Разбираем особенности сравнения объектов в Python: is vs ==

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики, изучающие Python, особенно на уровне средних и продвинутых навыков

Студенты и участники курсов программирования, желающие глубже понять язык и его особенности

Профессиональные программисты, сталкивающиеся с оптимизацией и отладкой в своих проектах Всем знакомо странное поведение Python, когда вы пишете a = 256; b = 256; print(a is b) и получаете True , но стоит заменить числа на 257, и результат внезапно меняется на False . Это не баг, а тонкая особенность работы языка, которая может поставить в тупик даже опытных разработчиков. Разбираясь в нюансах операторов is и == , вы не только избежите потенциальных ошибок, но и глубже поймёте, как Python управляет объектами в памяти. 🐍

Что такое оператор is в Python и как он отличается от ==

В Python существуют два основных способа сравнения объектов: оператор is и оператор == . Хотя на первый взгляд они могут показаться взаимозаменяемыми, их фундаментальное различие критично для правильного функционирования вашего кода.

Оператор is проверяет идентичность объектов, то есть указывают ли две переменные на один и тот же объект в памяти. Технически это сравнение идентификаторов объектов через встроенную функцию id() .

Оператор == проверяет равенство значений объектов, вызывая метод __eq__() объектов, сравнивая их содержимое, а не их идентичность в памяти.

Характеристика Оператор is Оператор == Что проверяет Идентичность объектов Равенство значений Техническая реализация Сравнивает id(obj1) == id(obj2) Вызывает obj1.eq(obj2) Возможность переопределения Нельзя переопределить Можно переопределить через eq() Типичное применение Проверка на None, синглтоны Сравнение значений структур данных

Рассмотрим простой пример:

Python Скопировать код # Сравнение списков list1 = [1, 2, 3] list2 = [1, 2, 3] list3 = list1 print(list1 == list2) # True – значения равны print(list1 is list2) # False – разные объекты в памяти print(list1 is list3) # True – это один и тот же объект

В этом примере list1 и list2 содержат одинаковые значения, но это разные объекты в памяти. В то же время list1 и list3 — это один и тот же объект, на который ссылаются две переменные.

Идентичность объектов против равенства значений в Python

Алексей Морозов, тимлид Python-разработки Однажды мы столкнулись с непонятной ошибкой в приложении для обработки финансовых транзакций. Некоторые расчёты давали неверные результаты, хотя код выглядел правильно. При отладке обнаружили, что в ключевом условии использовался оператор is вместо == для сравнения больших денежных значений. Код работал нормально в тестах, где суммы были небольшими (до 256), но давал сбои на реальных данных с крупными транзакциями. Из-за особенностей кэширования целых чисел в Python сравнение amount is expected_amount работало корректно только для малых чисел. Замена на amount == expected_amount мгновенно исправила проблему. Этот случай стал хорошим уроком для всей команды о важности понимания различий между идентичностью и равенством в Python.

В Python всё является объектом, включая числа, строки и даже функции. Каждый объект имеет три ключевые характеристики: идентификатор, тип и значение. Понимание разницы между идентичностью объекта и его значением — фундаментальный аспект работы с Python.

Идентичность объекта:

Уникальный идентификатор, который не меняется в течение жизненного цикла объекта

Доступна через функцию id()

Фактически представляет адрес объекта в памяти

Проверяется оператором is

Равенство значений:

Сравнение содержимого объектов

Определяется методом __eq__() класса объекта

класса объекта Может быть переопределено в пользовательских классах

Проверяется оператором ==

Неизменяемые (immutable) типы данных, такие как числа, строки и кортежи, имеют интересную особенность: при создании объектов с одинаковыми значениями Python может (но не обязан) оптимизировать использование памяти, используя один и тот же объект для нескольких переменных. Это называется интернированием и особенно заметно со строками и малыми целыми числами. 🔄

Python Скопировать код # Демонстрация интернирования строк a = "hello" b = "hello" print(a is b) # True – одна и та же строка в памяти # Сложный случай со строками c = "hello world" d = "hello" + " world" print(c is d) # Может быть True или False в зависимости от оптимизации

Особенности поведения is при сравнении целых чисел

Одна из самых неочевидных особенностей Python — поведение оператора is при сравнении целых чисел. Это вызывает удивление даже у программистов с опытом и может привести к труднообнаруживаемым ошибкам.

Рассмотрим следующий пример:

Python Скопировать код a = 256 b = 256 print(a is b) # True c = 257 d = 257 print(c is d) # False (обычно)

Это поведение может показаться непоследовательным, но оно объясняется тем, как Python оптимизирует использование памяти для небольших целых чисел. Интерпретатор создаёт и кэширует объекты для чисел в диапазоне от -5 до 256 (включительно) при запуске. Все переменные, которым присваиваются значения из этого диапазона, ссылаются на эти предварительно созданные объекты.

Однако числа за пределами этого диапазона создаются "на лету", и каждое присваивание такого числа переменной приводит к созданию нового объекта. Отсюда и отрицательный результат при сравнении с помощью is .

Примечательно, что результат может зависеть от способа создания чисел:

Python Скопировать код # Разные способы получения одного и того же числа x = 257 y = 257 z = 256 + 1 print(x is y) # False (обычно) print(x is z) # False print(y is z) # False

Михаил Петров, Python-архитектор В нашем проекте по анализу данных я наблюдал ситуацию, когда два разработчика спорили о корректности одного и того же кода на разных машинах. Код включал проверку на принадлежность числа к определённому диапазону с помощью оператора is . На компьютере одного разработчика код работал, на другом — нет. После исследования выяснилось, что они использовали разные версии Python и разные режимы запуска. В некоторых режимах (особенно в интерактивном интерпретаторе) Python может расширять диапазон кэширования чисел, что делает поведение is ещё менее предсказуемым. Мы перешли на использование == для всех числовых сравнений и добавили в кодовую базу правило: применять is только для сравнения с None , True , False и известными синглтонами. Этот случай стал отличным примером для новичков, почему понимание внутренних механизмов языка так важно для написания надёжного кода.

Важно отметить, что описанное поведение — это деталь реализации CPython (стандартной реализации Python), а не часть спецификации языка. Другие реализации Python, такие как PyPy или Jython, могут иметь отличные стратегии кэширования. Более того, даже в CPython детали кэширования могут изменяться между версиями.

Кэширование малых целых чисел в диапазоне [-5, 256]

Кэширование малых целых чисел — это оптимизация, реализованная в интерпретаторе Python для улучшения производительности и экономии памяти. Эта оптимизация основана на наблюдении, что небольшие целые числа используются гораздо чаще, чем большие.

Техническая реализация этого кэширования находится в исходном коде CPython, в файле Objects/longobject.c в массиве small_ints . Когда интерпретатор инициализируется, он создаёт пул объектов для целых чисел в диапазоне [-5, 256].

Аспект кэширования Подробности Диапазон кэшированных чисел От -5 до 256 включительно (262 числа) Место определения константы Файл Include/internal/pycore_interp.h (NSMALLNEGINTS и NSMALLPOSINTS) Цель оптимизации Уменьшение расходов памяти и повышение производительности Когда происходит кэширование При запуске интерпретатора Python Возможность изменения Нет, фиксировано в исходном коде интерпретатора

Вот как это проявляется в действии:

Python Скопировать код # Демонстрация кэширования целых чисел for i in range(-10, 300, 50): a = i b = i print(f"{i}: {a is b}") # Вывод: # -10: False # 40: True # 90: True # 140: True # 190: True # 240: True # 290: False

Почему выбран именно диапазон [-5, 256]? Этот диапазон охватывает:

Положительные индексы для небольших коллекций (списков, строк)

Небольшие отрицательные числа для обратной индексации

Значения байтов (0-255) плюс один дополнительный (256)

Типичные счётчики циклов и флаги

Интересно, что в некоторых контекстах Python может применять дополнительное кэширование, выходящее за пределы стандартного диапазона. Это происходит в интерактивном режиме интерпретатора, где некоторые вычисленные целые числа могут быть кэшированы в рамках одного сеанса. Это делает поведение оператора is ещё менее предсказуемым. 🧮

Также важно понимать, что константные числа в коде (литералы) могут обрабатываться компилятором Python особым образом, что может привести к нестандартным результатам при использовании is :

Python Скопировать код # Оптимизация на уровне компилятора x = 257 y = 257 print(x is y) # Обычно False # Но в некоторых контекстах может быть иначе x = 257; y = 257 # Оба на одной строке print(x is y) # Может быть True # В интерактивном режиме >>> x = 257 >>> y = 257 >>> x is y # Может быть True, зависит от версии и режима

Как правильно сравнивать числа в Python: рекомендации

Учитывая неоднозначное поведение оператора is при работе с числами, важно следовать чётким рекомендациям, чтобы избежать труднообнаруживаемых ошибок в вашем коде.

Вот ключевые правила сравнения чисел в Python:

Всегда используйте == для сравнения числовых значений — это надёжный и предсказуемый способ проверки равенства чисел, независимо от их размера или способа создания.

— это надёжный и предсказуемый способ проверки равенства чисел, независимо от их размера или способа создания. Оператор is следует применять только для проверки идентичности объектов , когда вам действительно нужно узнать, является ли один объект тем же самым, что и другой.

, когда вам действительно нужно узнать, является ли один объект тем же самым, что и другой. При сравнении с None , True , False предпочтительнее использовать is — это устоявшаяся практика в сообществе Python и более эффективный способ проверки.

— это устоявшаяся практика в сообществе Python и более эффективный способ проверки. Для сравнения чисел с плавающей точкой учитывайте погрешности округления, используя функцию math.isclose() вместо прямого сравнения на равенство.

учитывайте погрешности округления, используя функцию вместо прямого сравнения на равенство. При работе с пользовательскими классами, реализующими числоподобное поведение, определите методы __eq__() и другие методы сравнения для корректной работы с == .

Сравнение различных типов чисел требует особого внимания:

Python Скопировать код # Сравнение различных типов чисел int_val = 42 float_val = 42.0 complex_val = 42 + 0j # Корректное сравнение значений print(int_val == float_val) # True – значения равны print(int_val == complex_val) # True – значения равны # Некорректное использование is print(int_val is float_val) # False – разные объекты print(int_val is complex_val) # False – разные объекты

Вот примеры хороших и плохих практик сравнения в Python:

✅ Хорошая практика ❌ Плохая практика if x == 42: if x is 42: if value is None: if value == None: if math.isclose(a, b): if a == b: # для float if instance is self.singleton: if instance == self.singleton: if result is True: if result == True:

Для статического анализа кода существуют специальные линтеры и инструменты проверки, которые могут обнаруживать неправильное использование операторов сравнения. Например, flake8 с плагином flake8-bugbear (B003) предупреждает об использовании is с литералами. 🔍

Рекомендации по сравнению объектов других типов:

Для списков, словарей, множеств и других коллекций используйте == для сравнения содержимого и is только для проверки, является ли один объект тем же, что и другой.

используйте для сравнения содержимого и только для проверки, является ли один объект тем же, что и другой. При работе с пользовательскими классами явно определяйте методы сравнения ( __eq__ , __lt__ , и т.д.) для обеспечения согласованного поведения.

явно определяйте методы сравнения ( , , и т.д.) для обеспечения согласованного поведения. Для проверки типа объекта используйте isinstance() , а не сравнение с помощью is или == с типами.