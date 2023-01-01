Как определить свой уровень английского: тесты, стандарты, советы

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на разных уровнях

Те, кто хочет точно оценить свои навыки владения английским

Студенты и профессионалы, готовящиеся к международным экзаменам или работающим с англоязычными материалами Знаете ли вы свой точный уровень владения английским языком? Большинство людей отвечают на этот вопрос приблизительно: "немного знаю", "учил в школе", "могу объясниться". Такая неопределенность мешает эффективно планировать обучение и ставить конкретные цели. Определение точного языкового уровня — это первый шаг к структурированному изучению английского. К счастью, благодаря стандартизированным системам оценки и доступным онлайн-тестам, вы можете легко определить свои навыки без посещения дорогостоящих экзаменов или консультаций. Давайте разберемся, как это сделать быстро и эффективно. 🔍

Что означают уровни владения английским языком

Уровни владения английским языком — это стандартизированная шкала, которая позволяет объективно оценить языковые навыки человека. Они показывают, какими конкретными речевыми умениями обладает говорящий и насколько свободно может использовать язык в различных ситуациях.

Система уровней упрощает:

Подбор учебных материалов соответствующей сложности

Постановку реалистичных целей обучения

Оценку прогресса в изучении языка

Понимание требований работодателей или учебных заведений

Подготовку к международным экзаменам

Стандартизация уровней позволяет избежать субъективности в оценке. Когда вы говорите "Мой уровень B1", специалист в любой стране мира понимает, какими навыками вы обладаете.

Елена Петрова, методист по английскому языку Я часто сталкивалась с ситуациями, когда студенты неверно оценивали свои знания. Один мой ученик, Алексей, был уверен, что владеет английским на уровне Upper-Intermediate (B2), так как свободно общался во время путешествий и понимал фильмы без субтитров. Однако когда мы провели формальное тестирование, выяснилось, что его уровень — крепкий Intermediate (B1). Причина расхождения была в том, что Алексей прекрасно владел разговорным языком для повседневных ситуаций, но имел пробелы в грамматике и письменной речи. После точного определения уровня мы разработали план обучения, который за 6 месяцев действительно привел его к уверенному B2. Этот случай отлично демонстрирует, почему важно объективно оценивать свои знания.

Каждый уровень имеет четкое описание навыков, которыми должен обладать человек. Например, на начальном уровне (A1) вы можете представиться и задать простые вопросы, а на продвинутом (C1) — свободно участвовать в академических дискуссиях и понимать сложные тексты.

Языковой аспект Начальный уровень (A1-A2) Средний уровень (B1-B2) Продвинутый уровень (C1-C2) Словарный запас 500-1500 слов 2000-4000 слов 4500+ слов Грамматика Базовые времена, простые структуры Все основные времена, условные предложения Сложные конструкции, нюансы употребления Понимание речи Медленная чёткая речь Нормальная речь на знакомые темы Беглая речь, включая идиомы и сленг Типичный контекст использования Туризм, бытовые ситуации Работа, повседневное общение Академическая среда, профессиональная деятельность

Международная классификация уровней английского

Наиболее распространенной системой оценки уровня владения английским языком является Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR — Common European Framework of Reference for Languages). Она включает шесть уровней от A1 до C2. 📊

A1 (Beginner/Elementary) — Способность понимать и использовать знакомые повседневные выражения и очень простые фразы для конкретных целей. Можете представиться, задавать и отвечать на вопросы о личных данных.

A2 (Pre-Intermediate) — Умение общаться в простых повседневных ситуациях, требующих прямого обмена информацией на знакомые темы. Можете рассказать о себе, своей семье, покупках, работе в простых терминах.

B1 (Intermediate) — Способность понимать основные идеи чётких сообщений, сделанных на стандартном языке на знакомые темы. Умение составлять простые связные тексты на интересующие темы.

B2 (Upper-Intermediate) — Понимание основных идей сложных текстов как на конкретные, так и на абстрактные темы. Способность к спонтанному общению, достаточно свободному для регулярного взаимодействия с носителями языка без напряжения для обеих сторон.

C1 (Advanced) — Понимание широкого спектра сложных и длинных текстов с имплицитными значениями. Способность бегло и спонтанно выражаться без явного поиска выражений. Эффективное использование языка для социальных, академических и профессиональных целей.

C2 (Proficiency) — Легкое понимание практически всего услышанного или прочитанного. Умение реконструировать информацию из разных устных и письменных источников, представляя её в связной форме. Способность выражаться спонтанно, очень бегло и точно, передавая тонкие оттенки значения даже в самых сложных ситуациях.

Кроме CEFR существуют и другие классификации, например, используемые конкретными образовательными учреждениями или экзаменационными системами:

IELTS: шкала от 0 до 9 баллов с шагом 0.5

TOEFL: шкала от 0 до 120 баллов

Cambridge English Scale: шкала от 120 до 230 баллов

Pearson Test of English (PTE): шкала от 10 до 90 баллов

Сопоставление различных шкал позволяет переводить результаты из одной системы в другую:

Уровень CEFR IELTS TOEFL iBT Cambridge English A1 1.0-2.0 – 100-119 A2 2.5-3.5 10-31 120-139 B1 4.0-5.0 42-71 140-159 B2 5.5-6.5 72-94 160-179 C1 7.0-8.0 95-120 180-199 C2 8.5-9.0 – 200-230

Как определить свой уровень английского самостоятельно

Существует несколько способов самостоятельно оценить свой уровень английского без прохождения формальных экзаменов. Комбинирование этих методов даст вам более точное представление о ваших навыках. 🧠

1. Самооценка по дескрипторам CEFR

CEFR предлагает подробные описания навыков для каждого уровня. Вы можете изучить их и определить, какой уровень лучше всего соответствует вашим текущим способностям.

Пример для аудирования:

A1: "Я понимаю знакомые слова и простейшие фразы, касающиеся меня, моей семьи, когда люди говорят медленно и четко"

B1: "Я понимаю основные положения четкой стандартной речи на знакомые темы, с которыми я регулярно сталкиваюсь на работе, в школе, на отдыхе и т.д."

C1: "Я понимаю развернутую речь, даже если она не имеет четкой структуры, а связи лишь подразумеваются, но не выражены явно"

2. Самопроверка с помощью учебных материалов

Попробуйте выполнить упражнения из учебников различных уровней. Если вы правильно выполняете 80% и более заданий определенного уровня, вероятно, вы уже владеете этим уровнем.

3. Практический метод

Оцените, насколько комфортно вам в различных языковых ситуациях:

Можете ли вы поддержать непринужденную беседу с носителем языка?

Понимаете ли вы фильмы и сериалы без субтитров?

Легко ли вам читать книги на английском?

Можете ли вы написать сложное письмо или эссе?

Антон Соколов, HR-директор международной компании Когда мы искали менеджера для работы с англоязычными клиентами, к нам пришла Мария. В резюме она указала уровень "свободный английский", но я решил проверить это на практике. Вместо стандартного теста я предложил ей спонтанную ролевую игру: разрешить конфликтную ситуацию с недовольным клиентом. Несмотря на хорошее произношение и беглость, стало очевидно, что Мария испытывает трудности с профессиональной лексикой и условными конструкциями. Позже она призналась, что оценивала свой уровень в основном по способности смотреть сериалы без субтитров. Мы предложили ей позицию с меньшими языковыми требованиями и корпоративные курсы английского. Через год она выросла до желаемой должности. Этот случай показывает, как важно оценивать язык комплексно и в контексте конкретных задач, а не только по общему впечатлению.

4. Анализ типичных ошибок

Обратите внимание на типичные ошибки, которые вы допускаете:

Ошибки в базовой грамматике (времена, артикли) характерны для уровней A1-A2

Трудности с условными предложениями и модальными глаголами типичны для B1

Неточности в использовании идиом и коллокаций встречаются на уровнях B2-C1

5. Использование языковых паспортов

Европейский языковой портфель или другие инструменты самооценки могут помочь вам составить детальный профиль ваших навыков по всем аспектам языка.

Помните, что ваш уровень может различаться в разных навыках. Например, у вас может быть хорошее аудирование (B2), но более слабое письмо (B1).

Обзор онлайн-тестов для определения уровня английского

Онлайн-тесты — это быстрый и доступный способ получить предварительную оценку вашего уровня английского. Рассмотрим наиболее надежные и информативные варианты. 🖥️

1. Тесты от официальных экзаменационных систем

Cambridge English Placement Test (CEPT) — адаптивный тест, который точно определяет уровень по шкале CEFR. Особенно полезен для тех, кто планирует сдавать Cambridge экзамены.

— адаптивный тест, который точно определяет уровень по шкале CEFR. Особенно полезен для тех, кто планирует сдавать Cambridge экзамены. EF Standard English Test (EF SET) — бесплатный стандартизированный тест, разработанный EF Education First, охватывающий чтение и аудирование.

— бесплатный стандартизированный тест, разработанный EF Education First, охватывающий чтение и аудирование. IELTS Progress Check — официальная платформа для подготовки к IELTS, предлагающая практические тесты с оценкой от экзаменаторов.

2. Тесты от языковых школ и образовательных платформ

British Council Online Test — короткий тест на определение уровня от авторитетной организации.

— короткий тест на определение уровня от авторитетной организации. Oxford Online English Test — бесплатный тест с мгновенными результатами и рекомендациями.

— бесплатный тест с мгновенными результатами и рекомендациями. Duolingo English Test — адаптивный тест, который все чаще признается университетами как альтернатива TOEFL и IELTS.

3. Комплексные тесты с оценкой всех навыков

Для полного определения уровня важно проверить все четыре навыка: аудирование, чтение, письмо и говорение. Некоторые платформы предлагают такую возможность:

Pearson English Assessment — оценивает все навыки с помощью адаптивных технологий.

— оценивает все навыки с помощью адаптивных технологий. Linguaskill — тест от Cambridge Assessment English, который можно пройти удаленно.

4. Как выбрать надежный онлайн-тест

При выборе онлайн-теста обращайте внимание на следующие критерии:

Разработчик (предпочтительнее известные образовательные организации)

Охват навыков (идеально — все четыре)

Адаптивность (тест должен подстраиваться под ваш уровень)

Детализация результатов (не только общий уровень, но и анализ по навыкам)

Признание результатов (если вам нужен сертификат)

Для наиболее точной оценки рекомендуется пройти несколько различных тестов и сравнить результаты.

Сравнение популярных онлайн-тестов по ключевым характеристикам:

Название теста Проверяемые навыки Длительность Стоимость Детализация результатов Cambridge English Placement Test Чтение, аудирование, грамматика 30-40 минут Бесплатно/платно (зависит от версии) Уровень CEFR, рекомендации EF SET Чтение, аудирование 15-50 минут Бесплатно Уровень CEFR, сравнительный анализ British Council Online Test Грамматика, словарный запас 20 минут Бесплатно Базовая оценка уровня Duolingo English Test Все четыре навыка 45-60 минут Платно (около $49) Детальный анализ, сертификат Pearson English Assessment Все четыре навыка 60-90 минут Платно (зависит от региона) Подробный отчет, индивидуальные рекомендации

Что делать после определения своего уровня языка

После того как вы определили свой уровень английского, наступает важный этап планирования дальнейшего развития. Правильно выбранная стратегия обучения существенно ускорит ваш прогресс. 🚀

1. Поставьте конкретные цели обучения

В зависимости от вашего текущего уровня и потребностей, определите:

Краткосрочные цели (на 1-3 месяца) — например, освоить времена Perfect

Среднесрочные цели (на 3-6 месяцев) — например, научиться вести деловую переписку

Долгосрочные цели (на 6-12 месяцев) — например, подготовиться к сдаче IELTS с результатом 7.0

Цели должны соответствовать принципу SMART: быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени.

2. Выберите подходящие учебные материалы

Учебные ресурсы должны соответствовать вашему текущему уровню или быть чуть сложнее:

Для A1-A2: базовые учебники, адаптированные тексты, приложения для начинающих

базовые учебники, адаптированные тексты, приложения для начинающих Для B1-B2: учебники среднего уровня, неадаптированные статьи, подкасты для изучающих язык

учебники среднего уровня, неадаптированные статьи, подкасты для изучающих язык Для C1-C2: аутентичные материалы, специализированная литература, академические статьи

3. Разработайте сбалансированную программу обучения

Равномерно развивайте все четыре навыка языка, уделяя особое внимание слабым сторонам:

Аудирование: подкасты, фильмы, аудиокниги, видео на YouTube

подкасты, фильмы, аудиокниги, видео на YouTube Чтение: книги, статьи, блоги на интересующие темы

книги, статьи, блоги на интересующие темы Говорение: разговорные клубы, языковой обмен, занятия с преподавателем

разговорные клубы, языковой обмен, занятия с преподавателем Письмо: ведение дневника на английском, переписка с носителями языка, написание эссе

4. Регулярно отслеживайте прогресс

Контроль результатов помогает поддерживать мотивацию и корректировать план обучения:

Проходите повторное тестирование каждые 3-6 месяцев

Ведите дневник достижений, отмечая новые слова и грамматические конструкции

Записывайте свою речь для анализа прогресса в произношении и беглости

Собирайте обратную связь от преподавателей или языковых партнеров

5. Изучайте язык в контексте реальных задач

Применяйте английский в ситуациях, релевантных для ваших целей:

Для работы: изучайте профессиональную терминологию, участвуйте в международных конференциях

изучайте профессиональную терминологию, участвуйте в международных конференциях Для учебы: читайте академическую литературу, смотрите лекции на английском

читайте академическую литературу, смотрите лекции на английском Для путешествий: практикуйте ситуативный английский, общайтесь с иностранцами

6. Рассмотрите возможность подготовки к международным экзаменам

Международные сертификаты подтверждают ваш уровень и могут быть полезны для работы и учебы:

A2-B1: Cambridge Key (KET), Cambridge Preliminary (PET)

Cambridge Key (KET), Cambridge Preliminary (PET) B2: Cambridge First (FCE), IELTS (5.5-6.5), TOEFL iBT (72-94)

Cambridge First (FCE), IELTS (5.5-6.5), TOEFL iBT (72-94) C1-C2: Cambridge Advanced (CAE), Cambridge Proficiency (CPE), IELTS (7.0-9.0), TOEFL iBT (95-120)

7. Погрузитесь в языковую среду

Максимальное погружение в язык ускоряет прогресс и помогает преодолеть языковой барьер:

Смените интерфейс гаджетов на английский

Слушайте музыку и смотрите фильмы на английском

Читайте новости на англоязычных ресурсах

Присоединяйтесь к международным сообществам по интересам