ОГЭ по английскому: 5 стратегий подготовки для высоких баллов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся девятых классов, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку.

Родители девятиклассников, заинтересованные в помощи своим детям в подготовке к экзамену.

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методики для подготовки учеников к ОГЭ. ОГЭ по английскому — испытание, заставляющее нервничать даже самых уверенных девятиклассников. Но экзамен становится гораздо менее пугающим, если знать, как к нему готовиться правильно и эффективно. Многолетний опыт подготовки учеников показывает: высокий балл на ОГЭ по английскому — результат не просто зубрежки, а грамотной стратегии, которая учитывает все особенности экзамена. Поделюсь пятью ключевыми стратегиями, которые помогли моим ученикам получить высшие баллы и подойдут абсолютно каждому, кто готовится к этому важному испытанию. 📚✨

Структура экзамена: что ждёт девятиклассников

Прежде чем погружаться в подготовку к ОГЭ, необходимо чётко представлять, с чем придётся столкнуться на экзамене. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Каждая из них требует отдельного внимания и специфических навыков.

Письменная часть включает в себя разделы аудирования, чтения, грамматики и лексики, а также письма. Устная часть представлена в виде отдельного дня экзамена и содержит задания на чтение вслух, составление диалога-расспроса и монологическое высказывание по заданной теме.

Важно понимать, что общий максимальный балл за экзамен — 68, и каждый раздел имеет свой вес в итоговой оценке.

Раздел экзамена Количество заданий Максимальный балл Время выполнения Аудирование 11 15 30 минут Чтение 8 13 30 минут Грамматика и лексика 20 20 30 минут Письмо 1 10 30 минут Устная часть 3 10 15 минут

Перед началом подготовки рекомендую детально изучить демоверсию текущего года на официальном сайте ФИПИ. Это позволит понять точный формат заданий и критерии оценивания. Замечу, что формат может незначительно меняться каждый год, поэтому использование актуальных материалов — обязательное условие успешной подготовки.

Стратегия первая: разбейте подготовку на конкретные блоки, соответствующие разделам экзамена, и составьте план с чётким распределением времени на каждый блок. Такой подход позволяет систематически прорабатывать все навыки, необходимые для успешной сдачи экзамена.

Эффективные методики аудирования: тренируем восприятие речи

Аудирование часто становится самым сложным испытанием для девятиклассников. Всему виной ограниченное время прослушивания и невозможность вернуться к записи повторно. Однако существуют методики, которые помогают значительно улучшить навыки восприятия английской речи на слух.

Ирина Петрова, преподаватель английского языка с опытом подготовки к международным экзаменам В прошлом году ко мне обратилась мама девятиклассницы Кати. Девочка учила английский с детства, но совершенно терялась на аудировании — не успевала понять вопросы и найти ответы. Мы начали с ежедневной 15-минутной практики аудирования в различных форматах. Сначала использовали аудиокниги с текстом перед глазами — Катя слушала и следила за текстом. Затем перешли к подкастам для изучающих английский, где темп речи более естественный. В последний месяц перед экзаменом каждый день решали по одному полному варианту аудирования из демоверсий ОГЭ с хронометражем. Результат: из раздела, который внушал ужас, аудирование превратилось в один из самых сильных — Катя набрала 14 из 15 возможных баллов.

Основные методики для эффективной подготовки к аудированию:

Ежедневное прослушивание аутентичных материалов на английском (подкасты, новости, видеоролики) с постепенным увеличением сложности.

Использование техники "shadowing" — повторение за диктором с минимальной задержкой, что тренирует не только восприятие, но и произношение.

Выполнение заданий с ограничением по времени, имитируя условия экзамена.

Прослушивание различных акцентов англоязычного мира, поскольку в аудировании ОГЭ часто встречаются различные варианты произношения.

Практика предварительного чтения вопросов и вариантов ответов перед прослушиванием — это позволяет сфокусироваться на нужной информации.

Важнейший совет: перед началом прослушивания всегда внимательно читайте задания и варианты ответов. Это даёт представление о содержании аудиозаписи и ключевых моментах, на которые нужно обратить внимание. 🎧

Помните, что аудиозапись проигрывается дважды, поэтому при первом прослушивании сосредоточьтесь на общем понимании текста и отметьте предполагаемые ответы, а во время второго — проверьте и уточните их.

Чтение и письмо: как набрать максимум баллов

Разделы чтения и письма требуют особого внимания, так как в них проверяются не только языковые навыки, но и умение работать с информацией, а также способность строить связный письменный текст.

В разделе чтения экзаменуемым предлагаются тексты разного объема и сложности. Главная стратегия здесь — научиться быстро определять основную идею текста и находить конкретные детали, не тратя время на дословное понимание каждого предложения.

Техники эффективного чтения для ОГЭ:

Skimming — быстрое прочтение для определения общей идеи текста.

Scanning — поиск конкретной информации или ключевых слов в тексте.

Inference — умение делать выводы на основе контекста, даже если не все слова знакомы.

Prediction — предугадывание содержания текста по заголовку или первому абзацу.

Что касается письменного задания, здесь ключевую роль играет знание формата и критериев оценивания. Личное письмо в ОГЭ должно содержать ответы на все вопросы, заданные в стимуле, быть логично построено и соответствовать нормам английского языка.

Андрей Соколов, методист по подготовке к государственным экзаменам На одном из моих курсов подготовки был мальчик Максим, который категорически не мог набрать хороший балл в письменной части. Его тексты были содержательными, но оценка всегда снижалась из-за языковых ошибок и нарушения формата. Мы разработали пошаговую систему: сначала создали "скелет" письма — шаблонные фразы для начала, ответов на вопросы и завершения. Затем составили мини-словарь с типичными выражениями для различных тем. Для каждого тренировочного письма Максим использовал чек-лист самопроверки: количество слов, наличие обращения, благодарности за полученное письмо, всех необходимых ответов, заключительной фразы и подписи. Проверял также пунктуацию и орфографию. Через два месяца таких тренировок его результат вырос с 5 до 9 баллов из 10 возможных.

Схема успешного личного письма для ОГЭ:

Элемент письма Содержание Пример фразы Адрес и дата Правый верхний угол Moscow, Russia<br>10.05.2023 Обращение Слева, с заглавной буквы Dear Ben, Вступление Благодарность за полученное письмо Thanks for your letter. It was great to hear from you again! Основная часть Ответы на заданные вопросы (3 абзаца) You asked me about... Well, I can tell you that... Заключение Упоминание о дальнейших контактах, вопрос That's all for now. Write back soon! Завершающая фраза Стандартная фраза прощания Best wishes, Подпись Только имя Alex

Помните, что объем письма должен составлять 100-120 слов. Недостаточный объем или превышение более чем на 10% могут привести к снижению баллов. 📝

Секреты успешного устного ответа на ОГЭ

Устная часть ОГЭ по английскому языку вызывает особое волнение у многих учеников из-за необходимости быстро реагировать и говорить без подготовки. Однако и здесь существуют проверенные стратегии, которые помогут справиться с этим разделом на отлично.

Устная часть состоит из трех заданий:

Чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Участие в диалоге-расспросе (задать 6 вопросов по определенной теме). Монологическое высказывание по заданной теме с опорой на план.

Для успешного выполнения первого задания необходимо регулярно практиковаться в чтении вслух, обращая особое внимание на интонацию, ударения в словах и произношение сложных звуков, которые отсутствуют в русском языке (например, [θ], [ð], [w]).

При подготовке к диалогу-расспросу полезно составить список вопросительных слов (What, Where, When, How, Why) и отработать типичные конструкции вопросов для различных тем, которые могут встретиться на экзамене.

Для монологического высказывания эффективной стратегией является подготовка шаблонных фраз для введения темы, перехода между пунктами плана и заключения. Это создает структуру высказывания и позволяет заполнить паузы, когда вы думаете о содержании.

Ключевые рекомендации для устной части:

Тренируйте беглость речи — старайтесь говорить без длительных пауз и повторений.

Расширяйте словарный запас по темам, которые могут встретиться на экзамене (школа, хобби, путешествия, технологии, экология и т.д.).

Записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их, обращая внимание на ошибки и места, где можно улучшить ответ.

Практикуйтесь в условиях, приближенных к экзаменационным — с ограничением времени и без возможности пользоваться словарем.

Учитесь говорить развернуто, избегая односложных ответов, но при этом не отклоняясь от темы.

Важно помнить, что на устной части оценивается не только правильность речи, но и её содержательность, логичность построения и соответствие заданной теме. 🎤

Лучшие учебные материалы для подготовки к ОГЭ по английскому

Выбор правильных учебных материалов играет решающую роль в эффективной подготовке к ОГЭ по английскому языку. Существует множество ресурсов, которые могут значительно облегчить этот процесс.

Прежде всего, официальные материалы ФИПИ должны стать основой вашей подготовки. Они включают в себя демоверсии, спецификации и кодификаторы, которые точно отражают формат и содержание предстоящего экзамена.

Помимо официальных материалов, на рынке представлено множество пособий от различных издательств. Не все они одинаково эффективны, поэтому важно делать осознанный выбор.

Учебные пособия серии "ОГЭ. ФИПИ – школе" содержат типовые экзаменационные варианты, составленные разработчиками КИМ.

Тренировочные тесты с аудиоприложениями, которые позволяют отработать навыки аудирования в формате экзамена.

Пособия, ориентированные на определенные разделы экзамена (например, "ОГЭ. Английский язык. Устная часть").

Онлайн-платформы и мобильные приложения, предлагающие интерактивные задания и мгновенную обратную связь.

Сборники с подробными объяснениями стратегий выполнения заданий и типичных ошибок.

При выборе учебных материалов обращайте внимание на год издания — они должны соответствовать актуальному формату экзамена. Также полезно изучить отзывы других учащихся или рекомендации преподавателей.

Вот рейтинг наиболее эффективных материалов, по мнению экспертов и учащихся, успешно сдавших экзамен:

"ОГЭ-2023. Английский язык. Типовые экзаменационные варианты" под редакцией Н.Н. Трубаневой (ФИПИ). "ОГЭ. Английский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся" М.В. Вербицкой. "Macmillan Exam Skills for Russia: ОГЭ по английскому языку" М. Манн, С. Тейлор-Ноулз. Онлайн-платформа "Решу ОГЭ" с большой базой заданий и возможностью самостоятельно составлять тренировочные тесты. Приложение "ОГЭ English" для мобильных устройств, позволяющее практиковаться в любое удобное время.

Не ограничивайтесь только учебниками — используйте разнообразные форматы материалов: видеоуроки, аудиозаписи, интерактивные задания. Такой комплексный подход позволит задействовать различные каналы восприятия информации и сделает подготовку более эффективной. 📚