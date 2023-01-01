5 способов определить количество ядер процессора в Java-коде#Java Core #ПК и комплектующие
Для какой аудитории эта статья:
- Java-разработчики, работающие с многопоточными приложениями
- Специалисты по производительности и оптимизации программного обеспечения
Студенты и обучающиеся на курсах Java с интересом к углубленному изучению многопоточности
Хорошая многопоточность — половина успеха высоконагруженного Java-приложения. Но как эффективно распределить нагрузку, не зная, сколько у вас ядер процессора? 🔍 Работаете ли вы над серверным приложением для обработки больших данных или разрабатываете десктопную утилиту с адаптивным интерфейсом, точная информация о доступных аппаратных ресурсах критически важна. В этой статье я расскажу о пяти проверенных способах определения количества процессорных ядер в Java-коде — от встроенных API до низкоуровневых библиотек, которые помогут вам выжать максимум производительности из любого железа.
Зачем нужно определять количество ядер в Java-приложениях
Точное знание количества доступных процессорных ядер даёт Java-разработчику существенные преимущества при проектировании многопоточных приложений. Это не просто техническая деталь, а основа для принятия архитектурных решений, влияющих на производительность всей системы.
Вот ключевые причины, почему определение количества ядер процессора критично для Java-приложений:
- Оптимальная настройка пулов потоков — создание именно того количества рабочих потоков, которое соответствует доступным ядрам, минимизирует накладные расходы на переключение контекста
- Динамическая адаптация алгоритмов — возможность выбирать различные стратегии выполнения кода в зависимости от доступных вычислительных ресурсов
- Предотвращение перегрузки системы — контроль над количеством параллельных операций помогает избежать состояния thread starvation (голодания потоков)
- Корректная работа на разных платформах — от мощных серверов до встраиваемых систем с ограниченными ресурсами
Алексей Петров, Lead Java Developer
Однажды мы столкнулись с проблемой производительности микросервиса, обрабатывающего финансовые транзакции. На тестовом сервере с 4 ядрами всё работало идеально, но в production с 32 ядрами начались странные просадки и дедлоки. Оказалось, что наш код создавал пул потоков фиксированного размера в 8 потоков, не учитывая реальное количество ядер. Изменив конфигурацию пула на
Runtime.getRuntime().availableProcessors(), мы получили 4-кратный прирост скорости обработки и избавились от проблем с синхронизацией. С тех пор определение количества доступных ядер — обязательный шаг при настройке многопоточных компонентов в наших проектах.
Интересно, что неправильное использование потоков относительно доступных ядер может привести к парадоксальным ситуациям, когда увеличение параллелизма снижает общую производительность. Это явление известно как деградация производительности при избыточном распараллеливании.
|Соотношение потоков к ядрам
|Влияние на производительность
|Возможные проблемы
|Потоков << Ядер
|Недоиспользование ресурсов
|Низкая общая производительность
|Потоков ≈ Ядер
|Оптимальное использование
|Минимальные накладные расходы
|Потоков >> Ядер
|Высокие накладные расходы
|Частое переключение контекста, возможное снижение производительности
|Потоков >>> Ядер
|Резкая деградация
|Thread thrashing, высокая загрузка CPU на управление потоками
Теперь рассмотрим различные способы определения количества ядер процессора в Java-приложениях, начиная с самого простого и заканчивая более сложными, но предоставляющими более детальную информацию. 🧵
Базовый способ: Runtime.getRuntime().availableProcessors()
Самый простой и распространенный способ определения количества доступных процессорных ядер в Java — использование метода
availableProcessors() класса
Runtime. Этот метод встроен в JDK и доступен во всех версиях Java начиная с 1.0.
Вот базовый пример использования:
int processors = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
System.out.println("Доступно процессорных ядер: " + processors);
Этот код выглядит предельно простым, но за ним скрываются несколько важных особенностей, о которых необходимо знать:
- Метод возвращает количество доступных виртуальных процессоров, а не физических ядер
- В системах с технологией Hyper-Threading или SMT каждое физическое ядро может представлять два логических процессора
- Результат может меняться во время выполнения программы (например, в виртуализированных средах с динамическим выделением ресурсов)
- В контейнеризированных средах (Docker, Kubernetes) метод до Java 10 возвращал общее количество ядер хост-машины, а не ядра, выделенные контейнеру
Следует отметить, что в Java 10 и выше метод учитывает ограничения ресурсов в контейнерах через cgroups и возвращает корректное количество доступных ядер для приложения.
Практически этот метод можно использовать для простой оптимизации пула потоков. Классический пример с
ExecutorService:
int processors = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(processors);
// Для задач с интенсивными вычислениями оптимально примерно равное ядрам количество потоков
// Для задач с ожиданием I/O можно использовать больше потоков
ExecutorService ioExecutor = Executors.newFixedThreadPool(processors * 2);
// Для ForkJoinPool значение также по умолчанию равно количеству доступных процессоров
ForkJoinPool customPool = new ForkJoinPool(processors);
Интересный факт: фреймворк Java Stream API по умолчанию использует именно
ForkJoinPool.commonPool(), размер которого основан на количестве доступных процессоров.
Марина Соколова, Performance Engineer
В проекте по обработке биометрических данных мы столкнулись с интересным кейсом. Наша система работала на сервере с 24 физическими ядрами (48 виртуальных процессоров с Hyper-Threading). Для нагруженного микросервиса распознавания лиц мы использовали пул потоков, равный
Runtime.getRuntime().availableProcessors(), получая 48. Однако детальное профилирование показало, что максимальная пропускная способность достигается при 24-26 параллельных потоках обработки — примерно равно физическим ядрам. Когда мы заменили на
Math.max(1, Runtime.getRuntime().availableProcessors() / 2), производительность выросла на 15%. Оказалось, что наши вычисления были настолько интенсивны, что Hyper-Threading лишь мешал из-за конкуренции за ресурсы кэша L1/L2. С тех пор я всегда проверяю оптимальное соотношение потоков экспериментальным путём, не полагаясь только на результат
availableProcessors().
Чтобы лучше понять, когда стоит использовать
availableProcessors() и когда этого метода недостаточно, рассмотрим его преимущества и ограничения:
|Характеристика
|Преимущества
|Ограничения
|Простота использования
|Один вызов метода, нет зависимостей
|—
|Поддержка Java версий
|Доступно во всех версиях JDK
|—
|Разделение на физические/логические ядра
|—
|Не различает физические и логические ядра
|Информация о топологии CPU
|—
|Не предоставляет данных о NUMA-нодах, кэшах и т.д.
|Работа в контейнерах
|Корректно с Java 10+
|Проблемы в Java 8-9 в Docker-контейнерах
При разработке высоконагруженных приложений часто необходимо получить более детальную информацию о процессоре, чем просто количество ядер. Для этого существуют более продвинутые методы, о которых мы поговорим дальше. 🚀
Продвинутый метод: использование java.lang.management API
Для получения более подробной информации о системе и процессоре Java предоставляет платформенно-независимый API —
java.lang.management. Этот API был введен в Java 5 и предоставляет расширенные возможности мониторинга и управления Java Virtual Machine.
В отличие от базового метода
Runtime.getRuntime().availableProcessors(), классы из пакета
java.lang.management позволяют получить дополнительные сведения о системе, включая информацию об операционной системе, архитектуре процессора и доступной памяти.
Вот пример использования
OperatingSystemMXBean для получения информации о процессоре:
import java.lang.management.ManagementFactory;
import java.lang.management.OperatingSystemMXBean;
public class ProcessorInfoExample {
public static void main(String[] args) {
OperatingSystemMXBean osBean = ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean();
System.out.println("Доступно процессоров: " + osBean.getAvailableProcessors());
System.out.println("Архитектура: " + osBean.getArch());
System.out.println("Имя ОС: " + osBean.getName());
System.out.println("Версия ОС: " + osBean.getVersion());
// Получение средней загрузки системы (если доступно)
System.out.println("Средняя загрузка системы: " + osBean.getSystemLoadAverage());
}
}
Помимо стандартного
OperatingSystemMXBean, Java также предоставляет расширенные реализации, которые зависят от платформы и предоставляют еще больше информации. Например,
com.sun.management.OperatingSystemMXBean позволяет получить данные о загрузке CPU и использовании памяти:
import java.lang.management.ManagementFactory;
import com.sun.management.OperatingSystemMXBean;
public class DetailedCpuInfoExample {
public static void main(String[] args) {
OperatingSystemMXBean osBean = (com.sun.management.OperatingSystemMXBean) ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean();
System.out.println("Процессорное время JVM: " + osBean.getProcessCpuTime());
System.out.println("Загрузка CPU JVM: " + osBean.getProcessCpuLoad());
System.out.println("Общая загрузка CPU: " + osBean.getSystemCpuLoad());
// Информация о памяти
System.out.println("Физическая память: " + osBean.getTotalPhysicalMemorySize());
System.out.println("Свободная физическая память: " + osBean.getFreePhysicalMemorySize());
}
}
Важно отметить, что специфические для платформы классы, такие как
com.sun.management.OperatingSystemMXBean, не являются частью стандартного API и могут различаться в разных JVM-реализациях. Кроме того, в JDK 14 был представлен новый
jdk.management.jfr модуль, который предоставляет более современные API для мониторинга производительности.
Преимущества использования
java.lang.management API:
- Доступ к дополнительной информации о системе и JVM
- Возможность мониторинга загрузки процессора в реальном времени
- Интеграция с JMX (Java Management Extensions) для удаленного мониторинга
- Платформенная независимость (в рамках стандартного API)
Пример практического применения — динамическая настройка размера пула потоков в зависимости от текущей загрузки процессора:
import java.lang.management.ManagementFactory;
import java.util.concurrent.*;
import com.sun.management.OperatingSystemMXBean;
public class AdaptiveThreadPool {
public static void main(String[] args) {
OperatingSystemMXBean osBean = (com.sun.management.OperatingSystemMXBean) ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean();
int processors = osBean.getAvailableProcessors();
// Создаем пул с динамическим размером
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(
processors / 2, // минимальный размер пула
processors * 2, // максимальный размер пула
60L, TimeUnit.SECONDS, // время жизни неиспользуемых потоков
new LinkedBlockingQueue<>()
);
// Периодически проверяем загрузку CPU и корректируем пул
ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1);
scheduler.scheduleAtFixedRate(() -> {
double cpuLoad = osBean.getSystemCpuLoad();
int targetPoolSize;
if (cpuLoad < 0.3) {
// Низкая загрузка — можем добавить потоки
targetPoolSize = processors * 2;
} else if (cpuLoad > 0.7) {
// Высокая загрузка — уменьшаем пул
targetPoolSize = Math.max(processors / 2, 1);
} else {
// Умеренная загрузка — используем оптимальный размер
targetPoolSize = processors;
}
executor.setCorePoolSize(targetPoolSize);
System.out.println("CPU загрузка: " + cpuLoad + ", размер пула скорректирован до: " + targetPoolSize);
}, 10, 10, TimeUnit.SECONDS);
// Здесь код использования executor для ваших задач
}
}
Несмотря на все преимущества
java.lang.management API, он все еще не позволяет точно различать физические и логические ядра процессора. Для этой цели требуются более низкоуровневые методы, такие как JNA или JNI. 🧩
Определение физических и логических ядер через JNA и JNI
Когда встроенных возможностей Java недостаточно для получения детальной информации о процессоре, разработчики обращаются к нативным библиотекам через JNA (Java Native Access) или JNI (Java Native Interface). Эти подходы позволяют получить доступ к низкоуровневым системным функциям и определить не только общее количество доступных ядер, но и различить физические и логические ядра, что особенно важно в системах с технологиями Hyper-Threading или SMT.
Рассмотрим реализацию с использованием JNA для различных операционных систем:
import com.sun.jna.*;
import com.sun.jna.platform.win32.Kernel32;
import com.sun.jna.platform.win32.WinDef.DWORD;
import com.sun.jna.platform.win32.WinNT;
import com.sun.jna.ptr.IntByReference;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CPUInfoExtractor {
// Для Linux
public static class LinuxCpuInfo {
public static int getPhysicalProcessorCount() {
try {
Process process = Runtime.getRuntime().exec(
"lscpu -p=Core,Socket | grep -v '^#' | sort -u | wc -l");
process.waitFor();
java.io.BufferedReader reader = new java.io.BufferedReader(
new java.io.InputStreamReader(process.getInputStream()));
String line = reader.readLine();
return Integer.parseInt(line.trim());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return Runtime.getRuntime().availableProcessors(); // Fallback
}
}
public static int getLogicalProcessorCount() {
return Runtime.getRuntime().availableProcessors();
}
}
// Для Windows через JNA
public static class WindowsCpuInfo {
static {
Native.register("kernel32");
}
public static native boolean GetLogicalProcessorInformation(
Pointer buffer, IntByReference returnLength);
public static final int RelationProcessorCore = 0;
public static class SYSTEM_LOGICAL_PROCESSOR_INFORMATION extends Structure {
public ULONG_PTR ProcessorMask;
public int Relationship;
public byte[] Reserved = new byte[16];
protected List<String> getFieldOrder() {
List<String> fields = new ArrayList<String>();
fields.add("ProcessorMask");
fields.add("Relationship");
fields.add("Reserved");
return fields;
}
public static class ULONG_PTR extends IntegerType {
public ULONG_PTR() {
this(0);
}
public ULONG_PTR(long value) {
super(Native.POINTER_SIZE, value);
}
}
}
public static int getPhysicalProcessorCount() {
IntByReference bufferSize = new IntByReference(0);
GetLogicalProcessorInformation(null, bufferSize);
int byteCount = bufferSize.getValue();
if (byteCount <= 0) {
return Runtime.getRuntime().availableProcessors(); // Fallback
}
Pointer buffer = new Memory(byteCount);
GetLogicalProcessorInformation(buffer, bufferSize);
SYSTEM_LOGICAL_PROCESSOR_INFORMATION info = new SYSTEM_LOGICAL_PROCESSOR_INFORMATION();
int structSize = info.size();
int count = 0;
for (int i = 0; i < byteCount; i += structSize) {
info = Structure.newInstance(SYSTEM_LOGICAL_PROCESSOR_INFORMATION.class, buffer.share(i));
info.read();
if (info.Relationship == RelationProcessorCore) {
count++;
}
}
return count > 0 ? count : Runtime.getRuntime().availableProcessors();
}
public static int getLogicalProcessorCount() {
return Runtime.getRuntime().availableProcessors();
}
}
public static void main(String[] args) {
String os = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
int physicalCores;
int logicalCores = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
if (os.contains("win")) {
physicalCores = WindowsCpuInfo.getPhysicalProcessorCount();
} else if (os.contains("nix") || os.contains("nux") || os.contains("mac")) {
physicalCores = LinuxCpuInfo.getPhysicalProcessorCount();
} else {
physicalCores = logicalCores; // Fallback для неизвестных ОС
}
System.out.println("Физические ядра: " + physicalCores);
System.out.println("Логические ядра: " + logicalCores);
System.out.println("Соотношение логических к физическим: " +
(float)logicalCores/physicalCores);
}
}
Приведенный пример демонстрирует, как можно использовать JNA для получения информации о физических и логических ядрах в Windows и Linux. Обратите внимание, что этот код требует добавления JNA в зависимости вашего проекта:
<!-- Для Maven -->
<dependency>
<groupId>net.java.dev.jna</groupId>
<artifactId>jna</artifactId>
<version>5.12.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>net.java.dev.jna</groupId>
<artifactId>jna-platform</artifactId>
<version>5.12.1</version>
</dependency>
Альтернативный подход с использованием JNI требует написания и компиляции нативного кода для каждой платформы, что делает его менее удобным, но потенциально более производительным, чем JNA:
// Java-код для вызова нативного метода через JNI
public class NativeCpuInfo {
static {
System.loadLibrary("cpuinfo"); // Загрузка нативной библиотеки libcpuinfo.so или cpuinfo.dll
}
// Объявление нативных методов
public static native int getPhysicalProcessorCount();
public static native int getLogicalProcessorCount();
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Физические ядра: " + getPhysicalProcessorCount());
System.out.println("Логические ядра: " + getLogicalProcessorCount());
}
}
Для такого подхода потребуется создать C/C++ реализацию объявленных нативных методов, скомпилировать их в библиотеку и обеспечить её доступность для JVM во время выполнения, что значительно усложняет разработку и развертывание.
Сравнение подходов JNA и JNI:
|Критерий
|JNA
|JNI
|Сложность реализации
|Средняя
|Высокая
|Производительность
|Ниже (из-за дополнительного уровня абстракции)
|Выше (прямой вызов нативных функций)
|Кроссплатформенность
|Требует разных реализаций для разных ОС, но в рамках Java
|Требует компиляции нативного кода для каждой платформы
|Зависимости
|Библиотека JNA
|Нативные библиотеки (.dll, .so)
|Безопасность
|Выше (защита от ошибок доступа к памяти)
|Ниже (прямой доступ к нативной памяти)
Использование JNA или JNI для определения характеристик процессора рекомендуется в следующих случаях:
- Когда требуется точно различать физические и логические ядра
- При необходимости получения детальной информации о топологии процессора (NUMA, кэши)
- Для высокопроизводительных приложений, где оптимизация под конкретное количество физических ядер критична
- В специализированных системах, где доступ к специфическим аппаратным возможностям необходим
Хотя эти подходы дают наиболее полную информацию о процессоре, их сложность и зависимость от платформы делают их менее привлекательными для большинства приложений. К счастью, существуют сторонние библиотеки, которые абстрагируют эту сложность и предоставляют удобный API. 🔧
Сторонние библиотеки для точного определения ядер процессора
Чтобы избежать сложностей низкоуровневой работы с JNA или JNI, многие разработчики обращаются к сторонним библиотекам, которые предоставляют удобный и кроссплатформенный API для получения детальной информации о процессоре. Эти библиотеки инкапсулируют платформенно-зависимую логику и обеспечивают единый интерфейс доступа к данным о CPU.
Вот несколько популярных библиотек для определения характеристик процессора в Java:
1. OSHI (Operating System and Hardware Information)
OSHI — это мощная библиотека с открытым исходным кодом, которая предоставляет комплексную информацию о системе, включая данные о процессоре, памяти, дисках и сети. Она работает на Windows, macOS, Linux и других Unix-подобных системах.
import oshi.SystemInfo;
import oshi.hardware.CentralProcessor;
import oshi.hardware.HardwareAbstractionLayer;
public class OshiCpuExample {
public static void main(String[] args) {
SystemInfo si = new SystemInfo();
HardwareAbstractionLayer hal = si.getHardware();
CentralProcessor processor = hal.getProcessor();
// Информация о процессоре
System.out.println("Производитель: " + processor.getProcessorIdentifier().getVendor());
System.out.println("Модель: " + processor.getProcessorIdentifier().getName());
System.out.println("Частота: " + processor.getProcessorIdentifier().getVendorFreq() / 1000000000.0 + " ГГц");
// Количество процессоров
System.out.println("Физические ядра: " + processor.getPhysicalProcessorCount());
System.out.println("Логические ядра: " + processor.getLogicalProcessorCount());
// Информация о топологии
System.out.println("Процессоров: " + processor.getPhysicalPackageCount());
// Информация о загрузке
double[] loadAverage = processor.getSystemLoadAverage(3);
System.out.println("Средняя загрузка системы: " + (loadAverage[0] < 0 ? "Н/Д" : String.format("%.2f", loadAverage[0])));
// Загрузка по ядрам
System.out.println("\nЗагрузка по ядрам:");
double[] loadByProcessor = processor.getProcessorCpuLoadTicks();
for (int i = 0; i < processor.getLogicalProcessorCount(); i++) {
System.out.printf("Core %d: %.2f%%\n", i, loadByProcessor[i] * 100);
}
}
}
Для использования OSHI добавьте зависимость в ваш проект:
<!-- Для Maven -->
<dependency>
<groupId>com.github.oshi</groupId>
<artifactId>oshi-core</artifactId>
<version>6.4.0</version>
</dependency>
2. Sigar (System Information Gatherer and Reporter)
Sigar — это кроссплатформенная библиотека для доступа к информации о низкоуровневых системных компонентах. Она позволяет получить данные о процессоре, памяти, файловой системе, сетевых интерфейсах и процессах.
import org.hyperic.sigar.CpuInfo;
import org.hyperic.sigar.Sigar;
import org.hyperic.sigar.SigarException;
public class SigarCpuExample {
public static void main(String[] args) {
try {
Sigar sigar = new Sigar();
CpuInfo[] cpuInfoList = sigar.getCpuInfoList();
System.out.println("Всего процессоров: " + cpuInfoList.length);
// Информация о первом процессоре
CpuInfo cpu = cpuInfoList[0];
System.out.println("Модель: " + cpu.getModel());
System.out.println("Производитель: " + cpu.getVendor());
System.out.println("Частота МГц: " + cpu.getMhz());
System.out.println("Общее количество ядер: " + cpu.getTotalCores());
System.out.println("Физических ядер на CPU: " + cpu.getCoresPerSocket());
// Количество физических сокетов (процессоров)
int sockets = cpu.getTotalSockets();
System.out.println("Физические сокеты: " + sockets);
// Расчет физических и логических ядер
int physicalCores = cpu.getTotalCores();
int logicalCores = cpu.getTotalCores() * (cpu.getTotalCores() / cpu.getCoresPerSocket());
System.out.println("Физические ядра: " + physicalCores);
System.out.println("Логические ядра: " + logicalCores);
} catch (SigarException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Для использования Sigar добавьте зависимость:
<!-- Для Maven -->
<dependency>
<groupId>org.fusesource</groupId>
<artifactId>sigar</artifactId>
<version>1.6.4</version>
</dependency>
3. JHMI (Java Hardware Monitoring Interface)
JHMI — это библиотека для мониторинга аппаратного обеспечения в Java, которая предоставляет информацию о процессоре, памяти, дисках и других компонентах системы. Она построена на основе LibreHardwareMonitor и работает преимущественно на Windows.
import com.profesorfalken.jhardware.HardwareInfo;
import com.profesorfalken.jhardware.model.ProcessorInfo;
public class JHMICpuExample {
public static void main(String[] args) {
ProcessorInfo processorInfo = HardwareInfo.getProcessorInfo();
System.out.println("Производитель: " + processorInfo.getVendor());
System.out.println("Модель: " + processorInfo.getModel());
System.out.println("Частота: " + processorInfo.getMaxClockSpeed());
System.out.println("Количество ядер: " + processorInfo.getNumCores());
System.out.println("Логических процессоров: " + processorInfo.getNumLogicalProcessors());
// Дополнительная информация доступна через Map
System.out.println("\nВся доступная информация о CPU:");
for (String key : processorInfo.getFullInfo().keySet()) {
System.out.println(key + ": " + processorInfo.getFullInfo().get(key));
}
}
}
Для использования JHMI добавьте зависимость:
<!-- Для Maven -->
<dependency>
<groupId>com.profesorfalken</groupId>
<artifactId>jHardware</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
Сравнение сторонних библиотек для определения характеристик процессора:
- OSHI: Наиболее активно поддерживаемая и полнофункциональная библиотека, предоставляющая обширную информацию о системе через единый API. Лучший выбор для большинства приложений.
- Sigar: Более старая библиотека с хорошей поддержкой различных платформ. Имеет некоторые проблемы с поддержкой новейших ОС и требует дополнительных нативных библиотек.
- JHMI: Более простая и легковесная библиотека с фокусом на мониторинг аппаратного обеспечения. Лучше всего работает на Windows.
Рекомендации по выбору библиотеки:
- Для новых проектов с необходимостью кроссплатформенной работы: OSHI
- Для простых приложений с базовыми требованиями: JHMI
- Для старых проектов с существующей интеграцией: Sigar
Важно отметить, что все эти библиотеки требуют определенных прав доступа к системе для получения полной информации о процессоре. В контейнеризированных средах или при работе с ограниченными привилегиями некоторые данные могут быть недоступны. 📊
При выборе способа определения количества ядер в Java-приложениях стоит руководствоваться принципом достаточности. Для большинства задач встроенного метода
Runtime.getRuntime().availableProcessors()вполне достаточно. Однако, если вашему приложению нужна детальная информация о процессоре или точное различение физических и логических ядер, библиотека OSHI предлагает лучший баланс между функциональностью, простотой использования и кроссплатформенностью. Какой бы метод вы ни выбрали, помните, что эффективное использование доступных ядер — один из ключевых факторов производительности многопоточных Java-приложений.