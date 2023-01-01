Определение ориентации экрана на Android: методы и примеры

Разработка приложений для Android — это постоянный танец между функциональностью и пользовательским опытом. Одним из ключевых аспектов является корректное определение ориентации экрана и реагирование на её изменение. Без этого навыка ваше приложение будет выглядеть непрофессионально — представьте себе интерфейс, который ломается при повороте устройства! 📱↔️ В этой статье я предлагаю полное погружение в программное определение ориентации с готовыми примерами кода, которые вы можете начать использовать уже сегодня.

Способы определения ориентации экрана на Android

Существует несколько подходов к определению ориентации экрана на устройствах Android. Выбор конкретного метода зависит от ваших требований, версии Android и сценария использования.

Рассмотрим основные способы:

Метод Преимущества Недостатки Configuration.orientation Стандартный способ, работает на всех версиях Android Предоставляет только базовую информацию (портрет/ландшафт) WindowManager Точные данные о размерах экрана Требует больше кода для интерпретации данных OrientationEventListener Отслеживание изменений в реальном времени Повышенное энергопотребление Activity.onConfigurationChanged() Встроенный механизм обработки изменений Требует дополнительных настроек в манифесте

Каждый из этих методов имеет свои нюансы применения. Давайте подробнее рассмотрим самый распространенный — использование Configuration.orientation.

Максим, Senior Android Developer Однажды я работал над приложением для сканирования документов. Камера отлично работала в портретном режиме, но в альбомном режиме изображение отображалось искаженным. Мы потратили целый день на отладку, пока не обнаружили, что неправильно определяли ориентацию экрана. Мы использовали только базовые флаги ориентации, не учитывая физическую ориентацию сенсора. После реализации правильного определения ориентации через WindowManager и сенсоры акселерометра проблема была решена. Вывод: не ограничивайтесь простыми решениями, когда дело касается ориентации экрана — копайте глубже!

Стандартный способ через Configuration.orientation возвращает два основных состояния: ORIENTATIONPORTRAIT и ORIENTATIONLANDSCAPE. Однако существуют и другие состояния, такие как ORIENTATION_UNDEFINED, которые могут возникнуть в определенных сценариях.

Для более точного определения ориентации можно использовать комбинированный подход, учитывающий данные сенсоров и визуальные размеры экрана:

Данные акселерометра : позволяют определить физическое положение устройства

: позволяют определить физическое положение устройства Соотношение ширины и высоты : помогает определить визуальную ориентацию

: помогает определить визуальную ориентацию Настройки системы : пользователь может заблокировать автоповорот

: пользователь может заблокировать автоповорот Тип устройства: планшеты могут иметь другие правила ориентации

Программное получение текущей ориентации: Java и Kotlin

Переходим к практической реализации. Рассмотрим, как получить информацию о текущей ориентации экрана программно, используя Java и Kotlin.

Java-реализация:

Java Скопировать код // Получение ориентации через Configuration int orientation = getResources().getConfiguration().orientation; if (orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) { // Код для альбомной ориентации } else if (orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) { // Код для портретной ориентации }

Kotlin-реализация:

kotlin Скопировать код // Более компактный синтаксис в Kotlin val orientation = resources.configuration.orientation when (orientation) { Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE -> { // Код для альбомной ориентации } Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT -> { // Код для портретной ориентации } }

Для более детального анализа можно использовать WindowManager для получения точных размеров экрана:

Java:

Java Скопировать код WindowManager windowManager = (WindowManager) getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE); Display display = windowManager.getDefaultDisplay(); Point size = new Point(); display.getSize(size); int width = size.x; int height = size.y; boolean isLandscape = width > height;

Kotlin:

kotlin Скопировать код val windowManager = getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE) as WindowManager val point = Point() windowManager.defaultDisplay.getSize(point) val isLandscape = point.x > point.y

На современных устройствах стоит использовать более актуальный API:

kotlin Скопировать код // Для Android R и выше (Kotlin) val metrics = windowManager.currentWindowMetrics val isLandscape = metrics.bounds.width() > metrics.bounds.height()

Обратите внимание, что для определения ориентации на основе размеров следует использовать новый API для Android 11 и выше, так как старые методы устарели.

Анна, Mobile UI/UX Specialist Работая над приложением для медиа-компании, мы столкнулись с интересной задачей: видеоплеер должен был всегда отображаться в ландшафтном режиме, даже если пользователь держит телефон вертикально. При этом элементы управления должны были адаптироваться к реальному положению устройства. Реализация потребовала создания гибридного решения, где мы отслеживали физическую ориентацию через OrientationEventListener, но форсировали отображение видео в альбомном формате. Ключевым моментом стало программное определение ориентации и создание отдельной логики для UI-элементов и контента. После внедрения этого решения количество положительных отзывов о приложении выросло на 27%.

Обработка изменений ориентации через onConfigurationChanged

Изменение ориентации экрана по умолчанию приводит к перезапуску Activity, что может быть нежелательно во многих сценариях. Для более гладкой обработки изменений ориентации можно использовать метод onConfigurationChanged().

Для начала необходимо модифицировать AndroidManifest.xml, добавив атрибут android:configChanges к вашей Activity:

xml Скопировать код <activity android:name=".MainActivity" android:configChanges="orientation|screenSize|screenLayout|keyboardHidden"> <!-- другие атрибуты --> </activity>

Затем реализуйте метод onConfigurationChanged в вашей Activity:

Java:

Java Скопировать код @Override public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) { super.onConfigurationChanged(newConfig); if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) { // Адаптация UI для альбомного режима findViewById(R.id.container).setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.landscape_bg)); } else if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) { // Адаптация UI для портретного режима findViewById(R.id.container).setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.portrait_bg)); } }

Kotlin:

kotlin Скопировать код override fun onConfigurationChanged(newConfig: Configuration) { super.onConfigurationChanged(newConfig) when (newConfig.orientation) { Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE -> { // Адаптация UI для альбомного режима findViewById<View>(R.id.container).setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.landscape_bg)) } Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT -> { // Адаптация UI для портретного режима findViewById<View>(R.id.container).setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.portrait_bg)) } } }

Важно помнить, что при использовании onConfigurationChanged() ответственность за обновление UI лежит полностью на вас. Android не будет автоматически пересоздавать Activity и применять новые ресурсы.

Для отслеживания изменений ориентации в реальном времени можно также использовать OrientationEventListener:

kotlin Скопировать код // Kotlin пример val orientationEventListener = object : OrientationEventListener(this, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL) { override fun onOrientationChanged(orientation: Int) { when { orientation in 45..134 -> { // Устройство повернуто на 90 градусов (ландшафт правый) } orientation in 135..224 -> { // Устройство перевернуто (портрет обратный) } orientation in 225..314 -> { // Устройство повернуто на 270 градусов (ландшафт левый) } else -> { // Устройство в нормальном портретном режиме } } } } // Не забудьте активировать и деактивировать слушатель override fun onResume() { super.onResume() if (orientationEventListener.canDetectOrientation()) { orientationEventListener.enable() } } override fun onPause() { super.onPause() orientationEventListener.disable() }

Этот подход позволяет получать уведомления об изменении физического положения устройства даже в тех случаях, когда автоповорот экрана отключен в системных настройках. 📱🔄

Практические примеры кода для разных сценариев

Рассмотрим несколько практических примеров для типичных сценариев, связанных с ориентацией экрана.

Пример 1: Программное изменение ориентации экрана

Java Скопировать код // Принудительная установка портретной ориентации setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); // Принудительная установка альбомной ориентации setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); // Возврат к автоматическому определению ориентации setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR);

Пример 2: Определение текущего состояния автоповорота в системе

Java Скопировать код // Проверка включен ли автоповорот в системе public boolean isAutoRotateEnabled(Context context) { return android.provider.Settings.System.getInt( context.getContentResolver(), Settings.System.ACCELEROMETER_ROTATION, 0) == 1; }

Пример 3: Сохранение и восстановление состояния при изменении ориентации

Java Скопировать код // В onCreate устанавливаем сохранение состояния if (savedInstanceState != null) { // Восстановление данных currentPosition = savedInstanceState.getInt("position", 0); videoUrl = savedInstanceState.getString("videoUrl", ""); // Применение восстановленных данных videoPlayer.seekTo(currentPosition); videoPlayer.setDataSource(videoUrl); } // Сохранение данных при изменении конфигурации @Override protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { super.onSaveInstanceState(outState); // Сохраняем текущее состояние outState.putInt("position", videoPlayer.getCurrentPosition()); outState.putString("videoUrl", currentVideoUrl); }

Пример 4: Использование разных layout-файлов для разных ориентаций

Создайте две разные директории в ресурсах:

res/layout/activity_main.xml – для портретной ориентации

– для портретной ориентации res/layout-land/activity_main.xml – для альбомной ориентации

Android автоматически выберет нужный файл при изменении ориентации. Это самый простой и рекомендуемый способ для большинства приложений.

Пример 5: Определение ориентации в Fragment

kotlin Скопировать код // Kotlin override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? { val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_layout, container, false) val orientation = resources.configuration.orientation if (orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) { // Настройка для альбомного режима view.findViewById<RecyclerView>(R.id.recyclerView).layoutManager = GridLayoutManager(context, 3) } else { // Настройка для портретного режима view.findViewById<RecyclerView>(R.id.recyclerView).layoutManager = GridLayoutManager(context, 2) } return view }

Используя эти примеры, вы сможете эффективно управлять ориентацией экрана в ваших приложениях и создавать адаптивный пользовательский интерфейс.

Оптимизация UI при смене ориентации экрана

Оптимизация пользовательского интерфейса при изменении ориентации — ключевой аспект разработки качественных Android-приложений. Рассмотрим основные стратегии и техники оптимизации.

Стратегия Применение Уровень сложности Отдельные layout-ресурсы Создание разных макетов для разных ориентаций Низкий ConstraintLayout Создание адаптивных макетов с процентными ограничениями Средний Программная адаптация Изменение параметров UI в коде при смене ориентации Средний Фиксация ориентации Блокировка изменений ориентации для критических экранов Низкий ViewModel + LiveData Сохранение состояния через архитектурные компоненты Высокий

Рассмотрим несколько конкретных советов по оптимизации UI:

Используйте ConstraintLayout – этот тип макета идеально подходит для создания адаптивных интерфейсов, которые хорошо выглядят в любой ориентации. Избегайте жестких значений размеров – используйте относительные величины (matchparent, wrapcontent) вместо фиксированных dp-значений. Применяйте соотношения сторон для элементов, которые должны сохранять пропорции:

xml Скопировать код // В XML с ConstraintLayout app:layout_constraintDimensionRatio="16:9"

Используйте ViewModel для сохранения состояния при изменении конфигурации:

kotlin Скопировать код class MyViewModel : ViewModel() { // Данные, которые переживут изменение ориентации val userData = MutableLiveData<UserData>() // Загрузка данных fun loadUserData() { ... } }

Разделите сложный интерфейс на фрагменты, которые можно будет гибко перераспределять при изменении ориентации. Тестируйте интерфейс на разных устройствах и в разных ориентациях. Используйте эмуляторы с разными размерами экрана.

Для оптимизации производительности при повороте экрана:

Java Скопировать код // Добавьте в manifest для предотвращения пересоздания Activity android:configChanges="orientation|screenSize|keyboardHidden" // В коде Activity: @Override public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) { super.onConfigurationChanged(newConfig); // Оптимизированное обновление UI viewModel.screenOrientation.value = newConfig.orientation; } // В ViewModel создаем LiveData для отслеживания ориентации val screenOrientation = MutableLiveData<Int>() // В UI наблюдаем за изменениями viewModel.screenOrientation.observe(this, Observer { orientation -> updateUIForOrientation(orientation) })

Такой подход минимизирует накладные расходы при изменении ориентации экрана и обеспечивает плавный пользовательский опыт. 🔄✨

Дополнительные рекомендации для оптимизации производительности:

Используйте LazyLoading для ресурсоемких элементов UI

для ресурсоемких элементов UI Откладывайте тяжелые операции до стабилизации ориентации

до стабилизации ориентации Применяйте Fragment Transaction с setReorderingAllowed(true) для плавных переходов

с setReorderingAllowed(true) для плавных переходов Используйте Window Insets Animation для анимированной адаптации к изменению размера

для анимированной адаптации к изменению размера Рассмотрите возможность временного отключения анимаций при смене ориентации для экономии ресурсов