|Тестирование разработанной функциональности, работа конечных пользователей
Важно понимать, что разработка в 1С существенно отличается от создания программ на языках вроде Java или Python. Здесь вы работаете в рамках готовой платформы, используя её объектную модель и встроенные механизмы.
Михаил Верхов, руководитель отдела 1С-разработки Помню свои первые шаги в 1С десять лет назад. Я пришел с опытом PHP и JavaScript, и мне казалось, что 1С — это какой-то странный, ограниченный инструмент. Первые недели я постоянно ругался: "Почему здесь нельзя так, как в нормальных языках?!" Переломный момент наступил, когда мне поручили доработать отчет по продажам. Вместо того, чтобы писать сложные SQL-запросы и форматировать вывод, как я делал раньше, в 1С я просто использовал готовый механизм СКД (система компоновки данных). То, что на PHP заняло бы дня три, в 1С я сделал за 2 часа. Тогда я понял главное: не нужно бороться с платформой и пытаться писать код "как привык". Нужно принять её правила игры и использовать встроенные механизмы — они созданы именно для решения типовых бизнес-задач.
Установка и настройка среды разработки 1С
Для начала работы с 1С вам потребуется установить и настроить среду разработки. Этот процесс состоит из нескольких ключевых шагов. 🛠️
Шаг 1: Выбор и загрузка необходимых компонентов Для полноценной работы вам потребуются следующие компоненты:
- Платформа 1С:Предприятие — основной компонент для разработки и запуска программ
- СУБД — система управления базами данных (MS SQL Server, PostgreSQL или встроенная)
- Конфигурация — типовое решение или пустая конфигурация для обучения
Официальную версию платформы можно приобрести на сайте фирмы 1С или у официальных партнеров. Для обучения можно использовать учебную версию, которая имеет ограничения по функциональности, но позволяет освоить базовые принципы работы.
Шаг 2: Установка платформы 1С:Предприятие
- Запустите скачанный файл установки
- Примите лицензионное соглашение
- Выберите компоненты для установки (для начинающих рекомендуется полная установка)
- Укажите путь установки (обычно C:\Program Files\1cv8)
- Дождитесь завершения процесса установки
Шаг 3: Настройка информационной базы После установки платформы необходимо создать или подключить информационную базу:
- Запустите 1С:Предприятие
- В окне запуска нажмите "Добавить"
- Выберите "Создание новой информационной базы"
- Укажите, хотите ли вы создать базу из шаблона или пустую базу
- Укажите имя и расположение информационной базы
- Выберите тип расположения (файловая или серверная)
- Завершите создание базы
Шаг 4: Настройка рабочей среды Для эффективной разработки рекомендуется настроить среду конфигуратора:
|Настройка
|Путь в меню
|Рекомендуемые параметры
|Параметры текстового редактора
|Сервис → Параметры → Текстовый редактор
|Шрифт: Courier New, размер 10-12; включить нумерацию строк и подсветку синтаксиса
|Сохранение изменений
|Сервис → Параметры → Общие
|Включить автосохранение каждые 10 минут
|Отладка
|Сервис → Параметры → Отладка
|Включить "Показывать значения переменных при отладке"
Шаг 5: Установка дополнительных инструментов Для повышения продуктивности рекомендуется установить следующие инструменты:
- EDT (1C:Enterprise Development Tools) — современная среда разработки на базе Eclipse
- GitLab или GitHub Desktop — для версионирования кода
- OneScript — инструмент для автоматизации рутинных операций
- V8Reader — для просмотра конфигураций в режиме только для чтения
После выполнения этих шагов ваша среда разработки 1С будет готова к работе. Теперь можно приступать к изучению языка и созданию первых программ. 💪
Синтаксис и базовые конструкции языка 1С
Язык программирования 1С имеет уникальный синтаксис, который сочетает в себе элементы процедурного и объектно-ориентированного программирования. Разобравшись с основными конструкциями, вы сможете писать простые, но эффективные программы. 📝
Переменные и типы данных В 1С используется динамическая типизация, но можно также указывать тип явно. Объявление переменных выполняется с помощью ключевого слова "Перем" для глобальных переменных или просто через присваивание для локальных.
// Объявление глобальной переменной
Перем ГлобальнаяПеременная;
// Объявление локальной переменной
Процедура ПримерПроцедуры()
ЛокальнаяПеременная = 10;
КонецПроцедуры
Основные типы данных в 1С:
- Примитивные типы: Число, Строка, Дата, Булево
- Составные типы: Массив, Структура, Соответствие, ТаблицаЗначений
- Объектные типы: СправочникОбъект, ДокументОбъект и другие
Управляющие конструкции Условные операторы в 1С используются для выполнения кода при определенных условиях:
Если Условие Тогда
// Код, выполняемый при истинном условии
ИначеЕсли ДругоеУсловие Тогда
// Код, выполняемый при истинном другом условии
Иначе
// Код, выполняемый, если все условия ложны
КонецЕсли;
Циклы позволяют повторять выполнение определенного блока кода:
// Цикл с известным числом повторений
Для Счетчик = 1 По 10 Цикл
// Повторяющийся код
КонецЦикла;
// Цикл по элементам коллекции
Для Каждого Элемент Из Массив Цикл
// Код для обработки каждого элемента
КонецЦикла;
// Цикл с условием
Пока Условие Цикл
// Повторяющийся код
КонецЦикла;
Процедуры и функции Процедуры и функции — основные строительные блоки программ в 1С:
// Процедура (не возвращает значение)
Процедура ПримерПроцедуры(Параметр1, Параметр2 = "Значение по умолчанию")
// Тело процедуры
КонецПроцедуры
// Функция (возвращает значение)
Функция ПримерФункции(Параметр) Экспорт
// Тело функции
Возврат Результат;
КонецФункции
Ключевое слово "Экспорт" делает процедуру или функцию доступной из других модулей.
Работа с исключениями Для обработки ошибок в 1С используется конструкция Попытка-Исключение:
Попытка
// Код, который может вызвать ошибку
Результат = 10 / 0;
Исключение
// Обработка ошибки
Сообщить("Произошла ошибка: " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Комментарии Комментарии в 1С начинаются с двух символов слеша и продолжаются до конца строки:
// Это однострочный комментарий
// Многострочные комментарии
// делаются с помощью нескольких
// однострочных комментариев
Елена Соколова, 1С-консультант Когда я только начинала работать с 1С, больше всего путаницы возникало из-за разных видов модулей. Однажды я несколько часов не могла понять, почему мой код не работает. Оказалось, я написала функцию расчета скидки в модуле формы, а пыталась вызвать её из общего модуля. Это был ценный урок: в 1С контекст выполнения кода критически важен. Код в модуле объекта имеет доступ к его данным через "ЭтотОбъект", код в модуле формы работает с элементами через "Элементы", а общие модули нужно явно подключать там, где они используются. С тех пор я взяла за правило всегда начинать с вопроса: "В каком модуле должен быть этот код?". Это экономит огромное количество времени на отладке и переписывании.
Освоив базовый синтаксис языка 1С, вы сможете читать существующий код и писать собственные программы. Практика — ключ к успеху в изучении любого языка программирования, поэтому старайтесь применять полученные знания на практических задачах. 🚀
Работа с типовыми объектами в программировании 1С
После освоения базового синтаксиса важно понять, как работать с основными объектами платформы 1С. Именно взаимодействие с объектами составляет основу промышленного программирования в 1С. 🔄
Основные объекты конфигурации 1С В 1С существует несколько типов объектов, каждый со своим назначением:
|Тип объекта
|Назначение
|Пример использования
|Справочник
|Хранение списков однотипных элементов
|Товары, Контрагенты, Сотрудники
|Документ
|Фиксация событий хозяйственной деятельности
|Заказ, Накладная, Платежное поручение
|Регистр сведений
|Хранение информации, изменяющейся во времени
|Цены товаров, Курсы валют
|Регистр накопления
|Учет движения ресурсов
|Остатки товаров, Взаиморасчеты
|Отчет
|Получение сводной информации из базы данных
|Продажи за период, Остатки товаров
|Обработка
|Выполнение различных действий с данными
|Загрузка данных, Групповая обработка
Работа со справочниками Справочники используются для хранения условно-постоянной информации. Вот основные операции со справочниками:
// Создание нового элемента справочника
НовыйТовар = Справочники.Товары.СоздатьЭлемент();
НовыйТовар.Наименование = "Ноутбук Dell XPS 15";
НовыйТовар.Артикул = "NB-001";
НовыйТовар.Цена = 85000;
НовыйТовар.Записать();
// Поиск элемента по наименованию
ТоварПоНаименованию = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию("Ноутбук Dell XPS 15");
// Поиск по коду
ТоварПоКоду = Справочники.Товары.НайтиПоКоду("000000001");
// Получение и изменение существующего элемента
ТоварОбъект = ТоварПоНаименованию.ПолучитьОбъект();
ТоварОбъект.Цена = 90000;
ТоварОбъект.Записать();
Работа с документами Документы фиксируют события, происходящие в системе. Основные операции с документами:
// Создание нового документа
НовыйДокумент = Документы.РеализацияТоваров.СоздатьДокумент();
НовыйДокумент.Дата = ТекущаяДата();
НовыйДокумент.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("ООО Ромашка");
// Заполнение табличной части
НоваяСтрока = НовыйДокумент.Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Товар = ТоварПоНаименованию;
НоваяСтрока.Количество = 1;
НоваяСтрока.Цена = ТоварПоНаименованию.Цена;
НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.Количество * НоваяСтрока.Цена;
// Запись и проведение документа
НовыйДокумент.Записать();
НовыйДокумент.Провести();
Работа с регистрами Регистры используются для хранения данных, которые часто изменяются:
// Запись в регистр сведений
НабЗаписей = РегистрыСведений.ЦеныТоваров.СоздатьНаборЗаписей();
НабЗаписей.Отбор.Товар.Установить(ТоварПоНаименованию);
НабЗаписей.Отбор.ТипЦены.Установить(Перечисления.ТипыЦен.Розничная);
ЗаписьРегистра = НабЗаписей.Добавить();
ЗаписьРегистра.Период = ТекущаяДата();
ЗаписьРегистра.Товар = ТоварПоНаименованию;
ЗаписьРегистра.ТипЦены = Перечисления.ТипыЦен.Розничная;
ЗаписьРегистра.Цена = 95000;
НабЗаписей.Записать();
// Чтение из регистра накопления с помощью запроса
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ТоварыНаСкладах.Товар,
| ТоварыНаСкладах.Склад,
| ТоварыНаСкладах.КоличествоОстаток
|ИЗ
| РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладах
|ГДЕ
| ТоварыНаСкладах.Товар = &Товар";
Запрос.УстановитьПараметр("Товар", ТоварПоНаименованию);
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
Общие приемы работы с объектами Вот несколько общих паттернов, которые используются при работе с объектами 1С:
- Транзакционная модель: Используйте блок "Начать транзакцию ... Зафиксировать транзакцию" для обеспечения целостности данных при множественных операциях записи
- Блокировки данных: Для предотвращения конфликтов при многопользовательской работе используйте механизм блокировок
- Типовые коллекции: Используйте Массивы, Структуры и Соответствия для группировки и обработки данных
- Запросы: Применяйте встроенный язык запросов для эффективного извлечения и агрегации данных
// Пример использования транзакции
Попытка
НачатьТранзакцию();
// Несколько операций записи
НовыйТовар.Записать();
НовыйДокумент.Записать();
НабЗаписей.Записать();
ЗафиксироватьТранзакцию();
Исключение
ОтменитьТранзакцию();
ВызватьИсключение;
КонецПопытки;
Понимание работы с типовыми объектами 1С — это важный шаг на пути к созданию полноценных прикладных решений. Попрактикуйтесь в создании, чтении и изменении различных типов объектов, и вскоре вы сможете разрабатывать собственные бизнес-приложения на 1С. 👨💻
Создание первой программы в 1С: от идеи до реализации
Теперь, когда вы знакомы с основами 1С, пришло время создать свою первую полноценную программу. Мы разработаем простую, но практичную обработку для учета личных расходов. Этот пример объединит все знания, полученные в предыдущих разделах. 🏆
Шаг 1: Проектирование программы Перед написанием кода важно определить функциональные требования к программе:
- Возможность добавлять расходы с указанием суммы, даты и категории
- Отображение списка всех расходов
- Расчет общей суммы расходов по категориям
- Сохранение данных между сеансами работы
Шаг 2: Создание внешней обработки
- Запустите 1С в режиме Конфигуратора
- Выберите меню "Файл" → "Новый" → "Внешняя обработка"
- Сохраните файл обработки под именем "УчетЛичныхРасходов.epf"
Шаг 3: Создание формы обработки
- В дереве объектов обработки щелкните правой кнопкой по узлу "Формы" и выберите "Добавить" → "Форма"
- Назовите форму "Форма" и выберите тип "Управляемая форма"
- На вкладке "Реквизиты" добавьте следующие реквизиты:
- "ТаблицаРасходов" типа "ТаблицаЗначений"
- "СуммаРасхода" типа "Число" (длина 15, точность 2)
- "ДатаРасхода" типа "Дата"
- "КатегорияРасхода" типа "Строка" (длина 50)
- "ИтогоРасходов" типа "Число" (длина 15, точность 2)
- На вкладке "Элементы" создайте интерфейс формы:
- Группу элементов для ввода данных (поля для суммы, даты, категории и кнопка добавления)
- Таблицу для отображения расходов с колонками "Дата", "Категория", "Сумма"
- Поле для отображения итоговой суммы расходов
- Кнопки для сохранения и загрузки данных
Шаг 4: Программирование модуля формы Теперь напишем код, который будет обрабатывать действия пользователя:
// Модуль формы внешней обработки УчетЛичныхРасходов
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
// Инициализация таблицы расходов
ТаблицаРасходов = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Дата", Новый ОписаниеТипов("Дата"));
ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Категория", Новый ОписаниеТипов("Строка", , , , Новый КвалификаторыСтроки(50)));
ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Сумма", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(15, 2)));
// Установка текущей даты
ДатаРасхода = ТекущаяДата();
// Загрузка сохраненных данных, если они есть
ЗагрузитьДанные();
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьРасход(Команда)
// Проверка заполнения обязательных полей
Если СуммаРасхода = 0 Тогда
Сообщить("Необходимо указать сумму расхода!");
Возврат;
КонецЕсли;
Если ПустаяСтрока(КатегорияРасхода) Тогда
Сообщить("Необходимо указать категорию расхода!");
Возврат;
КонецЕсли;
// Добавление новой записи в таблицу
НоваяСтрока = ТаблицаРасходов.Добавить();
НоваяСтрока.Дата = ДатаРасхода;
НоваяСтрока.Категория = КатегорияРасхода;
НоваяСтрока.Сумма = СуммаРасхода;
// Пересчет итогов
РассчитатьИтоги();
// Очистка полей ввода для следующей записи
СуммаРасхода = 0;
КатегорияРасхода = "";
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура РассчитатьИтоги()
ИтогоРасходов = 0;
// Суммирование всех расходов
Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл
ИтогоРасходов = ИтогоРасходов + Строка.Сумма;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура СохранитьДанные(Команда)
СохранитьДанныеНаСервере();
Сообщить("Данные успешно сохранены!");
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура СохранитьДанныеНаСервере()
// Сериализация таблицы расходов в файл
ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "Расходы.xml";
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ТаблицаРасходов);
ЗаписьXML.Закрыть();
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьДанныеИнтерактивно(Команда)
ЗагрузитьДанные();
Сообщить("Данные успешно загружены!");
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьДанные()
// Загрузка данных из файла, если он существует
ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "Расходы.xml";
Если Новый Файл(ИмяФайла).Существует() Тогда
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ТаблицаРасходов = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
ЧтениеXML.Закрыть();
// Пересчет итогов
РассчитатьИтогиНаСервере();
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура РассчитатьИтогиНаСервере()
ИтогоРасходов = 0;
// Суммирование всех расходов
Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл
ИтогоРасходов = ИтогоРасходов + Строка.Сумма;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ПоказатьАнализРасходов(Команда)
СтруктураКатегорий = Новый Соответствие;
// Группировка расходов по категориям
Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл
Если СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = Неопределено Тогда
СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = Строка.Сумма;
Иначе
СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = СтруктураКатегорий[Строка.Категория] + Строка.Сумма;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
// Формирование текста отчета
ТекстОтчета = "Анализ расходов по категориям:" + Символы.ПС;
Для Каждого Элемент Из СтруктураКатегорий Цикл
ТекстОтчета = ТекстОтчета + Элемент.Ключ + ": " + Элемент.Значение + " руб." + Символы.ПС;
КонецЦикла;
ТекстОтчета = ТекстОтчета + Символы.ПС + "ИТОГО: " + ИтогоРасходов + " руб.";
// Вывод отчета
ПоказатьПредупреждение(, ТекстОтчета);
КонецПроцедуры
Шаг 5: Тестирование и отладка программы
- Сохраните изменения и запустите обработку в режиме 1С:Предприятие
- Протестируйте добавление различных расходов
- Проверьте функцию сохранения и загрузки данных
- Убедитесь, что итоги рассчитываются корректно
- Если возникают ошибки, используйте отладчик для выявления проблем
Шаг 6: Улучшение программы После базового тестирования вы можете добавить дополнительные функции:
- Фильтрацию расходов по дате или категории
- Возможность удаления или редактирования записей
- Визуализацию расходов в виде графиков или диаграмм
- Экспорт данных в Excel или другие форматы
Этот пример демонстрирует основные принципы разработки в 1С: создание интерфейса, обработку действий пользователя, работу с данными и разделение кода на клиентскую и серверную части. Вы можете использовать эту обработку как основу для более сложных проектов или как шаблон для изучения других возможностей платформы 1С. 💡
Освоение программирования на 1С — это инвестиция, которая открывает двери к востребованной и высокооплачиваемой профессии. Начав с понимания основных концепций платформы и базового синтаксиса языка, вы постепенно приобретаете навыки работы с бизнес-логикой, интерфейсами и хранением данных. Практические примеры, такие как создание обработки для учета расходов, помогают соединить теоретические знания с реальными задачами. Ключ к успеху — постоянная практика, изучение документации и анализ готовых решений. Помните: каждая строка кода приближает вас к мастерству, а каждая решенная ошибка делает вас более опытным разработчиком.