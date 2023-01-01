Как начать программирование на платформе 1С: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие освоить 1С

Студенты и аспиранты технических специальностей, интересующиеся IT

Профессионалы, ищущие новые карьерные возможности в области автоматизации бизнес-процессов Каждый день тысячи компаний в России и СНГ используют 1С для автоматизации бизнес-процессов — и каждой нужны квалифицированные разработчики. Специалисты по 1С стабильно входят в топ-10 самых востребованных IT-профессий с зарплатами от 80 000 до 250 000 рублей. Но новички часто теряются в обилии информации и не знают, с чего начать путь в 1С-разработке. Эта статья — ваша пошаговая дорожная карта в мир программирования на платформе 1С. 💻

Что такое 1С: платформа и язык для разработчиков

Платформа 1С:Предприятие — это российская система, предназначенная для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Её ключевая особенность — разделение на технологическую платформу и прикладные решения, разрабатываемые на её основе.

Технологическая платформа — это "движок", на котором работают различные конфигурации (прикладные решения). Она обеспечивает работу конфигурации и содержит инструменты для её модификации, отладки и администрирования.

Прикладные решения (конфигурации) — это набор программных модулей, написанных на языке 1С, решающих конкретные задачи учета: бухгалтерский учет, управление торговлей, расчет зарплаты и т.д.

Язык программирования 1С не имеет официального названия, его часто называют "1С:Предприятие 8" или просто "язык 1С". Этот язык имеет следующие характеристики:

Интерпретируемый язык с предварительной компиляцией

Типизация — динамическая, но с возможностью строгой типизации

Поддержка объектно-ориентированного программирования

Встроенный язык запросов, похожий на SQL

Интеграция с базой данных на уровне языка

Для разработчиков 1С предоставляет два основных режима работы:

Режим Описание Применение Режим конфигуратора Среда разработки для создания и модификации конфигураций Разработка новых объектов, написание программного кода, отладка Режим 1С:Предприятие Пользовательский режим для работы с данными Тестирование разработанной функциональности, работа конечных пользователей

Важно понимать, что разработка в 1С существенно отличается от создания программ на языках вроде Java или Python. Здесь вы работаете в рамках готовой платформы, используя её объектную модель и встроенные механизмы.

Михаил Верхов, руководитель отдела 1С-разработки Помню свои первые шаги в 1С десять лет назад. Я пришел с опытом PHP и JavaScript, и мне казалось, что 1С — это какой-то странный, ограниченный инструмент. Первые недели я постоянно ругался: "Почему здесь нельзя так, как в нормальных языках?!" Переломный момент наступил, когда мне поручили доработать отчет по продажам. Вместо того, чтобы писать сложные SQL-запросы и форматировать вывод, как я делал раньше, в 1С я просто использовал готовый механизм СКД (система компоновки данных). То, что на PHP заняло бы дня три, в 1С я сделал за 2 часа. Тогда я понял главное: не нужно бороться с платформой и пытаться писать код "как привык". Нужно принять её правила игры и использовать встроенные механизмы — они созданы именно для решения типовых бизнес-задач.

Установка и настройка среды разработки 1С

Для начала работы с 1С вам потребуется установить и настроить среду разработки. Этот процесс состоит из нескольких ключевых шагов. 🛠️

Шаг 1: Выбор и загрузка необходимых компонентов Для полноценной работы вам потребуются следующие компоненты:

Платформа 1С:Предприятие — основной компонент для разработки и запуска программ

— основной компонент для разработки и запуска программ СУБД — система управления базами данных (MS SQL Server, PostgreSQL или встроенная)

— система управления базами данных (MS SQL Server, PostgreSQL или встроенная) Конфигурация — типовое решение или пустая конфигурация для обучения

Официальную версию платформы можно приобрести на сайте фирмы 1С или у официальных партнеров. Для обучения можно использовать учебную версию, которая имеет ограничения по функциональности, но позволяет освоить базовые принципы работы.

Шаг 2: Установка платформы 1С:Предприятие

Запустите скачанный файл установки Примите лицензионное соглашение Выберите компоненты для установки (для начинающих рекомендуется полная установка) Укажите путь установки (обычно C:\Program Files\1cv8) Дождитесь завершения процесса установки

Шаг 3: Настройка информационной базы После установки платформы необходимо создать или подключить информационную базу:

Запустите 1С:Предприятие В окне запуска нажмите "Добавить" Выберите "Создание новой информационной базы" Укажите, хотите ли вы создать базу из шаблона или пустую базу Укажите имя и расположение информационной базы Выберите тип расположения (файловая или серверная) Завершите создание базы

Шаг 4: Настройка рабочей среды Для эффективной разработки рекомендуется настроить среду конфигуратора:

Настройка Путь в меню Рекомендуемые параметры Параметры текстового редактора Сервис → Параметры → Текстовый редактор Шрифт: Courier New, размер 10-12; включить нумерацию строк и подсветку синтаксиса Сохранение изменений Сервис → Параметры → Общие Включить автосохранение каждые 10 минут Отладка Сервис → Параметры → Отладка Включить "Показывать значения переменных при отладке"

Шаг 5: Установка дополнительных инструментов Для повышения продуктивности рекомендуется установить следующие инструменты:

EDT (1C:Enterprise Development Tools) — современная среда разработки на базе Eclipse

— современная среда разработки на базе Eclipse GitLab или GitHub Desktop — для версионирования кода

— для версионирования кода OneScript — инструмент для автоматизации рутинных операций

— инструмент для автоматизации рутинных операций V8Reader — для просмотра конфигураций в режиме только для чтения

После выполнения этих шагов ваша среда разработки 1С будет готова к работе. Теперь можно приступать к изучению языка и созданию первых программ. 💪

Синтаксис и базовые конструкции языка 1С

Язык программирования 1С имеет уникальный синтаксис, который сочетает в себе элементы процедурного и объектно-ориентированного программирования. Разобравшись с основными конструкциями, вы сможете писать простые, но эффективные программы. 📝

Переменные и типы данных В 1С используется динамическая типизация, но можно также указывать тип явно. Объявление переменных выполняется с помощью ключевого слова "Перем" для глобальных переменных или просто через присваивание для локальных.

1C Скопировать код // Объявление глобальной переменной Перем ГлобальнаяПеременная; // Объявление локальной переменной Процедура ПримерПроцедуры() ЛокальнаяПеременная = 10; КонецПроцедуры

Основные типы данных в 1С:

Примитивные типы: Число, Строка, Дата, Булево

Число, Строка, Дата, Булево Составные типы: Массив, Структура, Соответствие, ТаблицаЗначений

Массив, Структура, Соответствие, ТаблицаЗначений Объектные типы: СправочникОбъект, ДокументОбъект и другие

Управляющие конструкции Условные операторы в 1С используются для выполнения кода при определенных условиях:

1C Скопировать код Если Условие Тогда // Код, выполняемый при истинном условии ИначеЕсли ДругоеУсловие Тогда // Код, выполняемый при истинном другом условии Иначе // Код, выполняемый, если все условия ложны КонецЕсли;

Циклы позволяют повторять выполнение определенного блока кода:

1C Скопировать код // Цикл с известным числом повторений Для Счетчик = 1 По 10 Цикл // Повторяющийся код КонецЦикла; // Цикл по элементам коллекции Для Каждого Элемент Из Массив Цикл // Код для обработки каждого элемента КонецЦикла; // Цикл с условием Пока Условие Цикл // Повторяющийся код КонецЦикла;

Процедуры и функции Процедуры и функции — основные строительные блоки программ в 1С:

1C Скопировать код // Процедура (не возвращает значение) Процедура ПримерПроцедуры(Параметр1, Параметр2 = "Значение по умолчанию") // Тело процедуры КонецПроцедуры // Функция (возвращает значение) Функция ПримерФункции(Параметр) Экспорт // Тело функции Возврат Результат; КонецФункции

Ключевое слово "Экспорт" делает процедуру или функцию доступной из других модулей.

Работа с исключениями Для обработки ошибок в 1С используется конструкция Попытка-Исключение:

1C Скопировать код Попытка // Код, который может вызвать ошибку Результат = 10 / 0; Исключение // Обработка ошибки Сообщить("Произошла ошибка: " + ОписаниеОшибки()); КонецПопытки;

Комментарии Комментарии в 1С начинаются с двух символов слеша и продолжаются до конца строки:

1C Скопировать код // Это однострочный комментарий // Многострочные комментарии // делаются с помощью нескольких // однострочных комментариев

Елена Соколова, 1С-консультант Когда я только начинала работать с 1С, больше всего путаницы возникало из-за разных видов модулей. Однажды я несколько часов не могла понять, почему мой код не работает. Оказалось, я написала функцию расчета скидки в модуле формы, а пыталась вызвать её из общего модуля. Это был ценный урок: в 1С контекст выполнения кода критически важен. Код в модуле объекта имеет доступ к его данным через "ЭтотОбъект", код в модуле формы работает с элементами через "Элементы", а общие модули нужно явно подключать там, где они используются. С тех пор я взяла за правило всегда начинать с вопроса: "В каком модуле должен быть этот код?". Это экономит огромное количество времени на отладке и переписывании.

Освоив базовый синтаксис языка 1С, вы сможете читать существующий код и писать собственные программы. Практика — ключ к успеху в изучении любого языка программирования, поэтому старайтесь применять полученные знания на практических задачах. 🚀

Работа с типовыми объектами в программировании 1С

После освоения базового синтаксиса важно понять, как работать с основными объектами платформы 1С. Именно взаимодействие с объектами составляет основу промышленного программирования в 1С. 🔄

Основные объекты конфигурации 1С В 1С существует несколько типов объектов, каждый со своим назначением:

Тип объекта Назначение Пример использования Справочник Хранение списков однотипных элементов Товары, Контрагенты, Сотрудники Документ Фиксация событий хозяйственной деятельности Заказ, Накладная, Платежное поручение Регистр сведений Хранение информации, изменяющейся во времени Цены товаров, Курсы валют Регистр накопления Учет движения ресурсов Остатки товаров, Взаиморасчеты Отчет Получение сводной информации из базы данных Продажи за период, Остатки товаров Обработка Выполнение различных действий с данными Загрузка данных, Групповая обработка

Работа со справочниками Справочники используются для хранения условно-постоянной информации. Вот основные операции со справочниками:

1C Скопировать код // Создание нового элемента справочника НовыйТовар = Справочники.Товары.СоздатьЭлемент(); НовыйТовар.Наименование = "Ноутбук Dell XPS 15"; НовыйТовар.Артикул = "NB-001"; НовыйТовар.Цена = 85000; НовыйТовар.Записать(); // Поиск элемента по наименованию ТоварПоНаименованию = Справочники.Товары.НайтиПоНаименованию("Ноутбук Dell XPS 15"); // Поиск по коду ТоварПоКоду = Справочники.Товары.НайтиПоКоду("000000001"); // Получение и изменение существующего элемента ТоварОбъект = ТоварПоНаименованию.ПолучитьОбъект(); ТоварОбъект.Цена = 90000; ТоварОбъект.Записать();

Работа с документами Документы фиксируют события, происходящие в системе. Основные операции с документами:

1C Скопировать код // Создание нового документа НовыйДокумент = Документы.РеализацияТоваров.СоздатьДокумент(); НовыйДокумент.Дата = ТекущаяДата(); НовыйДокумент.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("ООО Ромашка"); // Заполнение табличной части НоваяСтрока = НовыйДокумент.Товары.Добавить(); НоваяСтрока.Товар = ТоварПоНаименованию; НоваяСтрока.Количество = 1; НоваяСтрока.Цена = ТоварПоНаименованию.Цена; НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.Количество * НоваяСтрока.Цена; // Запись и проведение документа НовыйДокумент.Записать(); НовыйДокумент.Провести();

Работа с регистрами Регистры используются для хранения данных, которые часто изменяются:

1C Скопировать код // Запись в регистр сведений НабЗаписей = РегистрыСведений.ЦеныТоваров.СоздатьНаборЗаписей(); НабЗаписей.Отбор.Товар.Установить(ТоварПоНаименованию); НабЗаписей.Отбор.ТипЦены.Установить(Перечисления.ТипыЦен.Розничная); ЗаписьРегистра = НабЗаписей.Добавить(); ЗаписьРегистра.Период = ТекущаяДата(); ЗаписьРегистра.Товар = ТоварПоНаименованию; ЗаписьРегистра.ТипЦены = Перечисления.ТипыЦен.Розничная; ЗаписьРегистра.Цена = 95000; НабЗаписей.Записать(); // Чтение из регистра накопления с помощью запроса Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ТоварыНаСкладах.Товар, | ТоварыНаСкладах.Склад, | ТоварыНаСкладах.КоличествоОстаток |ИЗ | РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладах |ГДЕ | ТоварыНаСкладах.Товар = &Товар"; Запрос.УстановитьПараметр("Товар", ТоварПоНаименованию); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Общие приемы работы с объектами Вот несколько общих паттернов, которые используются при работе с объектами 1С:

Транзакционная модель: Используйте блок "Начать транзакцию ... Зафиксировать транзакцию" для обеспечения целостности данных при множественных операциях записи

Используйте блок "Начать транзакцию ... Зафиксировать транзакцию" для обеспечения целостности данных при множественных операциях записи Блокировки данных: Для предотвращения конфликтов при многопользовательской работе используйте механизм блокировок

Для предотвращения конфликтов при многопользовательской работе используйте механизм блокировок Типовые коллекции: Используйте Массивы, Структуры и Соответствия для группировки и обработки данных

Используйте Массивы, Структуры и Соответствия для группировки и обработки данных Запросы: Применяйте встроенный язык запросов для эффективного извлечения и агрегации данных

1C Скопировать код // Пример использования транзакции Попытка НачатьТранзакцию(); // Несколько операций записи НовыйТовар.Записать(); НовыйДокумент.Записать(); НабЗаписей.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Исключение ОтменитьТранзакцию(); ВызватьИсключение; КонецПопытки;

Понимание работы с типовыми объектами 1С — это важный шаг на пути к созданию полноценных прикладных решений. Попрактикуйтесь в создании, чтении и изменении различных типов объектов, и вскоре вы сможете разрабатывать собственные бизнес-приложения на 1С. 👨‍💻

Создание первой программы в 1С: от идеи до реализации

Теперь, когда вы знакомы с основами 1С, пришло время создать свою первую полноценную программу. Мы разработаем простую, но практичную обработку для учета личных расходов. Этот пример объединит все знания, полученные в предыдущих разделах. 🏆

Шаг 1: Проектирование программы Перед написанием кода важно определить функциональные требования к программе:

Возможность добавлять расходы с указанием суммы, даты и категории

Отображение списка всех расходов

Расчет общей суммы расходов по категориям

Сохранение данных между сеансами работы

Шаг 2: Создание внешней обработки

Запустите 1С в режиме Конфигуратора Выберите меню "Файл" → "Новый" → "Внешняя обработка" Сохраните файл обработки под именем "УчетЛичныхРасходов.epf"

Шаг 3: Создание формы обработки

В дереве объектов обработки щелкните правой кнопкой по узлу "Формы" и выберите "Добавить" → "Форма" Назовите форму "Форма" и выберите тип "Управляемая форма" На вкладке "Реквизиты" добавьте следующие реквизиты: "ТаблицаРасходов" типа "ТаблицаЗначений"

"СуммаРасхода" типа "Число" (длина 15, точность 2)

"ДатаРасхода" типа "Дата"

"КатегорияРасхода" типа "Строка" (длина 50)

"ИтогоРасходов" типа "Число" (длина 15, точность 2) На вкладке "Элементы" создайте интерфейс формы: Группу элементов для ввода данных (поля для суммы, даты, категории и кнопка добавления)

Таблицу для отображения расходов с колонками "Дата", "Категория", "Сумма"

Поле для отображения итоговой суммы расходов

Кнопки для сохранения и загрузки данных

Шаг 4: Программирование модуля формы Теперь напишем код, который будет обрабатывать действия пользователя:

1C Скопировать код // Модуль формы внешней обработки УчетЛичныхРасходов &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) // Инициализация таблицы расходов ТаблицаРасходов = Новый ТаблицаЗначений; ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Дата", Новый ОписаниеТипов("Дата")); ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Категория", Новый ОписаниеТипов("Строка", , , , Новый КвалификаторыСтроки(50))); ТаблицаРасходов.Колонки.Добавить("Сумма", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(15, 2))); // Установка текущей даты ДатаРасхода = ТекущаяДата(); // Загрузка сохраненных данных, если они есть ЗагрузитьДанные(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ДобавитьРасход(Команда) // Проверка заполнения обязательных полей Если СуммаРасхода = 0 Тогда Сообщить("Необходимо указать сумму расхода!"); Возврат; КонецЕсли; Если ПустаяСтрока(КатегорияРасхода) Тогда Сообщить("Необходимо указать категорию расхода!"); Возврат; КонецЕсли; // Добавление новой записи в таблицу НоваяСтрока = ТаблицаРасходов.Добавить(); НоваяСтрока.Дата = ДатаРасхода; НоваяСтрока.Категория = КатегорияРасхода; НоваяСтрока.Сумма = СуммаРасхода; // Пересчет итогов РассчитатьИтоги(); // Очистка полей ввода для следующей записи СуммаРасхода = 0; КатегорияРасхода = ""; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура РассчитатьИтоги() ИтогоРасходов = 0; // Суммирование всех расходов Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл ИтогоРасходов = ИтогоРасходов + Строка.Сумма; КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СохранитьДанные(Команда) СохранитьДанныеНаСервере(); Сообщить("Данные успешно сохранены!"); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура СохранитьДанныеНаСервере() // Сериализация таблицы расходов в файл ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "Расходы.xml"; ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ТаблицаРасходов); ЗаписьXML.Закрыть(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ЗагрузитьДанныеИнтерактивно(Команда) ЗагрузитьДанные(); Сообщить("Данные успешно загружены!"); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ЗагрузитьДанные() // Загрузка данных из файла, если он существует ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "Расходы.xml"; Если Новый Файл(ИмяФайла).Существует() Тогда ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); ТаблицаРасходов = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); ЧтениеXML.Закрыть(); // Пересчет итогов РассчитатьИтогиНаСервере(); КонецЕсли; КонецПроцедуры &НаСервере Процедура РассчитатьИтогиНаСервере() ИтогоРасходов = 0; // Суммирование всех расходов Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл ИтогоРасходов = ИтогоРасходов + Строка.Сумма; КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ПоказатьАнализРасходов(Команда) СтруктураКатегорий = Новый Соответствие; // Группировка расходов по категориям Для Каждого Строка Из ТаблицаРасходов Цикл Если СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = Неопределено Тогда СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = Строка.Сумма; Иначе СтруктураКатегорий[Строка.Категория] = СтруктураКатегорий[Строка.Категория] + Строка.Сумма; КонецЕсли; КонецЦикла; // Формирование текста отчета ТекстОтчета = "Анализ расходов по категориям:" + Символы.ПС; Для Каждого Элемент Из СтруктураКатегорий Цикл ТекстОтчета = ТекстОтчета + Элемент.Ключ + ": " + Элемент.Значение + " руб." + Символы.ПС; КонецЦикла; ТекстОтчета = ТекстОтчета + Символы.ПС + "ИТОГО: " + ИтогоРасходов + " руб."; // Вывод отчета ПоказатьПредупреждение(, ТекстОтчета); КонецПроцедуры

Шаг 5: Тестирование и отладка программы

Сохраните изменения и запустите обработку в режиме 1С:Предприятие Протестируйте добавление различных расходов Проверьте функцию сохранения и загрузки данных Убедитесь, что итоги рассчитываются корректно Если возникают ошибки, используйте отладчик для выявления проблем

Шаг 6: Улучшение программы После базового тестирования вы можете добавить дополнительные функции:

Фильтрацию расходов по дате или категории

Возможность удаления или редактирования записей

Визуализацию расходов в виде графиков или диаграмм

Экспорт данных в Excel или другие форматы

Этот пример демонстрирует основные принципы разработки в 1С: создание интерфейса, обработку действий пользователя, работу с данными и разделение кода на клиентскую и серверную части. Вы можете использовать эту обработку как основу для более сложных проектов или как шаблон для изучения других возможностей платформы 1С. 💡