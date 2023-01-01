Ошибка Java exit code=13 в Eclipse: причины и исправление

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие и практикующие Java-разработчики

студенты и обучающиеся программированию на Java

IT-специалисты, сталкивающиеся с проблемами настройки среды Eclipse и Java Столкнулись с ошибкой "Java was started but returned exit code=13" при запуске Eclipse? Эта досадная помеха способна остановить разработку на часы, если не знать правильного решения. Проблема обычно возникает из-за несоответствия разрядности Java и Eclipse, но может иметь и другие причины. В этой инструкции я дам пошаговое руководство по диагностике и исправлению этой распространенной ошибки, чтобы вы могли вернуться к написанию кода уже через несколько минут. 🛠️

Почему возникает ошибка Java exit code=13 в Eclipse

Ошибка "Java was started but returned exit code=13" появляется при запуске Eclipse по нескольким основным причинам. Код 13 является индикатором несовместимости между JVM (Java Virtual Machine) и приложением, которое пытается её использовать. В случае с Eclipse это чаще всего указывает на конфликт архитектур — например, 32-битная среда Eclipse пытается запуститься с 64-битной версией Java, или наоборот.

Основные причины возникновения ошибки:

Несоответствие разрядности (32-бит/64-бит) между установленной Java и Eclipse

Неправильные настройки в конфигурационном файле eclipse.ini

Некорректно установленные переменные окружения Java

Конфликты между несколькими установленными версиями JRE/JDK

Повреждение файлов Eclipse или JDK/JRE

Статистика показывает, что более 80% случаев возникновения этой ошибки связаны именно с несоответствием разрядности. Если вы используете 64-битную операционную систему, но по какой-то причине установили 32-битную версию Eclipse или Java — конфликт неизбежен.

Код ошибки Описание Частая причина Приоритет проверки Exit code=13 Несовместимость битности Разрядность Java не соответствует разрядности Eclipse Высокий Exit code=13 Конфликт настроек Неправильные параметры -vm в eclipse.ini Средний Exit code=13 Проблемы окружения Некорректные переменные окружения JAVA_HOME/PATH Средний Exit code=13 Повреждение файлов Повреждение установочных файлов Java или Eclipse Низкий

Михаил Соколов, lead Java-разработчик Недавно руководил внедрением Eclipse в команде из 15 разработчиков. Семь из них столкнулись с ошибкой exit code=13. Оказалось, что у нас на серверах была стандартизирована 64-разрядная JDK, а часть команды по привычке использовала 32-битный Eclipse. Мы потратили полдня на диагностику, пока не составили таблицу соответствия разрядности Eclipse и Java для всех сотрудников. После обновления и стандартизации всех компонентов разработки до 64-битных версий проблема исчезла. Теперь это первое, что я проверяю при подобных ошибках.

Важно понимать, что Eclipse непосредственно не запускает Java-код, а использует JVM для собственного исполнения. Поэтому Eclipse должен "знать", какую JVM использовать и где она находится. Если эти параметры настроены некорректно, возникает ошибка с кодом 13.

Выявление несоответствия разрядности Java и Eclipse

Первым шагом к решению проблемы является определение разрядности используемых компонентов. Нужно убедиться, что и Java, и Eclipse имеют одинаковую архитектуру (либо оба 32-битные, либо оба 64-битные). Предпочтительно использовать 64-битные версии на современных компьютерах для максимальной производительности. 🔍

Для определения разрядности установленной Java выполните следующие действия:

Откройте командную строку (терминал в Linux/macOS или cmd в Windows) Введите команду: java -version Проанализируйте вывод — если присутствует "64-Bit", значит установлена 64-битная версия Java

Пример вывода для 64-битной Java:

java version "17.0.6" 2023-01-17 LTS Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.6+9-LTS-190) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.6+9-LTS-190, mixed mode, sharing)

Чтобы определить разрядность Eclipse:

Проверьте название установочного файла Eclipse — обычно в нём указывается x86_64 или amd64 для 64-битной версии, или x86 для 32-битной Проверьте папку установки Eclipse — нередко 64-битная версия устанавливается в папку с суффиксом "64" Изучите свойства исполняемого файла eclipse.exe (в Windows, щёлкнув правой кнопкой мыши и выбрав "Свойства")

Для полного анализа соответствия разрядности полезно составить сводную таблицу компонентов системы:

Компонент Как проверить разрядность Рекомендуемая разрядность Операционная система Свойства системы (Windows)<br>uname -a (Linux/macOS) 64-бит (если поддерживается оборудованием) Java (JDK/JRE) java -version в командной строке Должна совпадать с разрядностью Eclipse Eclipse IDE Проверка названия установочного файла Должна совпадать с разрядностью Java Процессор Свойства системы или lscpu в Linux Должен поддерживать выбранную разрядность ПО

Важный момент: даже если ваша операционная система 64-битная, вы всё равно можете установить и использовать 32-битные приложения. Но в таком случае необходимо, чтобы и Eclipse, и Java были 32-битными. Аналогично, если вы решили использовать 64-битный Eclipse, убедитесь, что и Java тоже 64-битная.

Несоответствие между разрядностью Java и Eclipse — самая частая причина ошибки exit code=13. Например, если у вас установлен 64-битный Eclipse, но при этом система использует 32-битную Java по умолчанию, вы обязательно столкнётесь с этой ошибкой при запуске.

Проверка и установка совместимых версий JDK/JRE

Александр Петров, преподаватель программирования Во время первой лекции по Java в новом семестре почти треть студентов не смогла запустить Eclipse из-за ошибки exit code=13. Анализ показал, что проблема возникла после обновления лабораторных компьютеров — системный администратор установил 64-битную Java, а Eclipse остался 32-битным. Мы разработали универсальный скрипт проверки совместимости, который теперь запускается перед каждым занятием. Интересно, что некоторые студенты на своих ноутбуках умудрились установить по нескольку версий Java разной разрядности, создав "идеальный шторм" для появления ошибки. Теперь я всегда начинаю курс с настройки окружения и проверки совместимости.

После обнаружения несоответствия разрядности, необходимо установить подходящие версии Java и Eclipse. Правильный подбор совместимых версий — ключ к устранению ошибки exit code=13. 🧩

Шаги для проверки установленных версий JDK/JRE:

Проверьте текущие установленные версии Java: Windows: Панель управления → Программы и компоненты

Linux: update-alternatives --list java

macOS: /usr/libexec/java_home -V Проверьте версию Java, которую использует Eclipse: В Eclipse: Help → About Eclipse → Installation Details → Configuration

Найдите строки, начинающиеся с "java.home" или "-vm"

Для установки совместимой версии Java:

Загрузите JDK нужной разрядности с официального сайта Oracle или используйте OpenJDK Следуйте инструкциям по установке для вашей операционной системы Убедитесь, что новая версия установлена правильно, выполнив java -version

Важно помнить, что разрядность JDK должна соответствовать не только разрядности Eclipse, но и возможностям вашей системы. Если у вас 32-битная операционная система, вы не сможете установить 64-битную Java.

Для установки подходящей версии Eclipse:

Посетите официальный сайт Eclipse (eclipse.org/downloads) Выберите версию, соответствующую разрядности вашей Java Загрузите и установите Eclipse, следуя инструкциям

При наличии нескольких версий Java рекомендуется явно указать Eclipse, какую именно версию использовать. Это можно сделать с помощью настроек в файле eclipse.ini, о котором речь пойдёт в следующем разделе.

При возникновении проблем с несколькими установленными версиями Java можно рассмотреть использование инструментов управления версиями Java, таких как:

SDKMAN! — для Linux и macOS

Jabba — кроссплатформенный инструмент

jEnv — для macOS

Эти инструменты позволяют легко переключаться между различными версиями Java, что полезно при работе с разными проектами.

Корректировка настроек в файле eclipse.ini

Даже при установке совместимых версий Java и Eclipse, ошибка exit code=13 может сохраняться, если IDE не настроена на использование нужной версии Java. Файл eclipse.ini — ключевой элемент для указания Eclipse, какую именно JVM использовать при запуске. 🔧

Файл eclipse.ini находится в корневой директории установки Eclipse. Редактирование этого файла требует прав администратора в большинстве операционных систем.

Важные параметры в файле eclipse.ini, влияющие на выбор JVM:

-vm — явно указывает путь к исполняемому файлу Java

-vmargs — задаёт аргументы для виртуальной машины Java

-Xms — начальный размер кучи

-Xmx — максимальный размер кучи

Наиболее важным для исправления ошибки exit code=13 является параметр -vm. Он должен указывать на совместимую версию Java и находиться в правильном месте файла конфигурации.

Пример правильного указания пути к Java в eclipse.ini для Windows:

-vm C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe

Для Linux и macOS:

-vm /usr/lib/jvm/java-17-openjdk/bin/java

Важные правила редактирования eclipse.ini:

Параметр -vm должен быть указан до параметра -vmargs Путь к исполняемому файлу Java должен быть на отдельной строке после -vm Используйте полный путь к исполняемому файлу Java (javaw.exe для Windows, java для Linux/macOS) После редактирования сохраните файл и перезапустите Eclipse

Типичные ошибки при редактировании eclipse.ini:

Ошибка Пример неправильной записи Правильная запись Путь на той же строке -vm C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe -vm<br>C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe Путь к директории, а не к исполняемому файлу -vm<br>C:\Program Files\Java\jdk-17\bin -vm<br>C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe Параметр -vm после -vmargs -vmargs<br>-Xms512m<br>-Xmx2048m<br>-vm<br>C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe -vm<br>C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe<br>-vmargs<br>-Xms512m<br>-Xmx2048m

Если вы используете несколько версий Eclipse или хотите создать переносимую конфигурацию, можно использовать относительные пути:

-vm ../jdk-17/bin/javaw.exe

Этот метод полезен, если вы храните JDK рядом с директорией Eclipse.

После внесения изменений в eclipse.ini рекомендуется перезапустить Eclipse с правами администратора, чтобы убедиться, что настройки применились корректно.

Настройка переменных окружения для устранения ошибки

Правильная настройка переменных окружения — еще один важный шаг для устранения ошибки exit code=13. Переменные окружения указывают операционной системе, где искать необходимые компоненты Java, и могут влиять на то, какая версия Java будет использоваться по умолчанию. 🌐

Основные переменные окружения, связанные с Java:

JAVA_HOME — указывает на корневую директорию установки JDK

PATH — содержит путь к исполняемым файлам Java (bin директория)

CLASSPATH — определяет местоположение пользовательских классов и библиотек

Процесс настройки переменных окружения различается в зависимости от операционной системы.

Для Windows:

Откройте "Панель управления" → "Система" → "Дополнительные параметры системы" → "Переменные среды" В разделе "Системные переменные" нажмите "Создать" для добавления JAVA_HOME Укажите имя переменной: JAVA_HOME Укажите значение переменной: путь к директории установки JDK (например, C:\Program Files\Java\jdk-17) Найдите переменную PATH и нажмите "Изменить" Добавьте %JAVA_HOME%\bin в начало значения PATH (в Windows 10 и новее используйте кнопку "Создать" для добавления новой строки) Нажмите "OK" во всех окнах для сохранения изменений

Для Linux (bash):

Откройте файл .bashrc или .bash_profile в домашней директории Добавьте следующие строки:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Сохраните файл и выполните source ~/.bashrc для применения изменений

Для macOS:

Откройте файл .bash_profile или .zshrc (для Catalina и новее) в домашней директории Добавьте следующие строки:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17) export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Сохраните файл и выполните source ~/.bash_profile или source ~/.zshrc

После настройки переменных окружения проверьте, что они установлены правильно:

Windows: в командной строке выполните echo %JAVA_HOME% и echo %PATH%

и Linux/macOS: в терминале выполните echo $JAVA_HOME и echo $PATH

Если у вас установлено несколько версий Java, важно убедиться, что переменные окружения указывают на ту же версию, которую вы указали в eclipse.ini. Несоответствие может привести к конфликтам и ошибкам.

Типичные проблемы при настройке переменных окружения:

Использование кавычек в путях (не всегда работает корректно)

Неправильно указанная директория (путь должен вести к корню JDK, а не в bin)

Конфликт с другими переменными окружения

Отсутствие прав администратора при настройке системных переменных

После настройки переменных окружения рекомендуется перезагрузить компьютер, чтобы изменения гарантированно вступили в силу. Затем запустите Eclipse и проверьте, исчезла ли ошибка exit code=13.

Если вы работаете в корпоративной среде, где политики безопасности могут ограничивать изменение системных переменных, рекомендуется обратиться к системному администратору для помощи в настройке переменных окружения.