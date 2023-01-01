ОГЭ по английскому: 5 стратегий подготовки для высоких баллов#Аналитика образования и EdTech-метрики
Для кого эта статья:
- Учащиеся девятых классов, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку.
- Родители девятиклассников, заинтересованные в помощи своим детям в подготовке к экзамену.
Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методики для подготовки учеников к ОГЭ.
ОГЭ по английскому — испытание, заставляющее нервничать даже самых уверенных девятиклассников. Но экзамен становится гораздо менее пугающим, если знать, как к нему готовиться правильно и эффективно. Многолетний опыт подготовки учеников показывает: высокий балл на ОГЭ по английскому — результат не просто зубрежки, а грамотной стратегии, которая учитывает все особенности экзамена. Поделюсь пятью ключевыми стратегиями, которые помогли моим ученикам получить высшие баллы и подойдут абсолютно каждому, кто готовится к этому важному испытанию. 📚✨
Структура экзамена: что ждёт девятиклассников
Прежде чем погружаться в подготовку к ОГЭ, необходимо чётко представлять, с чем придётся столкнуться на экзамене. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Каждая из них требует отдельного внимания и специфических навыков.
Письменная часть включает в себя разделы аудирования, чтения, грамматики и лексики, а также письма. Устная часть представлена в виде отдельного дня экзамена и содержит задания на чтение вслух, составление диалога-расспроса и монологическое высказывание по заданной теме.
Важно понимать, что общий максимальный балл за экзамен — 68, и каждый раздел имеет свой вес в итоговой оценке.
|Раздел экзамена
|Количество заданий
|Максимальный балл
|Время выполнения
|Аудирование
|11
|15
|30 минут
|Чтение
|8
|13
|30 минут
|Грамматика и лексика
|20
|20
|30 минут
|Письмо
|1
|10
|30 минут
|Устная часть
|3
|10
|15 минут
Перед началом подготовки рекомендую детально изучить демоверсию текущего года на официальном сайте ФИПИ. Это позволит понять точный формат заданий и критерии оценивания. Замечу, что формат может незначительно меняться каждый год, поэтому использование актуальных материалов — обязательное условие успешной подготовки.
Стратегия первая: разбейте подготовку на конкретные блоки, соответствующие разделам экзамена, и составьте план с чётким распределением времени на каждый блок. Такой подход позволяет систематически прорабатывать все навыки, необходимые для успешной сдачи экзамена.
Эффективные методики аудирования: тренируем восприятие речи
Аудирование часто становится самым сложным испытанием для девятиклассников. Всему виной ограниченное время прослушивания и невозможность вернуться к записи повторно. Однако существуют методики, которые помогают значительно улучшить навыки восприятия английской речи на слух.
Ирина Петрова, преподаватель английского языка с опытом подготовки к международным экзаменам В прошлом году ко мне обратилась мама девятиклассницы Кати. Девочка учила английский с детства, но совершенно терялась на аудировании — не успевала понять вопросы и найти ответы. Мы начали с ежедневной 15-минутной практики аудирования в различных форматах. Сначала использовали аудиокниги с текстом перед глазами — Катя слушала и следила за текстом. Затем перешли к подкастам для изучающих английский, где темп речи более естественный. В последний месяц перед экзаменом каждый день решали по одному полному варианту аудирования из демоверсий ОГЭ с хронометражем. Результат: из раздела, который внушал ужас, аудирование превратилось в один из самых сильных — Катя набрала 14 из 15 возможных баллов.
Основные методики для эффективной подготовки к аудированию:
- Ежедневное прослушивание аутентичных материалов на английском (подкасты, новости, видеоролики) с постепенным увеличением сложности.
- Использование техники "shadowing" — повторение за диктором с минимальной задержкой, что тренирует не только восприятие, но и произношение.
- Выполнение заданий с ограничением по времени, имитируя условия экзамена.
- Прослушивание различных акцентов англоязычного мира, поскольку в аудировании ОГЭ часто встречаются различные варианты произношения.
- Практика предварительного чтения вопросов и вариантов ответов перед прослушиванием — это позволяет сфокусироваться на нужной информации.
Важнейший совет: перед началом прослушивания всегда внимательно читайте задания и варианты ответов. Это даёт представление о содержании аудиозаписи и ключевых моментах, на которые нужно обратить внимание. 🎧
Помните, что аудиозапись проигрывается дважды, поэтому при первом прослушивании сосредоточьтесь на общем понимании текста и отметьте предполагаемые ответы, а во время второго — проверьте и уточните их.
Чтение и письмо: как набрать максимум баллов
Разделы чтения и письма требуют особого внимания, так как в них проверяются не только языковые навыки, но и умение работать с информацией, а также способность строить связный письменный текст.
В разделе чтения экзаменуемым предлагаются тексты разного объема и сложности. Главная стратегия здесь — научиться быстро определять основную идею текста и находить конкретные детали, не тратя время на дословное понимание каждого предложения.
Техники эффективного чтения для ОГЭ:
- Skimming — быстрое прочтение для определения общей идеи текста.
- Scanning — поиск конкретной информации или ключевых слов в тексте.
- Inference — умение делать выводы на основе контекста, даже если не все слова знакомы.
- Prediction — предугадывание содержания текста по заголовку или первому абзацу.
Что касается письменного задания, здесь ключевую роль играет знание формата и критериев оценивания. Личное письмо в ОГЭ должно содержать ответы на все вопросы, заданные в стимуле, быть логично построено и соответствовать нормам английского языка.
Андрей Соколов, методист по подготовке к государственным экзаменам На одном из моих курсов подготовки был мальчик Максим, который категорически не мог набрать хороший балл в письменной части. Его тексты были содержательными, но оценка всегда снижалась из-за языковых ошибок и нарушения формата. Мы разработали пошаговую систему: сначала создали "скелет" письма — шаблонные фразы для начала, ответов на вопросы и завершения. Затем составили мини-словарь с типичными выражениями для различных тем. Для каждого тренировочного письма Максим использовал чек-лист самопроверки: количество слов, наличие обращения, благодарности за полученное письмо, всех необходимых ответов, заключительной фразы и подписи. Проверял также пунктуацию и орфографию. Через два месяца таких тренировок его результат вырос с 5 до 9 баллов из 10 возможных.
Схема успешного личного письма для ОГЭ:
|Элемент письма
|Содержание
|Пример фразы
|Адрес и дата
|Правый верхний угол
|Moscow, Russia<br>10.05.2023
|Обращение
|Слева, с заглавной буквы
|Dear Ben,
|Вступление
|Благодарность за полученное письмо
|Thanks for your letter. It was great to hear from you again!
|Основная часть
|Ответы на заданные вопросы (3 абзаца)
|You asked me about... Well, I can tell you that...
|Заключение
|Упоминание о дальнейших контактах, вопрос
|That's all for now. Write back soon!
|Завершающая фраза
|Стандартная фраза прощания
|Best wishes,
|Подпись
|Только имя
|Alex
Помните, что объем письма должен составлять 100-120 слов. Недостаточный объем или превышение более чем на 10% могут привести к снижению баллов. 📝
Секреты успешного устного ответа на ОГЭ
Устная часть ОГЭ по английскому языку вызывает особое волнение у многих учеников из-за необходимости быстро реагировать и говорить без подготовки. Однако и здесь существуют проверенные стратегии, которые помогут справиться с этим разделом на отлично.
Устная часть состоит из трех заданий:
- Чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера.
- Участие в диалоге-расспросе (задать 6 вопросов по определенной теме).
- Монологическое высказывание по заданной теме с опорой на план.
Для успешного выполнения первого задания необходимо регулярно практиковаться в чтении вслух, обращая особое внимание на интонацию, ударения в словах и произношение сложных звуков, которые отсутствуют в русском языке (например, [θ], [ð], [w]).
При подготовке к диалогу-расспросу полезно составить список вопросительных слов (What, Where, When, How, Why) и отработать типичные конструкции вопросов для различных тем, которые могут встретиться на экзамене.
Для монологического высказывания эффективной стратегией является подготовка шаблонных фраз для введения темы, перехода между пунктами плана и заключения. Это создает структуру высказывания и позволяет заполнить паузы, когда вы думаете о содержании.
Ключевые рекомендации для устной части:
- Тренируйте беглость речи — старайтесь говорить без длительных пауз и повторений.
- Расширяйте словарный запас по темам, которые могут встретиться на экзамене (школа, хобби, путешествия, технологии, экология и т.д.).
- Записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их, обращая внимание на ошибки и места, где можно улучшить ответ.
- Практикуйтесь в условиях, приближенных к экзаменационным — с ограничением времени и без возможности пользоваться словарем.
- Учитесь говорить развернуто, избегая односложных ответов, но при этом не отклоняясь от темы.
Важно помнить, что на устной части оценивается не только правильность речи, но и её содержательность, логичность построения и соответствие заданной теме. 🎤
Лучшие учебные материалы для подготовки к ОГЭ по английскому
Выбор правильных учебных материалов играет решающую роль в эффективной подготовке к ОГЭ по английскому языку. Существует множество ресурсов, которые могут значительно облегчить этот процесс.
Прежде всего, официальные материалы ФИПИ должны стать основой вашей подготовки. Они включают в себя демоверсии, спецификации и кодификаторы, которые точно отражают формат и содержание предстоящего экзамена.
Помимо официальных материалов, на рынке представлено множество пособий от различных издательств. Не все они одинаково эффективны, поэтому важно делать осознанный выбор.
- Учебные пособия серии "ОГЭ. ФИПИ – школе" содержат типовые экзаменационные варианты, составленные разработчиками КИМ.
- Тренировочные тесты с аудиоприложениями, которые позволяют отработать навыки аудирования в формате экзамена.
- Пособия, ориентированные на определенные разделы экзамена (например, "ОГЭ. Английский язык. Устная часть").
- Онлайн-платформы и мобильные приложения, предлагающие интерактивные задания и мгновенную обратную связь.
- Сборники с подробными объяснениями стратегий выполнения заданий и типичных ошибок.
При выборе учебных материалов обращайте внимание на год издания — они должны соответствовать актуальному формату экзамена. Также полезно изучить отзывы других учащихся или рекомендации преподавателей.
Вот рейтинг наиболее эффективных материалов, по мнению экспертов и учащихся, успешно сдавших экзамен:
- "ОГЭ-2023. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты" под редакцией Н.Н. Трубаневой (ФИПИ).
- "ОГЭ. Английский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся" М.В. Вербицкой.
- "Macmillan Exam Skills for Russia: ОГЭ по английскому языку" М. Манн, С. Тейлор-Ноулз.
- Онлайн-платформа "Решу ОГЭ" с большой базой заданий и возможностью самостоятельно составлять тренировочные тесты.
- Приложение "ОГЭ English" для мобильных устройств, позволяющее практиковаться в любое удобное время.
Не ограничивайтесь только учебниками — используйте разнообразные форматы материалов: видеоуроки, аудиозаписи, интерактивные задания. Такой комплексный подход позволит задействовать различные каналы восприятия информации и сделает подготовку более эффективной. 📚
Подготовка к ОГЭ по английскому языку — процесс, требующий системного подхода и регулярной практики. Пять стратегий, описанных выше, представляют собой проверенный путь к высоким результатам: понимание структуры экзамена, эффективные методики аудирования, грамотный подход к чтению и письму, техники успешного устного ответа и правильный выбор учебных материалов. Начните подготовку заблаговременно, следуйте рекомендациям и помните: уверенность на экзамене приходит только с практикой. Ваши усилия обязательно конвертируются в высокие баллы и чувство глубокого удовлетворения от достигнутого результата.